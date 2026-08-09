«Ещё один матч с топовым игроком». Корнеева сразится в Торонто с двукратной чемпионкой ТБШ

В самом разгаре — женский «тысячник» в Торонто. В четвёртый круг турнира сенсационно вышла 19-летняя россиянка, 89-я ракетка мира Алина Корнеева. В матче третьего круга она впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-20 — американку Иву Йович (16-е место в рейтинге). Теперь за выход в четвертьфинал Алине предстоит сразиться с ещё одной представительницей США — Кори Гауфф, победительницей двух турниров «Большого шлема» и четвёртой ракеткой мира. Рассказываем, чем может быть интересна эта встреча.

В основную сетку Торонто Корнеева пробилась через квалификацию. Там она одолела американку Мэри Стояну, занимающую 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2:6, 6:4, 6:3. А вот первый круг основного турнира Алина прошла из-за снятия соперницы — Полины Кудерметовой, ныне представляющей Узбекистан. При счёте 0:6, 0:3 во втором сете Кудерметова не смогла продолжить борьбу из-за травмы.

Во втором круге россиянка победила полуфиналистку US Open — 2024, спортсменку из США Эмму Наварро, отдав ей всего четыре гейма за матч — 6:2, 6:2. В третьем же Корнееву ждало настоящее испытание — 16-я ракетка мира американка Ива Йович. Однако и в этот раз Алина справилась: обыграла Йович в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Эта победа стала первой в карьере россиянки над теннисисткой из первой двадцатки рейтинга.

«Это был невероятный матч, думаю, что справилась со своими нервами, настроем c точки зрения тенниса. Ива — хороший игрок. Она уже, не знаю, года два в топе, заметно прибавляет. Думаю, мы показали отличный теннис. Желаю ей всего наилучшего и удачи до конца сезона. А я просто довольна, как сыграла сегодня. Очень счастлива и с нетерпением жду следующего поединка», – сказала Корнеева в интервью на корте.

За всю игру россиянка допустила всего шесть невынужденных ошибок против 13 у Ивы, а также выполнила 14 ударов навылет, в то время как у Йович их было только семь.

На пресс-конференции после матча Корнеева рассказала, что одной из целей на встречу было сохранение своего эмоционального состояния: «Думаю, у меня была очень высокая мотивация. Я очень хорошо справилась с волнением перед матчем и во время матча. Это была главная цель — быть психологически сильной и выкладываться на корте. Думаю, я отлично справилась. Это помогло мне показать хороший теннис, лучше, чем в другие дни. Это была главная цель, и моя тренер должна быть довольна».

Алина также отметила, чем отличается взрослый тур от юниорского. По её мнению, главное различие — в психологии и в том, что в каждой встрече нужно выкладываться на максимум: «Разница большая, особенно в психологическом плане. Все знают, что в юниорском теннисе может случиться так, что ты выиграешь тяжёлый матч, а соперник преподнесёт тебе сюрприз. Теперь, когда я играю с хорошими, топовыми игроками, я чувствую, что должна выкладываться на корте в каждом розыгрыше. Я должна быть полностью сосредоточена.

Думаю, главная цель для меня сейчас — играть так на протяжении всего матча, без взлётов и падений. Конечно, взлёты и падения бывают у всех, и в теннисе, и в психологическом плане. Это главная цель, к которой я стремлюсь. Что я делаю? Спросите моего тренера, однако я думаю, что мы работаем над тем, чтобы я стала более агрессивной, но при этом сохранила стабильность и могла делать на корте всё, что захочу. Всегда иметь план «А», план «Б» и так далее на случай, если что-то пойдёт не так», — сказала россиянка.

