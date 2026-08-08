В субботу продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая двух россиянок.

Шнайдер в сете от 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Соболенко и Александрова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. В субботу стартует четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в верхней половине сетки в Торонто и четыре — в нижней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки. Диана Шнайдер (15-й номер посева) сразится с американкой Джессикой Пегулой (3), а Екатерина Александрова (16) — с белоруской Ариной Соболенко (1). Также продолжится парный разряд в Монреале, где Даниил Медведев вместе с венгром Мартоном Фучовичем сыграет во втором круге.