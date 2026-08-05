«Молились перед матчем с Миррой. Сработало!» Теннисистка Булатова — о пути во взрослый тур

Мужские и женские турниры серии World Tennis Tour (ITF) в Куршумлия-Бане всегда привлекают много российских игроков. Соревнования здесь проходят всё лето, неделя за неделей, и некоторым спортсменам удаётся за сезон выиграть сразу несколько призов. 20-летняя россиянка Арина Булатова побеждала тут трижды: два раза – в одиночном разряде и один раз – в паре. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» теннисистка и дочь главного тренера самарских «Крыльев Советов» рассказала о соперничестве с Миррой Андреевой, отношении к смене флага, а также о планах переехать за океан, где она собирается совмещать учебу в колледже и выступления в профессиональном туре.

Арина Булатова



Дата рождения: 18 апреля 2006 года (20 лет).

Титулы на уровне ITF Junior: 1 (одиночка), 4 (пара).

Титулы на уровне World Tennis (ITF): 3 (одиночка), 2 (пара).

Наивысшее место в одиночном рейтинге: 74-е (ITF Junior), 457-е (WTA).

Текущее место в одиночном рейтинге: 579-е (WTA). : 18 апреля 2006 года (20 лет).: 1 (одиночка), 4 (пара).: 3 (одиночка), 2 (пара).: 74-е (ITF Junior), 457-е (WTA).: 579-е (WTA).

Турнир, спрятанный в горах и лесах

— Арина, на турнире в Куршумлия-Бане вы показываете очень хорошие результаты. В 2024-м выиграли два турнира в одиночке, а на следующий год победили в парном разряде. Каково играть такие серии турниров, как этот, которые завершаются и снова начинаются?

— Я провела очень много времени тут, а в 2024-м – вообще всё лето! На самом деле, ментально было чуть-чуть тяжело, потому что ты находишься в одном месте, вокруг тебя одни горы – и ничего больше. Было непросто, поэтому я очень рада, что всё-таки к концу лета моё терпение дало результат. В этом году, наверное, старалась больше путешествовать по другим турнирам, так что это моя только вторая неделя здесь. Возможно, условия тут мне подходят, но вообще, город очень маленький, и сложно находиться в таком месте долгое время.

Арина Булатова с трофеем турнира W15 в Куршумлия-Бане-2024 Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Что больше всего нравится в этом турнире?

— Больше всего мне нравится, что это место близко расположено к основным городам. Можно доехать из Белграда на машине. Да и в принципе, если не останавливаться в официальной гостинице, проживание недорогое. Финансово это очень выгодно. Ну и корты мне тоже подходят, они неплохие.

— А где вы расположились, если не в гостинице? Большие ли это затраты?

— Мы снимаем апартаменты либо здесь в Бане, либо в Куршумлие. Они намного дешевле, чем отель, и нормальные по качеству. Это, пожалуй, самый финансово выгодный турнир, где вообще можно играть на таком уровне.

— Говорят, тут есть спа-центр. Часто там бываете?

— Спа-центр только в гостинице. И даже когда жила в отеле, не особо часто туда ходила. Может быть, где-то раз в неделю. По ходу турнира предпочитаю не посещать спа. Мне кажется, это слишком расслабляет психологически. Только если после турнира, когда проиграл матч, тогда можно пойти туда и расслабиться.

— Что видели тут из достопримечательностей? Были ли на экскурсиях?

— Я даже, если честно, не знаю, есть ли тут экскурсии. Наверное, эти горы — самая большая достопримечательность. Где-то в 40 минутах или часе езды на машине есть такое место — «Город дьявола», это такие горы необычной формы. Но, как ни странно, у меня ни разу не получилось даже доехать туда. Каждый раз что-то мешало. Может быть, в этот раз посмотрю эту достопримечательность. Я сейчас только об этом и думаю. Наверное, нужно всё-таки спустя три года туда доехать. Посмотрим после этого турнира.

Арина Булатова с трофеем турнира W15 в Куршумлия-Бане-2024 Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Вообще, когда вся жизнь в разъездах, успеваете ли что-то посмотреть?

— Да, я обычно стараюсь находить для этого время. Особенно на каком-нибудь турнире в большом городе. Обязательно после соревнований стараюсь найти день, чтобы пойти погулять, познакомиться с достопримечательностями.

— Что больше всего запомнилось из последнего?

— Париж — очень красивый город. Недавно мы были в Германии, в каких-то маленьких деревушках, городах. Они тоже всегда очень-очень атмосферные. Был потрясающий испанский турнир по юниорам в Виго — на берегу океана. Просто потрясающий город! Я туда возвращалась три раза.

— А какие турниры больше всего запомнились?

— Недавно играла турнир в Ашаффенбурге категории W100. Сам турнир был потрясающе организован. И трибуны были, и люди приходили смотреть, и там бесплатные смузи давали, фрукты. То есть было всё очень приятно и хорошо организованно. Всё-таки, мне кажется, самое главное для теннисных турниров — наличие какой-то минимальной инфраструктуры в городе. Ну и чтобы сам турнир был хорошо организован, чтобы организаторы на самом деле заботились о тебе, что, к сожалению, очень редко можно встретить на «пятнашках», а на 25-тысячниках — только иногда. Всё, что выше, конечно, намного приятнее играть, поэтому, конечно, цель — как можно больше выступать на турнирах категории повыше.

— А здесь какая организация, на ваш взгляд?

