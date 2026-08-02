Невероятно! 16-летняя Лютова завоевала титул в Мемфисе и взлетит на 103 места в рейтинге

В воскресенье, 2 августа, на соревновании категории WTA-250 в Мемфисе проводилось титульное сражение. За трофей американского турнира боролись теннисистки, родившиеся в Москве, — 16-летняя Кристина Лютова и 23-летняя представительница Чехии Дарья Видьманова. Но обо всём по порядку.

В решающий поединок на своём дебютном состязании уровня профессионального тура Лютова вышла благодаря победе над представительницей США Эльвиной Калиевой. Всего за 1 час 39 минут Кристина разобралась на корте с соперницей, которая старше неё на семь лет, и забрала путёвку в следующую стадию — 7:5, 6:1. Этот выигранный матч принёс уроженке Москвы исторический рекорд: она стала первой теннисисткой 2010 года рождения, пробившейся в финал соревнования ранга WTA.

Накануне битвы за титул юная спортсменка поделилась, как собирается настраивать себя перед ответственным сражением. «Подготовка к финалу будет обычной. Попробую восстановиться, а по дороге домой я обычно в машине устраиваю караоке со своей командой. Это весело и помогает психологически. Моя команда очень меня поддерживает. Моя мама, тренер по фитнесу, брат. Мы отличная команда, с ними всегда весело», — приводит слова Лютовой ТАСС.

Пресс-служба WTA-тура не смогла пройти мимо успехов Кристины и оставила яркий комментарий о её выходе в титульный поединок: «Сказочная серия продолжается!» — написано на официальной странице Женской теннисной ассоциации в соцсетях.

Победитель Кубка Дэвиса 2006 года и известный российский тренер Дмитрий Турсунов выделил сильные и слабые стороны Лютовой, отметив у неё к тому же отсутствие нездорового перфекционизма. «Хотелось бы немного обсудить игру Кристины Лютовой. Вроде бы ничего сверхъестественного, подача слабенькая, но каким-то образом она выигрывает. Кристина неплохо двигается. Её антропометрия позволяет в достаточно раннем возрасте выйти на рабочие скорости женского тура. Цепкость отменная. Она не единственная в этом амплуа. Есть Эала, Фернандес, Зейнеп, Бузкова и другие. Есть врождённое игровое понимание, когда нужно просто отыграть мяч в корт, когда нужно упереться рогом, а когда можно сыграть активнее. Это компания таких игроков, как Мирра Андреева, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд и Ко.

Но, на мой взгляд, её самое сильное оружие на данный момент — это невозмутимость по отношению к собственным ошибкам, проигранным розыгрышам и отданным геймам на подаче. Она стойко воспринимает любые «откаты» своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У неё отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча. Посмотрим, как будет дальше. Есть много элементов, над которыми можно и нужно работать, чтобы становиться выше, быстрее, сильнее, но пока успех хоть и неочевиден, но закономерен, и он кроется не в идеальности, а в рутинности и хладнокровии удава», — написал Турсунов в телеграм-канале.

Кристина Лютова Фото: Justin Ford/Getty Images

А Шамиль Тарпищев похвалил 16-летнюю Кристину за прекрасные результаты, однако подчеркнул, что Федерация тенниса России уже никак не связана со спортсменкой. «Молодец, что смогла выйти в финал. Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в «Олимпийце». Но её отец переехал в Америку и забрал её с собой – ей было лет 10-12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Соперницей Лютовой по битве за трофей Мемфиса стала представительница Чехии Дарья Видьманова, с которой Кристина ранее никогда не сражалась. 23-летняя Видьманова в данный момент является 114-й ракеткой мира, при этом ещё в июне этого года спортсменка входила в сотню лучших игроков и занимала 90-ю строчку в рейтинге. До участия в американском соревновании Дарья ни разу в карьере не добиралась до финалов на уровне тура, зато в её активе значится один трофей категории WTA-125 (Фигейра-да-Фош-2026). Примечательно, что Видьманова, как и Лютова, родилась в Москве.

Стартовая партия сложилась для Дарьи крайне удачно: спортсменка взяла свою подачу — 1:0, а затем с первого же брейк-пойнта забрала чужую — 2:0. Соперница ответила Видьмановой обратным брейком, но представительница Чехии сумела вернуть потерянное — 3:1. Следом Дарья вновь завоевала чужой гейм — 5:1 — и с третьего сетбола поставила точку в этом отрезке матча — 6:1 за 30 минут.

В первом сете Дарья сделала три эйса, тогда как Кристина ни одного не исполнила. Лютова также допустила двойную ошибку, чего не позволила себе Видьманова. Процент попадания первой подачи у 16-летней теннисистки получился лучше (89%), чем у представительницы Чехии (74%).

Во втором отрезке сражения всё получилось с точностью до наоборот: первой брейка добилась Лютова — 3:1, и чуть позже 16-летней теннисистке вновь удалось забрать чужой гейм — 5:1. На подаче на партию Кристина отвела от себя угрозу Видьмановой, после чего завершила сет со счётом 6:1 за 39 минут.

Процент попадания первой подачи снизился у обеих теннисисток в этой партии: 67% у Лютовой и 65% — у Видьмановой. Спортсменки не сделали ни одного эйса, а ещё Кристина допустила двойную ошибку, тогда как Дарья таким аспектом не отметилась.

В третьем сете Лютова совсем ушла в отрыв, сделав брейк на самом старте — 1:0 — и взяв затем ещё одну подачу Дарьи — 3:0. Следом Кристина увеличила преимущество — 4:0, а Видьманова только в пятом гейме смогла размочить счёт — 4:1. Дальше теннисистки обменялись брейками — 5:2 в пользу 16-летней спортсменки. На подаче на титул Лютова заработала три матчбола, однако не реализовала их — 5:3. А вот на приёме у Кристины всё получилось — 1:6, 6:1, 6:3 за 2 часа 1 минуту.

Таким образом, Лютова выиграла дебютный титул на уровне тура, причём на первом же соревновании уровня WTA! В мировой классификации Кристина взлетит на 103 строчки и займёт 126-е место.

Соревнование в Мемфисе проходило с 27 июля по 2 августа. Продолжайте следить за всеми подробностями на «Чемпионате».