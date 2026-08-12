«Может, увижусь с Лютовой на US Open». Юниорка со счастливым именем рвёт взрослый тур

В минувшие выходные 16-летняя теннисистка Фелицата Дорофеева-Рыбас сумела завоевать сразу два трофея на профессиональном уровне. В сербской Куршумлия-Бане юная россиянка выиграла на турнире W15 и в одиночке, и в паре с соотечественницей Варварой Паньшиной. «Чемпионат» расспросил талантливую спортсменку о том, как проходит её адаптация во взрослом туре, чем запомнились юниорские «Шлемы» и что она ожидает от предстоящего US Open.

Фелицата Дорофеева-Рыбас

Дата рождения: 20 октября 2009 года (16 лет).

Титулы на уровне ITF Junior: 4 (одиночка), 5 (пара).

Титулы на уровне World Tennis (ITF): 2 (одиночка), 2 (пара).

Наивысшее место в одиночном рейтинге: 833-е (WTA), 16-е (ITF Junior).

Текущее место в одиночном рейтинге: 865-е (WTA), 16-е (ITF Junior). 20 октября 2009 года (16 лет).4 (одиночка), 5 (пара).2 (одиночка), 2 (пара).833-е (WTA), 16-е (ITF Junior).865-е (WTA), 16-е (ITF Junior).

Папа-тренер

— Вы не первый раз играли в Куршумлия-Бане. Что можете сказать про этот турнир?

— На самом деле, место своеобразное, потому что здесь горы и небольшая высота над уровнем моря, но я люблю сюда приезжать. Тут в целом ничего не отвлекает, да и очень нравится это соревнование, ведь оно на грунте. Я сейчас перехожу во взрослый тур после юниорских турниров и тут стараюсь развивать свой теннис.

Фелицата Дорофеева-Рыбас с трофеем на турнире в Куршумлия-Бане-2026 Фото: Из личного архива Фелицаты Дорофеевой-Рыбас

— Как вам качество кортов? Организация соревнования?

— Нижние корты, которые центральные, конечно, получше, а на верхних — небольшие ямы, но я думаю, что это нелегко исправить. С организацией всё хорошо, в порядке, всё вовремя. Судьи тут тоже хорошие. Я не особо часто ездила на взрослые турниры, но, наверное, здесь лучшая организация. Была также на турнире W35 в Анталье, но здесь мне больше нравится, чем там.

— Чем друг от друга отличаются Куршумлия-Баня и Анталья?

— Тут чуть-чуть высота над уровнем моря, а в Анталье больше отвлекающих факторов. В Куршумлия-Бане горы, ничего не мешает, всё спокойно, можешь нацелиться на игру, на матч. А Анталья — это всё-таки курортный отдых, и достаточно сложно иногда сфокусироваться на поединке. На самом деле, я очень люблю турнирную жизнь, много новых знакомств, опыта, поездок по разным странам.

— Где вы разместились в Куршумлия-Бане?

— В домиках неподалёку от кортов. Это обходится примерно в € 40 или € 60 в сутки. Обычно мы размещаемся в гостиницах на турнирах. В отеле я тоже жила здесь и, например, в прошлый раз, когда размещалась там, ходила в спа, всё было отлично. Я этими услугами пользовалась не во время турнира, а после, потому что не люблю ходить в баню или ещё куда-то перед матчем. После сражения обычно бегаю, растягиваюсь, использую роллы и велосипед для восстановления.

— Ходите ли на экскурсии во время турниров? Успели ли увидеть что-то в Куршумлия-Бане?

— Нет, из Куршумлия-Бани я никуда не уезжала, так что ничего не видела. Вообще, мне обычно удаётся что-то посмотреть, всё-таки чаще всего хотя бы один свободный день на турнире находится. Больше всего мне, например, запомнилась Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен увидела во время Уимблдона. Очень хотела побывать в Англии, мне там очень понравилось.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: Из личного архива Фелицаты Дорофеевой-Рыбас

— Давайте немного поговорим о вас. Расскажите, как начали играть в теннис? Чем занимается ваша семья?

— В теннис меня привёл папа. У меня и тётя тренер, и папа, они со мной пошли на теннисные корты. Но изначально меня не собирались отдавать в спорт, просто очень понравилось в теннисе. Я постоянно играла с мячом, вечно хотела на корт, с детства сразу полюбила эту игру, так что родители решили меня дальше развивать. Когда я только начинала играть РТТ-турниры, тётя со мной ездила, потом уже папа начал. И я ей тоже очень благодарна, ведь она внесла свою лепту в моё обучение в детстве. Мама моя не работает, она с младшим братом живёт в Москве. Конечно, она следит за моими успехами, поддерживает меня, но езжу я на турниры чаще всего только с папой.

