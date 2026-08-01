Мирра и Рыбакина попали в одну четверть Торонто. Изучаем также сетку Медведева в Монреале

С наступлением августа начнётся и пора североамериканских супертурниров. Только что прошли жеребьёвка соревнования категории ATP Masters 1000 в Монреале и состязания уровня WTA-1000 в Торонто. Самое время изучить путь российских теннисистов по сеткам, а также их потенциальных соперников.

На «Мастерсе» в Монреале, на котором разыгрывается призовой фонд в размере $ 9 415 724, в списке участников оказались три представителя нашей страны — Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Андрей Рублёв (10) и Карен Хачанов (21). Действующим чемпионом турнира является американец Бен Шелтон, одолевший в прошлогоднем финале вышеупомянутого Хачанова. В квалификации никого из россиян нет, поэтому ряды отечественных спортсменов больше не пополнятся. Однако отметим, что внимание к отборочному соревнованию прежде всего привлекает участие в нём экс третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, который не попал в основную сетку «Мастерсов» впервые с 2018-го.

Возможные четвертьфинальные пары по итогам жеребьёвки выглядят так:

Александр Зверев (Германия, 1) — Тейлор Фриц (США, 7);

Даниил Медведев (Россия, 4) — Бен Шелтон (США, 5);

Иржи Легечка (Чехия, 8) — Алекс де Минор (Австралия, 3);

Флавио Коболли (Италия, 6) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).

Для Медведева Монреаль станет первым турниром после Уимблдона-2026, завершившегося для россиянина в третьем круге. Даниил с завидной регулярностью заявляется на канадский «Мастерс»: наш спортсмен уже девятый раз подряд выступит на этом соревновании (с 2017-го по 2026-й, пропуск — 2020-й из-за коронавируса), а его лучший результат — титул в 2021-м. Благодаря статусу сеяного россиянин начнёт путь по сетке со второго круга, а не с первого. На этой стадии Медведев сразится с сильнейшим из пары Джованни Мпетчи Перрикар — Ботик ван де Зандсхулп, затем теннисист может встретиться с Алехандро Табило (25), в следующем круге — с Кареном Хачановым (21) или Якубом Меншиком (13), в четвертьфинале — с Каспером Руудом (9) или действующим чемпионом Беном Шелтоном (5), в полуфинале — с Тейлором Фрицем (7) или Александром Зверевым (1), а в титульной битве — с Феликсом Оже-Альяссимом (2) или Алексом де Минором (3).

Даниил Медведев с трофеем Торонто-2021 Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Для Рублёва это будет уже седьмое участие в основной сетке североамериканского «Мастерса», наивысшее достижение Андрея — финал в 2024-м. Высокий рейтинг позволит нашему теннисисту стартовать на турнире со второго круга: первым соперником россиянина станет китаец Цзюнчэн Шан или парагваец Адольфо Даниэль Вальехо, далее спортсмен может побороться с итальянцем Лучано Дардери (19), следом — с ещё одним представителем Италии Флавио Коболли (6), в четвертьфинале — с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (2), в полуфинале — с австралийцем Алексом де Минором (3), в сражении за трофей — с лидером посева Александром Зверевым или соотечественником Даниилом Медведевым (4).

В Монреале сложнее всех из россиян придётся Хачанову, которому предстоит защита очков за прошлогодний финал. Карен попал на канадский «Мастерс» уже восьмой раз в карьере, за всё это время его главным достижением стал выход в решающий поединок в 2025-м. 21-й номер посева даёт нашему спортсмену возможность пропустить первый круг и начать турнир со второго: на старте соревнования теннисист сойдётся с победителем матча Джек Дрейпер — Теренс Атман, затем Хачанова может ждать Якуб Меншик (13), в 1/8 финала — Даниил Медведев (4), в четвертьфинале — Бен Шелтон (5), в полуфинале — Александр Зверев (1), а в последнем поединке — Феликс Оже-Альяссим (2).