— Организация на троечку с плюсом, я бы сказала, если честно. Особенно в прошлом часто были проблемы с тренировочными кортами, мячи тут так себе дают для тренировок. Организация средняя, они делают всё, что нужно, но ничего больше.

О победе над Миррой и Корнеевой

— Давайте немного поговорим о вас. С чего начался ваш путь в теннисе?

— Я сама каким-то образом захотела играть в четыре года и попросила родителей, чтобы меня отвели в секцию. Моя мама вообще не хотела, чтобы дочка занималась каким-либо спортом. Но это было моё желание.

— Расскажите немного о своих родителях. Какое они имеют отношение к спорту?

— С теннисом они не связаны. Однако мой папа сейчас главный тренер в футбольном клубе «Крылья Советов». Он мне помогал с ОФП. А мама к спорту не имеет отношения, у неё архитектурное образование, и сейчас она психолог.

— А папа не хотел вас потянуть в футбол?

— Нет-нет-нет. Точно нет.

— Помните ли свои первые соревнования? Первую тренировку?

— Тяжело сказать. Это был какой-то российский турнир внутри теннисного клуба. Точно не помню, но, наверное, это было в теннисной школе «Олимпиец». А так я начинала с соревнований российского теннисного тура в 9-10 лет. Если честно, уже даже не помню, на каком турнире был дебют. А вот первую тренировку помню. Она прошла в теннисной школе в Самаре. К сожалению, этих кортов уже нет, их снесли. Но мы там просто начинали за мячиками бегать и постепенно всё больше и больше играли в теннис.

— Получается, вы родились в Самаре? А как переехали в Москву?

— В мои семь лет мы переехали в Москву, как раз перед тем, как мне надо было идти в школу. И для тенниса это было лучше, и для образования. Это случилось из-за папиной работы. Я была маленькая тогда, мне просто сказали: «Мы переезжаем». Ну, конечно, было тяжело уезжать из дома. Потому что у нас в Самаре остались почти все родственники. Они следят за моими успехами, переживают, поддерживают все, как могут, смотрят матчи.

— Были ли у вас в детстве какие-нибудь кумиры? И что хотели бы у них перенять?

— Как бы смешно это ни звучало, я в детстве отказывалась смотреть теннис – всегда всем говорила, что лучше буду в него играть, чем смотреть. И только годам, наверное, к 10-12 начала как-то смотреть матчи. Мне всегда очень нравилось наблюдать за Симоной Халеп, Каролиной Возняцки, Анжеликой Кербер. Мне нравилось, что они не пытаются завершить розыгрыш в один-два удара, они строят-строят всякие разные комбинации. Было бы, конечно, интересно встретиться с ними, поговорить, поиграть. В игровом плане переняла бы у них то, как они конструируют розыгрыш, как видят корт, как двигаются. А в контексте личных качеств — настойчивость, терпение. Это у всех спортсменов есть, и всем нужно учиться этому.

— Сейчас следите за кем-нибудь?

— Не могу сказать, что сейчас у меня есть какой-то конкретный один любимый игрок. Конечно, слежу за Миррой Андреевой, потому что с ней лично знакома, мы дружим, и я, конечно, за неё переживаю. Также, конечно, за Ариной Соболенко интересно наблюдать. Периодически просто включаю теннис и смотрю то, что идёт.

Арина Булатова и Мирра Андреева в 2018-м с трофеем парного юниорского турнира Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Как раз в 2020-м вы в парном разряде на одном из юниорских турниров обыграли дуэт Мирры Андреевой и Алины Корнеевой. Помните это соревнование?

— Да. Это было первенство России до 14 лет. Я играла пару с Дашей Шадчневой, её тогда тренировал Александр Красноруцкий. И он нам сказал перед финалом: «Вы сможете выиграть только с божьей помощью». И мы пошли в церковь, помолились перед матчем. Сработало!

— Раньше так никогда не делали? И есть ли какие-нибудь ритуалы?

— Нет, до этого так не поступала. Касаемо ритуалов — мне кажется, по сравнению с другими игроками я не сильно суеверная. Может быть, и есть какие-то мелочи, которые начинаю делать, но на каждом турнире они свои. То есть, если случайно узнала о чём-то, что сделала перед первым матчем, я продолжу это делать. Однако на следующем турнире этого уже не будет.

— А помимо божьей помощи, что помогло тогда обыграть Мирру и Алину?

— Тяжело вспомнить в деталях. Мне кажется, мы просто провели очень солидный матч. Так сложилось, да и мы к тому же даже были достаточно сыгранны. В тот день мы, наверное, были сильнее.

— Вы сказали, что сейчас общаетесь с Миррой. А с Алиной?

— С Миррой мы периодически общаемся, я её просто поздравляю. Она меня тоже поздравляет, если я выиграла какой-то матч. С Алиной у нас чуть меньше контакта, но тоже слежу за ней, переживаю. По юниорам с Алиной были просто хорошими знакомыми. С Миррой, наверное, были чуть ближе, но, опять же, так случилось, что мы давно не пересекались на турнирах, и чуть-чуть тяжело поддерживать связь уже становится.

— Наблюдали за триумфом Мирры на «Ролан Гаррос»? Как думаете, за счёт чего ей удалось так здорово провести турнир?

— Да-да, наблюдала. Потом поздравила её. Мирра долго и терпеливо к этому шла, она давно была близка. У неё был шанс, и она смогла его использовать. Она показала свой уровень, и этого было достаточно, чтобы выиграть.

