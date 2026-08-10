«Пытаюсь равняться на Рыбакину». Интервью с россиянкой Паньшиной об изнанке взрослого тура

Продолжаем знакомить читателей с теннисистами второго эшелона — теми, кто стоит за спинами Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Эти молодые и дерзкие парни и девушки рвутся в первую и вторую сотню рейтинга и готовятся уже в ближайшие пару лет попасть в квалификацию «Шлемов», а также на турниры WTA и ATP. В эти выходные 20-летняя Варвара Паньшина в паре с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас стала победительницей турнира W15 в Куршумлия-Бане (Сербия). В интервью «Чемпионату» теннисистка рассказала об изнанке взрослого тура, матчах с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой по юниорам и о том, как удаётся находить время на ведение соцсетей.

О чём расскажем:

Варвара Паньшина



Дата рождения: 11 февраля 2006 г. (20 лет).

Титулы на уровне ITF Junior: 2 (пара).

Титулы на уровне World Tennis (ITF): 1. (одиночка), 7 (пара).

Наивысшее место в одиночном рейтинге: 348-е (

Текущее место в одиночном рейтинге: 369-е ( 11 февраля 2006 г. (20 лет).2 (пара).1. (одиночка), 7 (пара).348-е ( WTA ), 480-е (ITF Junior).369-е ( WTA ).

Неделя за неделей без переезда

— Варвара, вы сейчас приняли участие в «пятнашке», хотя уже год не играли турниры такой низкой категории. Почему решили выступить тут, в Куршумлия-Бане?

— Если есть возможность попасть на высокорейтинговый турнир, то, конечно, всегда я предпочту поехать туда, нежели на «пятнашку». Но я не исключала их категорически из своего календаря. «Пятнашки» — это хороший вариант для получения игрового опыта, комфортных ощущений на корте. Необязательно каждый турнир выигрывать, всё равно это невозможно, но «пятнашки» тоже могут пригодится, особенно на разных покрытиях. Я в основном раньше играла на харде, сейчас пробую грунт и приехала сюда разыграться перед высокими категориями.

В Бане сейчас хорошая серия турниров. С новой недели начинаются соревнования W75, W75, W50, W35. Для меня, как игрока из России, у которого нет визы, и не так много возможностей поиграть там, где проходят высокие категории, это было, наверное, единственным решением. Я также была наслышана, что здесь хорошая организация, так что почему бы сюда не приехать и не попробовать поиграть.

— А до этого вы играли турниры в одном и том же городе, которые идут один за другим?

— В одном и том же месте, наверное, нет. Больше двух недель я нигде не играла. Для меня самая длинная серия турниров была в этом году в Китае — там я семь недель подряд играла. Но, правда, это было не в одном и том же месте, а каждую неделю было соревнование в новом городе. Поэтому здесь в Сербии очень удобно, что тебе не нужно никуда переезжать, условия не меняются, и в течение всего месяца ты находишься здесь, выбирая достаточно высокие категории, и получая при этом рейтинг.

— Вообще, как вам этот турнир?

— Очень сильно отличаются грунтовые корты от тех, на которых я играла в Китае. Также здесь есть небольшая высота над уровнем моря, к которой немножко нужно адаптироваться. Но вообще здесь классно. Мне Куршумлия-Баня напоминает курорт в Грузии — Лопота. Там тоже проводятся турниры, правда, отличие в том, что там есть озеро. А тут большая территория с лесом, с природой. Думаю, приехать сюда — это интересный опыт. Конечно, «пятнашкам» невозможно предъявлять большие требования, потому что это всё-таки самая низкая категория турниров, которая может быть. Так как я обычно играю на категориях повыше, то уже привыкла к лучшему качеству мячей на тренировках, большей доступности тренировочных кортов. Но, в целом, я думаю, что для «пятнашки» — это приемлемые условия, и, наверное, здесь требовать большего нельзя.

— Из тех турниров, в которых вы принимали участие, где была лучшая организация?

— Честно, наилучшее отношение к игрокам и организация турниров была в Таиланде. Там я играла серию из двух «пятнашек» в Нонтхабури (в марте 2025 года. — Прим. «Чемпионата»). Были очень тяжёлые погодные условия, сильная жара и влажность, но нам давали болбоев, всегда новые мячи, изотоники, воду, полотенца. Я бы никогда не сказала, что играю «пятнашку», если говорить об условиях, которые свойственны высоким категориям: отношение к игрокам спокойное, запись на тренировки, большая доступность кортов и так далее. Единственное, что они не оплачивают проживание. Но на «пятнашках» это невозможно, к сожалению. И, наверное, ещё в Китае, в нескольких городах, где я играла W15 или W35, по ощущениям был уровень WTA-250. Очень классное отношение к игрокам, всё для них и под них, большое число судей, кортов. К этому всему очень быстро привыкаешь и потом тяжело приезжать на турниры, где такого нет.

— На каких турнирах вам обычно оплачивают проживание?

— Турнир обязан оплачивать проживание с категории W75. Бывает такое, что турнир может указать в календаре, что он будет с оплаченным проживанием, но это бывает редко, к сожалению. И, наверное, чаще только в Европе.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— А здесь, в Куршумлия-Бане, где вы разместились?

— Я сначала поселилась в апартаментах. У меня много знакомых, которые не один раз приезжали сюда. Мне посоветовали семью, которая сдаёт жильё. Так что на неделю турнира W15 мы с моим фитнес-тренером решили там жить. В официальный отель переезжаю, начиная с турнира W75. В апартаментах, конечно, гораздо бюджетнее, чем проживание в официальном отеле. Там жить довольно дорого и нет возможности готовить самим питание. Поэтому мы выбрали апартаменты со своей кухней, потому что домашнюю еду все любят, и гораздо комфортнее мне питаться самой, если нет опции all inclusive.

— А что вы готовите тут?

— Мы пробовали приготовить что-то более общепринятое: салат цезарь, паста, куриная грудка. На завтрак делаем классику: яичницу, омлеты или фрукты, овощи. На обед — это курица с разными гарнирами. Ничего сложного и не занимает много времени. Немножко отнимает силы, но обладать возможностью готовить еду, которую ты привык употреблять дома, это немаловажно.

— Удалось ли попробовать местную кухню?

— Мы выезжали в город — здесь же рядом город Куршумлия — арендовали машину. Мои друзья, которые приезжали сюда неоднократно, советовали мне одно кафе. Говорили мне, что там очень вкусно. Нам в целом тоже понравились напитки и вторые блюда. Всё очень классно и достаточно достойно для такого маленького города.

— Кухня какой страны больше всего понравилась?

— Ой, наверное, в Турции. Я была в Турции практически месяц назад. Очень люблю их кухню, она одна из моих любимых, а турецкие сладости — это вообще моя слабость. Тоже были мои знакомые, которые там живут, поэтому у меня был гастротур по Стамбулу. Мне показали самые классные места, где можно поесть. Это было очень вкусно и незабываемо!

— У официального отеля турнира есть свой спа. Обычно вы пользуетесь такими услугами на соревнованиях?

— Да, я знаю, что тут есть какой-то спа. Но в течение турнира я не очень люблю посещать такие места, они очень сильно расслабляют. А на соревнованиях это, наверное, нежелательно. Очень важно уметь правильно восстанавливать и голову, и тело, помимо всех разминок, растяжек, заминок. Меня очень расслабляет вода, плавание, сауны, хамамы, бассейны. Это всё должно быть в меру, потому что если злоупотреблять, можно потерять игровой тонус и будет проблематично вернуться в турнирный режим.

— Удалось посмотреть какие-то местные достопримечательности?

— Пока, к сожалению, нет. Но я перед турниром три дня провела в Белграде, тренировалась перед тем, как приехать сюда. Мне удалось увидеть крепость, потому что моя подруга, которая там живёт, проводила мне мини-экскурсию. Удалось посмотреть только Старый Белград. Но мне очень понравилось там гулять: старые улицы, есть своя атмосфера. Я давно такого не видела, потому что много времени провела в Азии. Больше привыкла к мегаполисам, современным постройкам. Старый Белград сильно отличается от этого, но мне очень понравилась атмосфера там. Много местной кухни попробовать не удалось, но мы были в кафешке. Брали телятину с каймаком, какие-то десерты, всё было очень вкусно. Прогулка была классная.

