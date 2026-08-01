Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне. За финал она сразится с обидчицей Калинской

В ночь с 31 июля на 1 августа мск на турнирах WTA в Вашингтоне и Мемфисе завершились матчи 1/4 финала. Одна из встреч представляла собой российское дерби. На «пятисотнике» в столице США за выход в полуфинал сражались Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. А в Мемфисе Анастасия Захарова стояла в шаге от повторения личного рекорда на уровне основных сеток турниров WTA.

Шнайдер, посеянная под четвёртым номером, и Самсонова идут в рейтинге 18-й и 70-й соответственно. Они уже в четвёртый раз играли друг с другом. Диана вела 2-1, в том числе 1-0 на харде (в четвертьфинале Торонто-2024 она победила 4:6, 6:1, 6:4). Однако последний матч, на Уимблдоне в этом году, выиграла Людмила (6:4, 4:6, 6:2).

В этот раз Шнайдер играла чище и за счёт этого добилась победы. В первом сете она лишь однажды не сумела избежать брейк-пойнтов на своей подаче. В пятом гейме Диана подтверждала только что сделанный брейк и ушла с двойного брейк-пойнта — 4:1. Шнайдер удержала этот отрыв и в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 45 минут. В этом сете она допустила 10 невынужденных ошибок, а Самсонова — целых 23.

Во второй партии Людмила сделала ещё больше невынужденных — 26, так что общее количество составило 49. Шнайдер, начавшая сет с брейка, не могла этим не воспользоваться. В четвёртом гейме Диана, правда, отдала подачу, в результате чего счёт сравнялся — 2:2. Однако сразу после этого Шнайдер ещё раз взяла гейм на подаче соперницы, и этого преимущества ей хватило, чтобы закончить матч в свою пользу, — 6:3, 6:4 за 1 час 32 минуты.

Шнайдер в 15-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне тура, в том числе в третий раз в этом сезоне — после «Ролан Гаррос» и Аделаиды. Россиянка в 10-й раз в этом году обыграла теннисистку не из топ-50 (при трёх поражениях). В полуфинале Вашингтона Диана сыграет с Джессикой Пегулой, которая в своём четвертьфинале выбила Анну Калинскую — 6:3, 7:5.

А в Мемфисе 101-я ракетка мира Анастасия Захарова вышла на корт с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа, занимающей 83-ю строчку в мировой классификации. Обе спортсменки не потеряли ни сета в предыдущих матчах на текущем турнире. Захарова выбила из сетки Линду Фрухвиртову и Камилу Осорио, а Сарасуа прошла Маккартни Кесслер и Татьяну Марию.

В первом сете обеим теннисисткам не хватало стабильности, и до 4:4 они дошли, сделав по два брейка. В концовке партии сильнее оказалась Сарасуа. Мексиканка удержала подачу и в 10-м гейме реализовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 44 минуты.

Во второй партии Захарова не смогла навязать борьбу сопернице. Россиянка не выиграла ни одного гейма, причём только в двух из них ей удалось дойти хотя бы до «ровно». В пятом гейме у Анастасии даже брейк-пойнты были (четыре), но Сарасуа не дала ей размочить счёт и в шестом гейме приняла на матч — 6:4, 6:0 за 1 час 22 минуты.

Полуфиналы в Вашингтоне и Мемфисе состоятся в субботу, 1 августа, финалы — в воскресенье, 2 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».