— Как у вас строится работа с папой? Трудно ли разделять роли: отец-тренер и дочь-спортсменка?

— Чаще всего мы тренируемся в разъездах, на турнирах, но обычно эти соревнования в Европе, так что я где-то там и остаюсь. Если я в Москве, то работаю ещё с Натальей Александровной Ващенко и её мужем. Порой тяжело разделять роли отца и спортсменки, но на самом деле мне очень сильно повезло, что у меня папа-тренер, не у всех есть такие возможности. И да – в каких-то моментах мы можем ссориться, не понимать друг друга, однако я всё равно очень благодарна папе за всё. Мне повезло, что я работаю с ним.

— Какие преимущества от того, что ваш папа — тренер?

— Наверное, это единственный человек, который всё время знает, как мне лучше. Он всегда может меня поддержать, сказать что-то правильное, направить меня на нужный путь. У меня с ним лучше всего контакт, мы можем смеяться на тренировке, и мне с ним комфортно. Бывают какие-то разногласия, но чаще всего он меня понимает.

— Я слышала, как после матча папа дал вам задание проанализировать прошедший поединок. Как это вообще происходит?

— Да, я анализирую матч, свои ошибки, какие-то недостатки. После этого мы идём на тренировки и уже их дорабатываем, чтобы в следующих матчах всё становилось лучше. Мы стараемся играть больше турниров, потому что на соревнованиях легче набирается форма. Во время поединков сам понимаешь, какие у тебя минусы, что нужно тренировать. Мы всегда после завершения сражения идём вечером тренироваться, прорабатывать недостатки.

Фелицата Дорофеева-Рыбас и Виктор Рыбас Фото: Из личного архива Фелицаты Дорофеевой-Рыбас

— После какого турнира папа впервые вас попросил об этом?

— Это не так давно началось – наверное, в этом году после Австралии. Он понимает, что мне нужно уже переходить во взрослый женский теннис. Необходимо быть более нацеленной на теннис, усердно работать, всё вкладывать в спорт, потому что без этого далеко не уедешь. Даже если у тебя талант, всё равно его нужно развивать, так просто на этом уровне не заиграешь, нужно тренироваться. Многие могут говорить, что у тебя талант, благодаря чему ты и играешь, но эти люди не понимают, сколько ты вкладывал в теннис, в эти результаты, которые у тебя есть.

— Получается, вы часто сталкиваетесь с такими людьми?

— Да, часто. Обычно это завистливые люди, которые сами ничего не добились и просто хотят испортить жизнь другим. А вот по поводу того, что мой папа — тренер, я ничего негативного не слышала. Только про себя.

— Где сейчас располагается ваша тренировочная база? И где вы готовитесь в межсезонье?

— Если в Москве, то на НТЦ и ещё в Playpark. Работаю там с папой и Натальей Александровной, а Федерация тенниса России мне помогает с этими тренировками. Если я не в Москве, то, наверное, часто приезжаю в академию в Милане, там я тоже работаю. По поводу межсезонья — прошлый раз в Москве выезжала на сборы с нашей федерацией.

— Кто вам помогает в материальном плане? Кто оплачивает поездки на турниры и занятия в Италии?

— Мне всё оплачивает папа, особо не лезу в его финансы. Федерация тенниса России меня тоже спонсирует, я у них на контракте. Они в Москве обеспечивают мне все тренировки и выездные сборы. Очень благодарна за эту возможность, за деньги, которые они мне дают. Это очень сильно облегчает жизнь. Кажется, два года назад со мной подписали контракт. Но я также с детства нахожусь в сборной.

Чемпионка Уимблдона — лучшая подруга

— Есть ли у вас братья, сёстры?

— Да, у меня есть младший брат, ему 11 лет. Его зовут Фрон, он ходит в школу, занимается боевыми искусствами. Родители решили не отдавать его в теннис, кстати. Не знаю почему, но, наверное, им достаточно уже меня в теннисе. Да и мальчику на самом деле сложнее построить карьеру, чем девочке. Нужны данные, должен быть высокий рост, потому что очень сложно заиграть в мужском туре.

— Почему вам решили дать такие необычные имена?

— Это вся семья так решила. Меня назвали папа, мама и дедушка. Они выбирали имя и решили назвать Фелицатой, а брату дедушка решил дать имя Фрон. У меня ещё тётю зовут Юста! Мне кажется, семья хотела просто дать необычные имена. По поводу других не знаю, но моё переводится как «счастье, удача».

