Шнайдер и Александрова — в шаге от очной битвы в Торонто. Кто стоит у них на пути?

В самом разгаре турнир WTA-1000 в Торонто. В четвертьфиналы турнира вышли две россиянки — Екатерина Александрова и Диана Шнайдер, обыграв соперниц из топ-5 рейтинга WTA — Арину Соболенко и Джессику Пегулу соответственно. Теперь их ждут встречи с теннисистками из топ-10 — многократной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек и украинкой Элиной Свитолиной. Рассказываем, чем эти матчи могут быть интересны.

Екатерина Александрова в четвёртом круге «тысячника» в Канаде сенсационно победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко — 7:6, 4:6, 6:4. Также в числе поверженных россиянкой в Торонто ранее оказались Камила Осорио (Колумбия, второй круг, 6:3, 7:6) и Талия Гибсон (Австралия, третий круг, 5:7, 6:1, 6:3).

По окончании матча с Соболенко на пресс-конференции Екатерина призналась, что не думала о возможности выиграть. Приоритетом для неё была борьба за каждый мяч: «Я знала, что это будет сложный матч. У меня не было никаких других ожиданий. Я просто выходила на корт и старалась играть как можно агрессивнее, даже если это стоило мне многих невынужденных ошибок. Я думаю, это мне очень помогло, потому что иногда это помогало создавать какие-то моменты. В целом я просто отыгрывала каждый мяч, независимо от того, какой был счёт. Я не пыталась думать о том, что это был мой единственный шанс, или о том, что произойдёт дальше».

Россиянка отметила, что эта победа придала ей уверенности в себе, ведь текущий сезон был для неё довольно сложным после успешного 2025-го, когда теннисистка впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга. В этом году на «Шлемах» и «тысячниках» Александрова выходила максимум в третий круг, в то время как в прошлом на её счету был полуфинал WTA-1000 в Дохе и выходы в четвёртый круг «Ролан Гаррос», Уимблдона, US Open и «тысячников» в Мадриде и Цинциннати.

«Это многое значит, потому что этот год был для меня довольно сложным. Особенно после прошлого сезона, который был действительно хорошим. Есть некоторые трудности с экипировкой, с ракеткой, и на корте много чего происходило, и это не помогло. В какие-то моменты мне действительно было тяжело на корте. Такая победа очень помогает обрести уверенность в том, что ты всё делаешь правильно, что ты на верном пути, что всё, что ты делаешь, работает, и нужно просто продолжать в том же духе», — призналась Екатерина.

Теннисистка также рассказала, за счёт чего ей удалось одолеть первую ракетку мира. Главной стратегией на матч была агрессивная игра на подаче соперницы: «Я старалась играть более агрессивно на приёме, потому что мне казалось, что её подача — это её главное оружие. Если бы я могла оказывать давление на приёме, особенно в первом гейме, это создало бы напряжение на корте и помогло бы мне выиграть несколько дополнительных секунд, чтобы быстрее отбить мяч и не дать ей так много времени после подачи.

Иногда это действительно срабатывало, но, конечно, из-за этого я допускала много ошибок. Однако я думаю, что это мне очень помогло, потому что на своей подаче я просто старалась отбить мяч и начать розыгрыш. А на её подаче я просто старалась играть очень агрессивно».

Александрова отметила, что у Соболенко хорошо развиты все составляющие игры и она грамотно пользуется своими навыками: «Думаю, что у неё на очень высоком уровне развиты все аспекты игры. У неё потрясающая подача и приём. Она может делать потрясающие удары с обеих сторон — и справа, и слева. Она может играть укороченными и с лёта. В общем, она может делать всё что угодно.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

К этому нужно быть готовой, потому что лёгких очков и ударов не будет. Поэтому в каждом розыгрыше нужно быть предельно сосредоточенной и готовой ко всему. Даже если ты хорошо подаёшь и ожидаешь, что тебе будет проще завершить розыгрыш, с ней это может оказаться не так, потому что она может сделать ещё более сильный удар после твоего хорошего удара. Думаю, в этом и заключается сложность игры против неё.

Кроме того, она хорошо чувствует время и ритм. Потому что сегодня я не чувствовала какого-то определённого ритма. Иногда она подавала очень быстро, иногда — медленнее, иногда — с подкруткой. К такой игре очень сложно приспособиться».

