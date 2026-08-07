«Будет тяжёлый матч для нас обеих». Мирра сыграет в 3-м круге Торонто с финалисткой ТБШ

Набирает обороты женский «тысячник» в Торонто. Успешно начала свой путь на нём и россиянка Мирра Андреева. В первом матче на турнире она разгромила чешку Каролину Плишкову — 6:0, 6:2. Теперь Мирре предстоит встретиться с канадкой Лейлой Фернандес. Рассказываем, как Андреева оценила свою игру на старте и чем может быть интересна её следующая встреча с Фернандес.

В первом же матче в Канаде россиянка одолела экс первую ракетку мира в одиночном разряде 34-летнюю Каролину Плишкову. Мирре удалось сделать это менее чем за час, а в первом сете – повесить сопернице «баранку». За всю игру Андреева набрала 56 очков против 28 у Плишковой, сделала 16 виннерсов при девяти невынужденных ошибках и выиграла 77% мячей с первой подачи. Кроме того, россиянка стала второй теннисисткой в подростковом возрасте по количеству побед на турнирах уровня WTA-1000 с момента появления этого формата в 2009 году. На её счету уже 52 выигранные встречи. Больше только у американки Кори Гауфф — 54.

«С тех пор как она победила на «Ролан Гаррос», всё немного замедлилось… но она выглядит снова отдохнувшей. Выиграла девять из последних 11 матчей. 39-я победа в 2026 году. Разгром бывшей финалистки этого турнира [в 2021-м]», — так отреагировало на результат россиянки издание The Tennis Letter.

А известный американский журналист Мэтт Кронин написал в соцсетях, что юные теннисистки на турнире, в частности Мирра Андреева и американка Ива Йович, показывают высокий темп игры: «Андреева и Йович сегодня выиграли матчи, показав высокую скорость. Андреева может быть очень напористой, а Йович отлично играет по углам. Они обе очень молоды, но чертовски хороши, и их игра становится всё лучше и лучше, пока они сохраняют спокойствие».

На пресс-конференции после встречи сама Мирра сказала, что довольна тем, как провела свой стартовый матч в Торонто-2026: «Мне понравилось, как я играла сегодня. Я думала, что с ней будет непросто провести свой первый матч в новом городе. Так что просто очень довольна тем, как играла сегодня, и очень рада выходу в следующий круг».

Андреева также поделилась своими впечатлениями от города. В прошлом сезоне канадский «тысячник» проходил в Монреале, так что Мирре до встречи с чешкой не доводилось играть на кортах Торонто. «Когда я приезжаю в новый город, мне всегда хочется узнать немного больше, просто чтобы лучше понять культуру и сам город. Я не была в центре, потому что он довольно далеко от того места, где мы живём. Но я была в Юнионвилле, на маленькой улочке с ресторанами и кафе с мороженым. Это было очень мило. Мы ехали туда на машине, это было как в кино, знаете: столько красивых домов, столько милых ресторанчиков. Мы с Кончитой всегда едим по паре замороженных йогуртов, так что это было очень здорово. Это то, что выделило для меня Торонто», — рассказала Мирра.

Стоит отметить, что до соревнований в Канаде у россиянки был длительный перерыв. После Уимблдона Мирра больше месяца не играла на турнирах. На пресс-конференции она отметила, что этот перерыв был необходим ей для восстановления. Благодаря ему она вернулась на корт с новыми силами: «Да, я думаю, что этот перерыв был мне очень нужен. Я просто хотела полностью отвлечься от тенниса и немного отдохнуть. Я не играла в теннис почти неделю, так что было приятно мысленно забыть обо всём. На самом деле, я очень рада начать играть, потому что уже немного устала от тренировок. Так что да – я была очень рада начать своё выступление в Торонто».

Ранее Андреева упоминала, что немного устала от выступлений на грунтовых кортах. В Торонто она впервые рассказала, была ли готова сразу после победы на «Ролан Гаррос» переходить на травяное покрытие: «Будь моя воля, я бы взяла паузу. Однако это было бы не лучшее решение, потому что мне нужно было как следует подготовиться к травяному сезону. Но что есть, то есть. Я всегда с нетерпением жду турниров. Даже несмотря на то что у меня было не так много времени на отдых после Парижа, я всё равно с нетерпением ждала выхода на травяное покрытие. Потому что хоть я и не в восторге от травяных кортов, но мне всё равно нравится приезжать в Лондон и Германию, чтобы играть там. Так что я бы ничего не стала менять», — отметила россиянка.