— Из последних турниров какие достопримечательности вам понравились больше всего?

— Прямо-таки из достопримечательностей каждой страны мне мало что удалось увидеть. Тем более я не была в Европе, очень хочу посмотреть там всё: Пизанская башня, Эйфелева башня. Мне всё это очень нравится. Надеюсь, что в скором времени у меня это получится сделать. Но мне очень понравился Китай — сама атмосфера Китая. Я посмотрела и маленькие города, а большие мегаполисы вообще захватили моё сердце. Мне невероятно понравилось, как там всё выглядит. Идёшь по улице, а ты как в музее современного искусства. Очень много всяких магазинов, в которых арт-объекты, это всё можно ходить и смотреть, бесплатно трогать, какие-то мероприятия на улице или магазинах. Также мне очень понравилась набережная в Шанхае. От Китая я в восторге! К сожалению, не удалось побывать в Пекине, насладиться атмосферой старого Китая. Я видела только мегаполисы, но надеюсь, что в следующую поездке мне удастся это сделать. Пока больше я видела атмосферу другой страны, чем достопримечательности.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— А китайский язык удалось немного выучить?

— Наверное, всего пару фраз, потому что китайский язык очень тяжёлый и для восприятия, и для понимания, и тем более для произношения. Я знаю фразы: здравствуйте, спасибо. И, может быть, какие-то цифры. Но мне нравится, как звучит китайский язык. Думаю, что учить его всё-таки не буду, потому что два-три года уходят только на то, чтобы начать говорить. Если говорить об испанском, то можно на нём заговорить через пару месяцев обучения. А на китайском, к сожалению, так не получится сделать.

— Как вы коммуницировали с окружающими? Ведь не все знают английский язык.

— Это правда, не все знают английский язык. В больших городах в Китае английский язык знают некоторые работники сферы обслуживания, представители турнира. Но преимущественно я была в маленьких городах, а там английский практически никто нигде не понимает. Всё через переводчик, язык жестов. Достаточно проблематично коммуницировать, но я думаю, что всё-таки можно находить какие-то пути, лазейки, тем более, что есть доступ в Интернет.

— Вообще, какие языки вы учите?

— Я хорошо знаю английский язык, я сдавала по нему несколько экзаменов — и российских, и зарубежных. Но я временно приостановила обучение, потому что мало времени свободного. Хочу начать учить испанский. Мой фитнес-коуч очень хорошо знает испанский, она меня вдохновляет на то, чтобы я тоже занялась этим. Но в силу того, что пока что в европейскую часть я не доезжала, немножко откладываю этот момент. Однако в ближайшее время хочу этим заняться.

— А вы учите своих тренеров каким-то русским фразам?

— Да, но большинство тренеров знают какие-то очень известные русские фразы. Во-первых, русский мат, он известен повсемирно. И какие-то слова, фразы. Американцы очень любят слово «babushka». Бывает, что я кого-то научу русскому слову, меня кто-то научит в ответ чему-то. Например, я выучила, как по-корейски будет «спасибо». А сама я учила итальянку слову «спасибо». Такой маленький обмен жизненным опытом, но ничего больше.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

Теннисистка из семьи врачей

— Хотелось бы немного больше узнать о вашей карьере. Как вы начали заниматься теннисом?

— В теннисе я уже 16 лет. Я очень люблю этот вид спорта, начала заниматься им в Волгограде. В 4 года меня привели на первую тренировку, и с этого момента с теннисом я больше не расставалась. Конечно, изначально это был больше вариант хобби, общего развития ребёнка. Мне очень нравилось заниматься, я была активным ребёнком. Но потом и я, и родители увидели, что появляются хорошие результаты на российской арене, потом также на европейской. Тогда решили попробовать себя в профессиональном спорте, и вот до сих пор продолжаем выступать здесь.

— Почему вас решили отдать в теннис?

— Получилось это случайно: общие знакомые и знакомые знакомых набирали группу на теннис. Родители особенно не интересовались этим видом спорта. Сами они у меня врачи, я из семьи врачей. Но так как я была очень активным ребёнком, меня в любом случае нужно было чем-то занимать. К тому же, я очень любила игры с мячом. Плюс теннис для совсем маленьких детишек, он, наверное, не несёт в себе какой-то технической подготовки, а больше упражнения на координацию, ловкость, скорость, быстроту реакции. Мне всё это безумно нравилось: много детей, мы бегаем, прыгаем, бесимся, и, конечно, это для меня был рай. Очень нравилось туда ходить и оставлять всю свою энергию там. И со временем, конечно, появлялось больше технических моментов, да и я уже начинала больше погружаться в этот спорт именно со стороны тенниса, не только атлетического момента.

— Помните своё первое соревнование?

— Первое соревнование я очень хорошо помню. Я его сыграла в восемь-девять лет. Я насмотрелась турниров «Большого шлема», матчи Марии Шараповой. Когда я выходила на корт, то думала, что будет большая арена, много людей, болбои. То есть, я думала, что всё будет на высшем уровне. И тут я прихожу, а у нас самая низкая категория турниров для детей. Судьи нет, дали старые мячи и давайте играть. Первый матч я уступила со счётом 0:4, 0:4, но я выиграла дополнительный турнир для детей — есть такая опция. И после этого достаточно большое количество турниров в Волгограде и Волгоградской области были за мной, а затем уже начала играть РТТ за пределами родного города.

— Как же судили соревнования, если не было судьи?

— Есть такая штука — самосуд, она на самых низких категориях турниров и в том числе на детских. То есть, судейство начинается с определённого раунда, либо с четвертьфинала, полуфинала. И также здесь, на «пятнашках» судейство начинается только с финального раунда квалификации. До этого игроки судят себя сами, в свою сторону. Если возникает какой-то спор, можно пойти посмотреть отметку на корте. Но вы сами объявляете счёт, а потом подходите и говорите судье о результате матча.

— Вы сказали, что ваши родители врачи. А какие у них направления?

— Разные. Да и вообще в семье у меня много врачей. Мама — терапевт, папа — в области патологоанатомии. Дядя у меня онколог, бабушка тоже терапевт у взрослых. Младший брат у меня будет в следующем году поступать в медицинский университет, ему шестнадцать лет. В теннис он пробовал играть, до сих пор играет для себя, но, наверное, ему не очень понравился именно профессиональный теннис. В каких-то группах в Волгограде играет, но он больше склонен к учёбе и науке.

— А вас в лечебное дело не потянуло?

— Если честно, потянуло. В какой-то момент, пару лет назад я столкнулась с травмами, они были не очень серьёзными, но не позволяли мне играть большое количество турниров. Тогда я задумывалась над тем, чтобы, может быть, поступить в медицинский университет. Мне очень нравится медицина, и естественно, я всю жизнь росла в этой атмосфере, всё это слышала, да и в целом наука меня очень привлекает. Я готовилась даже к экзаменам для поступления, но в итоге решила всё-таки попробовать поиграть, потому что медицинский университет и профессиональный спорт — это вещи несовместимые. Всё своё свободное время ты отдаёшь либо туда, либо туда. Но я не исключаю, что когда-нибудь всё-таки получу медицинское образование. Может быть, по завершению карьеры или совсем-совсем позже. Не знаю, как будет складываться, но медицина мне очень нравится.

— Какую специализацию выбрали бы?

— Мне очень нравится направление онкологии. Не знаю насчёт оперирования, но, может быть, изучение или ещё что-нибудь. И также кардиология мне очень нравится. В процессе обучения, возможно, я поменяю мнение о том, в каком именно направлении я хочу развиваться, потому что часто так и происходит. В процессе обучения ты пробуешь новые специализации и понимаешь, что тебе ближе, а что нет.

— Как спортсменке вам помогает, что вся ваша семья связана с медициной?

— Да, определённо. В первую очередь мне помогает знание анатомии и моментов в биохимии. Конечно, это всё очень поверхностно, не самые углублённые знания, но мне это помогает. Когда я разговариваю со своим фитнес-тренером или врачом, то могу обозначить всё и выявить проблему быстрее, если у меня есть какие-то болезненные ощущения в теле. Или, может быть, если у меня болит колено, то у меня забито бедро, наверное, и мне нужно его расслабить, а не работать конкретно с коленом. Помогает понимание того, что всё взаимосвязано и я должна работать со всем телом. Знание анатомии, каких-то специфических мышц мне помогает быстрее находить контакты с врачами и быстрее выявлять проблемы, что часто оказывается немаловажным.

