Корнеева и Самсонова проиграли в 4-м круге Торонто. Но Алина взлетит в рейтинге на 14 мест

В воскресенье, 9 августа, на соревновании категории WTA-1000 в Торонто проходили сражения на стадии четвёртого круга. В битвах за выход в четвертьфинал турнира принимали участие и представительницы российского тенниса — Людмила Самсонова и Алина Корнеева. Но обо всём по порядку.

В этот день первой из наших спортсменок на корте боролась Самсонова, чьей соперницей стала Елена Рыбакина. Представительница Казахстана в данный момент располагается на наивысшей для себя строчке в мировой классификации — на втором месте, а впервые этой строчки Рыбакина добилась в марте текущего года. За карьеру в одиночном разряде 27-летняя теннисистка завоевала 13 титулов, в числе которых два мэйджора: Уимблдон-2022 и Australian Open — 2026. Кроме того, Елена добиралась до решающего матча на австралийском ТБШ в 2023-м, но проиграла этот поединок Арине Соболенко.

До старта сражения Рыбакиной и Самсоновой у россиянки было небольшое преимущество по количествам побед в личных встречах — 4-2. Людмила оказывалась сильнее представительницы Казахстана на старте Монреаля-2021 (6:4, 5:7, 6:4) и Токио-2022 (6:2, 6:4), в полуфиналах Монреаля-2023 (1:6, 6:1, 6:2) и Пекина-2023 (7:6, 6:3), тогда как за Еленой остались последние два матча: полуфинал Абу-Даби-2024 (6:0, 4:6, 6:2) и решающий поединок Страсбурга-2025 (6:1, 6:7, 6:1).

В начале первого сета спортсменки обменялись брейками — 1:1, и через пару геймов ситуация вновь повторилась — 3:3. Елене удалось опять забрать подачу Людмилы — 4:3, однако Самсонова быстро вернула потерянное — 4:4. Далее Рыбакина под ноль взяла своё — 5:4, после чего на приёме завершила этот отрезок сражения — 6:4 за 59 минут.

На старте второй партии теннисистки брали только свои подачи, однако в четвёртом гейме у Елены появилось два шанса вырваться в лидеры. Но Людмила выстояла — 2:2, а следом и сама сделала брейк — 3:2. После этого у спортсменок больше не появлялось шансов перевернуть ход игры. В итоге Самсоновой хватило небольшого преимущества, полученного ранее, и этот сет она взяла со счётом 6:4 за 53 минуты.

Начало решающего отрезка поединка Рыбакина провела крайне плохо, упустив сначала одну свою подачу — 0:1, а следом и вторую — 0:3. Казалось, дело идёт к разгрому второй ракетки мира, но представительница Казахстана проявила характер. Елена отыграла первый брейк — 1:3, после чего восстановила равновесие в партии — 3:3. В восьмом гейме Рыбакина заработала тройной брейк-пойнт, однако реализовать его ей не удалось — 4:4. И чуть позже Елена под ноль на приёме поставила победную точку в битве с россиянкой — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 55 минут.

Людмила Самсонова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Таким образом, Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал Торонто. Рыбакина же на канадском «тысячнике» далее поборется с местной теннисисткой Лейлой Фернандес или с японкой Наоми Осакой. Успешное выступление Елены на этом турнире приближает её к Арине Соболенко и заветной цели — стать первой ракеткой мира.

За попадание в восьмёрку лучших в Торонто также боролась Алина Корнеева. В качестве соперницы россиянке досталась Кори Гауфф, с которой наша теннисистка ранее никогда не пересекалась на корте. Сейчас 22-летняя американка занимает четвёртое место в рейтинге, а её наилучшее достижение — вторая строчка, и впервые она на неё забралась в июне 2024-го. В коллекции у Гауфф 11 трофеев в одиночке, включая US Open — 2023, Итоговый турнир — 2024 и «Ролан Гаррос» — 2025.

Накануне сражения с Кори Алина поделилась мыслями о скором поединке с именитой соперницей, подчеркнув, что встреча определённо получится напряжённой. «Это будет очень волнительно для меня, ещё один матч с топ‑игроком. Это произойдёт на большой сцене с публикой, и я очень рада. С Кори это окажется новый опытом с бывшей чемпионкой турнира «Большого шлема» и топ‑игроком», — заявила россиянка.

На пресс-конференции Корнеева также высказалась насчёт своих последних результатов в туре. Напомним, по ходу Торонто-2026 Алина выбила Полину Кудерметову, Эмму Наварро и Иву Йович. «Мы все знаем, что в юниорах, если ты выигрываешь самые тяжёлые геймы, соперницы могут потом сделать тебе «подарок». Сейчас, играя против лучших, ты чувствуешь, что должна быть сконцентрирована на каждом мяче. Полная концентрация. Моя главная цель на сегодня — играть каждый матч без спадов, быть сосредоточенной на протяжении всей игры. Мы люди, такие перепады могут случаться, но это тот момент, в котором я хочу прогрессировать больше всего.

Что я сделала и в чём прибавила? Вы должны спросить моего тренера, однако мы работаем над тем, чтобы стать более агрессивными и при этом сохранять последовательный план. Я сосредоточена на том, чтобы у меня всегда был план «А», план «Б» и любой другой на случай, если что-то пойдёт не так. В психологическом плане мы пытаемся достичь большей стабильности. Это сложно, потому что я очень эмоциональная девушка, но я стараюсь», — приводит слова спортсменки издание Punto de Break.

Старт первой партии Алина провела превосходно, сразу же сделав брейк — 1:0. Но после этого у Корнеевой случился мощный спад: Гауфф вернула потерянное — 1:1 — и затем ещё раз взяла подачу соперницы — 3:1. Кори довела счёт до 5:1 в свою пользу, после чего россиянка наконец добилась обратного брейка — 2:5. Американка попыталась завершить партию на приёме и даже заработала два сетбола, однако Алина выстояла — 5:3 в пользу Гауфф. Зато на своей подаче у Кори всё получилось — 6:3 за 38 минут.

Алина Корнеева Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Второй сет пролетел для Корнеевой в одну калитку: теннисистки обменялись брейками в первых геймах партии, но дальше Гауфф перехватила на корте инициативу — 1:1. Корт вырвала лидерство — 2:1, после чего ещё раз взяла подачу Алины — 4:1. Победную точку в поединке американка в итоге поставила на приёме со второго матчбола — 6:3, 6:1 за 1 час 14 минут.

Таким образом, Корнеева не сумела забрать путёвку в четвертьфинал Торонто. Для Алины это был наивысший результат на «тысячниках», ранее она принимала участие только в первом круге Рима-2026. В лайв-рейтинге россиянка отыграла 14 мест и поднялась на 75-ю строчку, повторив своё лучшее достижение в мировой классификации.

Соревнование в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Следите за всеми подробностями на «Чемпионате».