— Алина сейчас тоже показывает хорошие результаты, вернувшись после травмы. Что думаете по поводу её перспектив?

— Алина всегда была очень хорошим игроком. Я ей просто желаю огромного здоровья, потому что знаю, что у неё было много травм на пути, и как только она восстанавливается, то показывает очень высокий уровень. Мне кажется, в её случае главное — оставаться целой, не торопиться и продолжать планомерно идти к своей цели.

Арина Булатова и Алина Корнеева в 2022-м с золотом парного юниорского турнира Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Есть ли у вас друзья в туре?

— Да, есть несколько друзей. Я, наверное, не самый общительный человек. Выбираю нескольких людей и с ними разговариваю. У меня вот сейчас на этом турнире находится Мария [Масиянская]. Я хорошо общаюсь с Настей Гречкиной, с Катей Перелыгиной. Они примерно моего рейтинга, поэтому, наверное, легче поддерживать связь, потому что видим друг друга на турнирах.

— Если касаться юниорской карьеры, вы показывали хорошие результаты, даже стали стипендиаткой фонда Бориса Ельцина. Как вообще попали в этот пул?

— Я просто играла в теннис. Знала, что есть эта премия, у меня была цель попасть в тройку. И я помню, что зашла в список прямо в самый последний момент. Ехала на последний турнир, зная, что мне, условно говоря, нужно там выйти в два финала для попадания в этот пул. Я просто собралась, сделала это, и вот так всё случилось.

— Помните свою реакцию, когда узнали об этом?

— Конечно, была очень рада. Почувствовала облегчение, что будет чуть полегче финансово. Потому что это большая помощь. Было очень приятно и важно получить такую поддержку. Эта премия помогла мне ездить на турниры, да и вообще, появилась возможность играть большее количество соревнований.

Евгений Кафельников, Арина Булатова и Марат Сафин в 2018-м Фото: Из личного архива Арины Булатовой

Из России — в Сербию

— Вообще, теннис — это очень дорогой вид спорта. Чем приходилось жертвовать вашим родителям?

— Да, теннис — очень дорогой вид спорта, нам было очень тяжело. Большое спасибо нужно сказать моему тренеру в то время — Кашеваровой Юлии Олеговне, она очень помогла. Я была в списках сборной, нам давали бесплатные корты. Также она меня тренировала тоже за относительно небольшие деньги тогда. Она шла на уступки и всегда, чем могла, мне помогала. Могла мне ракетки достать бесплатно, что-то ещё. Спасибо ей большое! Конечно, было тяжело. Знаете, принято в отпуск ездить, а мы лет пять никуда не выезжали как минимум. Только когда папа начал работать в Премьер-Лиге, стало немного легче финансово.

— Приходилось ли себя ограничивать, отказывать в чём-то?

— У моих родителей была позиция: если теннис будет сильно влиять на уровень жизни, то мы его уберём. Поэтому как-то всё-таки удалось это сбалансировать, сильно прямо чем-то жертвовать не пришлось. Просто, допустим, на турниры ездили на автобусе вместо полёта на самолёте, останавливались в отелях подешевле. На уровень жизни это прямо сильно не влияло.

Сейчас, конечно, становится чуть-чуть получше. Я последние, наверное, уже четыре года живу и тренируюсь в Сербии. А сейчас приняла решение, что поступлю в американский колледж. Если получится с документами и визами всё оформить, то осенью поеду туда и буду там играть.

Арина Булатова Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Поддерживаете ли сейчас связь с тренером из детства?

— Да-да-да, конечно. В любом случае она не только в финансовом плане мне помогала, она мне поставила потрясающую технику. Относительно тенниса тоже к ней ни одного вопроса нет. Я очень благодарна ей. Мы пытаемся поддерживать связь, так как я всё ещё была в списке сборной, в прошлом году точно была. Мы периодически списываемся, созваниваемся. Всё своё сознательное теннисное детство провела у неё. Я до семи лет была в Самаре, у меня там были разные тренеры, но в итоге переехала в Москву. А там была с ней.

— Как она отнеслась к вашему решению перейти в академию Новака Джоковича?

— Мы с ней работали 10 лет практически, а если быть точнее — девять. С 7 до 16 лет – это большой срок. И, возможно, в теннисе такое бывает, когда взял всё, что мог, от тренера, и нужен какой-то новый взгляд. Мне кажется, это была такая ситуация. С абсолютным пониманием она отнеслась к моему решению, поддержала меня. Всё было хорошо.

— Кто сейчас входит в вашу тренерскую команду?

— Я четыре года занимаюсь с тренером, которого зовут Дарко Милошевич. Я его встретила в академии Новака Джоковича, которая сейчас уже, к сожалению, закрылась. Когда она закрылась, мы просто с ним продолжили работать один на один. Также у меня был тренер по ОФП Милош Соколович, мы с ними занимались тогда и сейчас тоже продолжаем. Смотрел мой матч тут, тоже отличный тренер, мне очень помогает.

— Как приняли решение перейти в академию Джоковича?

— На самом деле, это было немного спонтанно, потому что мы в какой-то момент решили, что нужно попробовать что-то новое в тренировочном процессе. Изначально был план попробовать уехать за границу на пару месяцев и потренироваться в академии, поиграть на турнирах. Я попробовала в академии поработать с этим тренером, мне очень понравилось. В тот момент мы поняли, что у нас есть финансовая возможность это себе позволить. Думала, что уезжаю на два месяца из России, а в итоге осталась тут на четыре года.