— Насколько ваша семья вовлечена в вашу карьеру? Давали ли какие-то советы по тренировочному процессу, участвовали ли в нём?

— Они вовлечены, но всегда любые решения в теннисе и во всём, что связано с ним, были за мной, потому что в этой сфере профессионал я. Часто есть примеры гиперопекающих родителей, которые выбирают, с кем играть пару или не играть, тренироваться у какого-то тренера или нет. Мои родители всё-таки не могут советовать мне что-то как профессионалы, но они всегда выслушают меня, скажут, что они думают, однако всегда последнее слово остаётся за мной. Касается это тренера или выбора напарницы, с кем и где мне заниматься, они всегда говорят, что я как игрок знаю лучше. Естественно, я советуюсь с ними по поводу финансовых вопросов, могу сказать им всё, что думаю, попросить совета.

Варвара Паньшина с трофеем на турнире в Ташкенте в 2025 году Фото: Из личного архива теннисистки

— Занимались ли вы в детстве какими-то другими видами спорта?

— Я пробовала восточные танцы, когда была совсем маленькая, примерно в том же возрасте, когда пришла в теннис. Но танцами я совсем мало позанималась, наверное, в течение полугода ходила туда и не на постоянной основе. И ещё на протяжении долгого времени я училась играть в шахматы. Я всегда ходила туда после теннисных тренировок, но это было больше для общего развития. Однако это помогало комфортнее чувствовать себя в спорте. Не сказать, что в шахматах я особенно принимала участия в соревнованиях. Я больше практиковалась и состязалась с преподавателем.

— Помогли ли вам эти увлечения в теннисе?

— Думаю, шахматы точно помогли. Я, конечно, на протяжении долгого времени уже не занималась и много что забыла. Но шахматы, особенно для детей, учат принимать решение, понимать, что у каждого решения есть последствия. В целом, думаю, что для теннисиста очень полезно заниматься шахматами. Ведь от одного твоего хода зависит результат всей игры, так что ты видишь, как это всё взаимосвязано. В теннисе всё то же самое, просто здесь не ход, а удар, и от одного удара будет зависеть направление последующих действий, дальнейшего передвижения.

— Когда вы закончили заниматься шахматами? И когда последний раз играли?

— Наверное, закончила я заниматься лет в тринадцать. Занималась я ими 2-3 года. Я периодически играю с родителями или с друзьями. Правда, это больше редкость. Наверное, пару лет назад я последний раз играла в шахматы, много что забыла уже. Но эту игру я люблю. Наверное, немножко сейчас она для меня скучновата, но как вариант переключения внимания — очень даже неплохо.

— Савва Рыбкин, который тоже выступает в Бане, увлекается шахматами и иногда ищет себе соперников. Не хотели бы как-нибудь сыграть с ним?

— Может быть, может быть. Я была бы не против. Но думаю, что первые партии определённо останутся не за мной (улыбается). Я много что забыла, тем более, если он практикуется на постоянной основе. Мне кажется, что это очень хорошее отвлечение и вариант хобби, потому что физическую энергию ты не затрачиваешь. И, как многие говорят, лучший отдых — это смена деятельности. Шахматы — это правда один из наилучших вариантов, потому что их всегда можно взять с собой, путешествовать с ними, заниматься в какие-то дни без матчей.

Рыбакина – как вода, Соболенко — огонь!

— Вы говорили, что в детстве, наблюдая за Марией Шараповой, захотели всё больше и больше играть в теннис. А какие у вас ещё были любимые спортсмены?

— Безусловно, Мария Шарапова, я думаю, для большинства девочек моего возраста и младше была кумиром, примером для подражания. Также мне очень нравилась Серена Уильямс, особенно их противостояние с Марией Шараповой. Смотрела финалы или последние стадии больших турниров, восхищалась образами и игрой. Тем, как выглядит на корте конкретно Мария [Шарапова], потому что она невероятно красивая девушка. Поэтому, я думаю, что именно она мой кумир всех времён.

— Что в игровом плане вам нравилось у Серены, Марии?

— Мне очень нравится агрессивный теннис. Люблю смотреть и ощущать это давление, как один игрок прессует другого и также потом отходит в защиту, но опять находит пути, чтобы вернуться в эту агрессию. В том плане, чтобы не ждать, когда игрок ошибётся, а для того, чтобы самостоятельно завершить розыгрыш. Мне очень нравилось, когда Мария завершала розыгрыш навылет, или, может быть, это была подача навылет. Очень нравились скорости. Всё это я очень сильно люблю и пытаюсь привнести в свою игру на постоянной основе. Но, безусловно, до их уровня мне ещё, конечно, далеко.

У Серены то же самое, я думаю. В целом игра Марии и Серены очень похожа, именно поэтому у них было такое противостояние. Я мало что помню конкретно из тех матчей, но больше помню их образы, свой восторг. Мне нравился этот рисунок игры, что два игрока пытаются друг друга передавить и находят для этого разные пути. Где-то отходя в защиту, где-то добавляя давление. Эти шахматы на корте были очень заметны. Сейчас я понимаю, что это меня сильно захватывало.

— А есть современные примеры для подражания?

— Мне очень нравится игра Лены Рыбакиной. Пытаюсь тоже равняться на неё, потому что у неё очень агрессивный теннис. Её спокойное поведение во всяких стрессовых ситуациях — это достойно, я тоже пытаюсь вести себя также в каких-то стрессовых ситуациях на корте. Также очень нравится Арина Соболенко. Но в целом, насколько они разные с Леной! Лена как вода и спокойствие, а Арина — огонь и бешеная энергия. Это ей где-то всё-таки мешает, и она уходит в негативные эмоции. Наверное, здесь мне ближе Лена. Из новых чемпионок ТБШ мне очень понравилась Линда Носкова, как она отыграла этот Уимблдон. Её победа была очень неожиданной для меня, но мне очень понравилось, как она там играла. Также Каролина Мухова. Я за ней давно слежу, очень нравится её теннис. Он немножко с нотками мужского тенниса, однако скорости в женском и мужском теннисе отличаются. У неё такой необычный и очень классный резаный удар, да и в целом технически мне очень нравится, как она видит корт, исполнение её ударов тоже мне очень близко.

— Нравится ли вам кто-то в мужском туре?

— Там мне очень нравится Карлос Алькарас. К сожалению, он травмирован и не может принимать участие в турнирах. Надеюсь, мы его увидим на предстоящем US Open. Ну и, безусловно, Новак Джокович — легенда всех легенд. У него невероятное количество выигранных ТБШ, восхищает его игра сейчас, то, как он держит себя в форме весь сезон. Он продолжает доходить до финальных стадий турниров самых высоких категорий, что достойно всяческого уважения. Безусловно, я очень люблю наблюдать за его игрой.

— Что хотели бы перенять у Алькараса, Джоковича?

— У Джоковича, наверное, я бы хотела перенять его терпение и поведение в стрессовых ситуациях. Конечно, он эмоциональный мужчина, но всё-таки в стрессовых ситуациях он умеет совладать с собой и сохранять спокойствие в самые важные моменты, что и приносило ему такие легендарные победы. В целом его видение корта и чувство мяча — это что-то неземное. Очень хотелось бы когда-нибудь соприкоснуться с этим уровнем, и я к этому стремлюсь. Не знаю, получится ли добиться таких успехов, но я сделаю всё для того, чтобы попробовать заиграть на том же уровне.

У Алькараса чувство мяча ещё более развито, чем у Джоковича. Конечно, он ещё достаточно молод, если сравнивать с Новаком. Посмотрим, насколько их противостояние сравнится с баталиями Джоковича, Надаля и Федерера. Но Карлос потрясающе чувствует корт, его предпочтительное покрытие — это грунт. То, как он играет на нём, укорачивает, выбирает нужные моменты и технически правильно делает — это всё мне очень нравится. Конечно, мне бы очень хотелось добавить это в свой теннис, потому что я всё-таки предпочитаю больше хард.

