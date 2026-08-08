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Прямая онлайн-трансляция турнира в Торонто-2026: Соболенко, Шнайдер, Пегула, Александрова, сетка, расписание, где смотреть

Шнайдер в сете от 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Соболенко и Александрова. LIVE!
Арина Полуянова Даниил Сальников
,
Шнайдер бьётся с Пегулой за 1/4 финала Торонто!
Комментарии
В субботу продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая двух россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. В субботу стартует четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в верхней половине сетки в Торонто и четыре — в нижней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки. Диана Шнайдер (15-й номер посева) сразится с американкой Джессикой Пегулой (3), а Екатерина Александрова (16) — с белоруской Ариной Соболенко (1). Также продолжится парный разряд в Монреале, где Даниил Медведев вместе с венгром Мартоном Фучовичем сыграет во втором круге.

WTA-1000. Торонто-2026. Сетка
ATP Masters 1000. Монреаль-2026. Парный разряд. Сетка
Монреаль — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:05 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Юго Нис
Монако
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен
Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		3
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Шнайдер взяла сет у Пегулы Шнайдер и Пегула начинают Расписание субботы
Live Арина Полуянова

Тем временем Даниил Медведев и Фабиан Марожан в парном матче одержали победу над Юго Нисом/Эдуардом Роже-Вассленом. Дальше парни в четвертьфинале сразятся с Бхамбри/Винус или Аррибаже/Оливетти.

Монреаль — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:05 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Юго Нис
Монако
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен
22:45 Арина Полуянова

Изучаем статистику первого сета Дианы Шнайдер и Джессики Пегулы:

Статистика первого сета

Статистика первого сета

Фото: Скриншот трансляции

22:44 Арина Полуянова

Шнайдер взяла сет у Пегулы

И первый сет за Шнайдер! Диана забрала стартовую партию у Джессики Пегулы за 32 минуты и со счётом 6:3.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		3
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
22:41 Арина Полуянова

Шнайдер оформила брейк в первом сете против Пегулы! Диана будет подавать на партию при 5:3.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Getty Images

22:33 Арина Полуянова

Всего четыре гейма Самсонова/Като зацепили у Эррани/Меликар-Мартинес в парном матче второго круга (2:6, 2:6).

При этом Людмила остаётся в Торонто и готовится к одиночной встрече 1/8 финала с Еленой Рыбакиной.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:20 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
С. Эррани Н. Меликар-Мартинес
22:30 Арина Полуянова

Пегула и Шнайдер наконец вышли на центральный корт после Иги Швёнтек и Марты Костюк! Полька одержала непростую победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Следим за встречей Джессики и Дианы вместе:

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		3
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
22:05 Арина Полуянова

Первый сет за Медведевым и Марожаном! Несмотря на то, что парни до восьмого гейма уступали с брейком, они смогли отыграться и на тае забрать партию у Ниса/Роже-Васслена (7:6(7:5)).

Фабиан Марожан и Даниил Медведев

Фабиан Марожан и Даниил Медведев

Фото: Скриншот трансляции

21:52 Арина Полуянова

В парном разряде также сражается Людмила Самсонова. Россиянка в дуэте с Мию Като отдала стартовый сет Саре Эррани/Николь Меликар-Мартинес (2:6).

Торонто — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:20 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
С. Эррани Н. Меликар-Мартинес
21:50 Арина Полуянова

В ожидании матча Дианы Шнайдер следим за парной встречей Даниила Медведева. В дуэте с Фабианом Марожаном они борются с Юго Нисом/Эдуардом Роже-Вассленом.

Монреаль — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:05 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Юго Нис
Монако
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен
21:01 Даниил Сальников

Шнайдер и Пегула начинают

Вот-вот на корт «тысячника» в Торонто выйдут Диана Шнайдер и Джессика Пегула, чтобы сразиться за выход в 1/4 финала. За всеми подробностями поединка можно следить в нашей текстовой трансляции.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 22:05 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		3
6 		3
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
20:07 Даниил Сальников

Неудачно сыграл на турнире и лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев. Поражение его и других топовых теннисистов вызвало бурную реакцию.

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18:58 Даниил Сальников

На канадском «тысячнике» грянул скандал. Елена Остапенко проиграла 10 геймов подряд и отказалась продолжать борьбу, что вызвало войну хейта на её странице в соцсети.

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17:56 Даниил Сальников

Лидер российского рейтинга Мирра Андреева накануне сенсационно проиграла уже в 3-м круге канадского «тысячника». Собрали для вас подборку реакций на это выступление.

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16:48 Даниил Сальников

В субботу, 8 августа, в Торонто Диана Шнайдер сразится с 3-й сеяной турнира Джессикой Пегулой за место в 1/4 финала.

16:18 Даниил Сальников

В ночь с 7 на 8 августа по московскому времени на Открытом чемпионате Канады (мужская часть проходит в Монреале, а женская — в Торонто) завершились матчи третьего круга в одиночных разрядах, а в парных сетках проходили встречи первого круга. В одной из одиночных игр принимала участие Людмила Самсонова, а в парных матчах выступили дуэты Карен Хачанов / Андрей Рублёв и Мирра Андреева / Сорана Кырстя (Румыния).

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В пятницу, 7 августа, на соревновании категории WTA-1000 теннисистки сражались за выход в четвёртый круг Торонто. Из представительниц нашей страны в этот день свои поединки на корте проводили 19-летняя Мирра Андреева, занимающая пятое место в рейтинге, и её ровесница 89-я ракетка мира Алина Корнеева. Подробности читайте в нашем обзоре.

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Расписание субботы

В субботу на супертурнирах в Канаде будет много интересных матчей. Вот как выглядит расписание дня.

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