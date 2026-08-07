Мирра не дошла до четвёртого круга Торонто. А вот Корнеева обыграла американку из топ-20

В пятницу, 7 августа, на соревновании категории WTA-1000 теннисистки сражались за выход в четвёртый круг Торонто. Из представительниц нашей страны в этот день свои поединки на корте проводили 19-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место в рейтинге, и её ровесница 89-я ракетка мира Алина Корнеева. Но обо всём по порядку.

На канадское соревнование Корнеева пробилась через квалификацию: россиянке пришлось сыграть только один матч в отборочном турнире, и в трёх партиях она всё-таки добыла волевую победу над спортсменкой из США Мэри Стояной — 2:6, 6:4, 6:3 за 1 час 55 минут. В основной сетке Торонто к 1/16 финала Алина успела справиться с двумя соперницами — Полиной Кудерметовой и американкой Эммой Наварро. Представительнице Узбекистана наша теннисистка повесила «баранку» и закрыла за 38 минут со счётом 6:0, 3:0 (отказ Кудерметовой), а 28-ю ракетку мира Корнеева выбила в двух сетах — 6:2, 6:2 за 1 час 17 минут.

В третьем круге соперницей Алины стала 18-летняя Ива Йович, с которой россиянка ранее никогда не встречалась. В мировой классификации юная американка в данный момент занимает наивысшую для себя 16-ю строчку, хотя ещё в начале 2026 года она занимала только 35-е место в рейтинге. За всю свою недолгую карьеру Йович уже успела обзавестись одним титулом в одиночном разряде, причём трофей теннисистка завоевала на «пятисотнике» в Гвадалахаре-2025. Ива также добиралась до финала соревнования категории WTA-250 в Хобарте-2026, однако потерпела поражение.

Уже на старте поединка Алина поймала кураж и под ноль сделала брейк — 1:0. Следом Корнеева забрала ещё одну подачу соперницы — 3:0 — и довела счёт до 4:0. Только после этого Йович включилась в игру и чуть сократила отставание от россиянки, добившись обратного брейка — 4:3 в пользу теннисистки. Но Алина не стала паниковать и спокойно довела партию до победы, поставив точку на приёме — 6:3 за 35 минут.

Спортсменки не сделали эйсов в этом сете, зато отметились двойными ошибками: три у американки и одна — у россиянки. По проценту попадания первой подачи Корнеева оказалась намного лучше (80%), чем Йович (50%).

Алина Корнеева Фото: Getty Images

На старте второго отрезка сражения теннисистки обменялись брейками — 1:1. А дальше Корнеевой не удалось отвести от себя угрозы соперницы — 1:2. Счёт добрался до 3:1 в пользу Йович, после чего Алина потихоньку восстановила равновесие в партии — 3:3. Спортсменки сделали ещё по одному брейку — 4:4, и затем россиянке удалось добраться до матчбола на приёме. Наша теннисистка успешно реализовала этот шанс и в итоге выиграла поединок со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 24 минуты.

За весь матч Алина допустила только две двойные ошибки, тогда как Ива сделала четыре. Корнеева также исполнила больше эйсов (4), чем Йович (2). Процент попадания первой подачи к концу битвы снизился у обеих спортсменок: 67% у россиянки и 58% — у американки.

Таким образом, Корнеева впервые в карьере вышла в 1/8 финала канадского «тысячника». Более того, для Алины это будет первое участие в четвёртом круге турнира категории WTA-1000! Россиянка также одержала дебютную победу над представительницей топ-20, а в лайв-рейтинге она поднялась на 75-ю строчку. Корнеева далее в Торонто поборется с Марией Саккари или Кори Гауфф.

На канадском корте в этот день также сражалась Мирра Андреева, а её оппоненткой стала местная теннисистка Лейла Фернандес. Финалистка US Open — 2021 сейчас располагается на 34-м месте в рейтинге, а в августе 2022-го она была не так далека от десятки лучших и являлась 13-й ракеткой мира. В коллекции в одиночном разряде у Фернандес есть пять трофеев, в числе которых и «пятисотник» в Вашингтоне-2025. До старта битвы Мирры и Лейлы счёт личных встреч был в пользу россиянки — 2-1. Россиянка оказывалась сильнее в первом круге Мадрида-2023 (грунт) и четвертьфинале этого же турнира, но 2026 года, а канадка побеждала нашу спортсменку во втором круге Гонконга-2023 (хард).

На пресс-конференции незадолго до битвы с Лейлой Мирра рассказала, как проводила время после Уимблдона, а также раскрыла, сколько не играла. Напомним, травяной ТБШ россиянка покинула после поражения во втором круге от Барборы Крейчиковой. «Думаю, мне был очень нужен этот отдых. Просто хотела отключиться полностью от тенниса и перевести дыхание. Я не играла почти две недели, было здорово смочь полностью забыть обо всём. Но на самом деле мне очень хотелось начать играть, потому что я немного устала от тренировок. Поэтому на эмоциях начинаю турнир здесь», — заявила теннисистка.

Накануне матча с Фернандес Андреева поделилась ожиданиями от грядущей встречи с канадкой, отметив, что поединок получится трудным. «Это, безусловно, будет сложно. Во-первых, она играет дома, так что, очевидно, болельщики будут её поддерживать. Кроме того, она невероятная теннисистка. В прошлый раз, когда мы встречались, это был очень сложный матч. Я уверена, что это будет очень зрелищный матч для болельщиков и очень трудный для нас обеих. Мы с Кончитой должны подготовиться к поединку как можно лучше», — приводит слова спортсменки издание Punto de Break.

Первый сет сложился крайне неудачно для Мирры: во втором гейме она отвела от себя угрозу соперницы и взяла свою подачу, но на этом её борьба закончилась — 1:0. Фернандес при первой же возможности сделала брейк — 3:1, а затем и ещё один — 5:1. В итоге Лейла всего за 31 минуту выиграла партию у пятой ракетки мира — 6:1.

Безоговорочным лидером по эйсам в этой партии стала Мирра: два против 0. При этом Андреева допустила точно такое же количество двойных ошибок, в то время как Лейла ограничилась одной. Процент попадания первой подачи у обеих теннисисток вышел достаточно низким: 65% у россиянки и 57% — у канадки.

В начале второго сета Мирре пришлось ещё тяжелее, ведь соперница с первых же минут навязала ей мощную борьбу. За Фернандес остался стартовый гейм — 1:0, после чего Лейла ещё раз взяла подачу Андреевой — 3:0. И финалистка US Open — 2021 довела счёт до 4:0 в свою пользу. Только в пятом гейме россиянка смогла размочить счёт, после чего канадка отлично отподавала — 5:1. Фернандес должна была подать на матч, но с первой попытки ей это не удалось, ведь Мирра сделала брейк — 5:3. А вот вторую возможность Лейла не упустила и завершила битву со счётом 6:1, 6:4 за 1 час 20 минут.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Таким образом, Андреева не смогла выйти в четвёртый круг Торонто. Мирра второй год подряд остановилась на стадии третьего круга на канадском «тысячнике». В данный момент положению россиянки в рейтинге ничего не угрожает, однако в теории её может обойти польская теннисистка Ига Швёнтек, если завоюет титул на этом соревновании.

Соревнование в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».