Не осталась без внимания и тема гендерных тестов, которые собирается провести WTA. Андреева сказала, что не имеет ничего против нововведений и готова выполнять все требования организации: «Да, сейчас я сосредоточена на том, чтобы показать свой максимум на каждом турнире, в котором участвую, — в Торонто, Цинциннати, Нью-Йорке — на всех турнирах, где мне предстоит сыграть. Я полностью согласна со всеми правилами, которые устанавливает ассоциация, и буду их соблюдать».

Мирра также ответила на вопрос, почему на US Open она выступает хуже, чем на остальных ТБШ. Лучший результат Андреевой на этом турнире — третий круг в сезоне-2025. А в 2023-м и 2024-м она добиралась лишь до второго круга. Теннисистка поделилась своими ожиданиями от соревнований в Нью-Йорке в этом году, выразив надежду, что, возможно, на этот раз условия немного изменятся и станут более подходящими для её стиля игры. «Я хочу надеяться, что всё изменится. Рано или поздно это должно произойти. Но да – по какой-то причине US Open был и остаётся одним из тех турниров «Большого шлема», на котором я до сих пор не могу добиться успеха. Третий круг — мой лучший результат здесь. То есть я хочу сказать, что это не лучший результат. Мне нравится выступать в Нью-Йорке. Да, пока что это были не лучшие выступления. Но я просто надеюсь, что в этом году или, не знаю, в будущем это произойдёт, и я сыграю лучше на этом ТБШ», — сказала Андреева.

В третьем круге Мирра сыграет с канадкой Лейлой Фернандес. Андреева отметила, что этот матч будет непростым для них обеих: «Да, конечно, это будет непросто. Я имею в виду, что она играет дома, так что, очевидно, зрители будут её поддерживать. В то же время она потрясающий игрок. В последний раз, когда мы играли друг против друга, это был очень тяжёлый поединок. Будет интересный матч для людей и очень тяжёлый для нас обеих. Да, я просто надеюсь, что мы с Кончитой подготовимся к нему как следует».

Лейла Фернандес — победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. В 2026 году на её счету пока нет ни одного титула, однако в прошлом сезоне она забрала два трофея: на «пятисотнике» в Вашингтоне и на турнире категории WTA-250 в Осаке. Лейла также дважды выигрывала «пятисотник» в Монтеррее (2021, 2022) и один раз – турнир категории WTA-250 в Гонконге (2023). Кроме того, в 2021 году она сенсационно вышла в финал US Open, однако титул завоевать не смогла. 19-летняя Фернандес уступила тогда в решающем матче британке Эмме Радукану — 4:6, 3:6.

Лейла Фернандес Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В текущем сезоне лучший результат канадки — выход в четвертьфинал на «пятисотниках» в Штутгарте и Страсбурге, а также на «тысячнике» в Мадриде. В столице Испании Фернандес остановила как раз Мирра – 7:6, 6:3. До этого матча теннисистки играли между собой дважды: во втором круге турнира категории WTA-250 в Гонконге в 2023-м и в первом круге «тысячника» в Мадриде в том же году. В Гонконге сильнее оказалась канадка — 3:6, 6:1, 6:3, а вот в Испании россиянка — 6:3, 6:4. Таким образом, в личных встречах Андреева ведёт со счётом 2-1. Но нужно отметить, что Мирра дважды обыграла канадку на грунте, а единственную игру на харде забрала именно Фернандес.

После победы над Андреевой в 2023 году Лейла отметила, что с россиянкой ей всегда трудно бороться: «Мирра – потрясающий игрок. С ней всегда очень тяжело играть. Я просто удовлетворена тем, как боролась, как искала решения проблем. И я думаю, что поддержка трибун помогла мне пройти дальше», — сказала тогда Фернандес в интервью на корте.

Удастся ли Андреевой победить канадку ещё раз в этом сезоне? Узнаем, когда теннисистки выйдут на корт – в пятницу, 7 августа.

Женский «тысячник» в Торонто проходит с 2 по 13 августа. За всеми подробностями и успехами российских теннисисток следите на «Чемпионате».