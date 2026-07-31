Лютова — в полуфинале дебютного турнира WTA! Во втором сете она взяла шесть геймов подряд

Российские теннисистки продолжают погружать нас в стартовавший в Северной Америке хардовый отрезок сезона. Вечером в пятницу, 31 июля, Кристина Лютова и Анна Калинская на разных турнирах поборолись за выход в полуфинал.

Анна Калинская (№20 рейтинга) открыла игровой день на турнире серии WTA-500 в Вашингтоне. Соперницей россиянки по четвертьфиналу стала первая сеяная Джессика Пегула (№3). Анна на пути к этой встрече переиграла Дарью Касаткину (6:4, 6:1) и Джаниче Чен (1:6, 6:3, 7:6 (9:7)). Последний поединок доставил Калинской немало проблем — в нём спортсменке пришлось бороться за качество своей подачи и отыгрывать матчбол соперницы. Но в итоге россиянка взяла верх.

Пегула же первый круг прошла без борьбы, а во втором выбила Магдалену Френх (3:6, 6:3, 6:0). Примечательно, что именно в Вашингтоне Джессика в сезоне-2019 завоевала свой дебютный трофей на уровне WTA.

Друг с другом Калинская и Пегула играли пять раз, и все встречи уходили в решающий сет! Анна в этом противостоянии уступает со счётом 1-4. Единственную победу россиянка одержала в Страсбурге год назад (4:6, 6:4, 6:2).

Джессика Пегула и Анна Калинская Фото: Emilee Chinn/Getty Images

После победы над Чен Калинская призналась, что отдала все силы в этом поединке.

«Сегодня для меня был очень сложный матч. Я отдала все силы. После первого сета старалась не воспринимать происходящее слишком серьёзно, извлечь уроки из того, что произошло, вернуть себе энергию и хотя бы почувствовать несколько ударов», — сказала Калинская на послематчевом интервью.

Во время встречи с Пегулой усталость явно сказалась на общем самочувствии Калинской. Физически Анне было непросто. К тому же с самого начала тревожила мозоль на правой ноге, из-за которой пришлось брать медицинский тайм-аут. Сразу после него россиянка проиграла свою подачу – обидно, что отдала она этот гейм своей же двойной ошибкой. После этого Калинская так и не смогла зацепиться за брейк-пойнт, а Пегула за 37 минут и со счётом 6:3 закрыла партию.

Во втором сете Анна выглядела более включённой в игру, но всё так же не могла физически выкладываться на полную. Это способствовало тому, что Джессика выглядела мощнее и действовала стабильнее. Американка уже в третьем гейме благодаря глубоким приёмам и невынужденным ошибкам соперницы под ноль забрала подачу россиянки и вышла вперёд с брейком (2:1).

Самое любопытное началось при счёте 5:4, когда Пегуле нужно было подавать на матч. В этот момент у Джессики разладилась первая подача, а у Анны стали пробиваться приёмы навылет. В итоге сценарий гейма выдался таким: россиянка заработала три брейк-пойнта, американка сравняла счёт до «ровно», но Анна всё равно забрала гейм и вышла на 5:5 во втором сете.

Правда, довести дело до полноценного камбэка Калинской не удалось. Следующий же гейм на своей подаче она провалила, а далее позволила Пегуле подать на матч. Как итог — Джессика одержала победу со счётом 6:3, 7:5 и впервые переиграла Анну в двух партиях. В полуфинале американка сразится с Дианой Шнайдер или Людмилой Самсоновой.

В это время на турнире серии WTA-250 в Мемфисе выступление на дебютном про-турнире продолжила 16-летняя Кристина Лютова (№229). Она в четвертьфинале встретилась с хозяйкой кортов Кэти Макнелли (№73). Для девушек этот матч стал первым.

Лютова в Мемфисе успешно выступила в квалификации, затем на отказе прошла первую сеяную Екатерину Александрову (7:6, 4:6, 5:4) и выбила Майю Джойнт (3:6, 6:3, 6:3). Перед этой неделей Кристина оформила успешную серию на соревнованиях World Tennis (ITF): из шести последних турниров она выиграла три!

Третью встречу подряд с соперницей из топ-100 Лютова начала непросто, с упущенной подачи и счёта 0:2. Однако, как покажет чуть позже матч, выступление в роли догоняющей не оказывается роковым в рамках сета. В следующих семи геймах после брейка Кристина отдала сопернице лишь одну мини-партию! И закрыла сет за 37 минут, со счётом 6:3.

Вторая партия стартовала для россиянки ещё тяжелее: на этот раз она уступала с двумя брейками (0:4). Причиной тому были невероятно активные и точные действия в исполнении Макнелли. Однако как Кэти резко прибавила, так же мгновенно она и стала сдавать позиции. Американка отдала более надёжно играющей сопернице четыре гейма подряд, после чего впала в отчаяние.

Лютова же была терпеливой и настойчивой, что помогло ей во втором сете совершить камбэк: Кристина отыгралась с 0:4 до 6:4 и вышла в дебютный полуфинал на турнире WTA! По окончании встречи она по традиции отправилась за объятиями к своей команде. За выход в решающую стадию Мемфиса 16-летняя спортсменка поспорит с Эльвиной Калиевой или Питон Стирнс.

Турниры в Вашингтоне и Мемфисе завершатся в воскресенье, 2 августа. Следим за развязкой вместе на «Чемпионате»!