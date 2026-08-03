Медведев вернулся в топ-6, Мирра может впервые стать 4-й: рейтинговые расклады на август

Август — время североамериканских «Мастерсов» и «тысячников». По итогам этих турниров в рейтингах ATP и WTA могут состояться важные перестановки. Но некоторые интересные изменения произошли уже сейчас. Какие игроки обменялись позициями и что может ожидать их в ближайшем будущем? Изучим подробнее общее положение в классификациях.

Рейтинг ATP на 3 августа

Место Теннисист Страна Очки Изменение 1 Янник Синнер Италия 13 450 2 Карлос Алькарас Испания 8160 +1 3 Александр Зверев Германия 8120 -1 4 Феликс Оже-Альяссим Канада 4740 5 Новак Джокович Сербия 3760 6 Даниил Медведев Россия 3620 +1 7 Алекс де Минор Австралия 3560 -1 8 Флавио Коболли Италия 3330 +1 9 Тейлор Фриц США 3230 +1 10 Бен Шелтон США 2680 -2 11 Александр Бублик Казахстан 2535 12 Иржи Легечка Чехия 2380 13 Лоренцо Музетти Италия 2375 +2 14 Каспер Рууд Норвегия 2345 -1 15 Рафаэль Ходар Испания 2243 +9 16 Андрей Рублёв Россия 2230 -2 …39 Карен Хачанов Россия 1130

В мужском рейтинге, в отличие от женского, у теннисистов уже сгорели очки за прошлогоднее выступление на «Мастерсе» в Канаде. Год назад участники ATP-тура приехали в Торонто, а в этом сезоне выступят в Монреале. В 2025-м Янник Синнер и Карлос Алькарас пропустили Открытый чемпионат Канады. В новом рейтинге итальянец остался на вершине, что не может удивлять, если учесть его гигантский отрыв от преследователей. А испанец, не играя на неделе, с третьей строчки поднялся на вторую. Это произошло потому, что у Александра Зверева сгорело 400 очков за прошлогодний полуфинал. Немец теперь замыкает тройку сильнейших.

Аналогичным образом одно место отыграл Даниил Медведев. Первая ракетка России занимает теперь не седьмое, а шестое место. Медведев лишился 50 очков за прошлогоднюю неудачу в Торонто (вылет в третьем круге), а Алекс де Минор, которого он обошёл, потерял 200 очков за четвертьфинал. Австралиец мог и не допустить потери позиции, однако для этого ему необходимо было хорошо выступить в Вашингтоне. Де Минор же оступился в 1/4 финала этого «пятисотника» и по этой причине оказался в 60 очках позади Даниила в рейтинге по итогам 52 недель.

Флавио Коболли может впервые в карьере стать восьмой ракеткой мира. Это произойдёт в том случае, если Тейлор Фриц проиграет Рафаэлю Ходару в отложенном финале в Вашингтоне. Ходар, ранее не поднимавшийся выше 23-го места в рейтинге ATP, уже гарантировал себе как минимум 15-ю строчку. А если 19-летний испанец выиграет этот финал, то станет 12-м.

Больше всего очков потеряли Бен Шелтон и Карен Хачанов, прошлогодние чемпион и финалист Канады соответственно. У Шелтона сгорело 1000 очков, у Хачанова — 650. И если Бен потерял не так и много позиций, всего две, и откатился на 10-ю строчку, то Карен провалился аж на 39-е место. Падение россиянина могло бы быть не таким серьёзным, однако он провалил выступление на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе, проиграв в первом же матче.

Каких перестановок можно ожидать по итогам двухнедельных «Мастерсов» в Канаде и Цинциннати, которые пройдут внахлёст и в общей сложности займут три недели? Синнеру с его космическим отрывом, очевидно, ничто не угрожает, даже с учётом того, что Янник снялся с Монреаля. А вот за второе место разворачивается интереснейшее сражение с участием Алькараса и Зверева. И предсказать итог борьбы сложно, хотя фаворитом видится, как ни странно, немец. Разрыв между ними невелик. Статус Алькараса, конечно, повыше, даром что Зверев теперь тоже чемпион ТБШ. Однако испанец, как и Синнер, не играет в Монреале, а потом потеряет ещё 1000 очков за титул в Цинциннати, тогда как немец — всего 400 за полуфинал этого турнира. Так что в лайв-рейтинге по итогам этих двух «Мастерсов» Александр впереди почти на 600 очков. И набирать очки он будет на двух турнирах, а не на одном. Ещё один важный фактор — неясность с текущей формой Карлоса, который возвращается на корт после нескольких месяцев перерыва, вызванного травмой руки.