— Смотрели когда-нибудь теннис на трибунах? На Кубке Кремля, например?

— К сожалению, нет, не получалось пока что. Очень надеюсь, что удастся. Хотелось бы больше, конечно, участвовать, чем смотреть. Но посмотреть я тоже была бы не против. К сожалению, на Кубке Кремля тоже не доводилось бывать, потому что я из Волгограда. Конечно, родители были больше погружены в теннис тогда, мы знали о существовании этих турниров, но никогда не было даже идеи до них доехать и посмотреть. Тем более, что в Москве мы на тот момент бывали нечасто. Родители работают, а я ещё была слишком маленькой, чтоб меня отправлять в одиночку. Поэтому не удалось, к сожалению, посмотреть у себя на родине, как приезжают игроки высокого класса. Надеюсь, что когда-нибудь в Россию эти турниры вернутся, и я смогу их и посмотреть, и поучаствовать.

— В каком соревновании больше всего хотелось бы принять участие?

— В качестве игрока мне больше всего хотелось бы принять участие в Australian Open. Я слышала от многих знакомых, что это самый классный турнир по организации: очень хорошие условия, всё под теннисистов, весь мир на них работает. Если ты уже остаёшься в качестве зрителя, то тебе доступны все матчи, можешь делать, что хочешь. Так что Australian Open для меня из всех ТБШ самый предпочтительный для поездок.

— А с кем из действующих игроков когда-нибудь хотели бы сразиться?

— Очень хотелось бы сыграть и с Ариной [Соболенко], и с Леной [Рыбакиной]. Почувствовать эту скорость, мощь, потому что на трибуне и в трансляции это чувствуется немножко по-другому. Когда ты находишься с ними на одном корте, то ощущаешь этот ритм. Хотелось бы с ними и потренироваться, и сыграть. И, конечно же, в целом сразиться с теннисистками из первой сотни. Почувствовать их уровень, потому что пока что мне удавалось играть только с бывшими игроками топ-100. Конечно, это тоже высокий уровень, но всё-таки действующие игроки первой сотни, они, я думаю, дают другой темп, и в целом восприятие тенниса после этого немножко меняется. Также с Сереной Уильямс хотела бы сыграть, учитывая, что она ещё не завершила карьеру. С детства хотела хотя бы подержать мяч на задней линии, почувствовать себя на корте с такой живой легендой. Также с Новаком Джоковичем, он ещё действующий теннисист. А из уже завершивших карьеру — с Роджером Федрером. Это классика, элегантность, одноручный бэкхенд и просто что-то невероятное.

— Какой у вас стиль игры?

— Я стараюсь действовать агрессивно, так как мне это всегда нравилось. Стараюсь играть от агрессии, давить, но всегда агрессивно играть не получится, где-то я остаюсь в обороне целенаправленно или нет. Но стараюсь строить свою игру именно так, добавлять туда выходы к сетке. На грунте специфика немножко меняется, но если говорить об общем количестве матчей, то стараюсь выстраивать ситуацию так, чтобы я завершила розыгрыш именно под давлением.

— С кем из теннисисток могли бы сравнить свой стиль игры?

— Это хороший вопрос, если честно. Наверное, до Каролины Муховой мне не хватает немножко вращения и ударов, всё-таки у меня их не так много. Наверное, отдалённо это могло бы быть похоже на Лену Рыбакину. Много раз говорили, что моя подача похожа на подачу Паулы Бадосы, именно внешне это выглядит схоже. Если говорить конкретно про стиль игры, то стремлюсь я к Лене Рыбакиной. Не знаю, как это выглядит со стороны, но надеюсь, что хотя бы отдалённо это напоминает.

— Есть у вас коронный удар?

— Наверное, это форхенд, удар справа. Я очень комфортно себя там чувствую и часто пытаюсь завершить розыгрыш именно с форхенда, стараюсь под него забежать в каких-то неудобных ситуациях и в целом построить игру так, чтобы в основном я играла через него. Но в игре слева я тоже чувствую себя стабильно, комфортно, однако атаковать оттуда мне тяжелее.

— На ваш взгляд, чем вы на корте отличаетесь от других теннисисток?

— Думаю, мой хороший козырь — это подача, потому что подача для большинства девочек является стрессом, а у меня это очередной рычаг давления, который я могу использовать. И я уверена в своей подаче, очень много строю свою игру конкретно от подачи. Начинать розыгрыш качественно и давить с первого удара — это очень важно для меня. Также моя подача ещё может быть вариативной, не всем девочкам это свойственно. Думаю, что это первое, что может броситься в глаза.

— Как думаете, чего вам не хватает для прорыва в рейтинге?

— Думаю, что стабильности на протяжении всей игры и недели. Часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что где-то показываю высокий уровень, хорошие удары, классные розыгрыши, но тяжело удерживать это на протяжении всего матча. И здесь мне ещё предстоит большая работа, это касается и общей физической подготовки, и каких-то технических моментов. Всегда нужно улучшаться, что-то находить новое. Мы об этом разговариваем с тренером, работаем постоянно.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

Победа над Алиной Корнеевой

— А где вам больше нравится играть: в одиночном разряде или в паре?

— В одиночном. У меня всё-таки упор на карьеру в этом разряде. Пару я использую как вспомогательный элемент, но в дуэте я тоже очень люблю играть. В паре у меня рейтинг даже выше, чем в одиночке. У меня нет какой-то постоянной напарницы, но опять-таки в этом разряде я правда очень люблю играть. Это другой вид спорта, потому что здесь присутствует командный элемент немножечко. И в целом построение игры совсем другое. Также многое зависит и от подачи, и от игры с лёта. В паре я тоже люблю давить, выходить и бить с лёта, постоянно какие-то комбинации разыгрывать. Не просто держать диагональ, а именно находить этот рисунок игры в агрессивном стиле.

— Проводите ли время вне корта вместе со своими партнёршами?

— Безусловно, да. Я очень люблю играть с девочками и чаще всего выбираю русскоговорящих девчонок, потому что гораздо легче найти взаимопонимание, когда вы разговариваете на одном языке. Но я также всегда открыта к тому, чтобы сыграть с кем-то ещё из разных стран. С Дашей Зелинской из Екатеринбурга мы сыграли и победили на большом количестве турниров, мы близко дружим в жизни уже не первый год. Также с Катей Овчаренко у меня выигран самый крупный титул в Китае пару месяцев назад, тоже мы поддерживаем достаточно близкое общение. В целом из тура я много с кем общаюсь за кортом, потому что мы постоянно видимся, все девчонки классные. В Бане на этой неделе я играла с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас. Мы знакомы не так давно, но она перспективная юниорка. На соревновании категории W75 я должна была играть с Сашей Шубладзе, но не получилось. С ней мы поддерживаем контакты, поздравляем друг друга с какими-то крупными победами или титулами, потому что мы обе из Южного федерального округа: она из Ростова, а я из Волгограда. Знакомы мы с раннего детства, с девяти лет. Играли одни и те же турниры, поэтому следим за успехами друг друга и достаточно часто общаемся. Недавно смотрела матч Саши на Уимблдоне. Это был её первый ТБШ, в котором она участвовала, и мне было очень интересно посмотреть, как она там будет себя вести, чувствовать. Потом я буду выступать с Радой Золотарёвой, тоже перспективной юниоркой из России.

— Какая у вас ближайшая цель в теннисе?

— Цель на этот год — приблизиться максимально к топ-200, да и в целом зайти туда, что гарантирует мне попадание на квал ТБШ в самом благоприятном исходе. То, к чему я стремлюсь — это попадание на Australian Open. Мне ещё нужно сыграть не один турнир для того, чтобы это сделать, потому что это требует от меня сверхусилий, которые я должна приложить, чтобы набрать очки. Поэтому ближайшая цель — попадание в Австралию при благоприятных условиях для этого.

— Есть какая-то мечта в спорте?

