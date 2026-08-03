«После Уимблдона 11 дней не играла в теннис». Мирра — перед «тысячником» в Торонто

После победного «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева неудачно выступила на Уимблдоне, зачехлив ракетку уже во втором круге. Теперь лидеру российского тенниса предстоит первое соревнование после травяного ТБШ — «тысячник» в Торонто. Накануне старта на супертурнире 19-летняя спортсменка пришла на предматчевую пресс-конференцию, а перед этим ещё и посетила подкаст Энди Роддика. Собрали самые интересные темы, поднятые Андреевой.

На подкаст к Энди Роддику Мирра пришла после активного отдыха. В середине июля Андреева отправилась в Грецию, где провела время в компании соотечественницы Анастасии Павлюченковой, а также экс-россиянок Дарьи Касаткиной (представляет Австралию), Камиллы Рахимовой (Узбекистан) и Арины Родионовой (Австралия). В соцсетях 19-летняя теннисистка делилась подборкой фотографий, в числе которых и кадр, где Мирра радостно улыбается и позирует вместе с Павлюченковой.

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова в Греции Фото: Из личного архива Павлюченковой

В беседе с чемпионом US Open — 2003 Андреева ответила, чем занималась после поражения во втором круге травяного ТБШ. «После Уимблдона у меня действительно было немного времени. Если быть точной, я не играла в теннис 11 дней. Просто решила немного перезагрузиться, провести время с семьёй, а теперь снова начала тренироваться», – сообщила спортсменка.

Россиянка также порассуждала, какие теннисные аспекты хотела бы у себя изменить. «Мне очень хотелось бы улучшить свою игру с лёта. Именно поэтому я стараюсь чаще играть в парном разряде и чаще выходить к сетке в одиночных матчах, чтобы заставлять себя делать это и смотреть, что из этого получится. Я бы не сказала, что совсем плохо играю с лёта, но мне не хватает уверенности. Иногда я позволяю себе один раз за матч выполнить комбинацию «подача — выход к сетке» и посмотреть, что получится. Иногда это срабатывает, иногда – нет, но именно этот элемент игры мне очень хотелось бы улучшить.

Я хочу чаще завершать розыгрыши у сетки, играть немного агрессивнее, потому что, я бы сказала, мой стиль игры всё ещё больше склоняется к оборонительному. Однако если появляется возможность, я могу войти в корт и действовать более агрессивно. Поэтому я бы хотела чаще пользоваться шансами входить в корт, чаще завершать розыгрыши у сетки. Ну и, конечно, было бы здорово иметь более мощную подачу!» – сказала теннисистка в подкасте Served With Andy Roddick.

Приехав на канадский «тысячник», Мирра, естественно, оказалась в центре внимания журналистов как новоиспечённая победительница ТБШ. Спортсменка поделилась эмоциями от приезда на соревнование, а ещё ответила, успела ли посмотреть город, в котором оно проводится. «Я впервые в Торонто, поэтому очень рада предстоящему турниру. У меня не было времени, чтобы поехать в город и посмотреть его. Сегодня я тренировалась рано утром, так что, возможно, сегодня будет один из тех дней, когда просто увижу что-нибудь в Торонто. Счастлива принимать участие в этом соревновании», — заявила теннисистка.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 действительно ни разу не выступала в Торонто, однако на канадском «тысячнике» она один раз уже играла. Дело в том, что каждый сезон мужской и женский турниры National Bank Open чередуют города, меняя их то на Торонто, то на Монреаль. В 2025 году Мирра приняла участие именно в Монреале, где добралась до третьего круга: во втором круге она должна была сразиться с Бьянкой Андрееску, однако канадка снялась с поединка, а вот в следующей стадии россиянка не справилась с американкой Маккартни Кесслер (6:7, 4:6).

На пресс-конференции Андреева также рассказала, тяжело ли ей было перезагрузиться после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2026 и как настраивает себя перед новыми турнирами. «Рано или поздно тебе просто приходится это сделать. Думаю, чем раньше ты сможешь переключиться, тем лучше. Однако для меня это было непросто, потому что у меня не было много времени, чтобы насладиться победой. Мне пришлось серьёзно готовиться к травяному сезону, включая целую неделю тренировок на траве перед первым матчем. Но, как мы знаем, всё прошло не лучшим образом. Да, действительно сложно забыть то, что произошло, двигаться дальше и просто выходить на следующий запланированный турнир так, будто ничего не случилось. Думаю, именно такой должна быть правильная настройка, сейчас стараюсь делать именно это — сосредоточиться на том, когда буду играть здесь, на следующих турнирах, словно ничего не произошло», — отметила спортсменка.