Тем не менее Екатерине удалось справиться с непростой соперницей. Она одержала уже третью в карьере победу над первой ракеткой мира. Все выигранные матчи прошли на турнирах категории WTA-1000 — россиянка ранее обыграла Игу Швёнтек в Майами-2024 и Арину Соболенко в Дохе-2025. С 2009 года только три теннисистки опережают Александрову по победам над №1 рейтинга на «тысячниках» — Петра Квитова, Елена Рыбакина и Арина Соболенко (по четыре победы).

В концовке встречи в Торонто произошёл любопытный случай: Арина Соболенко подала навылет на второй подаче, при том что у Александровой был матчбол. Екатерина на пресс-конференции рассказала, что почувствовала в этот момент: «Я подумала: «Да ни за что». Потому что это была невероятная подача на второй подаче. Это был какой-то суперудар с суперподкруткой. Я ожидала, что это будет хорошая подача, но не ожидала, что она подаст так хорошо. Я подумала: «О боже, но я ничего не могу с этим поделать». Так что просто нужно было собраться и двигаться дальше», — сказала россиянка.

Александрова отметила, что очень ждала возвращения на хард после травяной части сезона, однако у неё не было никаких ожиданий от предстоящих турниров, в том числе и от «тысячника» в Торонто. По её мнению, она уже достигла в Канаде хорошего результата, но пока ещё далека от своей лучшей формы: «Я с большим нетерпением жду этой части сезона, потому что предпочитаю хард любому другому покрытию. Мне очень нравится эта часть года. Я просто в восторге. Не знаю, можно ли сказать, что моя текущая форма стала для меня сюрпризом. Я была где-то посередине. У меня были хорошие матчи на предыдущих турнирах, но были и не очень удачные. Мне казалось, что я начинаю набирать форму или просто начинаю чувствовать, что делаю что-то правильно.

Честно говоря, перед началом турнира я ни на что не рассчитывала. Просто старалась играть в каждом матче, потому что никогда не знаешь, может, это тот самый момент. Старалась выкладываться по максимуму в каждом матче, и каждый матч здесь для меня был особенным. Рада, что смогла все их пройти. Думаю, я все ещё где-то на полпути к тому, чтобы найти действительно хорошую форму», — подытожила россиянка.

Теперь Екатерине предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной. В этом сезоне Свитолина стала чемпионкой WTA-250 в Окленде и WTA-1000 в Риме. Кроме того, на Australian Open и «тысячнике» в Индиан-Уэллсе она вышла в полуфинал. Элина сыграла в решающем матче на турнире WTA-1000 в Дубае, но трофей завоевать не смогла. Украинка проиграла в двух сетах американке Джессике Пегуле — 2:6, 4:6.

Элина Свитолина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Александрова и Свитолина встречались уже четыре раза на уровне WTA. Украинка лидирует в этом противостоянии со счётом 3-1, однако последний матч теннисисток на «пятисотнике» в Берлине в 2021-м остался за россиянкой — 6:4, 7:5. Тем не менее на харде Элина обыгрывала Екатерину дважды — в Абу-Даби и Майами в том же году. Удастся ли Александровой взять реванш за два поражения на своём любимом покрытии? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт во понедельник, 10 августа.

Вышла в четвертьфинал канадского «тысячника» ещё одна россиянка — Диана Шнайдер. В матче четвёртого круга она одолела третью ракетку мира американку Джессику Пегулу — 6:3, 6:3. Диана наконец прервала свою четырёхматчевую серию поражений от Пегулы и взяла реванш за недавний проигранный матч в полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне. Эта победа стала третьей в карьере Шнайдер над игроком из топ-10 рейтинга. Ранее она обыгрывала американку Кори Гауфф на турнире в Торонто в 2024 году и белоруску Арину Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026.

На пресс-конференции после встречи Диана отметила, что всю игру оставалась спокойной, несмотря на погодные условия: «Да, в целом я очень довольна своей первой победой над Джессикой. Недавно у нас была пара трудных матчей, и я потерпела тяжёлые поражения. Сегодняшний день в целом был очень сложным из-за ветра. Думаю, что сегодня я отлично справилась с тем, что просто держала свои эмоции под контролем. Не было никаких негативных эмоций, и я просто проходила этап за этапом».

