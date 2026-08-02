21-летний Лагутин выиграл второй турнир подряд! А в Астане прошли два российских финала

Новая неделя – новые чемпионы! В эти выходные – 1 и 2 августа – российские теннисисты сыграли за трофеи на турнирах World Tennis (ITF). По традиции рассказываем, как прошли финалы с участием наших игроков.

Испанские турниры продолжает покорять Павел Лагутин. На соревнованиях категории M15 в Хативе, Испания, 21-летний россиянин сразился за трофей. До такого достижения Павел добрался вторую неделю подряд: в прошлые выходные теннисист забрал кубок на турнире серии M25 в Дении, что в 40 минутах езды от Хативы.

В финале на этой неделе Лагутин (№718 рейтинга ATP) сразился с испанцем Карлосом Лопесом Монтагудом (№626). Кстати, в Дении парни встретились в полуфинале – там победа осталась за россиянином со счётом 6:2, 6:4. Пускать соперника к реваншу Павел не захотел и закрыл решающий матч в Хативе в свою пользу – 6:2, 7:5.

Лагутин базируется в Испании. Тренируется россиянин в академии Unity Tennis на Мальорке.

Турнир в Астане подарил нам любопытнейшие финалы и в мужской, и в женской одиночке. Что касается парней, то у них трофей соревнований категории M15 разыграли два россиянина: 21-летний Григорий Шебекин (№810) и 24-летний Пётр Бар-Бирюков (№281).

Первый – Шебекин – только осваивается в про-туре: 2026-й стал годом, когда Григорий дебютировал в топ-1000 ATP. Со старта сезона россиянин уже поднялся на 247 строчек: всё благодаря финалу на апрельском турнире M25 в Шарм-эш-Шейхе и паре четвертьфиналов на других соревнованиях. Всего у Григория за карьеру было две попытки выиграть трофей на взрослом уровне, но пока ни одной он не воспользовался.

Второй – Бар-Бирюков – уже несколько лет постепенно взбирается вверх в мужском туре. На его счету – шесть трофеев World Tennis. Один из них – на «челленджере» в этом году.

На протяжении трёх партий россияне боролись за кубок, однако всё же сильнее и опытнее оказался Бар-Бирюков. Даже несмотря на то, что уступил первый сет и отыгрывался с 0:1 по партиям. В итоге Пётр одолел Шебекина со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Теперь Григорию нужна четвёртая попытка, чтобы добраться до долгожданного трофея.

Пётр Бар-Бирюков и Григорий Шебекин Фото: Из личного архива Бар-Бирюкова

У девушек финал Астаны тоже получился российским. За победу на турнире серии W15 поспорили 19-летние Эдда Мамедова и Виктория Милованова. В отличие от парней, девушки разобрались в двух сетах. Успешнее в этот день оказалась Мамедова – 6:2, 6:4. Она завоевала четвёртый трофей на взрослом уровне и наконец добилась победы в Казахстане. Ровно год назад Эдда играла в финале Астаны, но уступила соотечественнице Екатерине Маклаковой.

Бо́льшую часть времени Мамедова играет в США. Всё дело в том, что в прошлом году Эдда поступила в Оклахомский университет, за который выступает на уровне NCAA.

Эдда Мамедова Фото: Из личного архива Мамедовой

В парном разряде за кубок сразилась только одна россиянка. 21-летняя уроженка Екатеринбурга Дарья Зелинская в дуэте с представительницей Казахстана Аружан Сагандыковой на удачном для наших спортсменов турнире в Астане была близка к победе. Однако девушки на решающем тай-брейке уступили японкам Юке Хосоки/Кисе Йосиоке – 6:4, 3:6, [7:10]. При этом в парном рейтинге Зелинская, сыгравшая в этом сезоне пятый финал, сохранит место в топ-345.

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