А ещё россиянка поделилась воспоминаниями о миксте с соотечественником Даниилом Медведевым на US Open — 2025 и рассказала, почему решила вновь принять участие в этом разряде, но уже в паре с ещё одним представителем нашей страны Андреем Рублёвым. «Во-первых, мне просто очень понравилось время, которое мы провели вместе. Он, очевидно, очень опытный игрок, и мне было интересно провести с ним время, поговорить и посмотреть, как он подходит к некоторым вещам. Но в то же время мне нравится играть в парном разряде. Когда я увидела ​​возможность сыграть с одним из лучших игроков ATP, я решила ею воспользоваться. Для меня это было здорово, конечно. Я думала, что это будет просто весело, однако как только мы вышли на корт, я также начала нервничать. Не знаю, для меня это была просто отличная возможность провести время с великим теннисистом, и в то же время это было что-то соревновательное. То, в чём, я думаю, мы оба хотели участвовать. Это было очень круто, поэтому я захотела повторить это в этом году», — подчеркнула чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026.

Во время североамериканской хардовой серии сезона-2025 Андреева заработала 165 очков: Мирра приняла участие в Монреале и US Open, также она должна была выступить в Цинциннати, однако позднее приняла решение сняться. На канадском соревновании россиянка завоевала 35 рейтинговых баллов, а на нью-йоркском ТБШ — 130. Путь нашей спортсменки по сетке последнего мэйджора теннисного года завершился в третьем круге после поражения от хозяйки кортов Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6).

Кроме того, Мирра тепло высказалась о ровеснице Виктории Мбоко, с которой играла в паре на нескольких турнирах в первой половине сезона. В этом году канадка пропускает домашний «тысячник» из-за травмы, причём действующей чемпионкой турнира является именно Мбоко. «Я бы сказала, что играть с ней веселее, чем быть соперницами. Она замечательная девушка и моя хорошая подруга. Я хотела сыграть с ней в парном разряде, поэтому просто спросила, свободна ли она перед турниром в Индиан-Уэллсе, и она сказала: «Да, давай сыграем», и мы просто договорились о встрече в Америке. Честно говоря, нам было очень здорово вместе. Так приятно, когда рядом кто-то есть своего возраста, кто тоже проходит через многое из того же самого. Я бы сказала, она одна из самых приятных девушек в туре. Соперничать с ней на корте не так весело, потому что, очевидно, она тоже отличная теннисистка, и нелегко противостоять подруге. Да, я просто рада, что у нас была возможность выступить вместе в дуэте», — заявила россиянка.

Андреева также затронула тему хейта в интернете, отметив, что избегать негатива ей помогает малая активность в соцсетях. «Это хорошо, когда вы общаетесь со своими поклонниками, да и вообще можете познакомиться со многими разными людьми через социальные сети. Пока у меня был только хороший опыт. Я бы не сказала, что у меня было что-то плохое. Конечно, тебя, наверное, в какой-то степени преследуют, но я не очень активна в социальных сетях, поэтому мне тоже сложно что-то сказать. Думаю, те игроки, которые более вовлечены в ведение профилей, могут сказать больше или углубиться в это подробнее», — поделилась теннисистка.

Под конец 19-летняя спортсменка рассказала, что думает о сотрудничестве с Кончитой Мартинес, в очередной раз подчеркнув, что у них царит полное взаимопонимание.

«Думаю, у нас отличное начало, и я бы не сказала, что в наших отношениях что-то изменилось. Очень важно, когда есть эта граница, та, которую нельзя нарушать, та, которая не превращается в дружбу только потому, что это отношения игрока и тренера. Мы оба понимаем и знаем, где эта граница, поэтому я думаю, это тоже важно. Но не знаю, наверное, мы также чувствуем себя очень комфортно друг с другом. Узнаю её всё лучше и лучше, а она меня очень хорошо знает. Для меня важно, когда есть стабильный тренер, который всегда рядом. Я всегда была такой. Думаю, за свою карьеру у меня было всего четыре тренера, и с каждым из них я работала, может быть, больше года. Поэтому мне нравится, что у меня команда, которая со мной долгое время. Когда у тебя есть команда, которая с тобой, может быть, год или больше, тогда ты действительно узнаешь друг друга как людей, как спортсменов и как тренеров. Для меня важно лишь то, что она по-прежнему хочет со мной работать (смеётся). У нас прекрасные отношения, и я надеюсь, что так и останется», — ответила Мирра.

Мирра Андреева (справа) и Кончита Мартинес Фото: Tim Clayton/Getty Images

Первая соперница Андреевой в Торонто-2026 уже известна: ей стала экс первая ракетка мира Каролина Плишкова. Теннисистки уже встречались друг с другом два года назад, и тогда на «тысячнике» в Цинциннати сильнее оказалась именно Мирра — 6:2, 6:3. Чем же завершится их новая битва? Узнаем уже скоро!

Соревнование в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».