— Тяжело ли было адаптироваться?

— Достаточно тяжело, потому что мама была со мной только первые несколько месяцев, мне было тогда 16 лет. Всё остальное время пришлось адаптироваться здесь самой одной в чужой стране. Я тогда не очень хорошо говорила по-английски, а по-сербски – тем более. Приходилось учить язык самой, да ещё и к самостоятельной жизни привыкать. Могло быть намного хуже.

— Сейчас у вас как с языками?

— Сейчас по-английски я говорю, мне кажется, очень хорошо. Помогает, что мой молодой человек из Австралии, и он говорит тоже и по-русски, и по-австралийски. Он мне сильно помог в этом плане. На самом деле, в последние полгода-год мой сербский тоже становится получше, но я его целенаправленно не учила, поэтому что-то могу сказать, однако диалог вести чуть-чуть сложно.

— На каком языке разговариваете с тренером? Научили его каким-то русским фразам?

— На английском разговариваем. Нет, русскому я его не учила. Он всегда жалуется, что я его не научила никаким словам, и шутит, что я это делаю, чтобы он не понимал, когда я ругаюсь на корте. Что ж, в этом есть частичка правды. Но некоторым банальным фразам научила: давай-давай, привет, спасибо.

Арина Булатова Фото: Из личного архива Арины Булатовой

Новая глава — американский колледж

— Вы сказали, что у вас есть молодой человек. А чем он занимается?

— Он раньше играл в теннис, тоже профессионально, а встретились мы на турнире. Через три месяца исполнится два года нашим отношениям! Его зовут Энтони Шумский. С этого года он пока взял паузу в профессиональной карьере. Он мне очень помогал последние несколько месяцев: ездил со мной на турниры, поддерживал. Он со мной и на этих соревнованиях находится. Пытается создать свой проект, связанный с теннисом, о котором пока не могу ничего сказать, но надеюсь, что скоро вы о нём услышите.

— Как именно вы познакомились?

— Мы были на турнире в турецком городе Кайсери, в горах. Когда туда приехали, шёл снег, играть в теннис было абсолютно невозможно. У нас было много времени, мы просто начали общаться, слово за слово, потом поняли, что друг другу нравимся, и начали искать пути, как можем быть вместе. Он живёт в Австралии, поэтому, конечно, нам чуть-чуть тяжело составлять график. Однако сейчас у него получилось приехать ко мне на почти полных четыре месяца, и всё это время мы были вместе. До этого я его три месяца не видела. Если говорить о языках, на которых мы беседуем — то, наверное, когда у нас идёт оживлённый диалог, больше на английском. Когда какие-то бытовые вещи, то больше на русском. Он из русскоязычной семьи, поэтому дома говорит по-русски, учить его этому языку особо сильно не пришлось, он всё знает сам.

— Тяжело ли совмещать спорт и личную жизнь? Возможно, вам помогает общая связь со спортом?

— Нет, кстати, абсолютно не тяжело. Считаю, что эти две вещи даже помогают друг другу. Когда мы начали с ним встречаться, я показывала, наверное, чуть ли не лучший теннис в жизни. Поэтому считаю, что это только помогает в карьере. Каждый раз, когда я на корте, он меня очень хорошо понимает, поддерживает.

— Подсказывает ли он вам во время матча?

— Я долго с этим боролась. Просила ничего не говорить в теннисном плане, пыталась донести до него: «Нет, ты не тренер. Ты просто там сидишь и меня поддерживаешь». Сейчас постепенно, наверное, просто появляется больше и больше доверия, и да – я начала его слушать, когда он мне подсказывает.

Арина Булатова и Энтони Шумский Фото: Из личного архива Арины Булатовой

— Ранее в нашем разговоре вы сказали, что будете выступать за команду в американском колледже. Расскажите немного об этом.

— Да, я приняла решение идти в колледж, так как мой тренер сейчас по личным причинам уехал в свой родной город Ниш, как раз в часе езды отсюда. Он сейчас живёт и тренирует там в академии Живковича. И мне, конечно, стало очень неудобно туда добираться, потому что туда почти не летают самолёты. От Белграда нет поезда, там только ехать на автобусе три часа. И оттуда ездить на турниры очень тяжело. Также он перестал быть моим личным тренером, он не ездит со мной на турниры. Это была, наверное, одна из основных причин, почему решила ехать в колледж.

Тем более я посмотрела на результаты девочек, которые там играют, и вижу, что они после того, как туда идут, заметно прибавляют. У меня сложилось впечатление, что там очень хорошая атмосфера для того, чтобы тренироваться и улучшать свой теннис – и при этом ещё получать образование. Мне кажется, это очень хороший баланс. Мы пока завершаем оформление всех документов, однако всё должно быть хорошо. Я подписала соглашение с колледжем на стипендию, они будут оплачивать образование, а я буду играть в команде. Сейчас уже идёт финальный процесс зачисления меня в университет и подачи на визу. Я поступаю на программу Leadership Development. Потом посмотрю, что мне интереснее. И если захочу, всегда смогу перевестись на другое направление.

— Как узнали о такой возможности?

