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Прямая онлайн-трансляция турнира в Торонто-2026: Самсонова, Рыбакина, Алина Корнеева, Кори Гауфф, сетка, расписание, где смотреть

Самсонова бьётся с Рыбакиной за 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Корнеева с Гауфф. LIVE!
Даниил Сальников
Трансляция турниров в Торонто и Монреале. LIVE!
Комментарии
В воскресенье продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая двух россиянок.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня хардовых «тысячниках» в Канаде. В воскресенье завершается четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в нижней половине сетки в Торонто и четыре в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки: Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q) — единственные из 12 оставшихся в сетке несеяных участниц. Людмила за место в 1/4 финала сразится с Еленой Рыбакиной (2) из Казахстана, а Алина — с Кори Гауфф (4). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

WTA-1000. Торонто-2026. Сетка
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

В субботу, 8 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто состоялось сражение россиянки Дианы Шнайдер и представительницы США Джессики Пегулы. Теннисистки разыгрывали между собой путёвку в четвертьфинал соревнования. Читайте подробности в нашем обзоре.

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17:17 Даниил Сальников

В воскресенье, 9 августа, в Торонто Людмила Самсонова сразится с победительницей Australian Open — 2026 Еленой Рыбакиной за место в 1/4 финала.

16:01 Даниил Сальников

О том, как развивались события на канадских супертурнирах в субботу, читайте в нашем вчерашнем лайве дня.

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15:03 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

В воскресенье на «тысячнике» в Торонто будет несколько интересных матчей. Вот как выглядит расписание дня.

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