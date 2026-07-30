16-летняя Лютова вышла в 1/4 финала на дебютном турнире WTA! А Калинская сотворила камбэк

Ещё один насыщенный игровой день стартовал на американских хардовых турнирах! Вечером в четверг, 30 июля, 16-летняя Кристина Лютова поборолась за победу в Мемфисе, а 27-летняя Анна Калинская выступила в Вашингтоне.

Турнир серии WTA-250 в Мемфисе стал для Кристины Лютовой (№229 рейтинга) дебютным в про-туре. Перед ним юная россиянка провела невероятную серию на американских турнирах World Tennis (ITF) разных категорий: в последних 24 матчах она потерпела поражение лишь трижды!

В основу Мемфиса Кристина попала через квалификацию, а в первом круге в тяжёлой встрече прошла соотечественницу Екатерину Александрову. Точнее, последняя снялась. Девушки больше трёх часов играли при 35-градусной жаре, и Александрова при счёте 6:7, 6:4, 4:5 почувствовала себя плохо. Как итог: первой сеяной пришлось сняться с турнира, а 16-летняя дебютантка технически одержала первую победу в WTA-туре.

Во втором круге Лютовой пришлось встретиться с Майей Джойнт. 20-летняя австралийка попала в сетку по рейтингу, а на старте переиграла Уитни Осуйве (6:4, 6:1).

Лютовой Джойнт тоже поначалу доставила немало проблем. Усложняла задачу и погода: вновь свыше 30 градусов тепла показывал термометр в Мемфисе. Майя, явно чуть лучше адаптированная к подобным условиям, действовала надёжнее и передвигалась полегче. Кристина же регулярно брала небольшие паузы и после розыгрышей укрывала лицо пакетом со льдом. На один обратный брейк россиянке хватило сил, но в физически тяжёлом восьмом гейме удержать свою подачу не удалось. Как итог: Майя вышла вперёд со счётом 5:3 и закрыла стартовый сет.

Майя Джойнт Фото: Justin Ford/Getty Images

Вторая партия получилась не менее напряжённой, однако в ней девушки долго шли без брейков. Всё вновь решил восьмой гейм. На этот раз отстоять свою подачу не удалось Джойнт – с третьего брейк-пойнта благодаря глубочайшему приёму Лютова завоевала преимущество 5:3 по счёту и тут же преобразовала его в выигранный сет.

В решающей партии розыгрыши стали заметно короче, а количество виннеров на счету россиянки – всё больше. Много пространства и времени давала своей сопернице Джойнт. На дистанции Кристина в итоге приспособилась к погодным условиям, а Майя, напротив, стала заметно сдавать. С двумя брейками Лютова завершила третий сет. Матчбол она реализовала на приёме после двойной ошибки австралийки. Встреча завершилась в пользу Кристины за 2 часа 24 минуты и со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Лютова на своём дебютном турнире WTA сразу добралась до четвертьфинала! В лайв-рейтинге 16-летняя россиянка уже взлетела в топ-195 (+36 позиций). Дальше Кристина в Мемфисе сыграет с Есинь Ма или Кэти Макнелли.

Параллельно на соревнованиях категории WTA-500 в Вашингтоне за выход в четвертьфинал поборолась Анна Калинская (№20). Россиянка в столице США стартовала с уверенной победы над Дарьей Касаткиной (6:4, 6:1). Продолжить защиту 325 очков за прошлогодний финал Анне предстояло в поединке с 24-летней представительницей Индонезии Джаниче Чен (№37). Для девушек эта встреча стала первой.

В стартовом сете Калинская была сама не своя: оказалась излишне осторожной и не создавала атакующей сопернице никакой опасности, из-за чего упустила первый же гейм на подаче. А следом – ещё один. Чен же, напротив, подавала очень точно и быстро, а в розыгрышах старалась атаковать с первых мячей. Это позволило Джаниче всего за 27 минут и со счётом 6:1 сет забрать.

К старту второй партии Калинская разыгралась и наконец наладила подачу! Заметно выросла, например, реализация первой: с 62% в стартовом сете до 92% в партии №2. Это ожидаемо помогло не только удерживать свои подачи, но и почувствовать себя увереннее в розыгрышах. Лучше заработали ноги у Анны. И всё это поспособствовало тому, что россиянка второй сет забрала (6:3).

Решающая партия также началась под диктовку Калинской. Она и пробивала с задней линии мощнее, и моменты для контратаки чаще находила, и заставляла себя двигаться. Всё снова стало ломаться в момент, когда победа была близка – на подаче Анны при счёте 4:3. Тогда посыпались ошибки на задней, мячи полетели короче, а Джаниче начала активнее входить в корт.

Развязка встречи оказалась невероятно нервной. Калинская повела с брейком 6:5 по геймам, но из-за двух двойных ошибок не смогла подать на матч и, качая головой, перевела дело в решающий тай-брейк. При 5:5 Анна допустила 13-ю двойную за матч и прокричалась в сторону своего бокса. Россиянке пришлось отыграть два матчбола соперницы, прежде чем закрыть этот триллер в свою пользу!

Такой энергозатратный поединок занял по времени 2 часа 16 минут (1:6, 6:3, 7:6 (9:7)). Дальше Калинская сразится в четвертьфинале с Джессикой Пегулой или Магдаленой Френх.

Женские турниры в Мемфисе и Вашингтоне завершатся в воскресенье, 2 августа. Следим за развязкой вместе на «Чемпионате»!