На юниорском уровне Корнеева — бывшая первая ракетка мира, обладательница 10 титулов на уровне ITF (восемь из них — в одиночном разряде), а также победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Australian Open — 2023 и «Ролан Гаррос» — 2023. На пресс-конференции Алина рассказала, что именно выступления на юниорских соревнованиях придали ей уверенности в себе и помогли подготовиться ко взрослому туру: «Если бы я сейчас давала совет молодым игрокам, то сказала бы, что если вам нужно играть в юниорском туре, то обязательно играйте, потому что вы будете играть много матчей. В своей карьере я могла выиграть много встреч, и это придавало мне уверенности. Это придало мне ещё больше уверенности, когда я перешла в профессиональный тур. Но в целом мы все уже другие, гораздо взрослее, чем были в 14 лет. Мы мыслим по-другому. У каждого своя жизнь, свои пути, свои цели. Приятно видеть те же лица, которые я видела в юности, а теперь мы выступаем на крупных турнирах».

Алина Корнеева с трофеем юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

Что касалось поединка с Йович, россиянка отметила, что в юности встречалась с американкой не так часто, хотя они обе 2007 года рождения: «Честно говоря, я нечасто видела её на юниорских турнирах. И мы с ней не играли раньше, сегодня это был наш первый матч друг против друга. Так что у меня не было опыта игры против неё. Но, конечно, я следила за туром и видела её год или два назад, когда она начала повышать свой уровень и рейтинг. Конечно, я смотрела много её матчей.

Впервые в карьере Корнеева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000. Соревнования этой категории — вторые для неё. Ранее Алина выступила только на «тысячнике» в Риме, так же, как и в Торонто, попав в основу через квалификацию, однако проиграла там в первом же круге. После встречи с Йович россиянка призналась, что поначалу корты Торонто казались ей неудобными, а отскок мяча был нестабильным: «Честно говоря, когда я тренировалась здесь, мои первые тренировки были ужасны. Я была немного не то чтобы не уверена в себе, но я пыталась найти свою игру, найти баланс между агрессивностью и стабильностью. Потому что здесь мячи не очень помогают быть, скажем так, стабильной. однако сейчас после матчей я рада, что иногда квалификация помогает, потому что ты играешь дополнительные матчи, и это помогает тебе лучше чувствовать себя на корте, в чём-то прибавлять. Сейчас мне всё нравится, и я не могу сказать ничего плохого. Но я надеюсь, что в ближайшие дни всё будет так же», — сказала Корнеева.

Теперь Алине предстоит сразиться с американкой Кори Гауфф — чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025 и US Open — 2023, четвёртой ракеткой мира, с которой она ранее не встречалась. «Для меня это будет очень волнительно — ещё один матч с топовым игроком. Это будет на большом корте, при зрителях, и я очень волнуюсь. С Коко это новый опыт игры с бывшей чемпионкой турниров «Большого шлема» и топовой теннисисткой», — так высказалась о своей сопернице россиянка на пресс-конференции.

Кори Гауфф Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Гауфф в текущем сезоне на Открытом чемпионате Австралии дошла до четвертьфинала, на «тысячнике» в Дубае играла в 1/2 финала, а на WTA-1000 в Майами и Риме сражалась в финале, однако в обоих матчах уступила. В США — Арине Соболенко, в Риме — украинке Элине Свитолиной. На грунтовом ТБШ Кори завершила борьбу в третьем круге, а вот на травяном мэйджоре боролась за выход в решающий матч. Американка проиграла в трёх сетах чешке Каролине Муховой — 2:6, 6:1, 6:7. Тем не менее у Кори за всю карьеру есть уже два трофея ТБШ: на US Open в 2023 году и «Ролан Гаррос» — в 2025-м.

Что касается выступлений Гауфф на канадском «тысячнике», то она трижды добиралась до четвертьфинала — в 2021-м, 2022-м и 2023-м. Это её лучший результат на турнире. Затем ей удавалось выйти только в третий круг (2024) и четвёртый (2025).

Кори опасна прежде всего интенсивной игрой на задней линии и грамотной защитой. Она умеет навязывать плотную борьбу, которая успешна на любом покрытии, как это показывают её результаты на харде, грунте и траве. Кроме того, у теннисистки сильный психологический настрой. Поэтому одолеть её бывает трудно.

Удастся ли Алине Корнеевой одолеть ещё одну соперницу из топ-20? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт в воскресенье, 9 августа.

Женский «тысячник» в Торонто проходит со 2 по 13 августа. За всеми подробностями и успехами российских теннисисток следите на «Чемпионате».