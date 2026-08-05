Рублёв упустил пять матчболов в Торонто! И в первом же матче проиграл 281-й ракетке мира

Ещё один насыщенный игровой день завершился на супертурнире в Канаде! В ночь на среду, 5 августа, Анна Калинская, Андрей Рублёв и Арина Соболенко сразились за первые победы в Торонто и Монреале в этом году.

Ещё поздним прошлым вечером в борьбу на «Мастерсе» в Монреале вступил российский теннисист Андрей Рублёв (№16 рейтинга ATP). Стартовый круг он на правах сеяного прошёл без борьбы, а во втором сразился с крайне опасным представителем молодого поколения Цзюнчэн Шаном (№281).

21-летний китаец попал в основу канадского «тысячника» по специальному рейтингу — всё дело в травмах, которые никак не отпускают юношу. После февральского турнира в Дубае Шан взял паузу, а вернулся только в Вашингтоне на прошлой неделе. Максимум в рейтинге ATP Цзюнчэн стоял на 47-й позиции два года назад. А ещё принимал участие на молодёжном Итоговом турнире.

Друг с другом Рублёв и Шан играли лишь однажды. В сезоне-2024 парни встретились в полуфинале Гонконга, тогда победа осталась за Андреем (4:6, 6:2, 6:3).

Новая встреча получилась трёхсетовой и даже более драматичной, чем предыдущая. Партии по содержанию заметно отличались друг от друга. Тон стартового сета задал первый гейм на подаче Рублёва: подача подводила, и леворукий соперник с крайне широким замахом глубоко отправлял мяч и с форхенда, и с бэкхенда. В итоге Андрею пришлось спасать два брейк-пойнта — получилось. Однако в ключевом гейме при счёте 5:5 повторить то же самое не удалось. Причём сам Рублёв за сет так и не заработал ни одного брейк-пойнта и уступил 5:7.

Вторая партия оказалась полна проигранных подач. В сумме пять раз парни отдали свои геймы: два — Рублёв, три — Шан. На помощь Андрею пришла первая подача: её процент подрос с удручающих 41% до 57%. Правда, при этом упала их реализация (с 81% до 63%). К счастью, всё решили действия в розыгрышах и точность ударов. Благодаря им россиянин забрал второй сет (6:4).

Решающий сет – настоящие качели. Было ожидаемо, что победа просто так ни одному из парней в руки не уйдёт. Рублёв на протяжении первой половины партии лидировал: держал позиции в розыгрышах, играл активно, не суетился. Всё изменилось, когда Андрей повёл 5:2 по геймам и стал зарабатывать первые матчболы — тут россиянина стало сковывать. При 5:4 на приёме Рублёв имел пять шансов закрыть встречу в свою пользу, но каждый раз то из-за своих суетливых решений, то из-за агрессивных действий Шана, эти возможности ускользали. В итоге дело дошло до тай-брейка, на котором Цзюнчэн с первого же матчбола поставил точку в поединке. Представитель Китая одержал победу за 2 часа 43 минуты и со счётом 7:5, 4:6, 7:6(7:5).

В прошлом году Рублёв в Канаде дошёл до четвертьфинала, у него сгорят 40 очков. А Шан в Монреале дальше сыграет с Лучано Дардери.

Параллельно на женском турнире серии WTA-1000 в Торонто этой ночью сыграла россиянка Анна Калинская (№21). Она, как и Рублёв, стартовый круг прошла без борьбы, а во втором повстречалась с американкой Маккартни Кесслер (№48). Для девушек это был первый поединок.

Калинская в прошлом сезоне провела неплохой американский хардовый отрезок. В Канаде она добралась до третьего круга, выиграла «пятисотник» в Вашингтоне, поборолась в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. На этой неделе в Торонто она защищает 65 очков.

Калинской в минувший вечер, как и Рублёву, было очень непросто. С Кесслер ей пришлось играть трёхсетовик даже дольше, чем Андрею — 2 часа 40 минут. Первый сет Анна забрала без особых проблем: уже в стартовом гейме она поддавила соперницу, заставив её спасать сразу четыре брейк-пойнта. До реализации таких возможностей россиянка дошла чуть позднее и в итоге за партию трижды забрала подачу американки. Итоговый счёт — 6:2.

Во втором сете Калинская немного просела в количестве активных действий и выходов вперёд, благодаря чему Кесслер получала гораздо больше вариантов и для атак, и для игры в надёжный оборонительный теннис. Обменявшись брейками, девушки довели дело до тай-брейка, где чуть более стойкой оказалась Маккартни. Итог: 7:6(7:3) в её пользу.

Все затяжные и принципиальные геймы в этой встрече пришлись на решающий сет. Точнее, на его первую половину. В четвёртом гейме Кесслер спасла пять брейк-пойнтов, но на шестой ей не хватило ни физических, ни моральных сил. В этот момент контроль над происходящим полностью перешёл в руки Калинской.

Анна одержала победу над Маккартни с итоговым счётом 6:2, 6:7, 6:4. Дальше россиянка сыграет со своей соотечественницей Дианой Шнайдер.

Заключительным любопытным матчем стал поединок первой сеяной Арины Соболенко и победительницы квалификации Моюки Утидзимы (№111). Для девушек эта встреча стала второй – белоруска на «Ролан Гаррос» — 2024 уже обыгрывала японку (6:2, 6:2).

Сама Соболенко в Канаде выступает в основной сетке в седьмой раз. Лучшим её результатом был полуфинал в сезоне-2021.

Встреча, как и ожидалось, мало чем отличалась от предыдущего поединка девушек. Единственное отличие – спортсменки гораздо чаще обменивались своими подачами. За два сета теннисистки на пару оформили девять брейков! Однако всё объяснимо: этот матч стал для Соболенко первым с Уимблдона. В прошлый раз Арина выходила на официальный матч ровно месяц назад.

В итоге Соболенко одержала победу за 1 час 21 минуту и со счётом 6:3, 6:3. Дальше Арина сыграет с Чжан Шуай. В последний раз белоруска уступила сопернице вне топ-100 прошлым летом – Маркете Вондроушовой в Берлине.

Супертурниры в Монреале и Торонто пройдут до следующего четверга, 13 августа. Следите за всеми событиями вместе с нами на «Чемпионате»!