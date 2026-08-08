Самсонова за три часа пробилась в четвёртый круг Торонто. И теперь сразится с Рыбакиной

В ночь с 7 на 8 августа мск на Открытом чемпионате Канады (мужская часть проходит в Монреале, а женская — в Торонто) завершились матчи третьего круга в одиночных разрядах, а в парных сетках проходили встречи первого круга. В одной из одиночных игр принимала участие Людмила Самсонова, а в парных матчах выступили дуэты Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Мирра Андреева/Сорана Кырстя (Румыния).

Самсонова, 55-я ракетка мира, играла с 75-м номером рейтинга WTA Майей Джойнт. 20-летняя австралийка прошла в сетку через квалификацию, а в основной сетке одолела Юлию Стародубцеву и Сорану Кырстю.

Самсонова начала турнир с победы над Джаниче Чен, а затем выбила двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» Барбору Крейчикову — 6:1, 7:5.

Впервые Людмила и Майя встретились на корте в первом круге прошлогоднего Уимблдона, и тогда россиянка одержала уверенную победу — 6:3, 6:2. В этот раз она тоже одолела соперницу, но в трёх партиях. В первом сете Самсонова вела 5:1, отыграв на этом отрезке все три брейк-пойнта, заработанных Джойнт. Россиянка дважды дожимала её с нескольких брейк-пойнтов. Однако быстро закончить партию не получилось. Людмила отдала четыре гейма подряд, дважды не подав на сет, причём в первом случае она не реализовала сетбол. И лишь после 5:5 Самсонова смогла справиться с задачей. В 11-м гейме она добилась брейка, а затем ушла с двойного брейк-пойнта и подала на партию — 7:5 за 1 час 5 минут.

Во втором сете Самсонова после пятого гейма вырвалась вперёд с брейком. В восьмом гейме Джойнт в ответ взяла её подачу и сравняла счёт — 4:4. Теннисистки дошли до тай-брейка, на котором Людмила взяла лишь один свой мяч и потерпела поражение — 7:6 (7:3) в пользу Майи за один час.

В решающей партии у Самсоновой приключилась беда с подачей: 32% попадания первым мячом и пять двойных ошибок. Несмотря на это, россиянка сумела выиграть сет, а значит, и весь матч. После раннего обмена брейками (1:1) Людмила не подпускала соперницу к брейк-пойнтам. После 2:2 Самсонова забрала четыре гейма подряд, сделав два брейка, и прошла дальше — 7:5, 6:7 (3:7), 6:2 за 2 часа 54 минуты.

За четвертьфинал Людмила Самсонова сразится с двукратной чемпионкой ТБШ Еленой Рыбакиной (2). Вторая ракетка мира в третьем круге одолела Энн Ли — 6:2, 7:5. Во втором сете Рыбакина уступала 3:5, отыграла два сетбола и не дала американке перевести матч в третью партию. В личных встречах с Рыбакиной Самсонова ведёт 4-2, однако последние два матча выиграла казахстанская теннисистка (в полуфинале Абу-Даби-2024 и в финале Страсбурга-2025).

В парном разряде Мирра Андреева и её румынская напарница Сорана Кырстя сражались с Катержиной Синяковой и Чжан Шуай. Чешско-китайский дуэт при посеве получил первый номер. Андреева и Кырстя неудачно вошли в матч — 0:4. Один брейк они отыграли, но на большее их не хватило. В седьмом гейме россиянка и румынка ещё раз отдали подачу, а затем Синякова и Чжан реализовали сетбол на решающем очке — 6:2 за 30 минут.

Во второй партии у Андреевой и Кырсти было ещё меньше шансов. Мирра и Сорана даже на брейк-пойнты не выбирались. После 2:2 они отдали четыре гейма подряд и потерпели поражение — 6:2, 6:2 в пользу Синяковой и Чжан за 58 минут.

Во втором круге (1/8 финала) парного разряда Торонто от России выступят Людмила Самсонова (в паре с японкой Мию Като) и Диана Шнайдер (вместе с бельгийкой Элисе Мертенс). Самсонова и Като в первом круге обыграли Винус Уильямс и Александру Эалу (6:4, 6:3), а Шнайдер и Мертенс разгромили сестринский тандем Лейлы и Бьянки Фернандес (6:1, 6:2).

А Карен Хачанов и Андрей Рублёв в Монреале встречались с итальянцами Маттео Арнальди и Лоренцо Музетти. Первый сет россияне взяли без проблем — 6:1 за 25 минут. Они даже были близки к «баранке», но в шестом гейме на решающем мяче упустили сетбол на приёме.

Однако дальше всё пошло не по сценарию Хачанова и Рублёва. Во второй партии они в шестом гейме отдали подачу на решающем очке. Шансы спасти сет у них были. В восьмом гейме Арнальди и Музетти упустили сетбол на приёме на 40:40, а в девятом Карен и Андрей заработали тройной брейк-пойнт. Но восстановить равенство по брейкам не удалось, и итальянцы, взяв решающее очко, перевели встречу в чемпионский тай-брейк (до 10 очков) — 6:3 за 34 минуты. Там Хачанов и Рублёв после 6:6 не выиграли ни одного мяча и потерпели поражение — 6:1, 3:6, [10:6] в пользу Арнальди и Музетти за 1 час 12 минут.

Таким образом, во втором круге парного разряда Монреаля от России выступит только Даниил Медведев, заявившийся в тандеме с Фабианом Марожаном. В первом круге российско-венгерский дуэт в предыдущий игровой день прошёл канадцев Лиама Драсля и Клива Харпера — 4:6, 6:4, [10:6].

А в одиночном разряде здесь случился настоящий звездопад. Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович снялись ещё до турнира, Феликс Оже-Альяссим — после жеребьёвки, Александр Зверев, Даниил Медведев, Тейлор Фриц и Флавио Коболли проиграли в первом круге, Алекс де Минор — во втором. И в четвёртый круг вышел лишь один представитель первой десятки — Бен Шелтон, не отдавший ни сета в матчах с Дженсоном Бруксби и Зизу Бергсом. Следующий соперник Шелтона, прошлогоднего победителя Canadian Open (тогда мужской турнир проходил в Торонто), — бразилец Жоао Фонсека.

Открытый чемпионат Канады завершится 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».