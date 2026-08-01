16-летняя Лютова — в финале Мемфиса! Юная теннисистка творит чудеса на первом турнире WTA

В субботу, 1 августа, на турнирах WTA в Вашингтоне и Мемфисе состоялись полуфинальные матчи. До этой стадии добрались две российские теннисистки: на «пятисотнике» в столице США за финал сражалась Диана Шнайдер, а на WTA-250 в Мемфисе 16-летняя Кристина Лютова претендовала на то, чтобы установить впечатляющее достижение — выход в финал на дебютном для себя турнире. А в парном разряде Мемфиса россиянка Мария Козырева завоевала крупнейший титул в карьере. Но обо всём по порядку.

Шнайдер, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, играла с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Россиянка, посеянная четвёртой, в первых двух матчах на турнире не отдала ни сета, одолев Анастасию Потапову и Людмилу Самсонову. А Пегула, первая сеяная, начала турнир с волевой победы над Магдаленой Френх, а в четвертьфинале остановила Анну Калинскую.

Шнайдер уже в четвёртый раз играла с Пегулой, и в предыдущих встречах ей не удалось одержать ни одной победы. Диана лишь в этом году смогла взять у Джессики хотя бы сет — в четвертьфинале грунтового турнира в Чарльстоне. Тогда американка победила 3:6, 6:3, 6:2. И в отчётном противостоянии считалась фаворитом.

Джессика Пегула Фото: Emilee Chinn/Getty Images

В начале первого сета определяющим фактором стало большое количество ошибок в исполнении Пегулы. Американка подавала с неплохим процентом попадания первой подачи (в районе 70%), однако больше ей похвастаться было нечем. У Шнайдер тоже были проблемы в своих геймах, но их всё-таки оказалось меньше. В третьем гейме россиянка не смогла удержать подачу, однако на стартовом отрезке это был единственный её провал. Диана сделала два брейка и повела 4:1, отыграв двойной брейк-пойнт в пятом гейме.

К сожалению, Шнайдер не справилась с психологическим давлением. Она не подала на партию, ведя 5:3, а потом и позволила Пегуле сравнять счёт — 5:5. И всё бы ничего, но 11-й гейм Диана проиграла с 40:15, чего никак нельзя было делать. После этого воспрянувшая Джессика закрыла сет — 7:5 за 45 минут. Невынужденных ошибок у россиянки оказалось даже больше, чем у американки (по причине провальной второй половины партии), — 17 против 15.

Диана Шнайдер Фото: Emilee Chinn/Getty Images

В начале второго сета шла равная борьба, как вдруг Шнайдер накрыл новый провал. После счёта 2:2 Диана в трёх геймах взяла всего два очка, и Пегула повела 5:2 с двумя брейками. Казалось, Джессика быстро закроет матч, однако россиянка не сдавалась. В восьмом гейме Шнайдер с третьего брейк-пойнта забрала подачу соперницы, отыграв матчбол перед этим, после чего взяла свой гейм и сократила отставание до 4:5. У Пегулы оставалась вторая возможность подать на поединок. На этот раз она реализовала первый же матчбол в гейме — 7:5, 6:4 за 1 час 27 минут.

А Лютова, располагающаяся на 229-й строчке в мировой классификации, за финал Мемфиса сражалась с американкой Эльвиной Калиевой, 132-м номером рейтинга. 16-летняя россиянка, прошедшая на турнир через квалификацию, в первом круге выбила из сетки лидера посева Екатерину Александрову, затем одержала волевую победу над Майей Джойнт, а в четвертьфинале не пустила дальше Кэти Макнелли.

Перед полуфиналом известный тренер Дмитрий Турсунов разобрал игру Лютовой. «Вроде бы ничего сверхъестественного, подача слабенькая, но каким-то образом она выигрывает. Кристина неплохо двигается. Её антропометрия позволяет в достаточно раннем возрасте выйти на рабочие скорости женского тура. Цепкость отменная. Она не единственная в этом амплуа. Есть Эала, Фернандес, Зейнеп, Боузкова и другие. Есть врождённое игровое понимание, когда нужно просто отыграть мяч в корт, когда нужно упереться рогом, а когда можно сыграть активнее. Это компания таких игроков, как Мирра Андреева, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд и Ко.

