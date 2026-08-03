Сказочная история Золушки. Уроженка Москвы сотворила историю тенниса, взяв трофей в 16 лет

16-летняя уроженка Москвы Кристина Лютова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Мемфисе, одолев в финале 114-ю ракетку мира чешку Дарью Видьманову – 1:6, 6:1, 6:3. Победа позволила юной теннисистке взлететь на 126-е место в мировом рейтинге с 229-й строчки.

Этот турнир был для Лютовой первым на уровне женского тура. Ранее она никогда не участвовала даже в квалификациях, но в Мемфисе успешно прошла отбор, а затем в основной сетке победила Екатерину Александрову, Майю Джойнт, Кэти Макнелли, Эльвину Калиеву и Видьманову.

Кристине Лютовой 16 лет 6 месяцев. Она стала третьей самой молодой россиянкой с титулом на уровне WTA после бывших первых ракеток мира Динары Сафиной и Марии Шараповой. Даже Мирра Андреева, которая в последнее время бьёт множество возрастных рекордов, взяла свой дебютный трофей позже. Кроме того, Лютова – первая теннисистка в истории, рождённая в 2010-х, с победой на турнире WTA.

Что нужно знать о юной россиянке? Кристина родилась в Москве 2 февраля 2010 года. Начинала заниматься теннисом в спортшколе «Олимпиец», которая находится в Ново-Переделкине. У Кристины сохранилось множество фото того периода, который она вспоминает с теплотой. В 2019-м Лютова публиковала пост с церемонии награждения одного из местных турниров, где она заняла первое место.

«Благодарность спортшколе «Олимпиец» за родные стены! У нас всё серьёзно», — написала Кристина.

Кристина Лютова и олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в 2019 году Фото: Из личного архива Кристины Лютовой

В 10 лет Лютова с семьёй переехала в США, где тренируется в академии Виталия Горина в городе Редмонд, штат Вашингтон.

Горин – уроженец Киева, который уехал за океан ещё в конце 1970-х. В середине 1990-х он был первым американским тренером Дмитрия Турсунова, в его академии также работали россияне Игорь Куницын и Софья Жук, грузин Николоз Басилашвили. В 2000-х Горин сотрудничал с Федерацией тенниса России, открывал филиалы своей академии в Барнауле и Томске.

Виталий Горин и Кристина Лютова в 2021 году Фото: Из личного архива Кристины Лютовой

В академии Горина Лютова сначала тренировалась с Ильёй Осинцевым – бывшим теннисистом из Новосибирска, который окончил американский колледж и стал тренером. Ещё с Кристиной занимался бразилец Тьяго Кампанья, он есть в её команде и сейчас.

Важно отметить, что прямо сейчас Лютова юридически является россиянкой, но после переезда в США приоритеты у теннисистки изменились – сейчас она чётко намерена играть за эту страну в обозримом будущем.

«Надеюсь, это произойдет как можно скорее. Я хочу представлять Соединенные Штаты, как только смогу», — говорила теннисистка в 2025 году.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подтвердил, что его организация связь с Кристиной не поддерживает.

«Она талантливая теннисистка, занималась в Москве, в «Олимпийце». Но её отец переехал в Америку и забрал её с собой – ей было лет 10-12. Так что сейчас уже к ней мы не имеем отношения. Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются — это надо учитывать. В любом случае она молодец, что выиграла. Школа всё равно наша», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Шамиль Тарпищев и Кристина Лютова в 2019 году Фото: Из личного архива Кристины Лютовой

Лютова ни разу не играла турниры за пределами США. Не исключено, что она делает это для скорейшего оформления необходимых документов для перехода под флаг страны. Хотя аналогичным образом поступают многие теннисисты до первых успехов на взрослом уровне, включая хорошо известного любителям тенниса представителя топ-10 рейтинга ATP Бена Шелтона. В США предостаточно своих престижных «челленджеров» и юниорских соревнований, которые проводятся круглый год, так что ездить в другие государства особой необходимости нет.

У Лютовой в активе девять побед на юниорских турнирах ITF, среди которых статусные молодёжные соревнования Orange Bowl. После этих успехов она решила переходить на следующую ступень. В первой половине сезона-2026 Кристина взяла три взрослых турнира категории ITF в Лас-Вегасе, Индиан-Харборе и Самтере. За два последних давали по 100 рейтинговых очков, поэтому Кристина поднялась достаточно высоко, чтобы играть в квалификации турнира WTA-250 в Мемфисе, и с первой же попытки взяла титул на уровне женского тура.