— Ваше имя близкие как-нибудь сокращают? Часто ли люди обращают внимание на него?

— Брата зовут просто Фроном, а меня друзья и семья называют Фелей, если коротко. Всё время, когда люди слышат моё имя, они говорят, что это первый раз, когда они услышали это имя, что оно очень необычное. Чаще всего его не могут выговорить с первого раза.

— Вам это не мешает? Удаётся ли судьям правильно произносить ваши имя и фамилию?

— Нет, я, наоборот, очень люблю своё имя. Рада, что его выбрали для меня, мне нравится, что оно необычное. По поводу судей — они всё время перед матчем переспрашивают фамилию, а имя, кстати, они могут выговорить. Почему-то с фамилией у них сложно дела обстоят. Возможно, потому что она двойная, и они не понимают, как правильно выговаривать её. Одна часть фамилии у меня от мамы, а другая — от папы.

— Как обычно теннисистки в туре реагируют на имя, на фамилию?

— Другие люди меня никак не сокращают. Но судьям, конечно, произносить проще Дорофеева, они это легче воспринимают. А новые друзья, знакомые спрашивают, конечно, как сократить. Никто меня из тура по фамилии не называет, чаще всего по имени. Обычно обращаются как к Феле, если друзья, а малознакомые люди зовут Фелицатой. Только потом уже спрашивают, как покороче обратиться.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: NurPhoto via Getty Images

— А кто ваши друзья в туре?

— У меня много знакомых. Я со многими русскими девочками общаюсь. Даже не со многими, а со всеми! Мы очень дружные, всегда поддерживаем друг друга. И я очень ценю, что у меня есть такие друзья. А прямо лучшие мои друзья, это, наверное, Аня Пушкарёва (чемпионка Уимблдона-2026 среди юниоров, — Прим. «Чемпионата») и Стеша Бондаренко.

— Поздравляли Аню Пушкарёву с успехом на Уимблдоне?

— Конечно! Я очень рада и счастлива, что она показала такие результаты. Просто знаю, какой путь она прошла и сколько тоже в это вкладывала. Люди и тут могут сказать, что это всё удача или ещё что-то. Но на самом деле она проделала огромную работу, и я безумно рада, что у неё всё получилось.

— Как по ходу турнира строилось ваше общение? Вы же с ней ещё и в паре играли на Уимблдоне.

— Я, по-моему, была до её четвертьфинала или полуфинала, потом улетела. Я её каждый день разминала! Мы достаточно долго вместе были, примерно два месяца каждый день друг друга видели. И я невероятно счастлива, что она выиграла.

— Как вы проводите время вместе?

— У нас нет особо свободного времени прямо на турнирах, потому что она с папой чаще всего. На соревнованиях мы просто всё время на корты ходим вместе, вечером можем отправиться куда-то покушать. Или фильмы посмотреть, просто поговорить. Мы очень любим разговаривать, можем просто ходить по улице и часами болтать!

— В одиночке вы когда-нибудь играли друг против друга? Может, на каких-то ранних турнирах?

— Да, мы играли, по-моему, два раза друг против друга. Впервые это было на первенстве России, я тогда победила в трёх партиях. А во второй раз, кажется, на Спартакиаде, и я тогда проиграла в двух сетах.

— Взаимоотношения не портятся из-за таких матчей?

— Нет, никогда не портятся. Вообще, ни с кем из девочек, с кем играла, — русских или зарубежных. Потому что все понимают, что это теннис, всё нормально. Когда ты выходишь на корт, у тебя, можно сказать, отключаются все дружеские чувства по отношению к человеку по ту сторону сетки. Тебе нужно понимать, что перед тобой соперница, которую ты должна обыграть. Понятное дело, не перегибаешь палку, ничего не можешь ей сказать, как-то мяч кинуть в другую сторону. Мы можем кричать «камон», но это ничего не значит.

— Касаясь Спартакиады, вы там выиграли бронзу в команде. Как вам такой опыт?

— Я очень люблю команды, но в то же время это своеобразно. Ты не можешь отвечать только за себя, даже если выиграешь матч, то всё равно не всё зависит от тебя. И на самом деле в каких-то моментах это хорошо, что вы вместе, это весело, круто, поддерживаете друг друга. Однако я обычно люблю, когда нет каких-то других факторов, которые могут изменить итоговый результат. Чтобы всё зависело только от моих действий.

— Значит, больше предпочитаете одиночку?