Вместе с Монреалем состоится и «тысячник» в Торонто, призовой фонд которого составляет $ 7 433 076. В основную сетку состязания попали пять российских теннисисток — Мирра Андреева (5), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (16), Анна Калинская (17) и Людмила Самсонова, однако состав участниц ещё может увеличиться, ведь в финале квалификации примут участие Алина Корнеева (4) и Анна Блинкова (8). Прошлогодней чемпионкой канадского соревнования стала хозяйка кортов Виктория Мбоко, однако в этом сезоне она пропустит турнир из-за травмы.

Вероятные четвертьфинальные поединки по итогам жеребьёвки сформировались так:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 8);

Джессика Пегула (США, 3) — Ига Швёнтек (Польша, 7);

Линда Носкова (Чехия, 6) — Кори Гауфф (США, 4);

Мирра Андреева (Россия, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Для 19-летней Андреевой это будет только второе участие в канадском «тысячнике», в прошлом году она остановилась на стадии третьего круга. Будучи сеяной спортсменкой, Мирра начнёт путь по сетке не со стартового круга, а со второго. Первой соперницей россиянки станет украинка Александра Олейникова или экс первая ракетка мира Каролина Плишкова, затем теннисистка может побиться с хозяйкой кортов Лейлой Фернандес (30), далее — с японкой Наоми Осакой (11), в четвертьфинале — с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2), в полуфинале — с Кори Гауфф (4), в поединке за трофей — с Ариной Соболенко (1).

В основную сетку североамериканского соревнования Шнайдер попала третий раз в карьере, её лучшее достижение — полуфинал в 2024-м. Благодаря высокому посеву Диана стартует со второго круга, где сразится с победительницей матча квалифаеров, дальше у россиянки не исключена встреча с соотечественницей Анной Калинской (17), в следующем круге — с американкой Джессикой Пегулой (3), в четвертьфинале — с польской теннисисткой Игой Швёнтек (7), в полуфинале — с лидером посева Ариной Соболенко, в решающем матче — с двукратной чемпионкой ТБШ Еленой Рыбакиной (2).

Александрова выступит на североамериканском «тысячнике» четвёртый раз в карьере, при этом наивысший результат Екатерины — выход в третий круг в 2019-м. Россиянка начнёт путь по сетке соревнования со второго круга, где поборется с квалифаером или колумбийкой Камилой Осорио, далее теннисистка может сойтись с польской спортсменкой Майей Хвалиньской (18), в четвёртом круге — с лидером рейтинга Ариной Соболенко, в четвертьфинале — с американкой Амандой Анисимовой (8), в полуфинале — с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой, в последней битве — со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Калинская уже третий год подряд примет участие в канадском турнире, причём оба раза она зачехляла ракетку в третьем круге. Первый круг Анна пропустит благодаря статусу сеяной, а в следующей стадии она сразится с американкой Маккартни Кесслер или обладательницей уайлд-кард Каденс Брэйс, далее россиянку может ждать соотечественница Диана Шнайдер (15), в 1/8 финала — американка Джессика Пегула, в четвертьфинале — экс первая ракетка мира Ига Швёнтек, в полуфинале — четырёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко, в титульном поединке — представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Больше всех из ранее упомянутых представительниц нашей страны на североамериканском «тысячнике» выступала Самсонова: Людмила уже пятый раз попала в основную сетку турнира, её рекордная стадия — финал в 2023-м. Низкий рейтинг не позволил россиянке получить посев, поэтому соревнование начнётся для неё с первого круга. На старте теннисистка сыграет с индонезийкой Джаниче Чен, затем она может побиться с чешкой Барборой Крейчиковой (22), дальше — с румынкой Сораной Кырстей (14), в четвёртом круге — с Еленой Рыбакиной, в четвертьфинале — с Миррой Андреевой (5), в полуфинале — с американкой Кори Гауфф, в сражении за трофей — с Ариной Соболенко.

Людмила Самсонова с трофеем финалистки Монреаля-2023 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Соревнования в Торонто и Монреале пройдут с 2 по 13 августа. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».