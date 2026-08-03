«Много читаю, чтобы мой русский не деградировал». Звёздный юниор штурмует взрослый тур

В Южной Сербии в окружении горных хребтов и лесов спрятано чудесное местечко под названием Куршумлия-Баня. Всё лето неделя за неделей там проходят мужские и женские турниры World Tennis Tour (ITF), в сетках которых уже по традиции представлено немало теннисистов из нашей страны. Тут «Чемпионат» и встретился с одним из перспективных российских юниоров Саввой Рыбкиным. В конце прошлого сезона он блеснул на юниорском «Мастерсе» в Монте-Карло, а сейчас штурмует юниорские «Шлемы» и одновременно осваивается во взрослом туре. О том, как ему удается всё совмещать, 17-летний теннисист рассказал нашему корреспонденту.

— Как тебе даётся переход из юниорского тенниса во взрослый?

— Очень непросто. Но я люблю челленджи и люблю преодолевать сложные препятствия, так что это меня только мотивирует. И я буду прикладывать все усилия для того, чтобы прорваться наверх.

— Чем отличается юниорский теннис от взрослого? Какую видишь разницу? И в матчах, и в соперниках, и в обстановке.

— Очевидно, что на взрослых турнирах скорость отличается, по сравнению с юниорскими. Но, честно говоря, мне так даже комфортнее. Я люблю играть на скорости, поэтому, думаю, во взрослом туре у меня есть хороший шанс.

— То есть ты пытаешься поймать ритм соперника и использовать его силу против него же?

— Да, в основном так и делаю, но бывают разные ситуации. На взрослых турнирах, так как я юниор и ещё только-только начинаю их играть, чувствую преимущество. Благодаря тому, что мне абсолютно нечего терять, играю намного свободнее, активнее. И матч за матчем чувствую себя намного увереннее, чем раньше.

Савва Рыбкин Фото: Getty Images

— Ты уже побывал на всех турнирах «Большого шлема», причём на некоторых по несколько раз. Что скажешь про организацию на этих турнирах?

— Мне безумно приятно выступать на «Больших шлемах». Это что-то особенное — и атмосфера, и организация: то, как относятся к игрокам, какие условия для них создают там — это всё невероятно высокий уровень. Я с огромным удовольствием участвую в «Больших шлемах».

— Ты рассказывал «Чемпионату», что занимаешься в хорватской академии Ивана Любичича. Как сейчас обстоят дела? Где тренируешься, где находится твоя база?

— Да. Раньше я был у Любичича, но в конце 2025 года перешёл в Академию All In в Ницце (основана французским теннисистом Жо-Вильфридом Цонгой и его тренером Тьерри Асьоном. — Прим. «Чемпионата») Сейчас тренируюсь там, готовлюсь ко всем турнирам, восстанавливаюсь, вся подготовка проходит у меня там.

— С кем-то успел потренироваться там из известных игроков, которые там занимаются?

— Да-да, мне дают возможность всегда. Я тренировался с Титуаном Дроге (119-я ракетка мира), Ма Малижем (555) и многими другими французами из топ-300, топ-200. С тем же Уго Гренье (232) и так далее.

— Получается, эта академия в основном французская. Почему ты оказался именно там?

— Ну мы смотрели много академий, но больше всего нас заинтересовало эта. Тем более там есть русский тренер, который сейчас является моим основным. Мне очень удобно с ним работать. Он сам был в прошлом игроком, и у него есть огромный опыт за плечами, поэтому для меня это большой плюс. А также я увидел, что там безумно много игроков ATP, с которыми будет очень полезно потренироваться, взяв что-то от них — тем самым улучшая, повышая свой уровень игры.

— Можешь назвать этого русского тренера?

— Да, это Ален Авидзба. Он играл в том числе и в ATP-туре, а потом ему пришлось завершить карьеру — были обстоятельства.

Ален Авидзба

Родился 24 февраля 2000 года в Сочи. Тренеры: Жан-Рене Лиснар, Жиль Сервара. Родился 24 февраля 2000 года в Сочи. Тренеры: Жан-Рене Лиснар, Жиль Сервара.

— А сейчас он с тобой или нет?