— Ой, об этой возможности знала очень давно, ещё два года назад. Очень много тренеров пытались меня позвать в свою команду. Но я всё откладывала, чтобы продолжить играть в профессиональном туре. Однако сейчас, мне кажется, я готова пойти в колледж. В данный момент для меня это, наверное, лучший вариант для тенниса и просто по жизни.

— Общались ли с кем-то из теннисистов на эту тему?

— Да, как раз у меня там подруга Настя Гречкина, которую я упоминала ранее. Она очень позитивно отзывается. Также девочки, с которыми раньше тренировалась, была знакома, тоже рассказывали. Летом с ними пересекалась, когда они возвращались – все очень довольны. В общем, дали мне уверенность, что там всё хорошо и можно ехать.

— Кто из игроков в этой команде будет?

— Одна девочка из Перу, по-моему. Она играет в колледже и уже стоит 350-й в мире. Ещё была девочка, которая только окончила колледж. Она сейчас, спустя год, стоит 130-й в мире, что тоже потрясающий результат. Я сейчас лично не знаю, кто будет в команде, потому что у них много игроков ушло, они выпустились из университета. Так что колледж набирает много новых игроков. Поэтому я туда приеду, со всеми познакомлюсь, посмотрю. Пока ни с кем в команде не общалась.

— А что насчёт тренеров в этом колледже?

— Я даже лично встретила одного из старших тренеров. Не главного, а старшего, он приезжал как раз в Белград. Мы провели одну тренировку, много общались, и мне он тоже кажется очень хорошим, адекватным человеком. Для меня всё, что он говорил, имело смысл.

— Как думаете, вам удастся совмещать выступления в профессиональном туре и в команде?

— Думаю, да. Если судить по примеру других девочек – у них это получается. И также мой колледж обещает вывезти меня как минимум на пять турниров. По поводу осени — также могу играть в туре, если захочу ещё. Да, конечно, весной будет очень тяжело совмещать, так как нужно выступать за колледж. Но потом у меня будет всё лето, чтобы играть профессионально и защищать рейтинг. Мне кажется, это вполне возможно. По ходу обучения с сентября по май, получается, буду жить в США. Потом возвращаться в Россию либо в Сербию и отсюда играть турниры. Я больше ориентировалась на то, что мне говорят знакомые и также тренер от университета. У меня сложилось ощущение, что в самом колледже они в своём мире живут без каких-то ощущений внешних проблем, просто такой маленький внутренний мир. Тем более колледж, куда я еду, расположен в колледж-тауне. Это маленький городок, где только университет, и всё. Поэтому, мне кажется, там будет спокойно и комфортно. Можно сконцентрироваться и на теннисе, и на образовании.

Арина Булатова с трофеем турнира W15 в Монастире-2024 Фото: Из личного архива Арины Булатовой

О смене гражданства

— Как вы в школе учились? Какие предметы на ЕГЭ сдавали?

— До девятого класса училась в абсолютно обычной школе. И потом в 10-11-м классах просто окончила онлайн-школу, так как переехала в Сербию и начала играть больше турниров. Я специально прилетала в Россию, чтобы сдать ЕГЭ досрочно. Кстати, сдала вполне неплохо. Биологию – на 61 или 63 балла, что, мне кажется, для человека, который начал готовиться за два месяца до экзамена, очень хорошо. У меня была такая логика: если начну раньше учиться, то всё забуду. Поэтому очень усердно просто два месяца всё зубрила, и, наверное, это сработало. Сдавала русский язык, биологию и базовую математику. Результатом по русскому была чуть-чуть недовольна, мне за сочинение очень много баллов снизили. Я уже не помню, что им там не понравилось. Математику сдала на четыре, по-моему, чуть-чуть до пятёрки не хватило. В принципе, я довольна.

— Тяжело ли было совмещать учёбу и спорт?

— Было очень тяжело, наверное. Класса с седьмого по девятый – прямо трудно, учитывая, что нужно было договариваться с каждым учителем, когда могу прийти, когда не могу, что им нужно. Это всё приходилось выяснять самой. Конечно, в онлайн-школе намного проще. Пытались всё-таки до конца, пока была возможность, учиться в обычной школе. Потом просто не было возможности это сделать, потому что я переехала, было слишком тяжело.

— Часто ли жертвовали тренировкой ради учёбы или наоборот?

— Наверное, больше где-то в седьмом классе произошло это разделение, когда мы всё-таки больше начали уделять внимание теннису. Потому что до этого как-то получалось проводить тренировки вечером, а в школу ходить утром. Однако потом начали расписание подстраивать больше под теннис. И, конечно, школа чуть-чуть от этого страдала, мне было чуть тяжелее с какими-то предметами. Я помню, допустим, химию за два года ни разу не посетила очно. Поэтому было, конечно, тяжело это всё сдавать. Но как-то справились.

— Какие у вас были любимые предметы в школе?

— Как ни странно, мне всегда достаточно легко давалась биология. Наверное, отчасти из-за того, что я играю в теннис. Мы много говорим о том, как работают мышцы, и всё такое. И, наверное, математика тоже шла неплохо. Английский тогда мне тяжело давался даже в школе. Так что, наверное, биология и математика.

— Вы говорили, что многие ваши будущие одноклубницы успешно совмещают выступления в туре и учёбу. Как думаете, чем именно вам этот опыт поможет?

