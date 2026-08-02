Как подготовятся Медведев, Шнайдер и Мирра к US Open? Расписание турниров августа

Последний летний месяц не очень богат на количество турниров, зато те, что пройдут – один представительнее другого. Вслед за полуторанедельным канадским «Мастерсом» состоится точно такое же соревнование в Цинциннати. А в конце августа стартует заключительный в сезоне «Шлем» — US Open. Посмотрим, где и кто из ведущих теннисистов собирается сыграть.

ATP Masters 1000. Монреаль (Канада). 2-13 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Александр Зверев (третья ракетка мира на дату заявки на турнир), Феликс Оже-Альяссим (4), Бен Шелтон (5), Алекс де Минор (6), Тейлор Фриц (7), Даниил Медведев (9), Флавио Коболли (10), Каспер Рууд (12), Андрей Рублёв (13), Карен Хачанов (22).

Полный заявочный лист.

Канадский турнир появился очень давно – аж в 1881 году, а спустя 90 лет с созданием «Мастерс-серии» он занял своё постоянное место среди представителей так называемой супердевятки. Его отличительной чертой является чередование городов: соревнования проводятся одновременно у мужчин и женщин, но у кого-то в Торонто, а у кого-то – в Монреале. И на следующий год происходит смена. В частности, в сезоне-2026 мужчины соревнуются в Монреале, а женщины – в Торонто. Рекордсменами по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Иван Лендл (шесть) и Рафаэль Надаль (пять). Отличались тут и отечественные теннисисты – Андрей Чесноков (1991), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала добирались Евгений Кафельников (1999), тот же Медведев (2019), Андрей Рублёв (2024) и Карен Хачанов (2025). Второй сезон подряд турнир растягивается на полторы недели. В заявку среди прочих попала и тройка сильнейших россиян – Медведев, Рублёв и Хачанов. А вот сразу несколько топовых игроков этот «Мастерс» пропустят – Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Бублик, Алехандро Давидович-Фокина.

WTA 1000. Торонто (Канада). 2-13 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Ига Швёнтек (3), Джессика Пегула (4), Мирра Андреева (5), Аманда Анисимова (6), Кори Гауфф (7), Элина Свитолина (8), Диана Шнайдер (15), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (41), Алина Корнеева (98/Q), Анна Блинкова (114/Q).

Полный заявочный лист.

У женщин рекордсменками по количеству титулов в Открытую эру являются Крис Эверт и Моника Селеш – по четыре. Отличались тут и отечественные теннисистки – Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009). Финалистками были Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009), Вера Звонарёва (2010) и Людмила Самсонова (2023). Действующая чемпионка Виктория Мбоко в этом году не сможет защитить титул из-за проблем со здоровьем. В сетку попали семь россиянок — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Людмила Самсонова, Алина Корнеева (Q) и Анна Блинкова (Q).

ATP Masters 1000. Цинциннати (США). 13-23 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Феликс Оже-Альяссим (4), Алекс де Минор (5), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7), Даниил Медведев (8), Андрей Рублёв (16), Карен Хачанов (26).

Полный заявочный лист.

Турнир в Цинциннати появился в XIX веке – в 1899 году. Рекордсменом по количеству титулов является Роджер Федерер – семь. Отличался тут и россиянин Даниил Медведев – в 2019-м. Финалистом также становился Андрей Рублёв (2021). С прошлого года турнир стал полуторанедельным, как и Монреаль/Торонто, расширился до семи кругов и начинается внахлёст – не как обычно, с понедельника, а в четверг, когда ещё не закончится канадский «Мастерс». В заявку попали все сильнейшие, включая Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича, которые пропустили Монреаль. Среди участников и три россиянина – Медведев, Рублёв и Карен Хачанов.

WTA-1000. Цинциннати (США). 13-23 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Джессика Пегула (3), Кори Гауфф (4), Мирра Андреева (5), Каролина Мухова (6), Линда Носкова (7), Ига Швёнтек (8), Диана Шнайдер (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (69).

Полный заявочный лист.

У женщин в Открытую эру турнир брал большую паузу с 1974 года и полноценно возобновился только в 2004-м. Чемпионками тут были в том числе россиянки Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). До финала также добирались Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009), Шарапова (2010) и Светлана Кузнецова (2019). В этом году в заявку попали пять россиянок – Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Людмила Самсонова.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

ATP-250. Уинстон-Сейлем (США). 23-29 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Лучано Дардери (23), Артур Риндеркнеш (28), Алехандро Табило (30), Игнасио Бусе (34), Артур Фери (37), Рафаэль Коллиньон (38), Хауме Мунар (43), Мариано Навоне (44).

Полный заявочный лист.

Этот турнир разыгрывался в Лонг-Айленде с 1981 года как выставочный, а с 1990-го вошёл в календарь ATP. С 2005-й по 2010-й он проводился в Нью-Хэйвене, а с 2011-го переехал в Уинстон-Сейлем. Чемпионами тут среди прочих становились россияне Евгений Кафельников (1994, 1995), Николай Давыденко (2006) и Даниил Медведев (2018). Действующим чемпионом является венгр Мартон Фучович. В нынешнем году список участников возглавили Лучано Дардери и Артур Риндеркнеш.

Мартон Фучович Фото: Getty Images

WTA-500. Монтеррей (Мексика). 23-29 августа

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Линда Носкова (7), Сорана Кырстя (17), Екатерина Александрова (19), Майя Хвалиньска (21), Элисе Мертенс (23), Анастасия Потапова (27), Клара Таусон (30), Энн Ли (31).

Полный заявочный лист.

Турнир разыгрывается с 2009 года, и рекордсменкой по количеству титулов тут является россиянка Анастасия Павлюченкова – четыре (2010, 2011, 2013, 2017). С сезона-2024 соревнования тут повысили категорию с WTA-250 до WTA-500. Действующей чемпионкой является Диана Шнайдер, которая в российском финале одолела Екатерину Александрову.

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 30 августа — 13 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Янник Синнер (1), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Феликс Оже-Альяссим (4), Алекс де Минор (5), Бен Шелтон (6), Новак Джокович (7), Даниил Медведев (8), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (26), Роман Сафиуллин (94).

Полный заявочный лист.

Турнир появился в 1881 году и остаётся единственным ТБШ, который за всё время не прерывался ни на одну из Мировых войн, а также на пандемию коронавируса. За 145 предыдущих розыгрышей рекордсменами по количеству титулов тут являются Билл Тилден, Уильям Ларнед и Ричард Сиэрс – по семь. В Открытую эру по пять побед одержали Джимми Коннорс, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Поблизости от них находится серб Новак Джокович (четыре), у которого есть теоретический шанс догнать эту троицу в нынешнем сезоне. Чемпионами среди прочих тут становились также россияне Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021). До финала доходил тот же Медведев (2019, 2023).

Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). 30 августа — 12 сентября

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Елена Рыбакина (2), Джессика Пегула (3), Кори Гауфф (4), Мирра Андреева (5), Каролина Мухова (6), Линда Носкова (7), Ига Швёнтек (8), Диана Шнайдер (18), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (70), Алина Корнеева (75), Анастасия Захарова (102).

Полный заявочный лист.

Рекордсменкой US Open за всю историю по количеству титулов является Молла Маллори – восемь. В Открытую эру больше всех отличились Крис Эверт и Серена Уильямс – по шесть. Побеждали тут и россиянки – Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). До финала также доходили Елена Дементьева (2004), Кузнецова (2007) и Вера Звонарёва (2010). Чемпионкой двух последних лет является Арина Соболенко из Беларуси. В этом году в число участниц пока попали семь россиянок.