— Да, именно по этим причинам. Мне кажется, что я больше хотела бы в одиночном разряде заиграть, чем в парном. Думаю, большинство людей так тоже считает, потому что в одиночном и денег больше в том числе. Но мне в дуэте легче играть, ведь чаще всего это весело, да и в целом не всё от меня зависит.

— А с кем вы обычно пару играете? По юниорам, по взрослым.

— На юниорских «Шлемах» с Аней Пушкарёвой всё время. Мы и Австралию, и «Ролан Гаррос», и Уимблдон с ней играли. Сейчас на US Open поедем и там тоже вместе будем выступать. Насчёт дуэтов во взрослом туре — смотря кто поедет. Всё время с разными людьми. У меня нет какой-то постоянной напарницы, постоянно приходится искать. Сейчас ещё сложнее даже, потому что у меня нет нормального парного рейтинга. И люди, наверное, видят, что я не очень высоко стою. Да и в целом взрослые девочки между собой общаются, а я только вхожу в этот тур, так что иногда сложно на дуэт договариваться.

— Вам со взрослыми теннисистками удаётся пообщаться, провести время вместе?

— Иногда – да, но чаще всего я на турнирах с папой. Обычно девочки вместе ходят, а я больше общаюсь со своими сверстницами и с юниорками, которые сюда тоже приезжают на соревнования.

Кумиры детства

— Занимались ли вы в детстве другими видами спорта, помимо тенниса?

— Я занималась много чем: плаванием, но им в совсем раннем возрасте, также ходила на акробатический рок-н-ролл. Я в какой-то момент даже совмещала теннис и акробатический рок-н-ролл, однако в моменте поняла, что невозможно так дальше, поэтому пришлось выбирать. На самом деле, несложно оказало всё это сочетать, потому что у меня не было такого большого объёма нагрузки, как сейчас. Как только взрослеешь, становится сложнее.

— Помогли ли вам в теннисе навыки, полученные из плавания, акробатического рок-н-ролла?

— Да нет, наверное, потому что эти виды спорта были в раннем возрасте.

В этот момент к нашей беседе решил присоединиться проходивший мимо папа и по совместительству тренер Фелицаты. Виктор Рыбас вставил свой комментарий, после чего удалился.

Виктор Рыбас: Почему нет? Спорт всегда помогает. Координация у тебя, например. Любые виды закладывают определённые данные.

— Фелицата, принимали ли вы участие в каких-то соревнованиях по плаванию, акробатическому рок-н-роллу?

— В акробатическом рок-н-ролле какие-то медали у меня были, но я не помню, как назывались эти соревнования. Вообще, эти турниры чаще всего были в Москве, так что я никуда не выезжала даже. Единственное – когда занималась плаванием, была в Таиланде на каком-то соревновании, и там мне медальку дали.

— Есть ли у вас кумиры в данный момент?

— Мой кумир — Арина Соболенко, она очень нравится мне по характеру. Даже хотела бы сразиться с ней! Если стиль игры мне больше нравится, наверное, у Швёнтек, то Соболенко мне очень нравится характером. Я очень хочу с ней когда-нибудь потренироваться. Надеюсь, в дальнейшем получится сделать это.

— Что вам у неё нравится в игровом плане?

— Наверное, хотела бы у неё научиться такой же мощи, потому что она очень сильная, и в какие-то моменты мне этого не хватает. Сама по себе она и выше, и кондиций у неё больше. Она играет в атаке и первым номером чаще всего, такой у неё стиль игры.

— А в детстве за кого болели?

— Наверное, Мария Шарапова была моим главным кумиром, да и вообще, мне кажется, она у многих пример для подражания. Читала её биографию, мне особенно запомнилось, что у неё в детстве были трудности с финансами. Она проделала огромный путь ради того, чего добилась. Причём она сама всего достигла! Хочу равняться на неё в каких-то моментах. Иногда представляю, что может быть хуже, и тогда борюсь, как она. Надеюсь выстрелить, как и Мария.

— Что-то хотелось бы добавить из её арсенала в свою игру?

— Наверное, мощь и подачу. Мне нравился её стиль игры, но мне кажется, что он не особо мне подходит. У нас они не так уж и похожи.

— А у вас какой стиль?

— Я люблю долгие розыгрыши. Нравится всё вкручивать, менять темп, варьировать игру. Я всё-таки люблю играть через розыгрыши, не предпочитаю всё бить и бить. Нравится стиль Иги Швёнтек и Эшли Барти, когда она ещё играла. Эшли тоже варьирует, играет разнообразно. Думаю, по стилю игры я похожа на этих двух теннисисток.

