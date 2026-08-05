Мирра повесила «баранку» экс первой ракетке! Корнеева тоже вышла в третий круг Торонто

Сегодня, 5 августа, на турнире WTA-1000 в Торонто проходили заключительные матчи второго круга. В борьбу на турнире вступила чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева. Кроме того, Алина Корнеева провела первый в карьере матч на уровне «тысячников», а вторая ракетка мира Елена Рыбакина встретилась с Дарьей Касаткиной. Рыбакина выступала под флагом России до 2018 года, Касаткина — до 2025-го.

Андреева вернулась на корт впервые после Уимблдона. Там она выступила неудачно, проиграв во втором круге. Перед Торонто Мирра рассказала, как провела время перед Canadian Open. «После Уимблдона у меня действительно было немного времени. Если быть точной, я не играла в теннис 11 дней. Просто решила немного перезагрузиться, провести время с семьёй», — сказала Андреева в подкасте Served With Andy Roddick.

В соперницах у Андреевой, занимающей пятое место в рейтинге WTA и посеянной под соответствующим номером, оказалась 34-летняя Каролина Плишкова. Когда-то чешская теннисистка была первой ракеткой мира, а в настoящее время располагается на 66-й строчке в мировой классификации. В первом круге Плишкова выбила украинку Александру Олейникову — 6:4, 6:4.

Два года назад Мирра и Каролина пересеклись на турнире в Цинциннати, и тогда россиянка победила со счётом 6:2, 6:3. Плишкова в лучшие времена славилась своей подачей. Однако чешка не смогла толком войти в матч, начав его с двух двойных ошибок, и не набрала ни одного очка в первом гейме — так Андреева начала с брейка под ноль. Россиянка подтвердила его, а потом ещё раз взяла подачу соперницы. Там Плишкова уже не была столь беспомощна, но со второго брейк-пойнта Мирра дожала её. Этот брейк она тоже подтвердила — с подачей всё было в порядке, хотя кое-какие очки на приёме Каролина всё же набирала. А когда чешка, продолжавшая собирать двойные, и в пятом гейме отдала подачу, запахло «баранкой». Она и случилась. В шестом гейме Андреева чётко отподавала — 6:0 всего за 24 минуты. Мирре хватило шести виннерсов, а невынужденных ошибок было пять. У Плишковой эти показатели составили один и девять соответственно.

И только после этого Плишкова размочила счёт, под ноль отподавав в первом гейме второго сета. Невынужденные ошибки пошли и у Андреевой, и во втором гейме она впервые отдала свою подачу — 0:2. Очень важно, что Мирра не дала уйти в отрыв Каролине, которая не сумела сохранить стабильность. Россиянка провела обратный брейк, а затем сравняла счёт — 2:2. Сразу после этого Андреева ещё раз забрала гейм на приёме (Плишкова на брейк-пойнте дала очередную двойную), и в оставшейся части партии ей достаточно было взять все свои геймы. Мирра даже перевыполнила план и, сделав ещё один брейк (на брейк-пойнте она перехитрила Каролину в зрелищном обмене), больше не отдала ни одного гейма, повесив в итоге скрытую «баранку», — 6:0, 6:2 всего за 55 минут.

В третьем раунде Андреева сыграет с победительницей встречи Рената Сарасуа (Мексика) — Лейла Фернандес (Канада, 30).

89-я ракетка мира Алина Корнеева (Q) вышла на корт с бывшей восьмой, а ныне 28-й ракеткой мира Эммой Наварро (23). В первом круге Корнеева прошла Полину Кудерметову — 6:0, 3:0 (отказ).

Корнеева в первом же гейме нацелилась на брейк и была вознаграждена за усилия. С четвёртого брейк-пойнта россиянка взяла подачу соперницы, подтвердила брейк, а затем сделала ещё один — это Наварро отдала подачу с 30-0. Следующий гейм, на своей подаче, Алина проиграла, но под занавес партии ещё раз взяла подачу соперницы, после чего подала на сет — 6:2 за 33 минуты.

Вторую партию Корнеева начала с брейка. Алина уверенно подтвердила его, а вот в четвёртом гейме столкнулась с большими трудностями, но отыграла оба брейк-пойнта. В пятом гейме россиянка вновь успешно отработала на приёме и повела 4:1 уже с двумя брейками. Как и в первом сете, Корнеева, добившись такого перевеса, потеряла один брейк, но это было не критично, так как она выиграла ещё один гейм на приёме, после чего спаслась с трёх брейк-пойнтов и закрыла встречу, реализовав третий матчбол, — 6:2, 6:2 за 1 час 17 минут.

В третьем круге Корнеева, которая впервые в карьере вышла в третий круг турниров WTA-1000, сразится с победительницей матча Ива Йович (США, 13) — Магда Линетт (Польша).

А двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина (2) провела матч с Дарьей Касаткиной, представляющей Австралию. В рейтинге эти теннисистки идут второй и 61-й соответственно.

У Рыбакиной в этой встрече были большие проблемы с подачей. В первых двух сетах процент попадания первым мячом лишь немногим превышал 40%, а двойных ошибок было почти столько же, сколько эйсов, — 10 и 12 соответственно. Стартовую партию Елена забрала с одним брейком, сделанным в начале матча. Во второй половине сета казахстанская теннисистка отыграла два брейк-пойнта и в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 46 минут. А вот во втором сете потерпела неудачу. Теннисистки дважды обменивались брейками, в 10-м гейме Рыбакина отыграла сетбол на приёме, а в 12-м не смогла этого сделать, и Касаткина перевела игру в третью партию — 7:5 за 56 минут.

В решающем сете подача Рыбакиной не стала существенно лучше: снова менее 50% попадания первым мячом и ещё шесть двойных ошибок (а всего за матч — 16). Тем не менее Елена добилась победы. В третьем гейме она сделала брейк и удержала этот перевес, отыграв во второй половине партии пять брейк-пойнтов, три из которых — при подаче на матч. В 10-м гейме Рыбакина оформила тяжёлую победу — 6:3, 5:7, 6:4 за 2 часа 35 минут. Её следующая соперница — американка Энн Ли (28).

Турнир WTA-1000 в Торонто закончится 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».