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Прямая онлайн-трансляция Торонто-2026: Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Алина Корнеева, сетка, расписание, где смотреть

Самсонова в сете от 4-го круга Торонто-2026! Мирра выбыла, Корнеева победила. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Трансляция турниров в Торонто и Монреале. LIVE!
Комментарии
Сегодня продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая трёх россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. Сегодня, 7 августа, завершится третий круг. Будет сыграно восемь матчей в нижней половине сетки в Торонто и восемь в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и три россиянки — Мирра Андреева (пятый номер посева), Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q). Также сыграют другие представительницы топ-10 — Елена Рыбакина (2) и Кори Гауфф (4). У мужчин выступят Бен Шелтон (5) и Каспер Рууд (9). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

WTA-1000. Торонто-2026. Сетка
ATP Masters 1000. Монреаль-2026. Сетка
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:05 МСК
Майя Джойнт
75
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		6
7 		5
         
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Самсонова взяла первый сет Мирра проиграла Самсонова на корте Мирра уступила сет Мирра играет Рыбакина победила Первый сет за Рыбакиной Корнеева победила! Корнеева взяла сет Корнеева на корте! Расписание пятницы
Live Арина Полуянова

Самсонова во втором сете вышла вперёд с брейком, но Джойнт вновь его отыграла. 4:4 по геймам у девушек.

Майя Джойнт

Майя Джойнт

Фото: Скриншот трансляции

23:19 Арина Полуянова

Самсонова взяла первый сет

И всё-таки Самсонова дожала соперницу в первом сете! Людмила забрала стартовую партию у Джойнт со счётом 7:5.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:05 МСК
Майя Джойнт
75
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		6
7 		5
         
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
23:06 Арина Полуянова

Продолжают Самсонова и Джойнт обмениваться брейками на исходе первой партии. Людмила вновь не подала на сет при 5:4, но заполучила ещё один шанс при 6:5 по геймам.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Скриншот трансляции

22:54 Арина Полуянова

Самсонова вела у Джойнт с двумя ранними брейками, но подать на первый сет при 5:2 не смогла. Остаётся у Людмилы ещё одна попытка.

Майя Джойнт

Майя Джойнт

Фото: Getty Images

22:53 Арина Полуянова

Мирра проиграла

Не случилось камбэка в матче Андреевой и Фернандес. Мирра проиграла Лейле за 1 час 19 минут и со счётом 1:6, 4:6.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
22:45 Арина Полуянова

И Мирра не дала Лейле подать на матч! При 2:5 россиянка оформила брейк.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
22:17 Арина Полуянова

Самсонова тем временем удачно стартовала против Джойнт. Людмила повела с ранним брейком (1:0).

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Getty Images

22:15 Арина Полуянова

В начале второго сета Фернандес оформила ранний брейк и, подтвердив его, повела у Андреевой со счётом 2:0.

Лейла Фернандес

Лейла Фернандес

Фото: Скриншот трансляции

22:09 Арина Полуянова

Самсонова на корте

Людмила Самсонова и Майя Джойнт на корте Роджерс 5G Грандстэнд начинают матч третьего круга!

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 22:05 МСК
Майя Джойнт
75
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		6
7 		5
         
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
22:08 Арина Полуянова

Мирра уступила сет

Лишь за один гейм смогла зацепиться Мирра в первом сете против Фернандес. 1:6 за 31 минуту.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
21:56 Арина Полуянова

Активна Фернандес на приёме против Андреевой, это помогло ей уже в четвёртом гейме оформить брейк и следом подтвердить его (4:1).

Лейла Фернандес

Лейла Фернандес

Фото: Getty Images

21:42 Арина Полуянова

Мирра играет

Мирра Андреева и Лейла Фернандес стартовали на центральном корте!

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 21:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
21:12 Арина Полуянова

Рыбакина победила

Рыбакина во втором сете уступала Ли 3:5 по геймам, но отыгралась и забрала матч с итоговым счётом 6:2, 7:5. Дальше по сетке — Майя Джойнт или Людмила Самсонова.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
21:08 Арина Полуянова

И Рыбакина выходит вперёд! Во втором сете она лидирует 6:5 по геймам и готовится подать на матч против Ли.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

20:58 Арина Полуянова

Вновь сложности у Ли и Рыбакиной с тем, чтобы забрать свою подачу. Энн вышла вперёд 5:3, но не смогла подать на сет. Вторая партия продолжается.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
20:19 Арина Полуянова

Затянулась пауза между первым и вторым сетами из-за накрапывающего дождя. Однако организаторы приняли решение продолжать встречу Рыбакиной и Ли.

