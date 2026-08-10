«Когда играю турниры, я в режиме выживания». Бублик перед US Open задержался в Питере

На карте Санкт-Петербурга появилась новая точка притяжения для любителей тенниса. На днях 11-я ракетка мира Александр Бублик совместно с медиаплатформой First&Red открыл корт в родном городе (теннисист родился в Гатчине, Ленинградская область). Площадка расположилась на улице Коммуны в Красногвардейском районе.

Создатели нового теннисного пространства построили открытый хардовый корт с небольшой трибуной. Площадку украшают фирменный логотип и цитата спортсмена, нанесённая огромными буквами прямо на поверхность корта: «Теннис – простой вид спорта. Мяч туда, мяч обратно».

После торжественной церемонии открытия Александр Бублик вместе со своим тренером Артёмом Супруновым провёл мастер-класс, теннисные челленджи, пообщался с болельщиками в формате public-talk, а также раздал автографы (очередь за фото с Александром растянулась на сотню метров). После официальной и развлекательной части Бублик вместе с тренерским штабом также провёл открытую для фанатов двухчасовую тренировку.

Трибуна на новом корте Фото: Пресс-служба First&Red

На новом корте для всех желающих будут проходить бесплатные занятия с инструкторами, а также есть возможность арендовать площадку для самостоятельных тренировок. По словам теннисиста, он и сам планирует тренироваться здесь, когда будет приезжать в Петербург.

Во время этого мероприятия корреспонденту «Чемпионата» удалось пообщаться с Александром — обсудить пропуск американских «Мастерсов», предстоящий микст с Винус Уильямс на US Open, ожидания от Олимпийских игр в Лос-Анджелесе-2028 и почему важно сохранять баланс между работой и домом.

Александр Бублик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Александр, вы сегодня впервые увидели свой корт. Понравился? Насколько вы были вовлечены в процесс его создания?

– Я был вовлечен минимально — в дизайн, всякие фразы, цитаты, которые мы согласовывали. Конечно, для меня это было эмоционально, потому что я всегда, когда был маленький, хотел, чтобы кортов было больше. А открыть корт своего имени, конечно, это большая честь для меня. Я сильно волновался.

– Почему хард?

– Ну, хард, он всесезонный, получается. За ним, мне кажется, полегче ухаживать, бетон всё-таки. И у нас почти нет открытых хардов в Питере, а я здесь могу тренироваться. Я всё равно буду сюда приезжать иногда тренироваться.

– У вас есть планы и дальше заниматься развитием петербургской теннисной инфраструктуры? Возможно, открыть школу в Санкт-Петербурге после окончания карьеры?

– Планы, конечно, есть. Было пару попыток начать строительство теннисной академии, но у нас они срывались, к сожалению. Я надеюсь, что в итоге мы так или иначе исполним это наше желание, потому что всё-таки хотелось бы, чтобы в Петербурге теннис развивался. Я из Гатчины, тренировался во Всеволожске, в Питере, я всё равно отсюда, и, хотелось бы, конечно, чтобы теннис развивался, хочется постараться этому как-то помочь. Я надеюсь, что маленький корт, который мы сделали, положит начало всему тому большому пути, который мы хотим пройти.

Бублик проводит мастер-класс для болельщиков на новом корте

– Вы заявлены сыграть микст с Винус Уильямс на US Open. Звучит интригующе. Чья это была идея?

– Я не могу сказать, чья это была идея. Мне написал агент, спросил, будем ли мы играть. Я говорю: «Да, давай играть». Я думаю, что её агент ей точно также написал.

– То есть это была не ваша инициатива?

– Я ни разу с ней не разговаривал. Я её видел, может, два раза в своей жизни.

– А как на US Open это устроено? У вас есть немного времени, чтобы познакомиться и сыграться?

– Нет, не знаю, как это будет устроено. Ко мне пришёл агент на Уимблдоне и сказал, что ему написал агент Уильямс, спросил, будем ли мы играть микст. Я говорю: «Да, а чего не играть?». Он говорит: «Ну, и я так подумал, давайте сыграем». Я думаю, что она тоже об этом узнала, примерно так же, как и я.

Александр Бублик проводит мастер-класс Фото: Пресс-служба First&Red

Фирменный теннисный челлендж Александра Бублика Фото: Пресс-служба First&Red

– Недавно стало известно, что теннисный турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе начнётся всего через четыре дня после финала Уимблдона. Как вы к этому относитесь?

– Мне, честно, вообще всё равно. Я к Олимпиаде отношусь как к дани уважения той стране, за которую я выступаю. Я знаю, насколько это важно казахстанцам, я знаю, насколько это важно стране, за которую я выступаю, за которую, в принципе, меня и взяли выступать, чтобы вот эти моменты были. Поэтому для меня не имеет значения, это через четыре дня после финала Уимблдона или через один. Я в любом случае приеду и постараюсь.