— Есть у вас коронный удар? И как он появился?

— Наверное, с левой линии. Я обычно, наверное, играю левой рукой с папой. И в целом больше люблю удар слева, иногда я на свободных руках. Мне, в общем, легче направить с левой линии, я её часто пробиваю.

— Что хотели бы улучшить в своей игре?

— Наверное, подачу и чуть побольше мощи добавить. Конечно, мне хочется больше варьировать. Много над чем надо работать, для прорыва в рейтинге мне не хватает именно подачи и опыта, надо немного поднабрать его.

— Вы говорили, что ваше любимое покрытие — грунт. Почему?

— Да, это моё любимое покрытие. Ведь на грунте я могу более разнообразно действовать и проводить долгие розыгрыши. Обожаю это покрытие, все-все взрослые турниры, в которых я принимала участие, у меня были на грунте!

— Тяжело ли вам даётся переход с покрытия на покрытие?

— Трава, наверное, самая своеобразная была, на ней больше всего нужно тренироваться. С грунта на хард вообще в целом легко переходить. С харда на грунт — чуть посложнее, а вот на траву — это прямо тяжело. Мне все говорили, что на траве будет очень сложно, но на самом деле там просто чуть нужно поднабить руку. Пару дней поиграешь, и всё пойдёт нормально.

— С кем из высокорейтинговых теннисисток вам приходилось играть? Чем закончились эти поединки?

— Я со взрослыми особо и не играла, потому что пока только перехожу в эту категорию. Из юниоров боролась с теннисистами из десятки: и с Ковачковой, и с [бразильянкой Викторией Луизой] Баррос, и с Машей Макаровой. Баррос я победила, Маше проиграла, от Ковачковой я тоже в трёх сетах потерпела поражение, но там обидный был матч, я вела 6:3, 4:2, однако чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуть. С Машей Макаровой и Баррос я сражалась на турнире категории J500 в Милане-2026, а с Яной Ковачковой боролась на «Ролан Гаррос» — 2026.

Матч с Кристиной Лютовой

— Расскажите о своих впечатлениях со всех трёх юниорских ТБШ.

— В Австралии, наверное, была очень хорошая организация, но единственное – туда лететь очень долго. Однако там всё вообще как на другой планете ощущается! Мне там очень понравилось, все такие добрые, очень многие занимаются спортом. Там нет людей, которые курят, все бегают, все рано встают. Но в таком случае и закрывается всё рано. Мне там очень сильно понравилось, очень классная организация, однако там, конечно, было немножко жарко. В какой-то день, по-моему, 40°С было, даже приостанавливали матчи, потому что невыносимо, да и нельзя выше какой-то определённой температуры играть.

«Ролан Гаррос» — это, наверное, самый плохой в плане организации «Шлем». Я не знаю, что будет на US Open, но в Париже ведь ещё и дожди были. Конечно, там мой обожаемый грунт, и это должен был быть мой любимый ТБШ… Но организация похуже, чем на других мэйджорах.

А Уимблдон, пожалуй, мой самый любимый ТБШ по организации. Там очень классно, все люди красиво одеты, всё-всё вовремя и точно. В общем, на этом мэйджоре больше всего людей было. К тому же это самый-самый древний «Шлем»! Мне там очень понравилось.

— Из этих трёх ТБШ где больше всего понравилось играть? И довольны ли своими результатами?

— На «Ролан Гаррос», наверное, потому что там грунт, а к траве на Уимблдоне я чуть-чуть не прибилась. В Австралии тоже быстрые корты, достаточно тяжело там было, ведь мы тренировались на медленных. В целом я довольна своими результатами, но есть куда стремиться, конечно же. Точно могла бы выступить лучше на «Ролан Гаррос», если бы тот матч додержала с Ковачковой (Фелицата в третьем круге уступила Яне со счётом 6:3, 4:6, 4:6. — Прим. «Чемпионата»).

— Какие у вас ожидания от US Open?

— Глобальных ожиданий нет, однако я буду делать всё, что от меня зависит, готовиться, а там уже как пойдёт. Нельзя предугадать свои результаты, но я надеюсь, что всё будет хорошо.

— Вы завоевали в общей сумме четыре трофея на взрослом уровне: два – в одиночке и два — в парном разряде. Как вам даётся переход из юниоров?