— Сейчас, к сожалению, он не смог приехать, но обычно на все турниры всегда ездит со мной.

— С момента твоего прошлого интервью «Чемпионату» прошло около восьми месяцев. Можешь, сказать, как изменился Савва Рыбкин с момента победы на турнире в Монте-Карло?

— В целом особо ничего не поменялось. Стараюсь развиваться и вне корта. Призна́юсь честно, чувствую себя намного свободнее, чем раньше, более открытым и более разговорчивым. Стараюсь много не сидеть за экраном и больше развивать себя и своё мышление.

— Ты должен был окончить 11-й класс.

— Да, школу я успешно окончил. Безумно этому рад. Сейчас готовлюсь поступать в институт.

— А ЕГЭ сдавал?

— Да, было дело, сдавал.

— А в какой институт собираешься?

— Пока бы не хотел озвучивать — просто ещё не всё решено на 100%.

— Но это в России?

— В России.

— Ты сказал, что стараешься поменьше зависать у экрана. А в соцсетях тебя не так видно. Тебе это не очень интересно?

— Не то чтобы не интересно. Это не совсем привычно для меня, потому что я такой достаточно скромный человек, и снимать всякие влоги, видео, выкладывать много постов — это не совсем моё. Но в последнее время стал этим чуть-чуть заниматься, потому что это нужно. Нужно для продвижения себя, в том числе и в интернете.

— Чем вообще любишь заниматься в свободное время?

— В целом у меня сохранилось то же самое хобби, что и раньше. Я очень люблю шахматы и стараюсь находить себе соперников даже на турнирах — предлагаю им сыграть, но не всегда получается. Также сейчас больше стал читать книг — это очень важно на самом деле, потому что сейчас больше разговариваю на английском, чем на русском. И русский немножко у меня сбивается, становится где-то больше запинок, ошибок, поэтому много читаю, чтобы язык не деградировал в этом плане. Сейчас у меня намного больше стало общения, как я уже сказал, я более открытый стал. И появляется очень много друзей, приятелей. А ещё прогулки, музыка особенно — тоже моё любимое дело.

Савва Рыбкин Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

— Друзья все из теннисного круга или кто-то вообще к теннису не имеет отношения?

— В основном, конечно, теннисные, но бывает, что абсолютно обычные люди, прохожие спрашивают что-то, интересуются, и так завожу новые знакомства.

— Как тебе в Куршумлия-Бане? Как вообще узнал про это место? И как тут обустроился?

— Куршумлия-Баня мне очень нравится — здесь такое очень тихое место за городом. Скажем так — только теннис и свободное время: такой спортивный профессиональный режим. В этом плане мне здесь очень нравится. Как узнал? Абсолютно случайно — один раз решил съездить — посмотреть, что здесь да как, попробовать сыграть турнир. И первый турнир был не особо удачным, но я запомнил это место, решил вернуться ещё раз и думаю, что поеду сюда ещё не раз.

— Ты есть в составе и на следующий турнир M-25.

— Да. Я зашёл в квал.

— Тут воздух такой чистый, горный и лесной. Как тебе тут вообще обстановка? Может быть, на какие-то экскурсии тут ездил, что-то посмотреть успел, сходить куда-то?

— Насчёт экскурсий, не знаю, есть они или нет. Скорее всего, да. Но я особо не выезжаю за эту территорию. Сам по вечерам в свободные дни люблю гулять. Здесь есть маленькие парки такие, в лес тоже с удовольствием хожу. Тут есть бесплатные велосипеды напрокат. Я каждый вечер беру и с удовольствием езжу где-то вокруг территории.

— Тут есть спа — пользуешься этими услугами?

— Да, 100%, спа, сауна, бассейн — я это обязательно использую. Холодный бассейн тоже для восстановления — это мне очень помогает.

— Когда в прошлый раз ты давал интервью «Чемпионату», тебе из «Шлемов» не хватало только Австралии. Доволен ли был собой, что собрал все четыре мэйджора? Что тебе запомнилось из той поездки?