– К слову, об Олимпиаде. Вы представляете Казахстан, и не так давно золото Олимпийских игр по фигурному катанию выиграл казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Вы поддерживали с ним контакт?

– Я в принципе фигурным катанием не увлекаюсь. Я видел, когда всё это началось, начался большой бум: Илья Малинин, Алиса Лью, Пётр Гуменник. Я начал смотреть, потому что у моего друга, Сергея Минаева, дочка-фигуристка, они немножко мне объяснили, что там к чему. В общем, все вот эти какие-то полускандальные вещи начались, и я стал следить немножечко. И когда Миша Шайдоров выиграл, я ему сразу написал, поздравил. У нас даже была идея записать с ним подкаст, но, к сожалению, не получилось. Вот так. Желаем ему удачи.

Автограф-сессия Александра Бублика. Фото пресс-службы First&Red Фото: Пресс-служба First&Red

– Насколько для вас сегодня принципиально находиться в районе топ-10 рейтинга?

– Непринципиально. Если ты выигрываешь матч, титул – ты будешь в десятке, а если не выиграешь, ты в ней не будешь. Это просто путь, который ты пытаешься пройти, и стараться быть, как можно выше.

– Вы недавно объясняли, почему пропускаете августовские «Мастерсы» в Северной Америке. Не было момента, когда пожалели об этом на US Open?

– Единственный раз, когда я сыграл хорошо на US Open, это был прошлый год, когда я пропустил два «Мастерса». Поэтому, если в этом году я сыграю хорошо, то я думаю, что вряд ли когда-то ещё сыграю на тех двух турнирах. Но опять-таки, понятно, что это весёлая история, что у тебя день рождения сына, да, я всегда об этом говорил. Но также понятно, что к восьмому месяцу сезона, конечно же, тело даёт свои сбои, и нужно давать себе время, чтобы восстановиться. Мы же как работаем, чтобы проще объяснить, есть, условно, сосуд, который наполняется водой. Вот если он переполнен, то начинаются проблемы. Нужно его опустошить и заново наполнить. Вот этим мы и занимаемся.

Ты берёшь отдых, например, 10 дней – в моём случае я 10 дней вообще ракетку не трогал после финала Кицбюэля. И вот, грубо говоря, это сегодня моя четвёртая тренировка (разговор записан 08.08.2026. – Прим. «Чемпионата»), то есть потихонечку я начинаю наполняться. Потом ты начинаешь снова перенасыщаться в середине блока, снова начинаешь успокаиваться, расслабляться. Потом ты выходишь уже в игровой режим, потому что дальше у меня турниры идут подряд: US Open, Кубок Дэвиса, Кубок Лэйвера, и всё, до конца года я играю подряд без перерыва. То есть сейчас, это, наверное, единственный период, когда я могу спокойно побыть дома, заняться какими-то вещами, открыть корт, может провести какое-то благотворительное мероприятие.

Это очень важно. Это составляющая жизни, понимаете? Теннис, зачастую, мне кажется, и вообще спорт, рассматривают, как жизнь – не составляющую жизни, а саму жизнь. Но это не так. Есть очень много сопутствующих вещей, которые для меня также важны. Побыть дома, быть в родном Петербурге. Я не так много времени здесь провёл за всю свою жизнь. Грубо говоря, я тут с 18 лет начал играть. Думаю, что за последние 10 лет я провёл здесь всего год. И, конечно, для меня это важно. Я взрослею, я старею даже. И для меня крайне необходимо делать паузу для того, чтобы потом продолжать играть.

Бублик на «Празднике огурца» в Суздале

– Насколько я знаю, когда вы находитесь здесь, вы ходите по театрам, посещаете разные культурные события. Вы для себя отмечаете, куда хотите пойти, когда находитесь в туре или это происходит спонтанно? То есть вы приезжаете и уже смотрите, куда можете успеть сходить.

– Когда я играю турниры, я в другом режиме нахожусь, в режиме выживания. Вот, например, в этом году я спросил супругу: «Какие тебе турниры больше всего понравились?» Она мне какие-то назвала, а я начинаю понимать, что самый прикольный турнир, который был в плане каких-то активностей, оказался Майами. А в момент, когда я был в Майами, мне хотелось оттуда уехать как можно быстрее, потому что я уже не мог там находиться. Ты находишься в таком состоянии, что тебе нужно выигрывать, постоянно есть давление, ты постоянно тренируешься, постоянно переезжаешь куда-то. И я думаю о театре, о каких-то таких вещах только тогда, когда я уезжаю оттуда. То есть я проиграл, например, матч на последнем турнире в серии, и такой: «О, что мы делаем? Поехали». Начинаем искать какие-то активности.

Когда ты на турнире, у тебя просто нет на это никаких ресурсов. Теннис настолько энергозатратный вид спорта, что если ты об этом думаешь, наверное, ты не сможешь работать. Даже я, который, в принципе, всю жизнь балансировал, понимаю, что это очень тяжело, и становится только тяжелее.