Самсонова бьётся с Рыбакиной за 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Корнеева с Гауфф. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня хардовых «тысячниках» в Канаде. В воскресенье завершается четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в нижней половине сетки в Торонто и четыре в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки: Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q) — единственные из 12 оставшихся в сетке несеяных участниц. Людмила за место в 1/4 финала сразится с Еленой Рыбакиной (2) из Казахстана, а Алина — с Кори Гауфф (4). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
В субботу, 8 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто состоялось сражение россиянки Дианы Шнайдер и представительницы США Джессики Пегулы. Теннисистки разыгрывали между собой путёвку в четвертьфинал соревнования. Читайте подробности в нашем обзоре.
В воскресенье, 9 августа, в Торонто Людмила Самсонова сразится с победительницей Australian Open — 2026 Еленой Рыбакиной за место в 1/4 финала.
О том, как развивались события на канадских супертурнирах в субботу, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.
Расписание воскресенья
В воскресенье на «тысячнике» в Торонто будет несколько интересных матчей. Вот как выглядит расписание дня.