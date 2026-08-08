«После «Ролан Гаррос» её кто-то сглазил». Теннисный мир ошеломлён провалом Мирры в Торонто

Россиянка Мирра Андреева уступила канадке Лейле Фернандес (1:6, 4:6) в третьем круге «тысячника» в Торонто.

Не такого результата ждали от пятой ракетки мира Андреевой, учитывая уверенный проход именитой чешки Каролины Плишковой (6:0, 6:2) в предыдущем матче. Однако теперь Мирре остаётся только делать выводы из неудачи, а также стараться выступить лучше в Цинциннати и на US Open.

34-я ракетка мира Лейла Фернандес прервала серию из семи поражений от соперниц из топ-10. Серия началась на US Open — 2025. Теперь её баланс в матчах с первой десяткой составляет 10-28. Фернандес – третья канадка с 2000-го с 10 победами над топ-10 после Эжени Бушар и Бьянки Андрееску. За право выхода в четвертьфинал домашнего турнира Фернандес сразится с японкой Наоми Осакой.

«О боже, это невероятное чувство. Особенно приятно добиться этого дома, перед такой потрясающей публикой. Огромное спасибо, что пришли. Вау. У меня просто нет слов. Спасибо вам большое за то, что пришли и поддерживали меня», – сказала Фернандес в интервью на корте.

Лейла Фернандес Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Андреева уступила в трёх из пяти последних матчей. Предыдущий раз она выигрывала две встречи подряд на «Ролан Гаррос», где взяла первый для себя титул на турнирах «Большого шлема».

Неудачи Мирры на траве ещё как-то можно понять. Это пока что самое неудобное для неё покрытие, а в придачу к этому во втором круге Уимблдона россиянке не повезло попасть на бывшую чемпионку турнира чешку Барбору Крейчикову.

Куда больше оптимизма внушал старт хардовой серии. На данном покрытии Мирра играет получше, чем на траве. В частности, 19-летняя россиянка уже брала крупные «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. Андреева не считалась главной претенденткой на титул в Торонто, если учитывать наличие в сетке Арины Соболенко, Елены Рыбакиной и других звёзд, но выход в поздние стадии выглядел реалистичной задачей, особенно после разгрома экс первой ракетки мира Плишковой во втором круге.

В противостоянии с Фернандес уверенность Мирры пропала. Россиянка допустила 34 невынужденные ошибки (против семи у Лейлы) за игру и была близка к разгромному поражению, уступая с двумя брейками 1:5 во втором сете, но затем взяла три гейма подряд и заставила соперницу понервничать. Канадка всё-таки справилась с давлением и подала на матч. Активизация Андреевой произошла слишком поздно. После этого Мирра в паре с Сораной Кырстей проиграла Катержине Синяковой и Чжан Шуай, так что Торонто она покидает не в лучшем расположении духа.

Мирра Андреева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Россиянка потерпела всего третье поражение в 19 матчах с левшами за время выступления в WTA-туре. До Торонто подобное случалось в противостоянии с той же Фернандес в Гонконге (2023) и с Тэйлор Таунсенд на US Open – 2025. Теннисное сообщество удивлено ранним вылетом Мирры, от которой ждали куда лучшего результата в Торонто.

«Мирра Андреева потеряла уверенность в себе после первой победы на турнире «Большого шлема». Юная российская теннисистка не смогла создать проблемы 34-й ракетке мира и проиграла всего за 80 минут», — написало французское издание Le Figaro.

«Мирра не выглядела слишком счастливой на корте сегодня», — отметил португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Второй круг Бад-Хомбурга и Уимблдона, третий круг Торонто. Это результаты Андреевой после триумфа на «Ролан Гаррос». Казалось, что после победы на своём первом турнире «Большого шлема» Мирра получит дополнительный импульс для дальнейших успехов, но пока этого не произошло», — высказал мнение перуанский теннисный журналист Гильермо Фалькон.

«Мирра сегодня проиграла самой себе. Почти в каждом розыгрыше она допускала невынужденные ошибки, много раз принимала в сетку. Только в последнем гейме у неё было четыре невынужденные ошибки. Андреева взяла два матча после «Ролан Гаррос», а её соперница по финалу Майя Хвалиньска с тех пор вообще не побеждала. Мирру и Майю словно кто-то сглазил, но я надеюсь, что скоро неудачи молодых блондинок закончатся», — написал аккаунт Papo de Tenis.

«С Миррой Андреевой что-то не так. Возможно, это её худшее выступление за год», — отметила страница Tennis Pro.