Что касается Даниила Медведева, то он может надеяться на возвращение в топ-5. Феликс Оже-Альяссим, обретающийся на четвёртой строчке, далековато, а вот с Новаком Джоковичем можно побороться. У серба ничего не сгорает, но он и не играет в Канаде в этом году и приедет только в Цинциннати, где соберутся все сильнейшие. У Медведева же сгорает всего 10 очков за Цинциннати-2025, поэтому отставание от Джоковича вполне можно отыграть, тем более что Даниил проведёт два североамериканских турнира, а Новак — только один.

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Рейтинг WTA на 3 августа

Место Теннисистка Страна Очки Изменение 1 Арина Соболенко Беларусь 8550 2 Елена Рыбакина Казахстан 8056 3 Джессика Пегула США 6625 4 Кори Гауфф США 5649 5 Мирра Андреева Россия 5293 6 Каролина Мухова Чехия 5168 7 Линда Носкова Чехия 5016 8 Ига Швёнтек Польша 4539 9 Элина Свитолина Украина 4459 +1 10 Аманда Анисимова США 4353 -1 11 Марта Костюк Украина 3925 12 Виктория Мбоко Канада 3520 13 Наоми Осака Япония 3281 14 Белинда Бенчич Швейцария 2845 15 Жасмин Паолини Италия 2783 16 Ива Йович США 2636 17 Диана Шнайдер Россия 2593 +1 18 Сорана Кырстя Румыния 2502 -1 19 Екатерина Александрова Россия 2301 20 Анна Калинская Россия 2083

Теперь изучим положение в женском рейтинге, где приняли чуть иной подход. Здесь перестановок не так много, поскольку у теннисисток ещё не сгорели очки за прошлогоднюю Канаду. Это произойдёт 10 августа, то есть уже по ходу текущего турнира. В конце первой десятки Элина Свитолина обогнала Аманду Анисимову, а во втором десятке местами обменялись Диана Шнайдер и Сорана Кырстя — вот и все изменения. Свитолина на минувшей неделе дошла до 1/4 финала на «пятисотнике» в Вашингтоне, Шнайдер — до полуфинала.

Диана Шнайдер Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Куда интереснее оценить возможные изменения в рейтинге WTA. Градус борьбы за звание первой ракетки мира немного понижается — временно, во всяком случае. Арина Соболенко сейчас опережает Елену Рыбакину почти на 500 очков. При этом белоруска за прошлогодние результаты теряет меньше, чем казахстанская теннисистка. У Соболенко на североамериканских «тысячниках» сгорает всего 215 очков за четвертьфинал Цинциннати (в Канаде год назад она не играла), а вот Рыбакина теряет по 390 очков за каждый из полуфиналов, то есть 780. И 500 очков разрыва потенциально превращаются в 1000, даже чуть больше.

Джессика Пегула уверенно чувствует себя на третьем месте. Её отрыв от ближайшей преследовательницы составляет почти 1000 очков. Он может ещё увеличиться на 175 очков, если Пегула победит Александру Эалу в отложенном финале в Вашингтоне.

А Мирра Андреева вполне может подняться с пятого места на четвёртое, на котором ещё никогда не была. Отставание от Кори Гауфф составляет 356 очков. И в перспективе этот разрыв фактически сводится на нет, ведь Гауфф в общей сложности за два турнира теряет 335 очков, а Андреева — всего 35 за второй круг Монреаля (в Цинциннати в прошлом году она не играла). Фактически получается, что, кто из них лучше выступит в Торонто и Цинциннати на этот раз, та и станет четвёртой ракеткой мира — с изрядной долей вероятности. Каролине Муховой будет сложно вмешаться в эту борьбу, ведь как минимум в Канаде она не играет. Правда, есть ещё Линда Носкова, отстающая от Гауфф на 633 очка. Фактически у неё ничего не сгорает за Канаду и Цинциннати (по 10 очков и там, и там), но есть потеря 108 очков за прошлогодний четвертьфинал Монтеррея.

К слову, о Монтеррее. В минувшем сезоне финал этого мексиканского «пятисотника» оказался чисто российским: Диана Шнайдер победила Екатерину Александрову. Они получили за это 500 и 325 очков соответственно. Поэтому во второй половине августа нашим девушкам предстоит защищать важные очки. Как и «тысячники», этот мексиканский «пятисотник» в этом году проходит на неделю позже. Что же касается защиты очков в Канаде и Цинциннати, то здесь Шнайдер может вздохнуть спокойно — в прошлом году она увезла с обоих турниров по 10 очков. Александрова же в Цинциннати защищает 120 очков за четвёртый круг.