А в мужской одиночке в Монреале в четвертьфинал пробился только один игрок топ-10.

Рыбакина в Торонто вышла на чемпионку ТБШ. Медведев и Шнайдер узнали соперников в парах

В ночь с 9 на 10 августа мск на Открытом чемпионате Канады (мужчины соревнуются в Монреале, женщины — в Торонто) определились все участники четвертьфиналов в одиночных разрядах. В частности, имя соперницы узнала двукратная победительница мэйджоров Елена Рыбакина. В парных разрядах прошли заключительные матчи второго круга — определились соперники дуэтов, в которых выступают Даниил Медведев и Диана Шнайдер, а также состоялись первые четвертьфиналы. В мужском одиночном разряде стали известны все участники 1/4 финала. Теперь обо всём по порядку.

В первых матчах игрового дня российские теннисистки Людмила Самсонова и Алина Корнеева не смогли выйти в четвертьфинальную стадию. Они уступили Елене Рыбакиной и Кори Гауфф соответственно. Об этом читайте в отдельном материале.

Соперница Рыбакиной по четвертьфиналу определялась во встрече финалистки US Open 2021 года Лейлы Фернандес (Канада, 30) и четырёхкратной чемпионки ТБШ Наоми Осаки (Япония, 11). В первой половине стартового сета теннисистки обменялись брейками, в седьмом гейме Осака под ноль взяла подачу соперницы, а затем отыграла два брейк-пойнта и в результате удержала преимущество — 6:4. Во второй партии японка не допустила брейк-пойнтов на своей подаче и довольствовалась единственным брейком, сделанным в седьмом гейме — 6:4, 6:4 за 1 час 23 минуты.

А Гауфф, выбившая Корнееву, сыграет с Белиндой Бенчич, которая навесила «баранку» Александре Эале — 6:4, 6:0 за 1 час 14 минут. В первом сете Эала на равных сражалась с соперницей, однако в концовке Бенчич оказалась чуть сильнее. В девятом гейме при счёте 4:4 швейцарка оформила третий брейк и затем подала на партию. А во втором сете Белинда победила уже за явным преимуществом, не подарив Эале ни одного брейк-пойнта.

Четвертьфиналистки в верхней половине сетки определились в предыдущий игровой день. Екатерина Александрова сыграет с Элиной Свитолиной, а Диана Шнайдер — с Игой Швёнтек.

В парном разряде соперниц по четвертьфиналу узнал российско-бельгийский тандем Диана Шнайдер/Элисе Мертенс. Они встретятся со словачкой Терезой Михаликовой и британкой Оливией Николлс, которые обыграли Эрин Рутлифф и Алдилу Сутджиади со счётом 6:3, 7:5.

Свои четвертьфиналы уже выиграли Сара Эррани/Николь Меликар-Мартинес и Се Шувэй/Елена Остапенко. Эти дуэты сойдутся в «нижнем» полуфинале.

В мужском парном разряде Даниил Медведев и его напарник Фабиан Марожан узнали, с кем им предстоит встретиться в 1/4 финала. Соперниками россиянина и венгра станут французы Тео Аррибаже и Альбано Оливетти, выбившие Юки Бхамбри и Майкла Винуса — 7:6 (7:5), 5:7, [11:9].

А в одиночном разряде стали известны все участники 1/4 финала. До этой стадии добрался лишь один представитель первой десятки мирового рейтинга — Бен Шелтон. В четвёртом круге он одолел Жоао Фонсеку — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 49 минут. В каждой из партий Шелтон уступал с брейком, но отыгрывался, причём во втором сете пришлось играть тай-брейк.

А наиболее неожиданным четвертьфиналистом стал 21-летний испанец Даниэль Мерида-Агилар, 63-я ракетка мира. Он выбил 69-го номера рейтинга ATP Таллона Грикспора — 6:3, 6:1 за 1 час 10 минут — и вышел в свой первый четвертьфинал на уровне «Мастерсов».

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