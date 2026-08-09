В воскресенье продолжаются канадские «тысячники». На корты выйдут сильнейшие теннисистки мира, включая двух россиянок.

Самсонова бьётся с Рыбакиной за 1/4 финала Торонто! Ещё сыграют Корнеева с Гауфф. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня хардовых «тысячниках» в Канаде. В воскресенье завершается четвёртый круг. Будет сыграно четыре матча в нижней половине сетки в Торонто и четыре в верхней половине — в Монреале. На корты среди прочих выйдут и две россиянки: Людмила Самсонова и Алина Корнеева (Q) — единственные из 12 оставшихся в сетке несеяных участниц. Людмила за место в 1/4 финала сразится с Еленой Рыбакиной (2) из Казахстана, а Алина — с Кори Гауфф (4). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.