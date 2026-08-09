Российская теннисистка по имени Фелицата выиграла два финала! Она на пути в про-тур

Новая неделя — новые чемпионы! В эти выходные — 8 и 9 августа — российские теннисисты удачно выступили на турнирах World Tennis Tour (ITF). Делимся, кому удалось сразиться за трофеи и добраться до главных наград.

Яркий турнир получился у девушек в полюбившемся россиянами Куршумлия-Бане, Сербия. Там на соревнованиях категории W15 16-летняя Фелицата Дорофеева-Рыбас (№865 рейтинга) добралась до финала сразу в двух разрядах — одиночном и парном.

Впервые на взрослом уровне Фелицата дебютировала в сезоне-2024. Тогда она сыграла турнир W15 в Анталье, Турция, и дошла до четвертьфинала. До дебютной взрослой победы Дорофеева-Рыбас добралась на соревнованиях W15 в Бухаресте в мае. Ещё один трофей попал в руки на этой неделе!

Дорофеева-Рыбас в финале сербского турнира переиграла 427-ю ракетку мира Дениславу Глушкову – 6:2, 6:4. За неделю россиянка не потеряла ни сета! А ещё обеспечила себе рост в рейтинге на шесть позиций – к 859-й строчке.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: Из личного архива спортсменки

В парном разряде в Куршумлия-Бане Дорофеева-Рыбас тоже дотянулась до кубка! В дуэте с 20-летней россиянкой Варварой Паньшиной они выиграли турнир. Для Фелицаты этот парный трофей стал вторым в карьере, для Варвары – седьмым.

Однажды Фелицата поделилась историей о том, как родители выбрали ей настолько необычное имя.

«Кто выбрал имя? Папа и дедушка. Это вообще древнерусское имя (православное, в честь мученицы Фелицаты Римской. — Прим. «Чемпионата»), но есть же ещё такое итальянское «феличита» (итал. «счастье». — Прим. «Чемпионата»). Мне очень нравится, я очень счастлива, что мне его выбрали», — рассказывала спортсменка в интервью пресс-службе Федерации тенниса России.

Родилась Дорофеева-Рыбас 20 октября 2009 года в Москве. Она правша. Тренируется в России под руководством отца Виктора и наставницы Натальи Альбицкой.

В одиночном разряде в минувшие выходные также до финала дошла Анастасия Захарова (№99 рейтинга). 24-летняя уроженка Волгограда уже комфортно почувствовала себя в топ-100 и в основных сетках турниров WTA, но на этой неделе была вынуждена принять участие в соревнованиях категории W100 в Ландисвилле (США). Добыть трофей не удалось – в финале Анастасия уступила Ханне Вандевинкель (6:3, 3:6, 1:6).

Тем не менее, Захарова заметно поднимется в рейтинге WTA (+7 строчек) и займёт 92-ю позицию. Наилучший результат Анастасии в про-туре – 65-е место весной этого года. Через несколько недель россиянка должна сыграть в основе US Open – заключительного в сезоне турнира «Большого шлема».

В интервью для «Чемпионата» весной 2025-го Анастасия рассказала, из чего в профессиональном теннисе составляются большие расходы и как они компенсируются.

«Все траты покрываются так: я играю турниры, получаю призовые, они уходят на билеты, проживание, питание. А билеты сейчас дорогие, особенно в Америке. Вот мы ездили в США в Индиан-Уэллс. Там ночь в отеле стоила $ 270. И билеты у нас тоже вышли около $ 5000 туда-обратно. Ездила я ещё и не одна. Так что все финансы уходят на мою карьеру. Федерация не помогает, никакой финансовой поддержки или чего-то в этом роде у меня нет. В нашей стране поддерживают только хоккеистов и футболистов», — сказала Захарова в интервью для «Чемпионата».

У парней на этой неделе до финала добрался только 22-летний Илья Симакин (№297). Россиянин на «челленджере» в Стамбуле сыграл третий решающий матч в этом сезоне. При этом на последних семи турнирах Илья терпел поражение уже в первом круге.

В финале Стамбула Симакин ввязался в трёхсетовую борьбу с 500-й ракеткой из Франции Люка Пулланом. Парни провели на корте 2 часа 48 минут, но всё же чуть более стойким и удачливым в этот день оказался француз. Люка одержал победу с итоговым счётом 5:7, 6:2, 6:3. Симакин также на турецком турнире принял участие и в парном финале. Однако и там фортуна была не на стороне россиянина. Он в дуэте с 38-летним белорусом Сергеем Бетовым уступил первым сеяным Арде Азкаре/Джеймсу Маккинлею – 3:6, 1:6.

На прошлогоднем турнире ATP в Алма-Ате наша редакция пообщалась с Ильёй о его пути в элиту про-тура.

«Можно ли сказать, что в серии «челленджеров» уже освоился? Скорее всего, да. Но там тоже иногда дают знать о себе нервы. Чего-то не хватает. Когда-то боюсь что-то сделать, поэтому не прямо чтобы совсем освоился. Однако играть там мне комфортнее, чем тут [на турнире ATP]. Это 100%», — сказал Симакин в интервью для «Чемпионата».

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