— Конечно, это сложно, потому что на юниорских турнирах кто-то может и отдать матч, а вот на «пятнашках» уже девушки опытные, просто так не сдадутся. Нужно всё время быть в матче, бороться за каждый мяч, нельзя ничего отпускать. Они в любой момент могут вернуться в игру, за каждый мяч до последнего держатся, да и вообще, с ними достаточно сложно бороться.

— Насколько сильно отличается атмосфера на юниорских турнирах от взрослых?

— Конечно, на юниорских, наверное, получше организация, да и вообще вся атмосфера. Там и знакомых больше, почти со всеми уже дружишь, а на взрослые турниры приезжаешь и никого не знаешь. Ведь ты только переходишь к ним, совсем неопытная ещё. Думаю, в скором времени всё будет нормально, как только поеду на большее количество турниров.

— Как справляетесь с давлением после перехода на взрослый уровень?

— Конечно, я немножко переживаю, что это будет сложно, однако на самом деле это не так уж и трудно. Просто нужно тренироваться, бороться за каждый матч и делать всё, что от тебя зависит. И тогда всё будет хорошо. Но вообще, я достаточно эмоциональная и в этом плане сейчас стараюсь проще ко всему относиться. Если раньше очень сильно переживала по поводу всех своих поражений, то сейчас значительно проще к этому отношусь. Стараюсь убирать негативные эмоции в матче и показываю только позитивные.

— Помогает ли как-то на корте эта эмоциональность?

— Чаще всего – да, потому что, как только начала играть юниорские турниры, обычно выигрывала матчи на характере. Понятное дело, что и теннисные навыки должны быть, однако без силы духа я бы не вышла на тот уровень, на котором сейчас стою. Я борюсь за каждый мяч, но у меня много негатива, и мне нужно это всё балансировать. Могут быть эмоции, однако их больше плохих, чем позитивных. Мне просто сейчас нужно добавить позитива, и тогда будет проще играть.

— Есть ли у вас какие-то ограничения по возрасту на турнирах?

— Мне можно, по-моему, 12 или 14 турниров в 16 лет играть. У меня осталось вроде шесть соревнований до дня рождения. Это не особо удобно, потому что у меня в конце года день рождения (20 октября. — Прим. «Чемпионата»).

— Что вам сейчас важнее: играть с серьёзными соперницами или просто очки набирать?

— Наверное, всё-таки очки на данном этапе важнее. Но всё равно я не выбираю какие-то слабые турниры. Я думаю, что сейчас ещё чуть-чуть на «пятнашках» поиграю, потом уже через квалификацию буду принимать участие в высоких категориях. Всё-таки ты можешь набрать рейтинг, однако потом не обыграешь никого. У тебя не будет опыта, а сильных игроков всё равно необходимо побеждать. Поэтому стараюсь сейчас не только набирать рейтинг, но и играть с сильными игроками.

— Вы говорили, что Соболенко — ваш кумир, хотите с ней даже сыграть когда-нибудь. А с кем из теннисисток плюс-минус вашего возраста желаете сразиться?

— Наверное, я бы хотела сыграть с Ивой Йович. Потому что она всего на два года меня старше. Да и вообще, хочу сразиться со многими девочками, которые родились в 2007-м и перешли из юниорского тура.

— Получается, с Миррой Андреевой тоже хотели бы?

— Да, с Миррой я бы хотела сыграть, она тоже мой кумир. Это было бы очень интересно! В детстве мы не пересекались, а вот на всех «Шлемах» я её видела, но не могу сказать, что прям наблюдала за её занятиями, тренировками. Мы с ней незнакомы. Мирра заслужила свой трофей ТБШ, она проделала огромный путь ради этого. Мне также очень нравится её стиль игры, как она действует на корте. Думаю, что наши стили похожи. Надеюсь, у неё в скором времени будет ещё больше побед!

— Что насчёт игроков вашего возраста? Например, видели результаты Кристины Лютовой на турнире в Мемфисе?

— Да, видела. Виделась с ней только в детстве, но с ней мне тоже интересно было бы сыграть. Мне интересен её стиль игры, однако особо не наблюдала за ней. Я, наверное, пересекусь с ней на US Open и посмотрю, как она играет. Мне тоже это очень интересно.

— Получается, вы играли с ней в детстве?

— Да, мы играли матч какой-то, финал до четырёх геймов. Мы бились часа три, наверное. Она в итоге выиграла, это был очень сложный поединок и долгий. Наверное, даже не вспомню, за счёт чего она победила. Это сражение было совсем давно.

— Можете описать её стиль игры сейчас?

