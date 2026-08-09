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Торонто, Монреаль-2026: сетки, результаты, расписание, победа Александровой над Соболенко, Медведев и Шнайдер выиграли в паре

Александрова сенсационно выбила 1-ю ракетку мира Соболенко! И вышла в 1/4 финала Торонто
Александр Насонов
Екатерина Александрова
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А Шнайдер и Медведев в Монреале пробились в топ-8 в парах: Диана — в третий раз подряд на «тысячниках», Даниил — впервые за два года.

В ночь с 8 на 9 августа мск на Открытом чемпионате Канады завершились первые матчи четвёртого круга в женском одиночном разряде. В одной из встреч «тысячника» в Торонто российская теннисистка Екатерина Александрова противостояла первой ракетке мира Арине Соболенко. В парном разряде прошли семь матчей второго круга (1/8 финала), и в двух из них выступали россиянки, а именно Людмила Самсонова и Диана Шнайдер. А в мужском парном разряде Canadian Open (представители ATP выступают в Монреале) в четвертьфинал пробовал выйти Даниил Медведев.

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Александрова, посеянная 16-й, в предыдущем матче на турнире одержала волевую победу над Талией Гибсон — 5:7, 6:1, 6:3. Соболенко (1) без потери партии прошла Чжан Шуай — 6:3, 6:4. В личных встречах с россиянкой на уровне основных сеток WTA у четырёхкратной чемпионки ТБШ был перевес: 5-3. В текущем сезоне Арина обыграла Екатерину на траве Берлина (6:4, 6:4).

WTA-1000. Торонто-2026. Турнирная сетка

В первом сете Соболенко столкнулась с проблемами на подаче: менее 50% попадания первым мячом и пять двойных ошибок. Александровой, впрочем, тоже недоставало стабильности, и теннисистки в продолжение партии сделали по три брейка. В 11-м гейме россиянка взяла подачу соперницы и получила шанс подать на сет, однако не воспользовалась им. А на тай-брейке Екатерина не проиграла ни одного мяча на своей подаче и победила с двумя мини-брейками — 7:6 (7:3) за 56 минут.

Во второй партии Соболенко прибавила. В первой половине сета брейк-пойнты возникали только у Александровой, но она не воспользовалась этим, упустив все три шанса. А в седьмом гейме белоруска добилась важного брейка, после чего удержала преимущество и в 10-м гейме подала на сет — 6:4 за 50 минут.

Решающая партия осталась за Александровой, несмотря на 50% попадания первой подачи и три двойные ошибки. Сет получился качельным: Екатерина сразу же под ноль проиграла подачу, затем взяла четыре гейма подряд, однако не сохранила отрыв — 4:4. После этого россиянка удержала подачу, а в 10-м гейме реализовала третий матчбол на приёме и одержала сенсационную победу — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 за 2 часа 31 минуту.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Я просто старалась разыгрывать каждое очко так, будто оно последнее. В матчах с ней у тебя не так много возможностей. Сегодня их у меня было достаточно, но я не смогла реализовать все. Честно говоря, старалась не думать о счёте и вообще ни о чём другом. Просто бить по мячу, и всё. Я очень рада, что смогла победить. После второго сета я подумала, что мой шанс уже упущен.

Не знаю, удалось ли мне сбить её с ритма. Она играла здорово. Не знаю… Возможно, в некоторых розыгрышах мне просто повезло. Честно говоря, не знаю. В любом случае я очень рада этому результату. Всегда приятно обыграть первую ракетку мира. Сегодня вечером я просто буду наслаждаться этой победой», — сказала Александрова в интервью после встречи.

Так Александрова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Канады. Россиянка в шестой раз сыграет в 1/4 финала на уровне WTA-1000 — впервые после Дохи-2025, где она дошла до полуфинала. Екатерина во второй раз в сезоне победила теннисистку из топ-10 (до этого она одолела Мирру Андрееву в Бад-Хомбурге и уступила Соболенко в Берлине). 31-летняя Александрова стала второй самой возрастной теннисисткой с 2000 года, победившей действующую первую ракетку мира на Canadian Open, после того как Винус Уильямс в 2014-м обыграла на этом турнире свою младшую сестру Серену. Наконец, только три теннисистки одержали больше побед над лидерами рейтинга WTA на «тысячниках» (с 2009 года), чем Александрова (три). У Петры Квитовой, Елены Рыбакиной и Арины Соболенко по четыре таких победы.

