Алькарас провёл бурный отпуск. Он радикально сменил причёску — вы его не узнаете!

Карлос увеличивает нагрузки после травмы запястья при подготовке к US Open и скоро должен вернуться на «Мастерсе» в Цинциннати.

Третья ракетка мира Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы запястья. Основную часть восстановления Карлос завершил, но играть пока не спешит.

Сейчас самым крупным соревнованием у мужчин и женщин является «пятисотник» в Вашингтоне, на который едут далеко не все представители топ-10. Даже идущие следом «тысячники» в Монреале и Торонто обойдутся без ряда громких имён, включая Янника Синнера, Новака Джоковича и Алькараса.

Карлос предварительно заявлен на «Мастерсе» в Цинциннати во второй половине августа, хотя окончательное решение по участию ещё не принял. Не исключено, что первым после паузы турниром для Карлоса вообще станет мэйджор US Open.

У Алькараса было предостаточно времени на отдых. В соцсетях испанец поделился июльской подборкой фотографий. В первую очередь бросается в глаза, что Карлос обновил прическу – теперь у него брейды.

Карлос Алькарас с новой причёской Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Алькарас также выложил снимок с вингером «Барселоны» и сборной Испании Ферраном Торресом с ЧМ-2026, а также фото с актрисой Чон Хо-ён, Андресом Иньестой и Марио Кемпесом.

Карлос вживую наблюдал за победой своей сборной над Аргентиной в финале. Он и Чон Хо-ён вынесли чемодан с Кубком мира на финал.

Карлос Алькарас на финале чемпионата мира по футболу Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

Данная подборка июльских фото стала своего рода прощанием с отпуском – на этой неделе Алькарас впервые после травмы начал тренировки на открытых хардовых кортах.

Стоит отметить, что у Карлоса впервые за долгое время нет каких-либо фиксаторов на руке. Состояние игрока улучшается. Запястье хорошо реагирует на увеличившиеся нагрузки, однако, по данным испанских СМИ, теннисист не форсирует события и теоретически может сняться с Цинциннати в последний момент.

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски считает, что Карлосу нет смысла играть на US Open, если он в конечном счёте решит пропустить Цинциннати.

«Чтобы были хоть какие-то шансы на US Open, ему нужно выступить в Цинциннати. Если он сыграет там и запястье выдержит нагрузку, это будет отличной новостью для нашего спорта. Если он не сыграет в Цинциннати, мы поймём, что он не выступит на US Open, ведь к тому моменту у Карлоса не будет игровой практики. Ему необходимо выйти на определённый уровень нагрузок, но нельзя слишком сильно торопиться с возвращением. Женщинам немного проще, потому что на турнирах «Большого шлема» они играют в привычном формате – матчи до двух побед в сетах и с гарантированным днём отдыха между встречами. У мужчин пятисетовый формат – это серьёзная нагрузка», — сказал Руседски.

Алькарас даёт понять, что всё-таки при любых раскладах собирается сыграть на турнире «Большого шлема» US Open, где ему предстоит защищать титул. В Сети появились фотографии формы, в которой Карлос выйдет на корты Нью-Йорка.

Форма Карлоса Алькараса для US Open — 2026 Фото: Nike

Многие любители тенниса уже соскучились по Алькарасу. В его отсутствие Янник Синнер забрал почти все крупные турниры – «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также Уимблдон. Синнер почти наверняка выиграл бы и «Ролан Гаррос», но во втором круге дичайшая жара ослабила итальянца и помешала пройти аргентинца Хуан-Мануэля Серундоло.

Свой шанс в Париже идеально использовал Александр Зверев, который наконец-то достиг звания чемпиона турнира «Большого шлема». Зверев после титула «РГ» заметно прибавил в уверенности и дошёл до финала Уимблдона, где ранее максимум добирался до четвёртого круга. Александр также отнял у Алькараса звание второй ракетки мира. Карлосу нужно настраиваться на серьёзные трудности после возвращения, ведь конкуренцию ему может составить не только Синнер, но и Зверев, Новак Джокович или кто-то другой из топ-10, если простой испанца приведёт к заметному игровому регрессу.