Но, на мой взгляд, её самое сильное оружие на данный момент — это невозмутимость по отношению к собственным ошибкам, проигранным розыгрышам и отданным геймам на подаче. Она стойко воспринимает любые «откаты» своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У неё отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча. Посмотрим, как будет дальше. Есть много элементов, над которыми можно и нужно работать, чтобы становиться выше, быстрее, сильнее, но пока успех хоть и неочевиден, но закономерен, и он кроется не в идеальности, а в рутинности и хладнокровии удава», — написал он в своём телеграм-канале.

Кристина Лютова Фото: Justin Ford/Getty Images

В начале первого сета Лютова повела с брейком — после третьего гейма, взятого с третьего брейк-пойнта. Подтвердить брейк россиянка не смогла, под ноль отдав подачу, однако в дальнейшем уверенно забирала свои геймы, закончив партию с отличным процентом попадания первым мячом (83%). В 11-м гейме Кристина сделала ключевой в этом сете брейк, после чего ушла с 0:30 и подала на партию — 7:5 за один час.

Во втором сете Лютова в первом же гейме оформила брейк, после чего её было не остановить. Юная россиянка была хороша на подаче, в пятом гейме ещё раз взяла чужую подачу (соперница дала двойную ошибку на брейк-пойнте) и повела 4:1. Закончила встречу Кристина очередным брейком — 7:5, 6:1 за 1 час 39 минут.

Таким образом, Лютова на своём дебютном турнире WTA вышла в финал. Кристина стала первой теннисисткой со времён Кори Гауфф, вышедшей в титульный матч в возрасте 16 лет (или младше), — 15-летняя Гауфф в Линце-2019 завоевала титул.

Соперницей Лютовой по финалу Мемфиса станет победительница противостояния Дарья Видьманова (Чехия) — Рената Сарасуа (Мексика). Благодаря выходу в финал Кристина вплотную приблизится к топ-150, а если завоюет титул, то пробьётся в топ-130.

А теперь — о парном титуле Марии Козыревой. Для 27-летней россиянки этот трофей стал крупнейшим в карьере. До этого Козырева восемь раз брала титулы на уровне WTA-125, а турнир WTA-250 выиграла впервые.

В Мемфисе Мария выступала в паре с Майей Лумсден — они были четвёртыми сеяными. В первых двух матчах на турнире россиянка и британка добивались побед на чемпионском тай-брейке (до 10 очков), который играется вместо третьего сета. Причём в четвертьфинале Козырева и Лумсден уступали на этом тай-брейке 0:7, потом спаслись с двух матчболов и выиграли со счётом 13:11. Полуфинал Мария и Майя пропустили ввиду снятия соперниц, а в финале победили вторых сеяных Чань Хаочин и Майю Джойнт — 7:6 (7:5), 6:3. В результате этого выступления Козырева поднимется на пять мест в парном рейтинге WTA — с 63-го места на 58-е.

Мария Козырева (справа) и Майя Лумсден Фото: Justin Ford/Getty Images

В одиночных турнирах у Козыревой пока нет таких громких побед. Ей ещё не удавалось пробиться в основную сетку на турнирах WTA. «Мой путь был довольно-таки долгий. Мне в этом году будет уже 27 лет. Я долгое время провела за рубежом, а не в родном Санкт-Петербурге. Я закончила университет в Штатах, и у меня два образования, поэтому профессиональная карьера всё время как-то откладывалась, откладывалась. И вот года два-три назад постепенно, с самых низов, с «пятнашек» в Тунисе начинала подниматься. Теперь играю на таких крупных турнирах», — говорила Мария в интервью «Чемпионату» в апреле.

Одиночные финалы турниров в Вашингтоне и Мемфисе состоятся в воскресенье, 2 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».