Кристина Лютова — чемпионка Мемфиса-2026 Фото: Justin Ford/Getty Images

Год назад Лютова была 801-й ракеткой мира, но в сезоне-2026 она выиграла 29 матчей из 33 и после триумфа в Мемфисе уже ворвалась в топ-130, что позволит выступить в квалификации турнира «Большого шлема» US Open. Возможно, организаторы даже дадут ей уайлд-кард в основную сетку. Всё-таки Кристина – самая рейтинговая 16-летняя теннисистка планеты, а титул в Мемфисе сделает её более узнаваемой в США.

У Лютовой в активе уже есть победы над теннисистками из топ-100 Екатериной Александровой, Майей Джойнт, Кэти Макнэлли, Хулией Риерой, Аранчей Рус и Мэдисон Бренгл. При удачном жребии она вполне может пройти несколько кругов на US Open. Сильными сторонами в игре Кристины являются агрессия и бойцовский характер с частыми камбэками после неудачного первого сета. Главная уязвимость – ненадёжная подача, но в столь юном возрасте данный аспект однозначно подлежит корректировке.

«Вроде бы ничего сверхъестественного, подача слабенькая, однако каким-то образом она выигрывает. Кристина неплохо двигается. Её антропометрия позволяет в достаточно раннем возрасте выйти на рабочие скорости женского тура. Цепкость отменная. Она не единственная в этом амплуа. Есть Александра Эала, Лейла Фернандес, Зейнеп Сёнмез, Мари Боузкова и другие. Есть врождённое игровое понимание, когда нужно просто отыграть мяч в корт, когда нужно упереться рогом, а когда можно сыграть активнее. Это компания таких игроков, как Мирра Андреева, Татьяна Мария, Лаура Зигемунд и другие. Но, на мой взгляд, её самое сильное оружие на данный момент — это невозмутимость по отношению к собственным ошибкам, проигранным розыгрышам и отданным геймам на подаче. Она стойко воспринимает любые «откаты» своих планов с мудростью бывалого игрока, и это позволяет ей экономить драгоценную энергию и нервные клетки на борьбу с соперником, а не с собой и вселенской несправедливостью. У неё отсутствует нездоровый перфекционизм, который так сильно мешает многим игрокам двигаться дальше после собственных ошибок, неизбежно возникающих по ходу матча. Посмотрим, как будет дальше. Есть много элементов, над которыми можно и нужно работать, чтобы становиться выше, быстрее, сильнее, однако пока успех хоть и неочевиден, но закономерен, и он кроется не в идеальности, а в рутинности и хладнокровии удава», — проанализировал Дмитрий Турсунов игру Лютовой в своём телеграм-канале.

Дмитрий Турсунов (слева) и Кристина Лютова (по центру) в 2021 году Фото: Из личного архива Кристины Лютовой

«Первый сет финала в Мемфисе просто прошёл в одну калитку, и я не верил, что Лютова сможет переломить ход игры, однако второй получился зеркальным. В третьем несколько поменялась погода, и мне кажется, что чешка немного посыпалась. Вообще, Лютова такой игрок, который мало ошибается. У неё нет мощной подачи, но её обыграть в один-два удара очень сложно. До этой недели не знал о такой теннисистке, поэтому её победа стала для меня сюрпризом. В 16 лет мало кому удавалось выиграть первый титул, так что это потрясающее достижение», — заявил финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в комментарии для ТАСС.

Сама Кристина указывает на огромную роль семьи в своём прогрессе, в первую очередь благодарит маму Елену.

«Прежде всего хочу поблагодарить семью, маму. Посмотри, чего мы добились. Посмотри, куда ты меня привела – с тех пор, как мне было три года. Ты проделала невероятную работу ради меня. Ты сделала для меня абсолютно всё. Я безумно благодарна тебе и очень тебя люблю. Впереди у нас ещё много таких моментов. Спасибо моему брату, который всегда был для меня самой большой поддержкой в жизни. Я тоже очень тебя люблю. И передаю привет папе. Теперь хочу поблагодарить свою команду – лучшую команду в мире, о которой только можно мечтать. Я невероятно благодарна и счастлива, что вы рядом со мной. Спасибо академии Горина за всё, что она для меня сделала. Спасибо всем моим тренерам. Тьяго, спасибо тебе за твою работу, за то, что был рядом и в тяжёлые, и в счастливые времена. Со мной бывает очень непросто, но ты отлично справляешься.