За полуфинал Александрова сразится с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 9) — Аманда Анисимова (США, 8).

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 04:55 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Аманда Анисимова
10
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Людмила Самсонова и японка Мию Като во втором круге парного разряда сражались с итальянкой Сарой Эррани и американкой Николь Меликар-Мартинес, третьими сеяными.

WTA-1000. Торонто-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

Самсонова и Като не смогли толком навязать борьбу соперницам. После обмена брейками в третьем и четвёртом геймах россиянка и японка отдали четыре гейма подряд, причём на этом отрезке они брали не более двух очков за гейм. Во второй партии Людмила и Мию уступали 1:4 с двумя брейками, причём в пятом гейме они отдали подачу на решающем очке (при 40:40). В шестом гейме Самсонова и её напарница упустили тройной брейк-пойнт, и шансы спасти матч были потеряны. В восьмом гейме Эррани и Меликар-Мартинес закрыли матч — 6:2, 6:2 за 1 час 2 минуты.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:20 МСК
Мию Като
Япония
Мию Като
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
М. Като Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
С. Эррани Н. Меликар-Мартинес

Диана Шнайдер и её бельгийская напарница Элисе Мертенс вышли на корт против Цзян Синьюй (Китай) и Фансянь У (Китайский Тайбэй). В первом сете Шнайдер и Мертенс после 1:1 сделали важный рывок, взяв три гейма подряд на решающем мяче (с одним брейком). Россиянка и бельгийка повели 4:1 и сохранили перевес. В восьмом гейме они не использовали тройной сетбол, но после этого смогли подать на партию — 6:3 за 38 минут.

Во втором сете Шнайдер и Мертенс в пяти геймах на приёме сделали четыре брейка. Победить не помешало даже то, что они дважды отдали свою подачу. В восьмом гейме Диана и Элисе не подали на матч, упустив тройной матчбол, однако затем реализовали первый же матчбол на приёме — 6:3, 6:3 за 1 час 13 минут. Шнайдер в третий раз подряд сыграет в 1/4 финала парного «тысячника». В Мадриде в этом году они с Миррой Андреевой уступили в финале, а в Риме завоевали титул.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Ц. Синьюй Ф. У
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

А в Монреале Даниил Медведев и венгр Фабиан Марожан противостояли французам Юго Нису и Эдуарду Роже-Васслену.

ATP-1000. Монреаль-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

Медведев и Марожан в первом же гейме отдали подачу, но в восьмом гейме провели ответный брейк — 4:4. В 12-м гейме они не реализовали двойной сетбол на приёме, зато на тай-брейке добились успеха — 7:6 (7:5) за 53 минуты.

Во второй партии россиянин и венгр крайне редко отдавали очки на своей подаче, поэтому им вполне хватило одного брейка, сделанного в седьмом гейме. В 10-м гейме Даниил и Фабиан подали на матч — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 31 минуту. Медведев сыграет в 1/4 финала парного «тысячника» впервые с Canadain Open 2024 года.

Монреаль — парный разряд. 2-й круг
08 августа 2026, суббота. 21:05 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Юго Нис
Монако
Юго Нис
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ю. Нис Э. Роже-Васслен

Ранее в этот игровой день Диана Шнайдер тоже вышла в 1/4 финала в одиночке, одолев третью ракетку мира Джессику Пегулу — 6:3, 6:3.

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Следующей соперницей Дианы станет шестикратная чемпионка ТБШ Ига Швёнтек, одержавшая волевую победу над Мартой Костюк — 3:6, 6:1, 6:2.

Торонто. 4-й круг
08 августа 2026, суббота. 19:40 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
3 		6 6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Canadian Open закончится 13 августа. За всеми событиями Открытого чемпионата Канады следите на «Чемпионате».

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