«Скоро скажем: что, с кем и как». Медведев готов после Монреаля представить новую команду

В августе у теннисистов традиционно в самом разгаре серия североамериканских турниров. На этой неделе стартуют WTA-1000 в Торонто и «Мастерс» в Монреале. На ATP-1000 самый высокий номер посева среди россиян (4) получил Даниил Медведев. После окончания Уимблдона-2026 он пока не сыграл ни на одном турнире, а также прекратил работу со своим тренером Томасом Юханссоном. Рассказываем, что происходило с Медведевым в последнее время, как он готовится к своему первому матчу в Канаде и какой путь по сетке Монреаля может его ожидать.

Перед стартом «Мастерса» в Монреале в интервью изданию «Больше!» Даниил рассказал, что приехал в Канаду с тренером по ОФП и одним из своих друзей. А свою новую команду он планирует представить во время или после канадского «Мастерса»: «Закончили сотрудничество с Томасом, поэтому, может быть, во время турнира в Монреале или после турнира в Монреале расскажем чуть больше: что, с кем и как в Цинциннати. А так всё хорошо, стараюсь наслаждаться и с хорошим настроением идти по жизни. Надеюсь показать свой лучший теннис здесь, в Канаде. Я здесь с тренером по ОФП, и у меня здесь один из лучших друзей. Он живёт в Канаде, в Торонто, поэтому он здесь просто так. Раньше играл в теннис, поэтому он помогает, и мы просто хорошо проводим время. Это иногда очень важно, чтобы попробовать хорошо сыграть».

Также Медведев отметил, что ему непросто дался переход с травы на хард. На первых тренировках в Монреале он играл с тейпами на коленях, однако потом сказал, что переживать по этому поводу не стоит, и он чувствует себя хорошо: «Иногда не слишком просто после травы менять покрытие, поэтому, скажем так, минимально болят колени. Пытался посмотреть, может, с тейпом будут болеть меньше, но они с тейпом болели ещё больше. Никакого тейпа, но переживать не стоит, всё должно быть нормально».

Перед стартом «тысячника» Даниил уже успел потренироваться с несколькими теннисистами: сначала – с бельгийцем Александром Блоксом, а затем – с соотечественником Кареном Хачановым.

Даниил Медведев Фото: Кадр из видео

Медведев приехал в Канаду уже в девятый раз. А в 2021-м даже становился чемпионом турнира в Торонто. В этом году, будучи четвёртым сеяным, россиянин начнёт выступление на соревнованиях со второго круга. На этой стадии он может встретиться с кем-то из пары Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды). С французом Даниил встречался лишь однажды — на «пятисотнике» в Дубае в 2025-м. Этот матч остался за россиянином. А вот с нидерландцем он провёл четыре поединка, и во всех одержал победу. Последний из них состоялся три года назад на ATP-500 в Роттердаме.

Затем Медведева, вероятно, будет ждать чилиец Алехандро Табило, который в этом сезоне сыграл в финале «пятисотника» в Рио-де-Жанейро и в полуфинале турнира того же уровня в Вашингтоне. Даниил и Алехандро в этом сезоне провели свою первую и на данный момент единственную встречу на уровне ATP — на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Россиянин одолел чилийца со счётом 6:4, 6:2.

А вот уже в четвёртом круге может состояться российское дерби с Кареном Хачановым. Счёт в этих встречах — 7-2 в пользу Даниила. После Уимблдона Хачанов сыграл только на одном турнире — в Лос-Кабосе, Мексика, но уступил на старте. В Монреале Карену придётся непросто: в прошлом году он добрался здесь до решающего матча, однако уступил американцу Бену Шелтону, поэтому теперь ему придётся защищать немало рейтинговых очков.

Карен Хачанов и Даниил Медведев Фото: Al Bello/Getty Images

На той же стадии возможна встреча Даниила с Якубом Меншиком (Чехия). В этом сезоне на счету чеха титул на турнире ATP-250 в Окленде, Новая Зеландия, а также выходы в полуфиналы на «Ролан Гаррос» и ATP-500 в Дохе. После впечатляющего результата на грунтовом «Шлеме» Якуб играет весьма нестабильно: на всех последующих турнирах после «РГ» он добирался максимум до второго круга.

В четвертьфинале россиянин может пересечься с действующим чемпионом Монреаля — американцем Беном Шелтоном. В текущем сезоне Шелтон уже выиграл «пятисотники» в Далласе, Мюнхене и Штутгарте, а также неплохо стартовал в серии североамериканских турниров — на ATP-500 в Вашингтоне выступил в четвертьфинале. Любопытно, что Даниил и Бен ни разу не встречались на соревнованиях уровня ATP. За всю карьеру они провели всего лишь один матч — на групповом этапе Кубка Лэйвера в 2024 году. Тогда победителем оказался американец.

Не исключён матч Медведева и с Каспером Руудом (Норвегия). За всю историю выступлений на «Мастерсе» в Канаде Рууд стабильно доходил минимум до третьего круга, а в 2022-м даже сражался за место в финале. Поэтому норвежец может добраться и до четвертьфинала. В личных встречах Даниила и Каспера пока доминирует россиянин — три победы в четырёх матчах. Он выигрывал в Брисбене-2020, на Мальорке-2021 и на Итоговом турнире — 2021. Но их последняя игра на «Мастерсе» в Мадриде-2025 осталась за норвежцем (6:3, 7:5), который прервал серию неудач в поединках с Медведевым.

За место в финале россиянин может сразиться с чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026 и финалистом Уимблдона-2026 Александром Зверевым (Германия). Если учитывать, что на всех «Мастерсах» сезона-2026, кроме Рима, он играл как минимум в полуфинале, а в прошлом году в Монреале боролся за выход в решающий матч, возможно, что Александр дойдёт до заключительных стадий турнира и в этот раз. В очных встречах со Зверевым Медведев сохраняет уверенное преимущество — 14 побед в 22 матчах. Тем не менее их последний поединок, состоявшийся в четвертьфинале парижского «Мастерса»-2025, остался за немцем: Александр вырвал победу в упорном трёхсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:6.

Ещё одним вероятным соперником Даниила в полуфинале может стать американец Тейлор Фриц. Бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы, однако после восстановления показывает хорошие результаты. Фриц сыграл в финалах ATP-250 в Штутгарте, ATP-500 в Галле, завоевал титул в Вашингтоне, а на Уимблдоне вышел в четвертьфинал. К тому же в прошлом году Тейлор, как и Зверев, выступил в полуфинале канадского «Мастерса».

В решающем поединке «тысячника» в Канаде Медведев может побороться с Феликсом Оже-Альяссимом, для которого турнир в Монреале — домашний. Канадец, как и Даниил, после Уимблдона решил взять перерыв, чтобы тщательнее подготовиться к серии турниров в Северной Америке. В этом сезоне Феликс отметился победой на соревнованиях ATP-250 в Монпелье и выходом в финал на более престижном турнире ATP-500 в Роттердаме. Стоит отметить, что на «Ролан Гаррос» и на травяном ТБШ Оже-Альяссим сыграл в четвертьфинале и уже довольно продолжительное время удерживает за собой четвёртое место в рейтинге ATP.

Ввиду отсутствия в Монреале Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича канадец вполне может добраться до титульного матча, как и россиянин. В противостоянии с Оже-Альяссимом Даниил имеет большое преимущество — восемь побед в 10 матчах. Феликс смог одолеть Медведева лишь дважды, а их последняя очная встреча, состоявшаяся в этом году в полуфинале «пятисотника» в Дубае, завершилась победой россиянина — 6:4, 6:2.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».