— Вообще, Australian Open — это такой, я б сказал, самый особенный турнир из четырёх «Шлемов». Мне он больше всех понравился. Организация, считаю, там лучшая из всех. И выступать очень приятно. Честно, очень приятно, и это был безумно полезный опыт для меня. И да, хороший результат получился (третий круг. — Прим. «Чемпионата»). Не совсем то, что было запланировано, но всё равно я собой доволен, и времени расслабляться нет, нужно двигаться дальше.

— Объясни такой момент — на последнем Уимблдоне ты пробивался в основу через квал. Как так получилось?

— Сгорели некоторые очки, и не получилось их защитить и набрать новые, поэтому, к сожалению, провалился в рейтинге. Тем самым мне пришлось играть уже с квала.

— Будешь ли ты играть на US Open? И не помешает ли тебе поездка туда твоей уже начавшейся взрослой карьере?

— Да, 100% буду там играть, я заявлен. И вот этот опыт, который сейчас набираю со взрослых турниров, очень постараюсь перенести туда — в юниорский «Шлем». Это мне, уверен, очень поможет, и я смогу продвинуться дальше.

— Тяжело ли тебе даются переходы с покрытия на покрытие? И есть ли какие-то предпочтения среди них?

— Перестраиваться с одного покрытия на другое мне абсолютно несложно. Делаю я это очень быстро, это у меня достаточно хороший полезный навык. Честно, раньше не было любимого покрытия. Я любил как грунт, так и хард. На траве в прошлом году впервые играл на Уимблдоне и не совсем понял, что это такое. Ну и не совсем «долюбливал». Но в этом году сыграл Рохэмптон, потом Уимблдон, и я прямо влюбился в траву. Не могу сказать, что это сейчас моё самое любимое покрытие, но грунт, хард и трава — все эти три покрытия обожаю. И мне без разницы, на какое из них ехать — я прямо с удовольствием играю на всех.

— Можешь сформулировать, чего тебе сейчас не хватает в игре? Над чем работаешь, что пытаешься улучшить в своём теннисе, в своей подготовке?

— Да вообще, много вещей, где можно было бы что-то подправить, но сейчас я чувствую себя в невероятно хорошей форме и готовлюсь к новым соревнованиям, турнирам. Не буду говорить, над чем сейчас точно работаю, чтобы мои соперники не знали мои слабости, однако сейчас доволен своей формой и буду только прибавлять.

— У тебя есть объяснение, почему в нашем мужском теннисе сейчас гораздо меньше теннисистов мирового уровня, чем в женском?

— Ну, мужской тур так-то очень непростой, и, чтобы пробиться даже в топ-100, нужно прямо попотеть, я б сказал. Да, к сожалению, не так много русских сейчас в туре, но я постараюсь это исправить, решить этот вопрос.

— А у тебя есть предложения из других стран и как ты на них реагируешь? Какое у тебя отношение к этому вопросу про смену флага с российского на какой-либо другой?

— Могу сказать одно: я с огромным удовольствием выступаю за свою страну и с огромной честью. Предложения есть, но озвучивать их не буду.

— Следишь ли ты за твоим поколением игроков — кто как развивается? Можешь кого-то выделить — кто раньше выстрелил и за кем будут все тянуться?

— Безусловно, среди моих сверстников есть достойные соперники. Сейчас много американцев стало появляться на турнирах, на «Шлемах», которые составляют достаточно хорошую конкуренцию. Немцы, бразильцы, французы — много ребят, которые не так просто даются. Не знаю, кто из них выстрелит, а кто – нет, буду фокусироваться на себе.

— В прошлом году ты играл с теннисистом со звучной фамилией — это Круз Хьюитт. Он только что зажёг на «пятисотнике» в Вашингтоне — пробился в основу через квалификацию и сразу одержал первую победу на уровне ATP-тура. Как думаешь, какие у него перспективы?

— Да, в прошлом году мне не удалось показать все 100% в матче с ним. Мы играли на траве (Савва проиграл — 1:6, 2:6. — Прим. «Чемпионата»), и я думаю, что это, скорее всего, его самое преимущественное покрытие, где он чувствовал себя увереннее всего. Мне было бы интересно с ним сыграть ещё раз на харде или на грунте, и я уверен, что результат будет другим. За его выступлениями и результатами не слежу. Посмотрим. Думаю, в скором времени мы где-нибудь с ним пересечёмся.