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Елена Остапенко столкнулась с жёстким хейтом после снятия в матче тысячника в Монреале — она проиграла 10 геймов подряд

«Ты толстая. Уйди из тенниса». Чемпионку ТБШ затравили из-за скандального снятия в Торонто
Михаил Георгиев
Елена Остапенко
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Елена Остапенко проиграла 10 геймов подряд и отказалась продолжать борьбу, что вызвало войну хейта на её странице в соцсети.

29-я ракетка мира Елена Остапенко не доиграла матч второго круга «тысячника» в Торонто с китаянкой Чжан Шуай. Латвийская теннисистка снялась при счёте 0:6, 0:4 из-за головокружения.

Во время теннисных встреч случаются различные инциденты. Неполноценная способность играть из-за жары – частое явление, от которого пострадал даже Янник Синнер на последнем «Ролан Гаррос», однако прямо сейчас не все поверили в искренность Остапенко.

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После матча Елена показала скрины оскорбительных сообщений в соцсети. Там были угрозы Остапенко и её семье, бодишейминг и призывы завязать с теннисом. «Ты толстая. Уйди из тенниса», — суть большинства комментариев, если убрать из них ненормативную лексику.

«Вот такие сообщения получаешь после тяжёлого матча, когда к плохой игре добавляются проблемы со здоровьем. Уверена, никто из вас даже не представляет, что такое профессиональный спорт. Спортсмену приходится сталкиваться с этим практически после каждого поражения. В сообщениях были не только оскорбления, но и угрозы жизни мне и моей семье. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этой токсичностью. Не только ради меня, но и ради других теннисистов», — написала Остапенко.

Елена Остапенко на «тысячнике» в Торонто

Елена Остапенко на «тысячнике» в Торонто

Фото: Robert Prange/Getty Images

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 уже закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице, хотя хейтеров, большинство из которых являются ставочниками, это редко останавливает. Самые яростные лудоманы каким-то образом находят возможности обходить блокировки, несмотря на все предпринимаемые WTA меры по решению данной проблемы.

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Конкретно в случае с Остапенко у ненавистников накопилось много претензий. Во-первых, сам факт проигранных 10 геймов подряд и последующего снятия. Если сформулировать суть претензий к Елене, то они сводятся к нежеланию бороться на корте с самого начала.

Стоит отметить, что за последний год Остапенко четыре раза снималась именно по ходу матчей, в то время как её соперницы не делали подобного ни разу. Последний резонансный случай произошёл в июне на травяном турнире категории 250 в Истбурне. Остапенко провалила первый сет полуфинала с немкой Татьяной Марией (1:6), лидировала 2:1 во втором, но затем начался дождь. Елена решила сняться во время паузы из-за погодной стихии, что вызвало ряд вопросов. Формально Остапенко имела на это право, однако в соцсетях её обвиняли в нежелании ждать завершения перерыва и намерении как можно скорее уехать на Уимблдон.

Елена Остапенко

Елена Остапенко

Фото: James Fearn/Getty Images

В октябре на «тысячнике» в Ухане было нечто похожее. Остапенко снялась при счёте 0:6, 1:2 в матче с румынкой Сораной Кырстей. Опять же, всё в рамках правил, но у хейтеров складывается впечатление, что Елена отказывается бороться, когда у неё со старта «не пошла игра». Такое периодически случается, если учитывать силовой стиль спортсменки. Порой она просто не попадает в корт и даёт соперницам огромное преимущество собственными невынужденными ошибками.

Остапенко отличается скандальным нравом на корте. Она может прямо оскорбить соперниц или не пожать им руку после матчей, однако сейчас с хейтом пришлось столкнуться самой латвийке. Это в любом случае ненормальная ситуация, с которой WTA пытается бороться, но пока без особых успехов.

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