— Как таковой мечты нет, есть больше цели. Но, безусловно, одна из масштабных целей — это заход в топ-100, потому что там совсем другой уровень начинается, именно с позиции 90 и выше. Но я предпочитаю к этому относиться как к этапам, которые прохожу. У меня в прошлом году была цель зайти в топ-500, я этого достигла. На этот год я поставила цель максимально приблизиться к 200-й позиции. Сейчас прошло полгода, я 350-я, так что медленно, но верно подхожу к этому числу и продолжаю работать над этим. Из ТБШ мне больше всего нравятся Уимблдон и Australian Open. Но если выбирать между ними, то гораздо больше я люблю смотреть AO, наблюдать за ним, и поэтому хотелось бы его выиграть.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— Если перейти к теме финансов, насколько трудно было родителям всё оплачивать в теннисе?

— Безусловно теннис — это один из самых дорогостоящих видов спорта. Чем выше достижения, тем больше это требует затрат. Без какого-либо финансирования и спонсорской поддержки, конечно, тяжело. Мои единственные спонсоры — это родители, но они готовы вкладываться, очень сильно верят в меня, и я им безумно благодарна за это. С поездками происходит так, что тренера тоже нужно включать в расходную статью, и это стоит немало. Все эти перелёты, путешествия, проживание и питание никогда не будут дёшево стоить, но мы готовы на эти траты и понимаем, что это может окупиться.

— Приходилось ли ограничивать себя в чём-то?

— Как таковых ограничений в чём-то у меня никогда не было, то есть я и родители живём полноценной жизнью. Но я стараюсь экономить, особо не швыряться деньгами, потому что понимаю, что всё-таки бюджет у меня ограничен. Но такого, что я не могу себе позволить что-то купить, наверное, нет. Получается так, что на данный момент для комфортной жизни у меня есть всё и масштабных трат мне совершать не нужно.

— А доходы у вас идут только с турниров?

— Да, только призовые, получается, являются моим доходом. Возможно, я могу поработать тренером или спаррингом где-то в Москве, но, конечно, это больше исключение, чем правило. Потому что, если я позиционирую себя как профессиональный игрок, то это, к сожалению, несовместимо, учитывая объём турниров.

— Помогает ли вам материально Федерация тенниса России?

— Нет, никаких финансовых договорённостей с федерацией у меня сейчас нет, хотя я нахожусь в резерве сборной по взрослому возрасту. Но нет, к сожалению, помощи оттуда нет. У меня была контрактная основа с Федерацией на протяжении одного года, но после этого она прекратилась.

— Благодаря чему вы получили этот контракт?

— В тот год впервые начали проводить такой турнир «Олимпийские надежды России», не знаю, существует ли он сейчас. И я не играла подготовительные этапы к нему, а выступила сразу в финале. В 2022 году я выполнила норму мастера спорта в старшей категории, сыграла первенство России в старшей и своей категории, там очень хорошо проявила себя, дошла до финальных стадий в нескольких разрядах. После этого попала на «Олимпийские надежды», где выиграла в парном разряде и дошла до финала в одиночном. И такие достижения, я думаю, поспособствовали получению контракта на один сезон.

— Как раз на одном из первенств России вы обыграли Алину Корнееву, которая «выстрелила» в этом сезоне в WTA-туре. Помните этот матч?

— Конечно, помню. Это было первенство России — 2018, мы были совсем маленькими. Это было первенство России до двенадцати лет, и мне удалось его выиграть. Наверное, после этого турнира мы с родителями приняли решение, что я буду пробовать себя в профессиональном спорте, потому что победа на первенстве России по юниорам — это очень важно. Конечно, она ничего не гарантирует, но даёт понять, что ребёнку можно попробовать себя в профессиональном спорте. С Алиной мы сыграли тогда полуфинал. Мы долго боролись с ней, я тогда победила в трёх сетах. Думаю, где-то элемент стабильности мне помог тогда в моей игре. И плюс, я всё-таки старше Алины на год, а в том возрасте, наверное, разница в год ощущается гораздо больше, чем сейчас. Это сейчас как таковой роли не играет, а в 11-12 лет это всё-таки важнее. И там же участвовала Мирра Андреева, правда, мы с ней не пересеклись в одиночном и парном разрядах.

Варвара Паньшина, Мирра Андреева и Алина Корнеева в 2018-м Фото: Из личного архива Варвары Паньшиной

— После этого ещё когда-нибудь играли с Алиной, с Миррой?

— Нет, пока больше не доводилось играть с Алиной. Но на первенстве России в 2020 году мы сражались с Алиной и Миррой в парном разряде, и проиграли им тогда в двух сетах. Это была стадия либо полуфинала, либо четвертьфинала. С Миррой же ни разу не довелось, к сожалению, поиграть. Я не так много выступала на юниорских турнирах категории ITF и, думаю, именно поэтому не получилось с девочками провести побольше матчей. В целом воспоминания о первенствах России очень яркие для меня и имеют большое значение, потому что это был первый крупный турнир, который я выиграла. Наверное, тогда я ещё не осознавала масштабов турнира. Каждый матч там для меня — это очень яркое событие и осознание того, что я могу быть профессионалом.

— Как со временем изменились стили игры Алины и Мирры? Хотели бы ещё раз с ними сразиться?

— Думаю, что они изменились, но, к сожалению, мне не удалось проследить, как именно. Я уже увидела, как они играли на турнирах более высоких категорий. Мне кажется, у Алины прибавилась скорость и подача. В целом, она стала играть гораздо агрессивнее по сравнению с тем, как играла в детстве. Насчёт Мирры, думаю, что она в детстве немножко играла помягче, но брала точностью, а сейчас к этой точности добавилась ещё и большая скорость. Я думаю, это и позволяет ей удерживаться в топ-10.

Конечно, хотелось бы сыграть и с Миррой, и с Алиной на высоких категориях. Они себя там чувствуют уже покомфортнее, не первый год там. Я как раз буду новичком, но интересно попробовать свои силы с ними, да и вообще навязать какую-то борьбу. А, может быть, даже выиграть. Работаю для того, чтобы попасть на турниры такого уровня и сыграть с ними.

— Алина сейчас показывает хорошие результаты на крупных турнирах. Как оцените её перспективы?

— Ой, я думаю, что к концу этого года она может приблизиться к позиции топ-50 или, может быть, даже выше. Мне кажется, её текущие достижения — это не предел, она может добиться большего. А её последние старты — это хорошая возможность разыграться перед US Open. Думаю, на US Open у неё хорошие шансы. Она определённо способна там выиграть несколько матчей, а, может быть, даже и приблизиться к финальным стадиям.

Варвара Паньшина и Алина Корнеева (по центру) на турнире Christmas Cup – 2020 Фото: Из личного архива теннисистки

— Как думаете, за счёт чего Мирре Андреевой удалось так здорово показать себя на «Ролан Гаррос»?

— Безусловно, это шикарный результат, и я очень рада за неё, как и все в России. Думаю, что она повзрослела не по годам. У неё очень устойчивая психика ко всему этому мировому давлению, которое свалилось на неё. В любом случае, чем выше результаты, тем выше ожидания. Конечно, я с этим не знакома, но я могу представить в какой-то степени, каково это. И ей очень спокойно удавалось относиться к каким-то моментам, где она терпела неудачи в отдельно взятых матчах, находить новые пути, свою игру. Повлияло и сотрудничество с Кончитой Мартинес: мне кажется, они очень хорошо подходят, как игрок и тренер друг другу, у них очень хорошее взаимопонимание. Кончита очень правильно выстраивает тренировочный процесс. Я думаю, это тоже немаловажно, когда игрок находит своего тренера и удаётся усиленно работать, а также всегда находиться вместе. Это, можно сказать, гарантирует хороший результат на большинстве турниров.

Из Волгограда в Москву

— Касаясь темы тренеров, кто вас поддерживает на турнире в Куршумлия-Бане?

— Конкретно на этом турнире у меня здесь много знакомых из академии Forum, она существует в Белграде и Риме. Меня поддерживают несколько тренеров оттуда, но на постоянной основе я тренируюсь в академии Александра Островского в Москве. И основной мой тренер — это Таубер Павел Александрович. Сюда также меня приехала поддержать моя фитнес-тренер Дёмкина Яна Викторовна. Не так давно она, к сожалению, покинула академию Александра Островского, но мы с ней продолжим сотрудничество вне академии, потому что мне очень нравится, как профессионал и человек. Мы также близко дружим и общаемся вне рабочей обстановки.

