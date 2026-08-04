Шнайдер и Александрова — в 3-м круге Торонто: Екатерине и 15 двойных ошибок не помешали

А Диана неожиданно потеряла сет в матче со 143-й ракеткой мира, но победила.

Во вторник, 4 августа, на Открытом чемпионате Канады начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. В женском турнире, проходящем в Торонто, не обошлось без встреч с участием россиянок. Теперь обо всём по порядку.

Екатерина Александрова (16), 19-я ракетка мира, противостояла колумбийке Камиле Осорио, 60-му номеру мировой классификации. Осорио — крайне неудобная соперница для Александровой. Ранее она по разу обыграла её на всех трёх покрытиях, не отдав в тех поединках ни партии.

В первом сете Александрова подавала с крайне низким процентом попадания первым мячом (47%) и допустила целых семь двойных ошибок, но это не помешало ей забрать партию. Россиянка уступала 0:3 с брейком, причём в этих геймах у неё даже брейк-пойнтов не было. А потом Екатерина повесила Осорио скрытую «баранку».

Проблемы на подаче никуда не делись, однако Александрова во второй половине сета отыграла все пять брейк-пойнтов. На приёме же Екатерина сделала три брейка подряд — 6:3 за 43 минуты.

Во второй партии Александрова допустила ещё восемь двойных ошибок, так что общее их количество составило 15. Но и тут Екатерина сумела выйти сухой из воды. Россиянка вела 2:0, затем дважды подряд отдала подачу, однако Осорио, имея 5:4, не смогла подать на сет. На тай-брейке Александрова была сильнее и, реализовав второй матчбол, добилась победы — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 45 минут.

В третьем круге Александрова сразится с победительницей матча Майя Хвалиньска (Польша, 18) — Талия Гибсон (Австралия).

А Диана Шнайдер (15), занимающая 17-е место в рейтинге WTA, вышла на корт с Ребеккой Шрамковой (Q), 143-й ракеткой мира. В первом круге словацкая теннисистка выбила другую россиянку Анну Блинкову (6:3, 6:3). Шнайдер считалась явным фаворитом встречи.

В первой половине стартового сета теннисистки держали каждая свою подачу. При этом единственный брейк-пойнт был у Шрамковой, но она его не использовала. Так продолжалось до счёта 2:2 включительно, а затем Шнайдер перехватила инициативу — и взяла четыре гейма подряд. Скользкий момент был в седьмом гейме, в котором россиянка, подавая при 4:2, отыграла ещё один брейк-пойнт. А после перехода Диана приняла на партию — 6:2 за 36 минут.

Во втором сете Шнайдер сразу же проиграла подачу, отдав гейм с 40:0 — были и две двойных ошибки подряд. Эта обидная неудача обусловила поражение Дианы в этой партии. Она больше не ошибалась на подаче, однако вернуть брейк не смогла. Брейк-пойнт у неё был всего один — в восьмом гейме. На том мяче Шрамкова успешно проатаковала и не позволила сопернице сравнять счёт. В 10-м гейме словачка сравняла счёт по сетам — 6:4 за 44 минуты.

Решающую партию Шнайдер начала отлично: 3:0 с брейком. Причём на приёме россиянка, атакуя, не отдала ни одного очка. Подтверждая брейк, Диана позволила Шрамковой выйти на «ровно», но не более того. После этого она окончательно деморализовала соперницу, ещё раз взяв её подачу. «Баранки» не вышло, однако словачка выиграла только один гейм, когда уступала 0:5. В седьмом гейме Шнайдер со второго матчбола закрыла игру, поставив точку эйсом, — 6:2, 4:6, 6:1 за 1 час 47 минут.

В третьем круге Шнайдер сразится с победительницей встречи Анна Калинская (Россия, 17) — Маккартни Кесслер (США).

Открытый чемпионат Канады завершится 13 августа. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».