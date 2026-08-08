Шнайдер в сете от 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Соболенко и Александрова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на хардовых «тысячниках» в Канаде. В субботу стартует четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в верхней половине сетки в Торонто и четыре — в нижней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки. Диана Шнайдер (15-й номер посева) сразится с американкой Джессикой Пегулой (3), а Екатерина Александрова (16) — с белоруской Ариной Соболенко (1). Также продолжится парный разряд в Монреале, где Даниил Медведев вместе с венгром Мартоном Фучовичем сыграет во втором круге.
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Тем временем Даниил Медведев и Фабиан Марожан в парном матче одержали победу над Юго Нисом/Эдуардом Роже-Вассленом. Дальше парни в четвертьфинале сразятся с Бхамбри/Винус или Аррибаже/Оливетти.
Изучаем статистику первого сета Дианы Шнайдер и Джессики Пегулы:
Статистика первого сета
Фото: Скриншот трансляции
Шнайдер взяла сет у Пегулы
И первый сет за Шнайдер! Диана забрала стартовую партию у Джессики Пегулы за 32 минуты и со счётом 6:3.
Шнайдер оформила брейк в первом сете против Пегулы! Диана будет подавать на партию при 5:3.
Диана Шнайдер
Фото: Getty Images
Всего четыре гейма Самсонова/Като зацепили у Эррани/Меликар-Мартинес в парном матче второго круга (2:6, 2:6).
При этом Людмила остаётся в Торонто и готовится к одиночной встрече 1/8 финала с Еленой Рыбакиной.
Пегула и Шнайдер наконец вышли на центральный корт после Иги Швёнтек и Марты Костюк! Полька одержала непростую победу со счётом 3:6, 6:1, 6:2.
Следим за встречей Джессики и Дианы вместе:
Первый сет за Медведевым и Марожаном! Несмотря на то, что парни до восьмого гейма уступали с брейком, они смогли отыграться и на тае забрать партию у Ниса/Роже-Васслена (7:6(7:5)).
Фабиан Марожан и Даниил Медведев
Фото: Скриншот трансляции
В парном разряде также сражается Людмила Самсонова. Россиянка в дуэте с Мию Като отдала стартовый сет Саре Эррани/Николь Меликар-Мартинес (2:6).
В ожидании матча Дианы Шнайдер следим за парной встречей Даниила Медведева. В дуэте с Фабианом Марожаном они борются с Юго Нисом/Эдуардом Роже-Вассленом.
Шнайдер и Пегула начинают
Вот-вот на корт «тысячника» в Торонто выйдут Диана Шнайдер и Джессика Пегула, чтобы сразиться за выход в 1/4 финала. За всеми подробностями поединка можно следить в нашей текстовой трансляции.
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В субботу, 8 августа, в Торонто Диана Шнайдер сразится с 3-й сеяной турнира Джессикой Пегулой за место в 1/4 финала.
В ночь с 7 на 8 августа по московскому времени на Открытом чемпионате Канады (мужская часть проходит в Монреале, а женская — в Торонто) завершились матчи третьего круга в одиночных разрядах, а в парных сетках проходили встречи первого круга. В одной из одиночных игр принимала участие Людмила Самсонова, а в парных матчах выступили дуэты Карен Хачанов / Андрей Рублёв и Мирра Андреева / Сорана Кырстя (Румыния).
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О том, как развивались события на супертурнирах в пятницу, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание субботы
В субботу на супертурнирах в Канаде будет много интересных матчей. Вот как выглядит расписание дня.
- 8 августа 2026
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