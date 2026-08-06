Медведев проиграл в первом же матче в Монреале! Даниил на старте турнира не взял ни сета

Заключительные матчи второго круга на супертурнирах в Канаде завершились в ночь на четверг, 6 августа. За путёвки в 1/16 финала сразились Даниил Медведев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.

Первым в вечернюю сессию на турнире серии ATP-1000 в Монреале из наших сыграл Карен Хачанов (№39 рейтинга). Стартовый круг он прошёл без борьбы на правах сеяного, а во втором сразился с молодым французом Теренсом Атманом (№46). Лучшим выступлением 24-летнего парня в туре стал прошлогодний «Мастерс» в Цинциннати, на котором Теренс добрался до полуфинала, а по пути одолел Жоао Фонсеку, Тейлора Фрица, Хольгера Руне, Флавио Коболли.

Хачанов и Атман на корте встретились впервые. Карен при этом вернулся в Канаду с приятными воспоминаниями из прошлого сезона: тогда россиянин в Торонто вышел в финал. Правда, в том матче уступил Бену Шелтону со счётом 7:6, 4:6, 6:7.

Матч Хачанов начал здраво: с раннего брейка. Только вот уже в четвёртом гейме что-то надломилось, первая подача просела, а на второй Карен ничего эдакого придумать не мог — Атман приспособился на приёме и всё играл, стоя близко к заднему фону. В итоге француз оформил обратный брейк, а в следующих трёх геймах на своей подаче и шанса россиянину на то, чтобы вновь захватить лидерство, не оставил. В итоге при счёте 5:4 Теренс вновь сделал брейк и за 44 минуты забрал первый сет.

Во второй партии Хачанов нащупал прежнюю стабильность, наконец почувствовал корты, немного оптимизировал движение при ударе справа и продержался без потери подачи до самой развязки. Всё решилось на тай-брейке, где Атман вкладывался ещё активнее прежнего. Теренс неплохо двигался по задней линии, вдоль которой его регулярно гонял Карен. Только этого в тот вечер оказалось недостаточно.

Атман переиграл Хачанова во втором круге Монреаля за 1 час 49 минут и с итоговым счётом 6:4, 7:6(7:3). Теренс впервые вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Канады. Его следующий соперник — Якуб Меншик. Карен при этом останется на турнире и выступит в паре с Андреем Рублёвым.

Также этой ночью в Монреале начал свой путь Даниил Медведев (№6). В соперниках у россиянина оказался хорошо знакомый ему Ботик ван де Зандсхулп (№70). Представитель Нидерландов на старте канадского «Мастерса» прошёл Джованни Мпетчи Перрикара.

Друг с другом Медведев и Ван де Зандсхулп встретились в пятый раз. До этого все четыре встречи оставались за Даниилом. Самый напряжённый их матч состоялся в четвертьфинале US Open – 2021. Тогда Ботик даже зацепил сет! Но все следующие восемь партий россиянину он уступил.

Перед стартом американской хардовой серии Медведев расстался с бывшим тренером Томасом Юханссоном, а о новом наставнике пока не сообщил. В Монреаль россиянин прилетел только с тренером по ОФП.

Американский хард вновь, как и четыре года назад, заставил Медведева повозиться в матче с Ван де Зандсхулпом. С самого начала встречи казалось, что ни один, ни другой спортсмен не выработали конкретную атакующую стратегию. На протяжении 1 часа 38 минут, что парни провели на корте, они раскачивали друг друга на задней линии, дожидаясь ошибки соперника. Увы, чуть более надёжной в этот вечер оказалась игра Ботика.

В первом матче за месяц Медведеву тяжело было грамотно подходить к мячу, ловить удобную точку удара, словно не было уверенности для атак. Ван де Зандсхулп же к североамериканскому харду уже привык. Даниил также неважно действовать на подаче: в сумме он допустил девять двойных ошибок, из-за чего его процент реализации второй оказался катастрофически низок – всего 20%.

В результате, до юбилейной 100-й победы на хардовых «Мастерсах» Медведев так и не добрался. В первом матче после Уимблдона Даниил уступил Ботику – 3:6, 6:7(5:7). Россиянин впервые за пять лет отдал сет представителю Нидерландов, который дальше в Монреале встретится с Хубертом Хуркачем. Сам Даниил продолжит играть в Канаде: они с Фабианом Марожаном заявились на парный турнир.

Ещё из ночных сенсаций: хозяин кортов и второй сеяный турнира Феликс Оже-Альяссим снялся с соревнований. Его место в сетке занял лаки-лузер Жайме Фария.

«В понедельник у меня неожиданно появилась боль. До этого я две недели тренировался здесь без каких-либо проблем. Такое иногда случается, и раньше со мной уже бывало подобное. Конечно, момент крайне неудачный – особенно потому, что это произошло именно здесь. Мне повезло, что у меня был дополнительный день на подготовку, поскольку изначально я должен был играть во вторник вечером», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции в Монреале.

А первый сеяный Александр Зверев (№3) этой ночью вышел на корт, но в упорном трёхсетовике уступил Таллону Грикспору (№69) — 7:6(7:3), 2:6, 4:6. Дело в том, что за проведённые на площадке 2,5 часа немец заработал лишь один брейк-пойнт! Представитель Нидерландов же девять раз имел шанс забрать подачу соперника и сделал это четырежды. Таллон третий раз в карьере переиграл соперника из топ-5 и вышел дальше на Маттео Арнальди.

В финальном женском поединке в Торонто с участием россиянок сыграла Людмила Самсонова (№55). Она этой ночью за выход в третий круг поспорила с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Барборой Крейчиковой (№26).

Счёт в противостоянии российской и чешской теннисисток: 3-1 в пользу первой. Самсонова лишь однажды уступила Крейчиковой – на старте грунтового турнира в Штутгарте три года назад.

Самсонова начала выступление в Торонто с первого круга, где она одержала хоть и двухсетовую, но всё же непростую победу над Джаниче Чен (7:6, 7:5). В прошлом году в Канаде Людмила оступилась на стадии 1/32 финала после поражения от Наоми Осаки.

Первая партия матча Самсонова — Крейчикова прошёл полностью под диктовку первой. На своей подаче Людмила за весь сет отдала лишь три розыгрыша из 15. Всего 24 минуты потребовалось россиянке, чтобы забрать стартовую партию со счётом 6:1.

Во втором сете, как часто случается у Самсоновой, ей пришлось труднее. Стала сбоить первая подача: процент попадания рухнул с 70% до 42%, а реализация второй упала со 100% до 48%. Из-за этого за свои геймы пришлось цепляться зубами. Определяющей стала мини-партия при счёте 1:4 на подаче Самсоновой. Семь раз девушки добирались до «ровно» (40:40)! Людмила закрыла всё в свою пользу только с шестой попытки, отыграв при этом три брейк-пойнта Крейчиковой. Барбора словно оставила всю себя в том гейме, поэтому следующий на своей подаче проиграла. Так контроль и вернулся в руки Самсоновой.

Людмила одержала победу над двукратной чемпионкой ТБШ за 1 час 36 минут и с итоговым счётом 6:1, 7:5. Дальше россиянка сразится с Майей Джойнт.

«Тысячники» в Торонто и Монреале завершатся в следующий четверг, 13 августа. Продолжаем следить за канадскими турнирами вместе на «Чемпионате»!