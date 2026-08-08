Шнайдер впервые за пять матчей обыграла Пегулу. Диана — в четвертьфинале Торонто!

В субботу, 8 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто состоялось сражение россиянки Дианы Шнайдер и представительницы США Джессики Пегулы. Теннисистки разыгрывали между собой путёвку в четвертьфинал соревнования. Но обо всём по порядку.

Благодаря статусу сеяной путь Шнайдер по сетке Торонто начался со второго круга, а не с первого. На этой стадии Диана сошлась со словацкой спортсменкой Ребеккой Шрамковой (143-я ракетка мира) и за 1 час 47 минут одолела соперницу — 6:2, 4:6, 6:1. В третьем круге отечественной теннисистке предстояло российское дерби с Анной Калинской (21-я ракетка мира), из которого Шнайдер в итоге вышла победительницей — 6:3, 6:3 за 1 час 19 минут. Таким образом, Диана второй раз в карьере попала в четвёртый круг на канадском «тысячнике».

В интервью на корте после победы над Калинской Шнайдер прокомментировала выход в 1/8 финала, а также оценила свою игру в поединке с Анной. «Паузы из-за дождя – это всегда непросто. Смотрела на небо и думала: «Боже мой, скоро польёт дождь? Мне надо поторопиться». Старалась сохранять концентрацию и думала: «Хорошо, если пойдёт дождь, то я с этим ничего не поделаю, мне просто нужно адаптироваться и постараться сыграть как можно лучше». Да, я отдала подачу – в тот момент немного нервничала. Горжусь собой за то, как справилась с последующими геймами, отыгралась до 2:2 — это был плотный матч, и я довольна своими решениями на корте», — заявила спортсменка.

Соперницей Дианы за попадание в четвертьфинал турнира стала Джессика Пегула, выступающая за США. В мировой классификации 32-летняя спортсменка сейчас находится на третьей строчке, что является её лучшим результатом, а впервые на это место она забралась в октябре 2022 года. За всю карьеру в одиночке Джессике удалось выиграть 11 титулов, включая четыре «тысячника»: Гвадалахара-2022, Монреаль-2023, Торонто-2024 и Дубай-2026. В этом же разряде американка также принимала участие в финале US Open — 2024, где потерпела поражение от Арины Соболенко.

До начала битвы теннисисток неоспоримое преимущество по личным встречам было на стороне Пегулы — 4-0. Джессика справлялась с Дианой в полуфиналах Торонто-2024 (6:4, 6:3) и Вашингтона-2026 (7:5, 6:4), а также в четвёртом круге US Open — 2024 (6:4, 6:2) и в четвертьфинале Чарльстона-2026 (3:6, 6:3, 6:2). Отметим, что почти все эти сражения, включая и новый матч в Торонто-2026, состоялись на хардовом покрытии. Единственным исключением стал поединок в Чарльстоне, где состязания проходили на грунте.

В начале первого сета спортсменки брали исключительно свои подачи, причём многие из них им удавалось взять под ноль. Только в пятом гейме Пегула впервые смогла заработать брейк-пойнт, однако Шнайдер не дала сопернице его реализовать — 3:2. А чуть позже уже у самой Дианы появился шанс перевернуть ход игры, и его она не упустила — 5:3. Следом россиянка уверенно подала на партию — 6:3 за 32 минуты.

В этом отрезке матча процент попадания первой подачи у Пегулы получился куда выше (78%), чем у Шнайдер (64%). Спортсменки выполнили по одному эйсу, а вот двойных ошибок Диана допустила меньше, в отличие от Джессики: две против одной.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

Уже во втором гейме следующего сета Пегула получила две возможности сделать брейк, но Шнайдер выстояла — 1:1. Далее теннисистки обменялись своими подачами — 2:2. Затем Диана заработала тройной брейк-пойнт, однако соперница не позволила его реализовать — 2:3. И после этого россиянка забрала четыре гейма подряд: наша спортсменка добилась сначала одного брейка — 4:3 — и следом на приёме поставила победную точку — 6:3, 6:3 за 1 час 14 минут.

Таким образом, Шнайдер вышла в четвертьфинал Торонто, где дальше поборется с Игой Швёнтек. Для Дианы это уже второе попадание в восьмёрку сильнейших на канадском «тысячнике», а также третье — на турнире категории WTA-1000. Россиянка также третий раз в карьере одолела игрока из топ-3 и впервые за пять матчей справилась с Джессикой Пегулой.

Соревнование в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».