Яна Дёмкина, Варвара Паньшина и Фелицата Дорофеева-Рыбас с трофеями на турнире в Куршумлия-Бане в 2026 году Фото: Из личного архива Яны Дёмкиной

— Как вы попали в академию Александра Островского?

— Всё просто: в Москве не такой большой выбор академий, куда можно прийти, а так как я не знала большинство тренеров там, когда переезжала из Волгограда, то на выбор был «Спартак» и академия Александра Островского. Больше душа лежала у меня к академии, но пришла я не сразу к Павлу Тауберу. Сначала я работала с другим тренером — Златоустовым Александром Михайловичем. Сейчас он ушёл на «Спартак», мы проработали с ним полгода. И после этого мы уже в течение двух лет сотрудничаем с Павлом Александровичем [Таубером] в той же академии.

— Привозили ли к вам в академию каких-то звёзд на мастер-классы?

— В какой-то момент, да. В академии Александра Островского проводили очень классный турнир Christmas Cup. Туда приезжал в своё время и Андрей Рублёв. Боже, что он там только ни делал! Всякие различные трюки с ракеткой, с мячами, все ребята были в полном восторге. И Карен Хачанов приезжал в какой-то год, правда, я его не застала. Часто конкретно к этому турниру организаторы приглашали большое число звёзд, но, к сожалению, сейчас этого турнира нет. Надеюсь, что он появится когда-нибудь, и у детей будет возможность тоже принять участие в таком событии. Только на Christmas Cup у меня получилось со звёздами увидеться. К сожалению, в детстве с кем-то из знаменитостей пересечься не удалось.

— А кто был вашим самым первым тренером?

— Первым тренером была Шамайко Маргарита Евгеньевна. Не поддерживаем с ней связь, к сожалению. Проработали мы с ней 10 лет в Волгограде, и после этого я приняла решение переезжать в Москву и находить новый опыт и пробовать сотрудничество с другими. Единственная причина была в том, что в Волгограде нет большого количества тренеров, игроков, с кем мне можно поиграть, нет тренировочной базы. Поэтому переезд в Москву был вынужденным и обоснован только теннисом. Плюс получилось поступить в университет ГЦОЛИФК, сейчас я перешла на четвёртый курс.

— Насколько тяжело дался переезд из Волгограда?

— Достаточно тяжело дался. Переезжала уже, наверное, в 17 лет, но это было постепенно. Сначала со мной часто ездила мама в Москву, потом возвращались в Волгоград, и как-то так набегами потихонечку переместилась. И теперь на постоянной основе живу там. Сейчас, конечно, это гораздо легче мне даётся, но первые полгода-год, конечно, и психологически, и физически так резко переходить во взрослую жизнь для меня было проблематично.

— Есть ли у вас любимые места в родном городе?

— Я очень люблю Волгоград. Очень мне нравится, как там сделали набережную. Безусловно, я больше всего люблю приезжать туда в мае, потому что город сильно украшают и приводят в порядок ко Дню Победы. Волгоград, он же бывший Сталинград, и празднование этого праздника имеет большое значение: всегда в это время в городе очень много туристов, проходят невероятно красивые шоу. Так что май в Волгограде, наверное, для меня всегда особенный. Много разных мест, кафешек всяких, в которые я люблю ходить с друзьями и с родителями. Всегда очень наполняюсь эмоциями, впечатлениями, когда нахожусь там. Когда я долго там не бываю, то мне тяжело. Очень сильно скучаю и по семье. Нам, к сожалению, не удаётся часто видеться, но мы всегда на связи. При первой же возможности и приезде в Россию всегда стараюсь заехать хотя бы на пару дней домой.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— Из Волгограда как раз вышло очень много хороших игроков: Анастасия Захарова, Наталья Вихлянцева, Алексей Ватутин. Вы с кем-то из них знакомы?

— Со всеми знакома, но, наверное, с Алексеем Ватутиным меньше всего. С Настей Захаровой мы в последнее время стали пересекаться на одних и тех же турнирах, поддерживаем связь. Особо вместе не тренируемся в силу того, что у Насти загруженный график поездок, да и у меня тоже. Мало где удаётся пересечься, но мы в хороших дружеских отношениях. С Наташей Вихлянцевой тоже! Она не так давно родила дочку, поддерживаем с ней связь, не часто видимся, но я рада, что она смогла поменять фокус с профессионального тенниса на личную жизнь, и я поздравляю её с этим. Волгоград тоже обсуждаем, но, в основном, Настя гораздо реже приезжает, потому что они с семьёй переместились в Москву в какой-то момент. Но с Наташей можем где-то увидеться в Волгограде.

— Анастасия Захарова называла Волгоград «аномальной зоной хороших игроков». А вы бы какое определение дали этому явлению?

— Наверное, это правда, да. Не так много регионов, откуда выходит большое число спортсменов, если мы не говорим про Москву. Можно ещё отметить Екатеринбург, оттуда тоже много хороших спортсменов, таких как [Камилла] Рахимова, [Мария] Ткачёва, Катя Маклакова, Даша Зелинская. В Казани тоже отличные теннисисты сейчас: [Вероника] Кудерметова, Илья Симакин, Марат Шарипов. Не считая Волгограда, таких регионов, откуда я могу назвать такое же число фамилий, наверное, больше нет.

Борьба между Валиевой и Трусовой — главная интрига

— Если чуть отойти от темы тенниса, за какими ещё видами спорта вы следите?

— Мало за какими, если честно. Следила за чемпионатом мира по футболу, потому что много знакомых смотрели. Хочешь или не хочешь, но ты всё равно узнаешь результаты последних сыгранных матчей. Болела я там за Испанию, хотела, чтобы победили именно они. Очень рада, что они в итоге выиграли. Для меня также стала открытием сборная Швейцарии. Они, по-моему, показали один из лучших результатов для своей страны. А так, в футболе моя любимая команда — это «Барселона». Большинство моих знакомых болеет за неё, поэтому наверное она и стала моей любимой. Из футболистов мне, конечно, нравятся легенды — Месси и Роналду. Но они уже, грубо говоря, как у нас Джокович и Надаль, из более старого поколения. А из новых мне очень нравится Ламин Ямаль, но, наверное, больше даже не его игра, а популярность в медиасфере. Он классно нашёл своё место там и, думаю, будет развиваться всё больше и больше.

— А какие-нибудь ещё крупные спортивные события смотрели?

— Следила за зимней Олимпиадой, вернее даже за нашими спортсменами в фигурном катании. Болела за Петра Гуменника и Аделию Петросян, их выступления не смотрела, но следила в соцсетях, как пройдёт. Очень в них верила! К сожалению, им не получилось завоевать медали, но они сделали всё, что могли и, мне кажется, для Российской Федерации они молодцы. Надеюсь, что следующая Олимпиада получится для них ещё удачнее.

— Получается, вам вообще никакие прокаты не удалось посмотреть?

— Я смотрела короткие отрывки, но посмотреть полностью не получилось. Я видела, как красиво откатала Аделя, и мне очень понравилось выступление Петра. При том, что он должен был катать под одну музыку, а в итоге выступал под другую. Я думаю, это большой стресс для такого вида, потому что в теннисе мы готовимся к любым условиям, а они катают одно и то же. Так что, когда в последний момент приходится что-то менять, это большое давление, и тот факт, что ему удалось показать более чем достойный результат, это невероятно здорово. Я была очень рада за него!

— Насколько сильно следите за фигурным катанием?

— Наверное, только за Олимпиадой слежу. Мне очень нравится этот вид спорта визуально, но никогда бы не хотела заниматься им, потому что он очень травмоопасный и требует больших затрат физических, даже больше, чем в теннисе. Фигурное катание со всеми этими прыжками — это очень-очень тяжёлый вид спорта. Я сама с зимними видами спорта совсем не дружу и ничем особо не занималась, только в декабре могу покататься на ВДНХ на коньках, но не больше. Выглядит это всё очень красиво — наряды, артистичные движения, и всё это так сильно отличается от нашего вида спорта. Мне очень нравится наблюдать за этим, но пристально слежу я только за Олимпиадой, а за другими стартами — нет.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— А любимые фигуристы есть?