Спасибо моему тренеру по физподготовке. Ты проделал потрясающую работу. Ты приехал всего на половину недели, так что спасибо, что был здесь вместе с нами. Спасибо моим спарринг-партнёрам в Сиэтле, всем моим друзьям и всей остальной нашей команде. Спасибо нашему менеджеру. Последнее, но не последнее по значимости… Спасибо Виталию Горину. Я очень по нему скучаю и скоро с ним увижусь. Я очень вам благодарна. Знаю, что вы сейчас меня слушаете. Очень вас люблю. Безмерно благодарна за то, что вы есть в моей жизни и в моей карьере. Спасибо за поддержку и за всё, что вы для меня сделали. Я невероятно счастлива выиграть этот титул. Также хочу поблагодарить бога за то, что на протяжении всей недели он хранил меня, помогал оставаться здоровой, сохранять позитивный настрой и просто дарил мне жизнь – такой, какой она должна быть. Спасибо всем в Мемфисе. Надеюсь, ещё сюда вернусь», — сказала Лютова на церемонии награждения после завоевания титула.

Кристина Лютова с мамой Еленой в 2020 году Фото: Из личного архива Кристины Лютовой

Значимость матери в развитии карьеры Кристины отмечает и её детский тренер Филипп Пикун.

«В 2014 году, когда Кристине было четыре года, мама привела её ко мне на просмотр в «Олимпийце». Там я начал работать с ней в группе. С пяти лет мы понемногу участвовали в коммерческих турнирах, где у Кристины практически сразу были большие успехи. Тренировались сначала два-три раза в неделю. Кристина была самой младшей в группе, все остальные – 2009 года рождения. В тренировочном процессе много внимания уделял именно тому, чтобы привить любовь к теннису, подвижности, техническому арсеналу ударов. Мы делали очень много подводящих упражнений. Самое главное – старался сделать такую атмосферу, чтобы детям понравилась эта игра и они с удовольствием бежали на тренировку. Кристина всегда делала это с большим воодушевлением. Ей явно очень нравился теннис.

Далеко загадывать мы тогда не могли. В 10 лет она стала первой ракеткой России в своей возрастной категории. Вели разговоры с мамой и папой. Она точно выделялась на фоне сверстниц и даже тех, кто постарше. Я, Кристина и родители хотели, мечтали, двигались вместе в направлении, чтобы она могла стать профессиональной теннисисткой. Кристина всегда была нацелена только на победу. Она была хорошо сложена, обладала скоростью, очень любила мяч, ответственно и сконцентрированно относилась к выполнению требований. Дома сидела не в гаджетах, а смотрела теннис и лупила мяч в стену. Мама Елена всегда была включена в процесс очень активно. Мы были в постоянном диалоге, работали в команде.

Отец работал, мама возила в школу, на тренировки и соревнования. Елена очень серьёзно относилась к тренировкам своей дочери. Пропускала их, только если заболела. Я всегда говорил родителям Кристины, что мы нацелены на результат в будущем. Теннис – игра вдолгую, без результата здесь и сейчас. Нужно было выстраивать программу тренировок долгосрочно. В детстве Кристина была очень позитивным ребёнком, хотя ненавидела проигрывать. Если уступала в розыгрышах, то ругалась на себя, но не била ракетку в корт. Кристина – очень добрая и светлая девочка, однако в игре настоящий боец и отдаст всё для победы. Столкнуться с ней на корте – настоящее испытание для любого соперника», — рассказал Пикун в интервью BB Tennis.

В мировом теннисе есть немало уроженок Москвы, которые сейчас представляют не Россию. Например, та же Дарья Видьманова, уступившая в финале Мемфиса Лютовой, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина, недавняя победительница юниорского «Ролан Гаррос» Алиса Октябрёва, перешедшая под флаг Чехии. Отечественная школа открывает миру множество классных теннисисток, пусть даже не все из них играют под российским флагом.