— Она больше вкручивает и старается через розыгрыши тоже играть. Но я не могу многого сказать, потому что только по видео её видела. Мне будет интересно увидеть её в реальной жизни, на US Open. Тогда, конечно, смогу больше описать её стиль игры. Связь мы с ней не поддерживаем, она уехала в Америку в 10 лет.

— Какая у вас ближайшая цель?

— Из ближайшего — хочу, наверное, во взрослом рейтинге подняться, нужно постараться встать где-то на 400-500-ю строчку. В юниорской мировой классификации цель — войти в десятку. А в самом теннисе мечтаю выиграть взрослый «Ролан Гаррос» и, конечно же, стать первой ракеткой.

— О чём мечтаете в обычной жизни?

— Хочу, наверное, дом за границей, в Италии. Я бы не хотела переезжать за границу, но хочу сделать так, чтобы могла летать туда на отдых.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: Из личного архива Фелицаты Дорофеевой-Рыбас

Фото с Джоковичем, Синнером и Сафиным

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Я очень люблю проводить время с друзьями, гулять, ходить на квесты, слушать музыку. Когда совсем много свободного времени и уже нечем заняться, тогда читаю. Не особо люблю это, но приходится, чтобы развивать свою речь. А когда в Москве, то мне нравится ходить по разным кафе, ресторанам, открывать для себя что-то новое — еду, какие-то места. Я родилась в этом городе, однако определённых любимых мест нет. Всегда рада повидать всех своих друзей, семью. Чаще всего скучаю по дому.

— Какую музыку слушаете?

— Раньше я слушала русскую, а сейчас перехожу больше на иностранную. Наверное, мне больше всего нравится рэп, хип-хоп. Из зарубежных исполнителей мне нравятся The Weeknd, Don Toliver. А из русских — Мот, ну и Егор Крид, конечно.

— А любимые фильмы и сериалы есть?

— Очень люблю фильм «Один дома», а из сериалов, наверное, нравятся «Дневники вампира». Я обожаю комедии, а также смотрю ужасы. Их не все предпочитают, а вот мне импонирует этот жанр. Любимые фильмы ужасов — «Ужасающий 2» и «Проклятие Аннабель».

— Что помогает настроиться перед матчем?

— Я стараюсь быть без телефона, наушников. Очень люблю играть первым или вторым запуском, потому что ничего не отвлекает. Если играю позже, то мне тяжело настроиться на матч. Стараюсь просто обдумывать тактику и готовиться к нему, перед каждым поединком и после я пишу Наталье Александровне. А так особо, наверное, стараюсь не общаться. С папой, понятное дело, я могу разговаривать до сражения, ведь он чаще всего со мной.

— Работаете ли с психологом?

— Нет, однако в скором времени нужно будет начать. Думаю, мне так будет легче, возможно, направить и убрать все свои негативные эмоции. Сейчас стараюсь справляться без психолога, надеюсь, будет получаться и дальше. У меня действительно есть улучшения, но, может быть, с ним будет легче.

— Если бы не теннис, то чем бы занимались?

— Гимнастика мне очень нравится, но это травмоопасный вид спорта. Я на неё ходила в раннем детстве, однако потом пошли акробатический рок-н-ролл, теннис, и я забыла совсем про это. Соревнования по гимнастике сейчас не смотрю, кстати.

— Одну из ваших страниц в соцсетях ведёт ваша тётя. Как это произошло?

— Где-то два-три года назад решили, что мне так будет лучше, и вот она её ведёт. У меня две страницы, ту мы уже особо даже не ведём. Пусть она будет как воспоминание. При этом все посты со мной, конечно же, согласовывали. Что-то ставила тётя, что-то — я сама.

— Что для вас значат соцсети — творчество, отвлечение, самовыражение?

— Да, это какое-то отвлечение. К тому же соцсети всё время помогают общаться с близкими, коммуницировать с какими-то ещё и иностранными друзьями. Через соцсети больше контакта с другими, знакомств. Но, конечно, в какие-то моменты мне нужно немножко их убирать, потому что иногда они совсем поглощают.

— Читаете ли в соцсетях комментарии про себя?

— Нет, стараюсь не читать. После проигрышей много людей пишут всякое, особенно сейчас, когда начинаешь играть матчи во взрослом туре. Неприятно читать гадости про себя, про семью. Стараюсь вообще от этого абстрагироваться, потому что это всё полная чушь, что они несут. А вот с негативом лично не приходилось сталкиваться, только в комментариях.

— После Уимблдона вы выкладывали в соцсетях фото с Новаком Джоковичем. Как это произошло?