— Да, мне очень нравилась в своё время Женя Медведева, и сейчас я продолжаю за ней следить в медиасфере. Она очень классно тоже там устроилась, ведёт большое количество проектов, соцсети. Мне очень нравится за ней наблюдать! Также очень нравилась Алёна Косторная, также была рада за Анну Щербакову, которая выиграла Олимпиаду. Мне очень понравился её костюм и то, как она чисто откатала. Александра Трусова тоже, все её установленные рекорды — это просто что-то неземное! И мне очень нравится, что она нацелена на следующую Олимпиаду после рождения ребёнка и создания семьи. Это достойно всяческих оваций и восхищения. Мне очень нравится за ними наблюдать, как в медиа, так и в спорте. Про Камилу Валиеву тоже знаю. К сожалению, очень неприятная ситуация у неё вышла на Олимпиаде-2022. Следила за ней на тех Играх, очень нравилось, как она выступает и катает.

— На ваш взгляд, на что могут претендовать Саша и Камила после возобновления карьеры? И насколько им вообще реально вернуться?

— Я думаю, более чем реально. Потому что, например, у Камилы чуть полегче ситуация, потому что у неё не было беременности и родов. Я думаю, что после рождения ребёнка очень тяжело возвращаться, хотя большое число теннисисток возвращались, взять ту же Серену Уильямс. Безусловно, это большой стресс для организма. Помимо этого нужно сначала привести себя в первоначальный вид, да и набор формы требует большого количества усилий, времени. Учитывая характер Александры Трусовой, она претендует на первые три места в Олимпиаде точно. Но я думаю, что она будет возвращаться за золотом. Камила, безусловно, тоже возвращается с амбициями на пьедестал. Мне кажется, борьба между Камилой и Александрой будет до последнего сохранять интригу.

— Чем вы любите заниматься в свободное время?

— Я очень люблю читать, мне очень нравится чтение, художественная литература, это меня успокаивает. Также я люблю играть в гольф, но, к сожалению, не так часто получается это делать. Сезон, когда можно поиграть в гольф в Москве, достаточно короткий. Я люблю играть именно на настоящем поле. Пробовала играть с макетом в закрытом помещении, но это совсем не то. Поэтому пока тепло и была возможность в Москве, то я посещала тренировки. Очень люблю этот вид спорта в качестве отвлечения.

Я не так давно им начала заниматься, наверное, полгода и с очень большими перерывами. Но многие теннисисты любят играть в гольф, да и в целом в этих видах спорта можно проводить большое количество параллелей. Конечно, в гольфе гораздо меньше физическая нагрузка, но давление идёт больше на ментальный аспект, тяжелее сохранять фокус на протяжении пятичасовой партии. Но я в удовольствие играю и не гонюсь ни за какими результатами. Мне очень нравится атмосфера спокойствия, поле, это ведь тоже достаточно красивый вид спорта.

— А с чего началось увлечение гольфом?

— Получилось так, что меня общие знакомые позвали принять участие в каком-то эксперименте: как теннисисты будут играть в гольф и получится ли у них там достигнуть каких-то цифр в разных зачётах. Меня позвали туда, и мне очень понравилось. Там я и познакомилась со своим тренером по гольфу, написала ему, спросила, могу ли периодически посещать тренировки для удовольствия, а не достижений. В итоге мы с ним поймали классное взаимопонимание, и по сей день, когда я приезжаю в Москву, стараюсь посещать занятия.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— Вы сказали, что любите читать. А какое произведение последний раз прочитали?

— Последний раз я читала книгу «Проект «Аве Мария». Мне очень понравилось, я прочитала её после того, как посмотрела фильм. В основном стараюсь читать что-то не сильно тяжёлое, тоже в качестве отвлечения. Интересные сюжеты всякие, я очень люблю фэнтези, большие циклы. Я была большой фанаткой «Гарри Поттера» в детстве, сейчас уже не перечитываю, но очень люблю эту вселенную. Ещё нравится всё, что связано с королевствами, драконами, средневековой атмосферой. «Проект «Аве Мария» — это немножко не та атмосфера, она всё-таки больше про космос. Но безумно понравилось мне это произведение и фильм. В фильме это вообще невероятно выглядело!

— А фильмы обычно какие смотрите?

— Тоже, наверное, всё, что связано с фэнтези. Может быть, какие-то детективы. Когда я ехала сюда в путешествие, мне удалось посмотреть фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Очень ждала его выпуск, потому что от Кристофера Нолана мне очень ещё понравился фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Невероятно люблю такие запутанные фильмы. Про «Одиссею» не сказала бы, что она запутанная, но безумно красивая картина. Стараюсь смотреть все шедевры, которые Кристофер Нолан выпускает.

— Смотрите ли сериалы?

— Да, бывает и смотрю. Наверное, мой любимый сериал — «Очень странные дела», который как раз таки завершился в январе этого года. Мы с семьёй очень сильно ждали завершения этого сериала, я смотрела его ещё с первого сезона, ждала выхода каждой серии, очень люблю его! И, наверное, самый любимый — «Доктор Хаус», он по медицинской тематике, мне такое тоже нравится.

— У Александры Трусовой как раз будет произвольная программа под саундтрек из сериала «Очень странные дела».

— Да, мне очень понравилось! Я видела отрывки из неё и очень хочется увидеть полностью, потому что это очень необычное сочетание музыки. Интересно посмотреть, как она это интерпретирует. Безусловно, планирую смотреть соревнования с её участием и следить за её результатами. Интересно, как будут выглядеть её выступления после беременности, рождения ребенка, как она будет чувствовать себя на льду.

— Какую музыку вы обычно слушаете?

— Разную, а в последнее время больше зарубежную. Топ-1 исполнитель у меня в приложении — это Джастин Бибер, в последнее время больше всего мне нравится. Я всегда в наушниках, когда настраиваюсь на матч, да и вне сражений музыка на протяжении всей жизни со мной. Больше всего люблю поп и всё, что связано с этим. Мне гораздо комфортнее настраиваться с музыкой, в движении, чтобы начинать уже ловить этот адреналин, потому что тишина мне как раз таки нужна на паузах на корте.

— Что помогает отвлечься от поражений, тяжёлых ситуаций? Работаете ли с психологом?

— Это хороший вопрос. Наверное, после тяжёлых поражений я не выхожу на корт в течение следующего дня, хотя тоже бывают разные ситуации, когда, наоборот, лучше выйти и отработать какой-то элемент прямо здесь и сейчас. Но это случается редко, чаще всего я стараюсь, может быть, поехать куда-то погулять, как-то отвлечься, встретиться с друзьями, вкусно поесть, или, может быть, сходить в ту же сауну или спа, что я не могла себе позволить в течение игровой недели. С психологом пока что не пробовала работать, в данный момент не чувствую в этом необходимости, но не исключаю возможность того, что в будущем когда-нибудь попробую посотрудничать со специалистом из этой сферы. Знаю, что многие игроки, например, ведут блокнот с записями прямо во время матчей. Я думала об этом, но пока что не вижу в этом необходимости лично для себя. Видела, что Мирра это практикует, и ей это явно помогает, но пока что, наверное, я к этому не пришла.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

Ждём возвращения флага

— Перейдём к теме соцсетей. Вы очень активно их ведёте, а какую роль они играют в вашей жизни?

— Наверное, больше вспомогательную, потому что соцсети помогает в медийной части. Сравнивая с Миррой, достижения у меня не такие выдающиеся. Соцсети очень помогают найти как раз спонсоров одежды, ракетки, струны. Для меня ведение соцсетей не в тягость, мне нравится заниматься своей медиа-активностью. Я не веду соцсети каждый день, но предпочитаю выставлять туда все свои какие-то хорошие достижения на турнирах. Может быть, фотографии с соревнований и в целом снимки, которые я делаю самостоятельно.

— Вам помогает кто-нибудь вести блог, фотографировать, снимать?

— Фотографировать, конечно, я прошу, может быть, друзей, подруг или маму. Но как такового менеджера или сммщика у меня нет, то есть я сама этим занимаюсь. С недавних пор веду ещё и телеграм-канал, но, конечно, постоянно что-то выкладывать тяжело. Тем более телеграм-канал подразумевает под собой ведение всё-таки более активное, ежедневное, но у меня не всегда есть силы и ресурсы. Поэтому часто телеграмом пренебрегаю, а вот другая соцсеть в этом плане для меня гораздо проще, и я там чувствую себя комфортнее.