— Мне кажется, это поможет вырасти как человек, да и образование лишним не бывает тоже. Активность для мозга тоже помогает в теннисе, как ни странно. Я всегда замечала, особенно когда перешла в онлайн-школу, допустим, пару недель ничего не делаю по учёбе, а потом позанимаюсь уроками и понимаю, что мне на корте тоже намного легче от этого. Думаю, со всех сторон это должно только помочь. Наверное, будет чуть меньше свободного времени, однако, надеюсь, я справлюсь.

— В связи с поступлением в американский колледж у вас были предложения о смене гражданства?

— Нет-нет, у меня нет никаких предложений о смене гражданства. И раньше не было.

— Вообще как относитесь к этому?

— Ой, это сложный вопрос. Наверное, пока есть возможность играть за свою страну, то лучше выступать за неё. Потому что всё-таки хочется представлять то место, откуда я родом. У меня вся семья там, они все переживают за меня. Конечно, приятнее было бы выходить на корт под своим флагом. Но, с другой стороны, я абсолютно не осуждаю людей, которые меняют гражданство. Это полностью их выбор — если они считают, что им так лучше, то без проблем.

— Сами могли бы сменить спортивное гражданство?

— Мне кажется, те, кто уже сменил гражданство, ещё год или два назад не думали об этом. Надеюсь, обстоятельства не сложатся так, что мне придётся размышлять на эту тему.

АРИНА БУЛАТОВА Фото: Roberta Corradin/NurPhoto via Getty Images

— А вас финансирует Федерация тенниса России?

— Да-да. В прошлом году — да, а в этом — не уверена. Мне кажется, в этом году уже нет. Я не получала договора. В прошлые два-три года – да, они меня поддерживали тоже. Была огромная помощь, спасибо им. Они давали мне материальную поддержку, чтобы я могла ездить по миру. Все эти турниры, что я тут играла, и тренировки в Сербии тоже стали более доступными.

— Давит ли на вас отсутствие флага и страны возле вашего имени?

— На самом деле, за четыре года уже привыкла чуть-чуть, и уже легче. В начале, особенно когда в первые разы выезжала, были опасения по этому поводу: как на меня будут смотреть, что вообще будет, как ко мне будут относиться. Но, слава богу, я очень редко сталкивалась с каким-то плохим отношением ко мне из-за отсутствия флага. Бывало таксист какой-нибудь или с турнира водитель спросит: «Вы откуда?» Мы говорим: «Ой, мы из России». И он скорчит недовольное лицо, замолчит, перестанет с нами разговаривать. А так, в общем, это очень редко происходит. Все всегда очень дружелюбные, только помогают. Со стороны игроков никогда не было ничего такого, всё было хорошо.

— Какие у вас ближайшие цели?

— Наверное, в начале года у меня цель была войти в топ-350 или в топ-300. Сейчас понимаю, что это сложно. Последние несколько месяцев чуть-чуть не добрала столько очков, сколько планировала. Но всё равно хотелось бы зайти в топ-400 к концу года.

За Трусову, Щербакову и Валиеву!

— Наблюдаете ли за какими-нибудь другими видами спорта, помимо тенниса?

— Я люблю смотреть фигурное катание, особенно понравились Олимпийские игры — 2022. Я тогда вообще всю Олимпиаду смотрела, миллион раз пересматривала эти программы. И в этом году, конечно, тоже смотрела, но, к сожалению, только одна наша спортсменка поехала, её выступления видела. Был интерес в какой-то момент к этому спорту. Я периодически смотрю, однако давно не было каких-нибудь соревнований. Наверное, в последние годы чуть поменьше слежу.

— За кого болели на Олимпиаде-2022?

— Я тогда только начала интересоваться этим. Наверное, за месяц-два до начала Олимпиады. Мне было тяжело выбрать фаворита, я потом уже начала – после Олимпиады – узнавать всю их историю. Поэтому просто болела за всех наших девочек и лишь после начала думать: «А-а, вот как оно было». А так у меня не было фаворитов. Понравились выступления всех. Конечно, ситуация с Камилой Валиевой тогда была абсолютно абсурдная, мне было её очень жалко. Также за Сашу Трусову и Анну Щербакову тоже переживала. Но было интересно.

— Саша и Камила как раз собираются возвращаться в спорт. Что думаете об этом?

— Я считаю, что Саша просто героиня. Она родила, потом вернулась в спорт. Я на это смотрю и просто восхищаюсь. И Камила тоже молодец – после того, что произошло, она смогла вернуться. Просто ими восторгаюсь. Я обязательно буду болеть и за Сашу, и за Камилу. И за Аню, если она когда-нибудь решит вернуться. Планирую следить за ними до конца, пока они будут кататься.

— Вы тоже спортсменка и не понаслышке знаете, как набирать форму. Как думаете, удастся ли им вернуться на прежний уровень?

— Я далеко не профессионал в этом виде спорта. Надеюсь, да, однако точно сказать не могу, конечно. Набирать форму в любом случае очень тяжело. Да и я так понимаю, что в фигурном катании достаточно в молодом возрасте происходит пик. Из-за этого тоже, может быть, им будет чуть тяжелее, чем другим спортсменкам, но они уже столько преодолели, что, мне кажется, способны на всё.

— Чьи выступления удалось увидеть на Олимпиаде-2026?

— Я посмотрела только выступление Аделии [Петросян] и прокат девочки, которая выиграла золото (Алиса Лью. — Прим. «Чемпионата»), и всё. Я не сильно-то и следила. Аделия – молодец. Она, во-первых, туда добралась, выступила. И ещё достойно показала себя. А Алиса сделала то, что запланировала. Везде слышала, что она показала отличную энергетику на льду. И судьи тоже посчитали, что она выступила здорово. Поздравляю её с олимпийским золотом. Молодец.