— Он просто разминался, и я очень хотела сделать фотографию с ним, потому что он легенда тенниса, болею за него! Также сфотографировалась с Соболенко, Бубликом и очень хотела снимок с Синнером. Я с ним случайно пересеклась, когда в зале была, потому что юниорские «Шлемы» соединены со взрослыми, очень интересно со стороны наблюдать за тем, что они делают. Ты можешь приходить на все их тренировки, смотреть разминки. И на самом деле это очень круто!

Фелицата Дорофеева-Рыбас и Новак Джокович Фото: Из личного архива Фелицаты Дорофеевой-Рыбас

— Кто вам больше нравится — Джокович или Синнер?

— За Синнера я болею, но, наверное, больше люблю Джоковича, чем Янника. Синнер тоже очень классный, однако достаточно спокойный. Новак тоже, конечно, но он более эмоциональный, чем Янник. Вот Бублик чересчур эмоциональный, я даже не знаю, как его назвать! (Смеётся.) Полно всяких смешных мемов с ним в соцсетях.

— В соцсетях у вас также было детское фото с Маратом Сафиным. Как встретились с ним?

— Мне кажется, я была на НТЦ на каком-то турнире. Либо тётю вообще смотрела, либо папу, когда он ещё играл. Я думаю, там с Маратом и пересеклась. Болела за Марата в детстве, приходила к нему на показательные матчи, когда он выступал в России.

О смене гражданства

— Учите ли какие-нибудь языки?

— Пока нет. Говорю только на английском, русском, но хочу начать учить итальянский. Мне очень нравится этот язык, да и вообще Италия. Её язык звучит очень красиво! Также хотела бы французский выучить, но это уже чуть-чуть попозже. На английском нормально говорю. В целом свободно даже.

— Если касаться школы, то какие предметы вам нравятся? Как учитесь?

— Наверное, любимые предметы — русский язык, литература. Я учусь в онлайн-школе, и, конечно, это намного легче, потому что знаю некоторых девочек-теннисисток, которые ходят в обычную, им сложно. В онлайн-школе намного проще, потому что я могу куда-то лететь, ехать и всё равно очень просто задания делать. Из обычной перешла туда в седьмом классе, наверное.

— Какие предметы ЕГЭ будете сдавать? Уже думали, куда будете поступать?

— ЕГЭ у меня будет в следующем году, собираюсь сдавать базовую математику, русский и, наверное, информатику, географию. Я пока не определилась с предметами, да и ещё не думала о поступлении. Возможно, ГЦОЛИФК либо Америка. Обсужу с папой, пока не знаю.

— Хотели бы играть и за команду в американском колледже?

— Ну да, возможно. Там много возможностей, они и финансово сильно помогают, тренировочная база есть. Это хорошее предложение в Америке, но, опять же, об этом нужно думать. Многие теннисисты просто сейчас в Америку уезжают, даже Диана Шнайдер там училась в университете. И мне кажется, что это может немножко облегчить жизнь.

— Как думаете, вам удастся учиться за границей?

— Да, думаю удастся. Там можно выбирать университеты, у которых углубление больше в теннис, а ещё есть колледжи, которые направлены на учёбу. Однако я выберу, наверное, теннис. Мне кажется, это не будет как-то сложно.

Фелицата Дорофеева-Рыбас Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

— Как относитесь к смене гражданства? Поступали ли вам предложения?

— Нет-нет, не поступали. Вообще, я негативно к этому отношусь, потому что хотела бы выступать за свою страну. Не знаю, что предлагают другим людям, из-за чего они меняют гражданство, но мне очень нравится в России. И Россия тоже даёт многие возможности, помогает мне. Ценю, что у меня сейчас здесь, так что я бы не хотела менять гражданство.

— Сталкивались ли вы когда-нибудь с плохим отношением из-за гражданства?

— Знаете, наверное, особо нет. В какой-то стране к тебе могут как-то странно отнестись, а в другой – неплохо русских принимают. Именно в теннисе к нам все нормально относятся, только украинцы нам не жмут руки, но в целом это всё. На меня отсутствие флага и гимна в какой-то степени давит, да и сам факт, что мы не можем определённые турниры играть. Надеюсь, в скором времени всё наладится.

— Как относитесь к тому, что украинцы не жмут вам руку? Какая была реакция в первый раз?

— Считаю, что спорт вне политики. И это немного странно. Однако, опять же, у каждого своё мнение. Я такие матчи уже играла, когда мне не жали руку. В самый первый раз была подготовлена к этому, но вообще стараюсь на это не обращать внимания, это их мнение.