— Вы достаточно часто фотографируетесь в профессиональных студиях. А с чего всё началось?

— Так получилось, что я устраивала фотосессию себе самостоятельно со знакомым фотографом, которую тоже зовут Варвара. На своё 20-летие я очень хотела, грубо говоря, такой маленький подарок к юбилею себе. А последняя моя фотосессия в студии случилась после того, как меня подруга позвала. Мне очень нравится ходить в студии и фотографироваться там. Конечно, немножко непривычно, я никогда не была моделью, но чувствую комфортно себя перед камерой. Она не смущает меня, я себя достаточно свободно ощущаю. Думаю, что с камерой мне работать легко. Почему бы и нет? Ещё я пробовала себя в записи видеовлогов на YouTube-канал TBN Tennis. Несколько влогов я записала, но, конечно, на каждом турнире, к сожалению, не могу себе это позволить. Это тоже занимает большое количество времени, когда надо ходить постоянно всё снимать, рассказывать. Но это интересный опыт, и я рада, что в итоге это сделала. Кто знает, может быть, попробую себя ещё в этой сфере влогов.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— А моделью полноценно не хотели бы стать?

— Наверное, нет. Всё-таки это немножко несовместимо с профессиональной спортивной деятельностью, ведь в моделинге нужно следить за параметрами своего тела досконально, за весом, объёмами. В теннисе я так часто за этим не слежу, я наблюдаю за своим общим состоянием, но не гонюсь за какими-то цифрами.

— Есть ли у вас контракты с какими-то брендами одежды, теннисного оборудования?

— У меня контракты с Robin Söderling Tennis, Prince Tennis Racquets и MSV Strings, а также с Tennis Shop Russia. У меня это всё указано в соцсетях, но это спонсорство не денежное, я получаю только какие-то товары этих производителей. Я знакома с представителем этих компаний в России, и вот он мне предложил сотрудничество. Так получилось, что представитель всех этих компаний — это один человек, мы с ним близко дружим, поэтому с ним работаем уже третий год.

— Вам в прошлом году вручали приз в номинации «Лучшая теннисистка». Помните эту премию, Successful Ladies Awards?

— Да, конечно помню. Я не знала, что у нас будет это мероприятие. Мне написала организатор Яна Кутуева, пригласила, сказав, что я выиграла номинацию «Лучшая теннисистка». Я, если честно, даже не знала, что номинирована. Меня пригласили на премию и званый ужин, чтобы забрать награду. Мы с тренером посетили это мероприятие, это очень интересный опыт. Не знаю насчёт этого года, номинируют ли меня, но было интересно тогда пойти. Была очень рада, что победила. Думаю, что меня номинировали из-за того, что я активно веду соцсети. Потому что, сравнивая меня с девочками, кто не так активен в медиа-пространстве, их тяжелее узнать, если с ними не быть знакомыми лично. А меня всё-таки можно где-то увидеть в сети, так что я думаю, что это и стало причиной, что я получила премию.

— Как готовились к этому званому ужину?

— Было тяжело найти туфли на каблуках моего размера, у меня 42-й или 43-й, так что для меня всегда поиск обуви — это проблема, а тем более «каблуков». Поэтому пару дней я убила в магазинах просто на то, чтобы найти нужное и красивое. В итоге выбрала очень красивые туфли, была рада этой покупке, и потом начала присматривать вечерние платья. Это приятная суета, не такая частая, но всё же.

— А какой у вас рост при таком размере обуви? И помогает ли вам это на корте?

— Мой рост – 180 см. Думаю, это мне помогает в игре. В том числе поэтому у меня такая хорошая подача, потому что из-за моих физических данных и рычагов, которые у меня есть от природы, мне гораздо легче разгонять мяч, и я стараюсь этим пользоваться. Да и в целом, изначально на корте я перекрываю достаточно большую часть пространства. У меня в 12 лет был резкий скачок роста, из-за которого чуть ухудшилось зрение. Получилось так, что я резко выросла и физическая масса ещё не успела дорасти. То есть я была высокая, но очень-очень худая, и, наверное, к четырнадцати годам рост и вес плюс-минус устаканились.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— Если касаться темы образования, вы говорили, что учитесь в физкультурном университете. Какие предметы на ЕГЭ сдавали? Как шла учёба в школе?

— Я сдавала ЕГЭ в Волгограде, заканчивала там школу, серьёзно готовилась к ЕГЭ с репетиторами. Думала по поводу поступления в медицинский университет, но всё же отказалась от сдачи химии, однако оставила сдачу биологии. У меня были биология, русский язык и математика. Я сдала очень хорошо экзамены, что позволило мне поступить на бюджет в Москве. И вот уже три года я отучилась в университете ГЦОЛИФК, мне всё там очень нравится, особенно знания, которые мне там дают. Я получаю там образование тренера, мне идут на уступки, так как всё-таки знают, что я профессиональная спортсменка. Позволяют, может быть, где-то растянуть дедлайны, когда я должна сдать задания, или чуть-чуть облегчить объём. Именно из-за того, что я представляю, в том числе, университет на международной арене. Очень довольна поступлением туда.

А вот в школе я последние два года практически не появлялась и готовилась к экзаменам только с репетиторами. Но школа тоже относилась с пониманием, да, и я выполняла все необходимые задания и приезжала на какие-то обязательные контрольные работы. Повезло, что они видели, что у меня цель с раннего возраста — это профессиональный спорт, и позволяли этим заниматься.

— В США есть колледжи, где можно играть за команду. Не думали туда поступать и принимать участие в таких сражениях?

— Думала об этом. У меня всё ещё есть такая возможность до 22 лет, но пока что на этот год и, наверное, на следующий я такую возможность не рассматриваю. Хотелось бы попробовать поиграть без этой опции, но это хорошая возможность набраться опыта, заработать денег, поиграть в Америке. Там совсем другая лига, но она позволяет выступать на гораздо большем количестве турниров. При этом при таком объёме соревнований легко травмироваться. Но, честно говоря, пока не думала о переезде в другую страну. Я, получается, везде живу понемножку. Что касается Америки, то, конечно, мне тяжело говорить, я ни разу там не была. Пока что не представляю возможным, чтобы я куда-то переехала из России, ведь мне нравится жить в Москве, там очень комфортно, в том числе и в Волгограде.

Варвара Паньшина Фото: Из личного архива теннисистки

— Многие спортсмены сейчас меняют спортивное гражданство. Какое у вас отношение к этому?

— Наверное, понимание. К сожалению, сейчас в мире ситуация тяжёлая, и для спортсменов в том числе. Спортивный век он всё-таки короткий, каждый принимает для себя решение, которое считает наилучшим, поэтому, наверное, осуждать кого-либо в этом вопросе тяжело. Всё-таки спортсмен больше должен быть заинтересован в себе, тем более теннис — это индивидуальный вид спорта.

— А вам когда-нибудь поступали такие предложения?

— Нет, нет, у меня не было никаких предложений. В ближайшее время не планирую переходить под другой флаг.

— Каково вам выступать без флага и гимна на турнирах?

— Наверное, на меня это не давит. Получилось так, что я сразу начала выступления на международной арене без флага и гимна, поэтому я и не знаю, каково это — быть под флагом. Но, конечно, тоскую по тем временам, которые не застала. Пока что не сталкивалась с плохим отношением к себе из-за гражданства, и я думаю, что этого становится всё меньше. Конечно, на момент 2022 года, когда эта ситуация только начиналась, были какие-то конфликтные ситуации, но я с ними не столкнулась. Я путешествовала по миру и все абсолютно с позитивом ко мне относились: всегда помогут, везде подскажут на английском, а иногда и на русском языке.

— Вам важно, чтобы напротив вашего имени был флаг нашей страны и её название?

— Конечно, очень хотелось бы выступать с флагом. К сожалению, сейчас это невозможно, однако надеюсь, что ситуация будет улучшаться. Все мы ждём возвращения флага, и все мы в это очень сильно верим! Я гражданка Российской Федерации и очень хочу представлять свою страну на международной арене, принять участие в Олимпиаде и в командных соревнованиях вроде Кубка Билли Джин Кинг. И очень жаль, что такие ограничения сейчас всё ещё есть. Но надеюсь, что они будут со временем уходить.