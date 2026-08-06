Шнайдер и Александрова пробились в четвёртый круг Торонто! Диана в дерби выбила Калинскую

В четверг, 6 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто разыгрывались первые путёвки в 1/8 финала. Среди теннисисток, сражавшихся за выход в эту стадию, были и отечественные игроки — Екатерина Александрова, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Причём последние две спортсменки даже провели между собой российское дерби! Но обо всём по порядку.

Из наших представительниц в этот день первой на корт вышла Екатерина Александрова, которая боролась с 22-летней Талией Гибсон. В мае этого года австралийка находилась на 55-й строчке в рейтинге, тогда как в данный момент она является только 74-й ракеткой мира. Теннисистке не удавалось добраться до финала в одиночке ни на уровне тура, ни на турнирах категории WTA-125. А вот в парном разряде спортсменка смогла завоевать титул на «челленджере» в Бирмингеме-2026. До старта поединка Александровой и Гибсон счёт личных встреч был в пользу Талии — 1-0 (второй круг Индиан-Уэллса-2026, 6:3, 7:5).

Уже во втором гейме Екатерине пришлось отводить от себя чужую угрозу, с чем она и справилась — 1:1. Следом уже у Александровой появилось два шанса перевернуть ход игры, однако австралийка не позволила ей этого сделать — 1:2. Дальше теннисистки шли ровно, и всё выглядело так, словно нас ждёт тай-брейк, но не тут-то было: в 12-м гейме Талия с третьего брейк-пойнта забрала чужую подачу, а вместе с ней и сет — 7:5 за 51 минуту.

Процент попадания первой подачи у обеих теннисисток был на достаточно низком уровне в этой партии: 67% у россиянки и 55% — у австралийки. По эйсам Гибсон оказалась немного лучше (6), чем Александрова (4). При этом обе спортсменки допустили по две двойные ошибки.

Второй сет Екатерина провела в одну калитку: Александрова не смогла взять только стартовый гейм — 0:1, зато потом начала раз за разом забирать подачи Гибсон. Россиянка сделала первый брейк — 2:1, после чего добилась ещё одного — 4:1. И на приёме завершила партию со счётом 6:1 за 30 минут.

Екатерина Александрова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Во втором отрезке сражения Талия допустила аж четыре двойные ошибки, тогда как Екатерина ограничилась одной. Теннисистки выполнили по одному эйсу, а по проценту попаданию первой подачи лидером стала Александрова: 44% против 42%.

В третьем сете россиянка уже во втором гейме забрала чужую подачу — 2:0, а затем подтвердила брейк — 3:0. Соперница включилась в игру и быстро вернула упущенное и восстановила равновесие в отрезке поединка — 3:3. Но остальные три гейма остались за Александровой: Екатерина с первого брейк-пойнта вырвалась в лидеры — 5:3, и следом под ноль поставила победную точку — 5:7, 6:1, 6:3 за 1 час 57 минут.

За весь матч Талия сделала больше эйсов (8), чем Екатерина (7). При этом Александрова допустила меньше двойных ошибок, в отличие от соперницы: четыре у россиянки, семь — у австралийки. Наша теннисистка также обошла Гибсон по проценту попадания первой подачи: 63% против 47%.

Таким образом, Екатерина пробилась в четвёртый круг Торонто, где её дальше ждёт победительница матча Арина Соболенко — Чжан Шуай. Александрова также впервые добралась до этой стадии на канадском «тысячнике», а также девятый раз вышла в этот круг на турнирах категории WTA-1000.

В этот день также состоялось российское дерби между Калинской и Шнайдер. Сейчас Анна близка к попаданию в двадцатку лучших теннисисток и находится на 21-м месте, а её наивысшее достижение — 11-е место в мировой классификации. Удивительно, но, несмотря на высокое расположение в рейтинге, 27-летняя спортсменка так и не сумела выиграть ни одного титула в одиночке за всю карьеру на уровне тура. При этом в парном разряде Калинская является победительницей четырёх турниров, включая и «тысячник» в Мадриде-2025.

Диана же в данный момент располагается на 17-й строчке в рейтинге, а её лучшее место в рейтинге точно такое же, как у Анны — 11-я строчка. В одиночном разряде Шнайдер завоевала пять трофеев, причём четыре из них — в 2024-м (Хуахин, Бад-Хомбург, Будапешт, Гонконг) и только один — в 2025-м (Монтеррей). В паре 22-летняя спортсменка выиграла три титула, в числе которых – два «тысячника», а также стала серебряным призёром Олимпиады-2024 в Париже. До матча в Торонто Диана и Анна встречались только один раз, и победу тогда одержала Калинская (второй круг Токио-2025, 7:6, 2:6, 7:6).

На старте битвы теннисистки обменялись брейками — 1:1, после чего не получали даже шанса забрать чужую подачу. Только в шестом гейме Шнайдер добилась возможности увеличить преимущество, и со второй попытки ей удалось это сделать — 4:2. Чуть позже Диана добралась до двух сетболов на приёме, однако Анна выстояла — 5:3. Зато на своей подаче у 22-летней спортсменки всё получилось — 6:3 за 37 минут.

По проценту попадания первой подачи Шнайдер оказалась намного лучше Калинской в стартовом сете: 80% против 52%. Кроме того, Диана не сделала двойных ошибок, а вот Анна допустила две. Теннисистки также исполнили по одному эйсу.

Диана Шнайдер Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете девушки успели сыграть только один гейм: при счёте 1:0 в пользу Калинской матч прервали из-за дождя. Спортсменки покинули корт и вернулись к бою через полчаса. Перерыв пошёл Анне на пользу, и она увеличила преимущество, однако Диана сначала добилась обратного брейка — 1:2, после чего сравняла счёт — 2:2. Далее Шнайдер ушла с брейк-пойнта — 3:3 — и вышла в лидеры — 4:3. А следом на приёме завершила сражение — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут.

Таким образом, Диана вышла в четвёртый круг Торонто, где дальше сразится с Джессикой Пегулой или Камиллой Рахимовой. Для Шнайдер это будет уже четвёртое участие в этой стадии на турнирах категории WTA-1000, а также второе — на канадском «тысячнике». В лайв-рейтинге россиянка заняла 14-ю строчку, однако её ещё могут обогнать теннисистки, находящиеся на нижних строчках.

Соревнование в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».