Дождь в Торонто

Дождь в Торонто

Фото: Скриншот трансляции

20:12 Арина Полуянова

Первый сет за Рыбакиной

Первый сет за Рыбакиной! Елена взяла его у Ли за 32 минуты и со счётом 6:2.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
19:57 Арина Полуянова

Всё летит от Рыбакиной так, как надо. Елена в первом сете против Ли ведёт с двумя брейками (4:1).

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Скриншот трансляции

19:45 Арина Полуянова

Рыбакина сразу вложилась на приёме, оформила ранний брейк, затем его подтвердила и повела у Ли 2:0 по геймам.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Getty Images

19:41 Арина Полуянова

Тем временем на центральном корте стартовала встреча Елены Рыбакиной и Энн Ли. Следим:

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
19:38 Арина Полуянова

Корнеева победила!

И Корнеева одержала победу над Йович в двух сетах! Трижды Алина играла в роли догоняющей во второй партии, но выстояла и закрыла матч со счётом 6:3, 6:4.

Дальше россиянка сразится с Кори Гауфф или Марией Саккари.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
19:29 Арина Полуянова

А теперь и Корнеева впереди! Алина у Йович взяла два гейма подряд и стала лидировать 5:4 по геймам.

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Скриншот трансляции

19:22 Арина Полуянова

Турбулентный получается второй сет у Йович и Корнеевой. Девушки уже дважды обменялись брейками, но Ива в третий раз вышла вперёд (4:3).

Ива Йович

Ива Йович

Фото: Скриншот трансляции

18:57 Арина Полуянова

Совсем иначе стартует второй сет. В нём первой брейк оформила Йович (1:0).

Ива Йович

Ива Йович

Фото: Скриншот трансляции

18:50 Арина Полуянова

Изучаем статистику первого сета Корнеевой и Йович. В розыгрышах Алина не допустила ни одной невынужденной ошибки, только на подаче!

Статистика первого сета

Статистика первого сета

Фото: Скриншот трансляции

18:49 Арина Полуянова

Корнеева взяла сет

Случился третий брейк Корнеевой в стартовом сете! Алина забрала у Йович первую партию за 35 минут и со счётом 6:3.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
18:41 Арина Полуянова

Один брейк Корнеева, увы, упустила. Йович взяла в первом сете три гейма подряд (3:4).

Ива Йович

Ива Йович

Фото: Getty Images

18:27 Арина Полуянова

И ещё один брейк в кармане у Корнеевой! Алина ведёт у Йович 4:0 в первом сете.

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Скриншот трансляции

18:17 Арина Полуянова

Шикарно вошла в матч Корнеева! Алина под ноль забрала стартовый гейм на подаче Йович и оформила ранний брейк (1:0).

Алина Корнеева

Алина Корнеева

Фото: Getty Images

18:12 Арина Полуянова

Корнеева на корте!

Алина Корнеева и Ива Йович начинают встречу третьего круга на корте Роджерс 5G Грандстэнд. Следим вместе в лайве дня!

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 18:10 МСК
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
17:36 Даниил Сальников

Елена Рыбакина (№2 рейтинга) в третьем круге «тысячника» в Торонто сразится с Энн Ли (№31). Для девушек эта встреча станет первой. Представительница Казахстана в прошлом году в Канаде добилась выдающихся результатов и добралась до полуфинала.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 19:40 МСК
Энн Ли
31
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
17:06 Даниил Сальников

Набирает обороты женский «тысячник» в Торонто. Успешно начала свой путь на нём и россиянка Мирра Андреева. В первом матче на турнире она разгромила чешку Каролину Плишкову6:0, 6:2. Теперь Мирре предстоит встретиться с канадкой Лейлой Фернандес. Рассказываем, как Андреева оценила свою игру на старте и чем может быть интересна её следующая встреча с Фернандес.

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16:03 Даниил Сальников

В четверг, 6 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто разыгрывались первые путёвки в 1/8 финала. Среди теннисисток, сражавшихся за выход в эту стадию, были и отечественные игроки — Екатерина Александрова, Анна Калинская и Диана Шнайдер. Причём последние две спортсменки даже провели между собой российское дерби! Подробности читайте в нашем обзоре.

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15:03 Даниил Сальников

В пятницу, 7 августа, в Торонто Мирра Андреева сразится с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес за место в 4-м круге.

14:01 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу на супертурнирах в Канаде будет много интересных матчей.

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