«Он должен был брать этот турнир». Вылет Медведева на старте Монреаля шокировал всех

Россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл 70-й ракетке мира Ботику ван де Зандсхулпу (3:6, 6:7) во втором круге «Мастерса» в Монреале.

Это первое за пять встреч поражение Медведева от ван де Зандсхулпа. По ходу встречи россиянин отдал шесть геймов на своей подаче, что особенно неприятно удивляет, ведь его соперник не славится выдающимся приёмом.

Ван де Зандсхулп всего в шестой раз в карьере вышел в третий круг «Мастерса». Он добыл девятую за карьеру победу над игроком топ-10 и первую в нынешнем сезоне. Дальше нидерландец сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

«Мне удалось неплохо варьировать игру. Я уже несколько раз встречался с ним, это всегда было непросто. Раньше никогда его не побеждал, но сегодня очень хорошо всё скомбинировал. Мне пришлось выйти из зоны комфорта. Думаю, у меня неплохо получилось», — приводит слова ван де Зандсхулпа пресс-служба АТР.

Ботик ван де Зандсхулп впервые в карьере обыграл Даниила Медведева Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Безусловно, для шестой ракетки мира Медведева результат в Монреале разочаровывающий. Дело не только в рейтинге соперника и его слабом послужном списке на «Мастерсах». С начала июня Даниил проиграл четыре из пяти матчей соперникам, которые находятся в рейтинге не выше 70-го места.

Медведев ранее выбывал в стартовом матче турнира в Монреале только один раз, в 2024-м году. Казалось, в отсутствие снявшихся Янника Синнера, Карлоса Алькараса, Феликса Оже-Альяссима и Новака Джоковича россиянин реально сможет претендовать на титул на канадском «Мастерсе», который уже брал в 2021 году (в Торонто), но Медведев вылетел сразу же.

Следует отметить, что не только он из фаворитов быстро прекратил борьбу. Стартовые матчи проиграли первый сеяный Александр Зверев, чемпион недавнего «пятисотника» в Вашингтоне Тейлор Фриц, финалист «Ролан Гаррос» Флавио Коболли, звёздные россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, причём последний не защитил очки за прошлогодний финал. Из топ-10 рейтинга ATP в сетке к третьему кругу остались только Алекс де Минор и Бен Шелтон. Медведев проводил свой матч позже Зверева и компании, однако провалы конкурентов не придали ему какой-либо дополнительной мотивации.

Даниилу на пресс-конференции задали вопрос о раннем вылете других топ-игроков, но его явно волнует только своя игра, которая в этом году в Монреале совсем не задалась.

– Многие сеяные топ-игроки рано выбыли. Как бы вы это объяснили?

– Понятия не имею, почему так вышло у других парней. Я просто провёл очень нехороший матч и проиграл. Это всё, что могу сказать о себе. Как у других – понятия не имею.

– Повлияло ли то, что это только первые матчи на харде и теннисисты ещё привыкают к мячам?

– Может быть, но это не оправдание. Просто если я хочу выигрывать матчи, то мне надо играть лучше, чем я это делал сегодня. Так что это очень разочаровывает. Но матч закончился, и я уже не могу ничего сделать.

– Как вы себя чувствовали перед началом поединка?

– Отлично. Я провёл замечательные тренировки. Большинство ребят я обыграл. Думаю, отдал где-то один тренировочный сет. Я играл отлично, а сегодня в матче – в 10 раз хуже. Это случается, но такого не должно быть, если хочешь выиграть.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Сложность с переходом на хард действительно может влиять на уровень игры Медведева и других звёзд, хотя все находятся в равных условиях. Возможно, на Данииле сказывается отсутствие тренера. Россиянин ещё не нашёл замену Томасу Юханссону, с которым расстался после Уимблдона. Медведев анонсировал потенциальные новости перед следующим «Мастерсом» в Цинциннати, однако пока ему приходится переживать горечь поражения и надеяться улучшить свой уровень к US Open, чтобы больше не разочаровывать теннисное сообщество.

«Сетка Монреаля абсолютно открыта. Стоит ли вообще считать этот турнир «Мастерсом»? Зверев, Медведев и Фриц выбыли из борьбы, оставив всего двух игроков из топ-10 в третьем круге», — отмечает аккаунт Perfect Tennis.

«Любая адаптация при перелёте в Америку занимает девять дней у нормального человека. У теннисистов адаптация шесть-семь дней. Любой отвлекающий фактор может сказаться», — объяснил неудачу россиян в Канаде президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС.

«Безусловно, Медведев должен был брать этот турнир, если бы он показал уровень финала Индиан-Уэллса с Янником Синнером. Но он оказался тем, кого способен обыграть случайный соперник», — написал Tennis For Dummies.

«Медведев проиграл в первом же матче. Его карьера становится несколько странной», — высказался британский спортивный журналист Грег Картер.

«Монреаль – плохое место для фаворитов. Медведев выбыл и теперь рискует потерять шестое место в рейтинге ATP, пропустив вперёд Алекса де Минора», — констатировал Super Tennis TV.