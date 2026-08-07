Самсонова в сете от 4-го круга Торонто-2026! Мирра выбыла, Корнеева победила. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. Сегодня, 7 августа, завершится третий круг. Будет сыграно восемь матчей в нижней половине сетки в Торонто и восемь в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и три россиянки — Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q). Также сыграют другие представительницы топ-10 — Елена Рыбакина (2) и Кори Гауфф (4). У мужчин выступят Бен Шелтон (5) и Каспер Рууд (9). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.
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Самсонова во втором сете вышла вперёд с брейком, но Джойнт вновь его отыграла. 4:4 по геймам у девушек.
Майя Джойнт
Фото: Скриншот трансляции
Самсонова взяла первый сет
И всё-таки Самсонова дожала соперницу в первом сете! Людмила забрала стартовую партию у Джойнт со счётом 7:5.
Продолжают Самсонова и Джойнт обмениваться брейками на исходе первой партии. Людмила вновь не подала на сет при 5:4, но заполучила ещё один шанс при 6:5 по геймам.
Людмила Самсонова
Фото: Скриншот трансляции
Самсонова вела у Джойнт с двумя ранними брейками, но подать на первый сет при 5:2 не смогла. Остаётся у Людмилы ещё одна попытка.
Майя Джойнт
Фото: Getty Images
Мирра проиграла
Не случилось камбэка в матче Андреевой и Фернандес. Мирра проиграла Лейле за 1 час 19 минут и со счётом 1:6, 4:6.
И Мирра не дала Лейле подать на матч! При 2:5 россиянка оформила брейк.
Самсонова тем временем удачно стартовала против Джойнт. Людмила повела с ранним брейком (1:0).
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
В начале второго сета Фернандес оформила ранний брейк и, подтвердив его, повела у Андреевой со счётом 2:0.
Лейла Фернандес
Фото: Скриншот трансляции
Самсонова на корте
Людмила Самсонова и Майя Джойнт на корте Роджерс 5G Грандстэнд начинают матч третьего круга!
Мирра уступила сет
Лишь за один гейм смогла зацепиться Мирра в первом сете против Фернандес. 1:6 за 31 минуту.
Активна Фернандес на приёме против Андреевой, это помогло ей уже в четвёртом гейме оформить брейк и следом подтвердить его (4:1).
Лейла Фернандес
Фото: Getty Images
Мирра играет
Мирра Андреева и Лейла Фернандес стартовали на центральном корте!
Рыбакина победила
Рыбакина во втором сете уступала Ли 3:5 по геймам, но отыгралась и забрала матч с итоговым счётом 6:2, 7:5. Дальше по сетке — Майя Джойнт или Людмила Самсонова.
И Рыбакина выходит вперёд! Во втором сете она лидирует 6:5 по геймам и готовится подать на матч против Ли.
Елена Рыбакина
Фото: Скриншот трансляции
Вновь сложности у Ли и Рыбакиной с тем, чтобы забрать свою подачу. Энн вышла вперёд 5:3, но не смогла подать на сет. Вторая партия продолжается.
Затянулась пауза между первым и вторым сетами из-за накрапывающего дождя. Однако организаторы приняли решение продолжать встречу Рыбакиной и Ли.
Дождь в Торонто
Фото: Скриншот трансляции
Первый сет за Рыбакиной
Первый сет за Рыбакиной! Елена взяла его у Ли за 32 минуты и со счётом 6:2.
Всё летит от Рыбакиной так, как надо. Елена в первом сете против Ли ведёт с двумя брейками (4:1).
Елена Рыбакина
Фото: Скриншот трансляции
Рыбакина сразу вложилась на приёме, оформила ранний брейк, затем его подтвердила и повела у Ли 2:0 по геймам.
Елена Рыбакина
Фото: Getty Images
Тем временем на центральном корте стартовала встреча Елены Рыбакиной и Энн Ли. Следим:
Корнеева победила!
И Корнеева одержала победу над Йович в двух сетах! Трижды Алина играла в роли догоняющей во второй партии, но выстояла и закрыла матч со счётом 6:3, 6:4.
Дальше россиянка сразится с Кори Гауфф или Марией Саккари.
А теперь и Корнеева впереди! Алина у Йович взяла два гейма подряд и стала лидировать 5:4 по геймам.
Алина Корнеева
Фото: Скриншот трансляции
Турбулентный получается второй сет у Йович и Корнеевой. Девушки уже дважды обменялись брейками, но Ива в третий раз вышла вперёд (4:3).
Ива Йович
Фото: Скриншот трансляции
Совсем иначе стартует второй сет. В нём первой брейк оформила Йович (1:0).
Ива Йович
Фото: Скриншот трансляции
Изучаем статистику первого сета Корнеевой и Йович. В розыгрышах Алина не допустила ни одной невынужденной ошибки, только на подаче!
Статистика первого сета
Фото: Скриншот трансляции
Корнеева взяла сет
Случился третий брейк Корнеевой в стартовом сете! Алина забрала у Йович первую партию за 35 минут и со счётом 6:3.
Один брейк Корнеева, увы, упустила. Йович взяла в первом сете три гейма подряд (3:4).
Ива Йович
Фото: Getty Images
И ещё один брейк в кармане у Корнеевой! Алина ведёт у Йович 4:0 в первом сете.
Алина Корнеева
Фото: Скриншот трансляции
Шикарно вошла в матч Корнеева! Алина под ноль забрала стартовый гейм на подаче Йович и оформила ранний брейк (1:0).
Алина Корнеева
Фото: Getty Images
Корнеева на корте!
Алина Корнеева и Ива Йович начинают встречу третьего круга на корте Роджерс 5G Грандстэнд. Следим вместе в лайве дня!
Елена Рыбакина (№2 рейтинга) в третьем круге «тысячника» в Торонто сразится с Энн Ли (№31). Для девушек эта встреча станет первой. Представительница Казахстана в прошлом году в Канаде добилась выдающихся результатов и добралась до полуфинала.
Набирает обороты женский «тысячник» в Торонто. Успешно начала свой путь на нём и россиянка Мирра Андреева. В первом матче на турнире она разгромила чешку Каролину Плишкову — 6:0, 6:2. Теперь Мирре предстоит встретиться с канадкой Лейлой Фернандес. Рассказываем, как Андреева оценила свою игру на старте и чем может быть интересна её следующая встреча с Фернандес.
В четверг, 6 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто разыгрывались первые путёвки в 1/8 финала. Среди теннисисток, сражавшихся за выход в эту стадию, были и отечественные игроки — Екатерина Александрова, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Причём последние две спортсменки даже провели между собой российское дерби! Подробности читайте в нашем обзоре.
В пятницу, 7 августа, в Торонто Мирра Андреева сразится с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес за место в 4-м круге.
Расписание пятницы
В пятницу на супертурнирах в Канаде будет много интересных матчей.
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