Она также упомянула недавний матч с Пегулой в Вашингтоне неделю назад. Диана рассказала, что в этот раз, в отличие от прошлой игры, знала, чего ожидать от своей соперницы. Поэтому в большинстве моментов догадывалась, как нужно правильно сыграть: «Я не смотрела весь матч целиком. У меня это уже было в памяти. Я знала, чего ожидать. Да, мы немного поговорили с тренером. В целом я хорошо сыграла против Джессики на прошлой неделе. Чувствую, что это было просто болезненное поражение, Сегодня я знала, как играть, поэтому лидировала в первом сете. Больше была важна психологическая составляющая. Просто жить настоящим моментом и не думать ни о предыдущих матчах, ни о будущем и обо всём таком».

Россиянка рассказала, что одним из ключевых факторов её победы стала хорошая игра на приёме: «Я была очень довольна своими удачными возвратами. Да, повторюсь, играть против ветра было очень тяжело. Я просто пыталась понять, в какую сторону дует ветер, в какую сторону сложнее, а в какую — нет. Просто старалась, опять же, играть очко за очком, а там посмотрим, как пойдёт. Я знала, что у неё хорошая подача, поэтому, наверное, больше сосредоточилась на своей подаче. А потом, если у меня была возможность, старалась брать любые мячи».

Стоит отметить, что Диана заработала матчбол после касания мячом сетки, который перевалился на сторону соперницы. Этот эпизод тоже не остался без внимания журналистов: «Конечно, это не тот способ, которым хочется заканчивать матч, поэтому я всегда чувствую себя неловко, особенно когда такое происходит на матчболе или в другом важном розыгрыше. Я была очень расстроена: сначала у меня был брейк-пойнт, затем он появился у Джесс, а потом произошёл этот эпизод с сеткой. Такое случается. Это чистая удача, если честно. Поэтому я считаю, что с точки зрения спортивного поведения правильно сказать «извини». Ведь в следующий раз мяч может так же отскочить на моей стороне, а может — на её. Никогда не знаешь. Это всегда примерно 50 на 50. Хотя, конечно, гораздо приятнее выиграть розыгрыш красивым ударом, чем победить благодаря касанию сетки», — так отреагировала Шнайдер на этот момент.

Благодаря победе над Пегулой россиянка повторила личный рекорд. Она одержала семь побед в основных сетках Открытого чемпионата Канады (все — в Торонто), повторив свой лучший результат на одном турнире WTA.

Столько же побед у неё было в Нинбо и на «Ролан Гаррос». Диана обосновала свои хорошие результаты здесь тем, что корты во многом подходят её игре: «Пока всё идёт хорошо. Мне нравится играть в Торонто. В целом мне кажется, что корты здесь очень хорошо подходят моей игре. Мне нравится Торонто. С нетерпением ждала возвращения. Я здесь второй раз, но да, корты мне определённо нравятся. Мне нравится публика, она очень меня поддерживает. Так что да, у меня остались приятные воспоминания, и я надеюсь, что так будет и дальше», — сказала Шнайдер в конце пресс-конференции.

В четвертьфинале Диана сразится с многократной чемпионкой ТБШ — полькой Игой Швёнтек. Теннисистки пересекались всего один раз, и этот матч остался за Швёнтек. В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде в 2025-м Ига победила Диану в трёх сетах — 6:0, 6:7, 6:4.

В этом сезоне полька дошла до 1/4 финала Australian Open, «тысячников» в Дохе, Индиан-Уэллсе и сыграла в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме. К тому же по ходу сезона Ига рассталась с тренером, с которым взяла большинство титулов ТБШ. Сейчас Швёнтек занимает восьмую строчку в рейтинге WTA и с новым специалистом пытается вернуться на свой прежний уровень игры.

Сможет ли Диана навязать борьбу опытной польке? Узнаем, когда спортсменки выйдут на корт в понедельник, 10 августа. Если и Диана, и Екатерина одержат победу в своих матчах, то в полуфинале турнира WTA-1000 в Канаде может состояться российское дерби.

Женский «тысячник» в Торонто проходит со 2 по 13 августа. За всеми подробностями и успехами российских теннисисток следите на «Чемпионате».