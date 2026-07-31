А Татьяна Прозорова в Мемфисе не смогла впервые в карьере пробиться в топ-8. Ей вызывали врача.

Шнайдер в Вашингтоне за час разгромила экс-россиянку! За полуфинал она сразится в дерби

В ночь с 30 на 31 июля мск на турнирах WTA в Вашингтоне и Мемфисе завершились матчи второго круга. На «пятисотнике» в столице США играла Диана Шнайдер, которая в случае победы выходила на Людмилу Самсонову, а на соревновании категории WTA-250 в Мемфисе Татьяна Прозорова сражалась за свой первый четвертьфинал на уровне тура.

Шнайдер, занимающая 18-е место в рейтинге WTA и посеянная под четвёртым номером, играла с бывшей российской, а ныне австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой, 27-й ракеткой мира. Диана в первом круге имела bye, а Потапова выбила легендарную Винус Уильямс — 6:3, 6:3.

Ранее теннисистки по разу обменялись победами. На грунте Мадрида в 2024 году выиграла Потапова (7:5, 6:4), выступавшая тогда ещё как россиянка, а в Брисбене в этом сезоне Шнайдер взяла убедительный реванш — 6:1, 6:3. В отчётной встрече Диана отдала ещё меньше геймов — всего три.

В первом сете преимущество Шнайдер не вызывало сомнений. Геймы на своей подаче она выигрывала без брейк-пойнтов, а на приёме дважды брала подачу соперницы. В итоге россиянка отдала всего один гейм в этой партии. Сделав брейк под ноль в шестом гейме, Диана затем подала на сет — 6:1 за 25 минут.

Вторую партию Шнайдер провела не столь уверенно. В частности, Диана дважды подряд под ноль проигрывала свои геймы. Но Потапова помогла ей своими ошибками. Анастасия подавала с 43% попадания первым мячом и допустила шесть двойных ошибок. Она проиграла все четыре гейма на своей подаче в этом сете, так что её не спасли вышеупомянутые брейки. В восьмом гейме Шнайдер закрыла матч — 6:1, 6:2 за 56 минут.

Шнайдер в 20-й раз сыграет в 1/4 финала на уровне WTA, в том числе в 12-й раз на харде и в четвёртый раз — в этом сезоне. В 2026-м Диана одержала уже 17-ю победу над теннисистками не из топ-20 (при шести поражениях). За полуфинал Вашингтона она сразится с другой россиянкой Людмилой Самсоновой, выигравшей свой матч в предыдущий игровой день. В личных встречах у них 2-1 в пользу Шнайдер, причём они по разу сыграли на всех трёх покрытиях (Самсонова победила на траве — в этом сезоне на Уимблдоне).

А 181-я ракетка мира Татьяна Прозорова (Q) во втором раунде Мемфиса противостояла 58-му номеру рейтинга WTA американке Питон Стирнс (7). Обе теннисистки одержали трёхсетовые победы в стартовом круге. Прозорова оказалась сильнее Соланы Сьерры (6:1, 5:7, 6:2), а Стирнс выбила Мэри Стояну (6:7 (5:7), 6:0, 6:4).

В первом сете Прозорова смогла взять только один гейм. На приёме она даже до брейк-пойнтов не добиралась. В седьмом гейме Стирнс реализовала четвёртый сетбол на приёме и выиграла партию — 6:1 за 41 минуту.

Второй сет начался с парада брейков, продолжавшегося до счёта 2:2 включительно. За гейм до этого Прозоровой вызывали врача — жара в Мемфисе и не думает прекращаться. Татьяне измерили давление, и она смогла продолжить встречу, но не выиграла больше ни одного гейма. В восьмом гейме Стирнс приняла на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 34 минуты.

Ранее в этот день свои матчи выиграли Анна Калинская и Кристина Лютова — в Вашингтоне и Мемфисе соответственно. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Турниры в Вашингтоне и Мемфисе закончатся 2 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».