Самсонова в сете от 4-го круга Торонто-2026! Мирра выбыла, Корнеева победила. LIVE!

Сегодня продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая трёх россиянок.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. Сегодня, 7 августа, завершится третий круг. Будет сыграно восемь матчей в нижней половине сетки в Торонто и восемь в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и три россиянки — Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q). Также сыграют другие представительницы топ-10 — Елена Рыбакина (2) и Кори Гауфф (4). У мужчин выступят Бен Шелтон (5) и Каспер Рууд (9). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.