— Многие действительно отмечают умение Алисы кайфовать на льду, несмотря ни на что. А в теннисе так получается?

— Это очень важно на самом деле. Любой человек, кто этому научится, получит огромное преимущество. Я сама пытаюсь над этим работать, но иногда в условиях соревнований очень тяжело расслабиться настолько, чтобы получать от этого удовольствие, однако это, конечно, цель. И когда это происходит, когда чуть меньше давление, то это проще сделать.

— Был ли в вашей карьере какой-нибудь турнир, на котором вы кайфовали и не испытывали никакого давления, переживаний?

— Знаете, я такой человек, что, когда играю с сильными соперницами, которые, допустим, намного выше в рейтинге, чем я, у меня в голове такая мысль, что им можно и проиграть. Типа ничего страшного в этом нет. Я выхожу тогда и показываю, наверное, лучший свой уровень. То есть, наверное, это больше не от турнира, а от матча зависит. Просто отпускаю себя, играю и показываю свой лучший теннис.

— Есть ли в теннисе такие спортсмены, как Алиса Лью, которые кайфуют, несмотря на давление?

— Теннис — это чуть-чуть другой вид спорта в моём понимании. В нём карьера может длиться 15-20 лет, это не фигурное катание, где одно выступление на три минуты. В теннисе матч может растянуться на три часа. Поэтому тяжело сравнивать, но бывают такие ситуации. Мне кажется, это зависит от матча. А не то что есть один игрок, который выходит и каждый день наслаждается собой, и у него всё прекрасно. Мне кажется, такого не бывает.

— Многие, например, отмечают раскованность Карлоса Алькараса и его умение искренне радоваться происходящему с ним на корте.

— Кстати, он достаточно игровой. Я согласна с этим утверждением. Он, наверное, показывает это чаще, чем остальные. Хотела бы научиться у Карлоса как раз тому, чтобы выходить на каждый матч, работать и наслаждаться игрой. Чтобы быть тоже такой же смелой, когда в решающий момент нужно что-то сделать. Идти и просто делать, идти на риск.

Фильмы о теннисе

— Вне тенниса есть ли у вас какие-нибудь хобби? Как проводите свободное время?

— Сейчас пойду в университет, и у меня будет хобби учиться (смеётся). Люблю исследовать новые города, мир. Либо общаться с друзьями, если есть возможность.

— Может, у вас есть какой-то любимый фильм? Чем он вам нравится?

— Любимый фильм у меня — «Интерстеллар», я его пересмотрела много раз. Потрясающий фильм. Просто произведение искусства! Я люблю, в общем, научную фантастику. И именно в «Интерстелларе» мне нравится, что это фантастика, но они как-то подкрепляли это всё объяснениями и научными фактами. Что, как мне кажется, не так далеко от реальности. Об этом действительно можно задуматься — на самом деле это происходит или нет. Конечно, очень трогательный сюжет, фильм. Всегда плачу, когда смотрю его, и в итоге очень радует хеппи-энд. Просто потрясающий фильм. Да и вообще, мне нравится Кристофер Нолан как режиссёр.

— Как раз недавно вышел фильм про космос — «Проект «Конец света». Вы его смотрели?

— Очень хочу его посмотреть. Хочу, знаете, сесть и подряд все два-три часа с удовольствием посмотреть. Это у меня в планах. Вообще, люблю фильмы про космос: когда была маленькая, мы с мамой смотрели, но это уже не научная фантастика, а больше научные исследования и теории: про чёрные дыры, космос, планеты. Вот это всегда было очень интересно. Даже из Marvel, наверное, смотрела только «Стражей Галактики», где они в космосе там путешествуют. Мы как раз недавно с моим молодым человеком пересматривали эти фильмы. В детстве это, кстати, не вдохновляло стать учёной. Это всё меня чуть-чуть пугало даже, наверное. Что мы такие маленькие на этой планете, ничего не значим, что там всё такое большое.

— Смотрите ли какие-нибудь сериалы?

— Я очень люблю детективные сериалы. Мы сейчас смотрим «Менталиста». До этого сама смотрела сериалы «Касл», «Элементарно». Помню, моя мама всегда включала эти сериалы, а я просто садилась рядом и смотрела. Также смотрела сериал «Шерлок», ещё чуть-чуть видела «Триггер». Тоже было достаточно интересно. И мне очень нравится из российских сериалов «Полицейский с Рублёвки», очень хорошая комедия. И тоже проект ТНТ, а сейчас уже СТС вроде — «Импровизаторы». Очень люблю их, смотрела все выпуски. А в детстве моим любимым мультиком был «Винкс». Вообще потрясающий мультик. Надеюсь, его сейчас смотрят всё ещё. Если нет, то очень советую!

— А фильмы или сериалы про теннис смотрели?

— Мне кажется, если любого спортсмена спросить об этом, то всем будет тяжело смотреть про их же спорт. Трудно такое правильно и детально снять. Этот фильм «Челленджер», который везде крутили, вообще не про теннис. Даже не рассчитывайте там узнать что-то о теннисе. Хороший достаточно был фильм про сестёр Уильямс — «Король Ричард». У меня не было возможности посмотреть наш новый сериал «Первая ракетка», хотя очень много знакомых там снималось.

