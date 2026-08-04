Самсонова и Корнеева — во втором круге Торонто. Алина впервые победила на «тысячниках»

В начале августа в теннисном календаре традиционно значится Открытый чемпионат Канады. Мужчины в этом сезоне соревнуются в Монреале, женщины — в Торонто. Canadian Open — один из старейших турниров в профессиональном теннисе и по этому параметру уступает только Уимблдону. Мужские соревнования впервые состоялись ещё в 1881 году, то есть почти 150 лет назад, женские — в 1892-м.

Российские теннисистки дважды выигрывали этот турнир. В 2008 году титул завоевала Динара Сафина, а на следующий сезон первенствовала Елена Дементьева, которая в чисто российском финале обыграла Марию Шарапову. Прошлогодней чемпионкой является Виктория Мбоко. Но в этот раз канадская теннисистка не сможет защитить титул на домашнем для себя турнире. Мбоко продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой она уже, в частности, пропустила Уимблдон. Также из топовых теннисисток турнир пропускают Каролина Мухова и Жасмин Паолини.

Посев возглавили Арина Соболенко и Елена Рыбакина. В сетке, рассчитанной на 96 участниц, присутствуют семь российских теннисисток. Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская имеют bye в первом круге, а вот Людмила Самсонова и пробившиеся через квалификацию Алина Корнеева и Анна Блинкова вступили в борьбу с самого начала. Причём Блинкова должна была стартовать ещё в воскресенье, 2 августа, однако из-за дождя в первый день некоторые матчи пришлось перенести на понедельник, 3 августа.

Во второй день в одном из поединков, поставленных первым запуском, играла 19-летняя Алина Корнеева, 89-я ракетка мира. В соперницах у неё оказалась бывшая российская, а ныне узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова, 108-й номер рейтинга WTA. Корнеева лишь во второй раз принимала участие в основной сетке на уровне WTA-1000. В Риме в этом году она уступила в первом круге. Кудерметова, как и Корнеева, тоже попала в сетку Торонто-2026 через отбор.

В этом матче, продолжавшемся всего 38 минут, Корнеева не отдала ни одного гейма. Более того, россиянка проигрывала не более двух очков за гейм. Кудерметова так и не смогла освоиться с ветреными условиями, а во втором сете, уступая 0:3, из-за проблем с правой ногой вызвала врача, после чего снялась. Корнеева прошла дальше — 6:0, 3:0 (отказ).

Так Корнеева одержала свою первую в карьере победу на уровне WTA-1000. Во втором круге Алина сразится с бывшей восьмой, а ныне 26-й ракеткой мира Эммой Наварро (23).

Анна Блинкова, занимающая 104-ю строчку в мировой классификации, противостояла словачке Ребекке Шрамковой, 141-й ракетке мира. Эти теннисистки также преодолели квалификацию. В первом сете Блинкова подавала с 55% попадания первым мячом и допустила три двойные ошибки. В середине партии россиянка дважды подряд отдала свою подачу, и то, что между этими геймами она сделала брейк, ей не помогло. Анна не смогла отыграть второй брейк Шрамковой, и в девятом гейме словачка подала на партию — 6:3 за 40 минут.

Во втором сете у Блинковой не получилось спасти матч. Шрамкова лишь однажды, в шестом гейме, не удержала подачу, при том что до этого у неё уже был брейк. За исключением этого, Ребекка не дарила Анне брейк-пойнтов и после 3:3 взяла три гейма подряд (два из них — на приёме) — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут. Это поражение стало для Блинковой четвёртым подряд на уровне основных сеток WTA.

А 70-я ракетка мира Людмила Самсонова, финалистка Канады-2023 (тогда женская часть турнира проходила в Монреале), вышла на корт с индонезийкой Джаниче Чен, располагающейся на 37-й строчке. В этом году Самсонова уже дважды обыгрывала Чен, причём обе победы вышли разгромными. В Абу-Даби россиянка победила 6:2, 6:2, а на грунте Мадрида — 6:2, 6:1.

В первом сете Чен помогала сопернице плохой подачей: менее 50% попадания первым мячом и масса двойных ошибок. Однако Самсонова поначалу этим не пользовалась. В каждом из геймов она добиралась до брейк-пойнтов, но не реализовывала их. Если учесть, что в начале матча Людмила отдала подачу, после пятого гейма ситуация была неприятной — 1:4. Однако Самсонова смогла сравнять счёт — 4:4, отыграв в восьмом гейме скрытый сетбол на приёме, имевшийся у Чен.

Самсонова могла и не доводить дело до тай-брейка. В 11-м гейме она оформила важный брейк и вышла подавать на сет. Однако тут у Людмилы некстати пропала первая подача, и она на пятом брейк-пойнте позволила индонезийке сравнять счёт — 6:6. На тай-брейке теннисистки не раз обменивались ошибками, упускали сетболы. В итоге удача улыбнулась Самсоновой, отыгравшей три сетбола и использовавшей свой третий сетбол — 7:6 (11:9) за 1 час 18 минут.

Во второй партии Самсонова вела 3:0 с брейком, отыграв все три брейк-пойнта на своей подаче. Сделанный брейк вроде бы дал вздохнуть свободнее, но расслабляться было рано. Чен уже некуда было отступать, и она собранно провела следующий отрезок, забрав в ответ три гейма подряд, — 3:3. Самсонова подавала первой в этом сете и в 10-м гейме пребывала в двух очках от победы, однако соперница спаслась с 0:30 и вновь сравняла счёт — 5:5. Второй тай-брейк был близок, однако в 12-м гейме Людмила заработала матчбол на приёме — и реализовала его (благодаря двойной ошибке Чен, которых в этой партии у неё было всего две). Россиянка победила — 7:6 (11:9), 7:5 за 2 часа 22 минуты — и вышла во второй круг. Там её соперницей станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Барбора Крейчикова.

«Тысячник» в Торонто завершится 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».