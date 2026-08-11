Шнайдер и Александрова проиграли в Торонто. Россиянок в сетке «тысячника» не осталось

В ночь с 10 на 11 августа мск на турнире категории WTA-1000 в Торонто состоялись первые матчи 1/4 финала. В них принимали участие российские теннисистки Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, которые в случае побед выходили друг на друга в полуфинале. А на «Мастерсе» в Монреале в одном из парных четвертьфиналов играл Даниил Медведев.

Диана Шнайдер, посеянная под 15-м номером, вышла на корт с шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек (7). Шнайдер мощно выступила в четвёртом круге, не отдав ни сета третьей ракетке мира Джессике Пегуле (6:3, 6:3). Швёнтек отметилась волевой победой над Мартой Костюк — 3:6, 6:1, 6:2.

Ранее Диана и Ига лишь однажды играли друг с другом. В четвёртом раунде грунтового «тысячника» в Мадриде в прошлом сезоне полька оказалась сильнее — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Россиянка всеми силами стремилась к реваншу. Однако добиться его не получилось. Игра откровенно не задалась у Шнайдер, которая за весь матч так ни разу и не вышла на брейк-пойнты. В первом сете россиянка дважды отдала подачу, во втором — трижды. Причём во второй партии Диана получила скрытую «баранку», после того как выиграла первый гейм. Она часто ошибалась, допустив 22 невынужденных за матч, а у Швёнтек их оказалось всего восемь. Полька победила чуть более чем за час — 6:2, 6:1 за 1 час 4 минуты.

Екатерина Александрова (16) противостояла украинке Элине Свитолиной (9). Александрова преподнесла сенсацию в 1/8 финала, выбив первую ракетку мира Арину Соболенко (7:6 (7:3), 4:6, 6:4). А Свитолина уверенно обыграла Аманду Анисимову — 6:2, 6:4.

В личных встречах перевес был на стороне украинки: 3-1. Правда, последний матч Элины с Екатериной состоялся на травяном турнире в Берлине в сезоне-2021, то есть более пяти лет назад. Тогда, к слову, победила Александрова — 6:4, 7:5. В этот раз российская теннисистка потерпела поражение.

В первом сете Александрова во всём превосходила соперницу. Россиянка успешно провела ключевой отрезок в середине партии: в пятом гейме она реализовала третий брейк-пойнт, а подтверждая брейк, ушла с брейк-пойнта — 4:2. Закончила партию Екатерина брейком под ноль — 6:3 за 30 минут.

Во втором сете всё неожиданно развалилось. Александрова брала не более двух очков за гейм, и только в шестом гейме эта тенденция нарушилась. Екатерина даже вышла на брейк-пойнт, но не использовала его и в результате не смогла избежать «баранки» — 6:0 в пользу Свитолиной за 24 минуты.

В решающей партии украинка дожала Александрову, несмотря на то что россиянка значительно лучше попадала первым мячом — 71% против 38%. Из первых шести геймов Екатерина взяла лишь один, дважды проиграв свою подачу. Уступая 1:5, Екатерина пустилась в погоню и отыграла один брейк, но на камбэк её не хватило. В девятом гейме она не взяла ни очка на подаче и потерпела поражение — 3:6, 6:0, 6:3 в пользу Свитолиной за 1 час 34 минуты.

В полуфинале Швёнтек и Свитолина сыграют друг с другом. А другую пару полуфиналисток составят победительницы четвертьфиналов Наоми Осака — Елена Рыбакина и Белинда Бенчич — Кори Гауфф.

А Даниил Медведев и венгр Фабиан Марожан в парном четвертьфинале Монреаля сражались с представителями Франции Тео Аррибаже и Альбано Оливетти.

В расписание в который уже раз вмешалась погода. В одиночном разряде игроки вообще не выходили на корт, а в матче Медведева удалось провести лишь один сет. У Даниила и его напарника были прекрасные шансы выиграть партию, но они ими не воспользовались. Брейков в этом сете не было, несмотря на то что более половины геймов заканчивались на решающем очке (при 40-40). Медведев и Марожан при этом упустили четыре сетбола на приёме — по два в 10-м и 12-м геймах. На тай-брейке россиянин и венгр вели 3:1 с мини-брейком, но после этого выиграли лишь одно очко — 7:6 (7:4) в пользу Аррибаже и Оливетти за 57 минут.

После этого игру прервал дождь. После паузы теннисисты вернулись на корт, но во втором сете провели лишь один розыгрыш. Погода окончательно испортилась, и матч пришлось перенести на следующий день.

Открытый чемпионат Канады завершится в четверг, 13 августа. За всеми событиями Canadian Open следите на «Чемпионате».