— Вам не поступало предложение сняться там?

— Нет, кстати. Я вообще не знала, что он снимается. Конечно, очень интересно было бы попробовать себя в роли актрисы, особенно в кино про свой же вид спорта. Если бы мне поступило предложение, то, наверное, согласилась. Больше всего мне хотелось бы сняться с главным актёром «Полицейского с Рублёвки» — с Сашей Петровым.

— Если пофантазировать, кто мог бы вас сыграть, если вдруг снимут фильм про вас?

— Если бы про меня снимали фильм, то попросила бы, чтобы меня сыграл актёр, который ещё не очень популярен. Чтобы не было ассоциаций с каким-то другим кино, потому что, когда смотрю фильмы, часто один и тот же актёр играет разные роли. Тогда у меня чуть-чуть перемешивается это всё в голове, и тяжело воспринимать человека в новой роли. Поэтому я бы хотела, чтобы меня сыграл какой-то новый, свежий актёр.

— А музыку, например, слушаете? Какие жанры вам нравятся?

— Да, у меня очень-очень разный вкус на музыку, наверное. Но вот из последних мне очень нравится Бон Джови — все его песни. Особенно когда я начала понимать английский язык. Да, это хорошие песни. Из жанров назову какой-нибудь лёгкий рок, поп-музыку. Или танцевальное что-то, позитивная музыка, в общем. Иногда могу послушать перед матчем что-то. Но только если у меня прямо сильно много времени до выхода на корт, потому что когда слушаю музыку, то прям сильно в неё погружаюсь. Лучше просто в тишине настроюсь.

— А что помогает отвлекаться? Допустим, от поражений, тяжёлых матчей и различных ситуаций в жизни.

— Я просто, наверное, в телефоне посижу – соцсети, всё такое. Музыка часто помогает, когда есть какие-то эмоции, которые сидят внутри. Уже несколько часов после матча прошло, и ты вечером сидишь, грустишь. Вот в такие моменты, конечно, музыка очень помогает.

— Любите ли вы читать? Какую книгу в последний раз прочитали?

— Честно, мне чтение даётся достаточно тяжело, но это нужно. Я больше засыпаю, когда начинаю читать. Мой косяк, не очень много читаю. Последний раз читала, как ни странно, книгу про теннис. Я её даже сумела прочитать на английском. Она называется по-русски «Победа любой ценой». Хорошая очень книга, кстати, я бы её посоветовала. Она специфическая, именно про теннис. Там очень много полезной информации для профессиональных игроков. Читала также биографию Марии Шараповой. Из школьной программы читала «Остров сокровищ», а ещё «Волшебника Изумрудного города». Такой у меня список.

— Чем вам запомнилась биография Марии Шараповой?

— Она достаточно легко написана. То есть информация достаточно просто усваивается, да и в целом там про все её приключения. Ну, конечно же, её истории из детства больше всего запомнились, как они в США переехали. Очень смело. Не знаю, смогла бы я сама на это решиться или нет. Без мамы туда переехать, без ничего. Это, наверное, самое впечатляющее.

— Год назад вы выкладывали различные смешные видео про теннис. Как пришла идея?

— Ой, я пыталась. Пыталась успеть в эту волну, пока ещё не все начали вести свой блог. Сейчас у меня нет желания продолжать, потому что это делают все. И мне кажется, что ты как будто запрыгиваешь в поезд, который уже ушёл. Но на самом деле это было не так легко, как кажется. Я всё делала сама. Монтирование видео занимает много времени, реально. Достаточно быстро у меня закончились идеи для видео, и я постепенно перестала. Также одна из девочек на турнире сказала: «А я видела, как вы делали такие упражнения. Ты выкладывала в соцсетях, что вы делали то-то и то-то. Я себе заметочку сделала, что вы над этим работаете». И я в этот момент такая: «Окей, наверное, лучше чуть-чуть сбавить обороты». (Смеётся.)

— Долго ли решались завести блог?

— Меня мама очень долго об этом просила. Она ещё лет пять назад мне говорила, что нужно вести соцсети. В какой-то момент пыталась вести мои страницы тоже. Но просто год назад я в один прекрасный день подумала: «Окей, давай попробуем». Попробовала, однако быстро забросила. Снимала всё, что в голову приходило. Наверное, брала пример с других аккаунтов. Мой самый главный принцип был, чтобы видео не было скучным. Я пыталась, но тяжело находить идеи для контента. Возвращаться не хотела бы к съёмкам роликов, это чуть-чуть уже в прошлом. Слишком много людей в соцсетях это делают. Не-е-е, даже не хочется уже больше.

— Есть ли у вас какая-то мечта вне тенниса?

— Мечта одна-единственная в жизни — быть счастливой. Что бы это ни значило. Наверное, в жизни уже со временем кажется, что важнее быть просто постоянно счастливой, на каждодневной основе, чем как-то один раз осуществить свою мечту и потом… А потом что? Нет, просто нужно наслаждаться жизнью каждый день. Конечно, хочется свой дом иметь, например, чтобы было где жить. Ой, я обещала своим родственникам из Самары, что когда заработаю, то куплю всем дом. Всех перевезти в большой дом возле моря и быть там всей семьёй.

— А в теннисе какая мечта?

— В теннисе, конечно же, мечтаю выиграть «Шлем», это самая моя большая мечта. Ещё хочу стать топ-1, а если нет, то топ-10.