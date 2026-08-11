Новак собирается приехать на «Мастерс» в Цинциннати, но его форма перед американской хардовой серией вызывает вопросы.

Джокович тусит на курорте с российско-сербским актёром. А как же борьба за титул US Open?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович готовится к выступлению на «Мастерсе» в Цинциннати.

Новак сыграет в Огайо впервые с 2023-го, когда взял здесь титул после драматичной победы над Карлосом Алькарасом в финале. Сейчас в сетке не будет Алькараса и первой ракетки мира Янника Синнера, так что Джокович вполне может повторить успех, если серьёзно настроится на турнир.

Вопросы по поводу мотивации Джоковича в Цинциннати остаются. Прямо сейчас Новак находится в черногорском курортном городе Тиват, где пересёкся с известным российско-сербским актёром Милошем Биковичем.

«Скромность как свидетельство величия, а простота как свидетельство мудрости. Каждая встреча с Тобой вдохновляет», — подписал фото Бикович.

Новак Джокович весело проводит время перед US Open Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Fanatics

На своей странице в соцсетях Джокович показал видео тренировок, но вряд ли Новак заработал свой плотный загар исключительно на жарких открытых кортах. Джокович любой ценой не планирует биться за титул в Цинциннати и воспринимает этот «Мастерс» как возможность получить игровую практику на харде перед US Open.

«Шлем» в Нью-Йорке однозначно является приоритетом для Новака. Алькарас не играл с апреля, а его травма запястья начинает обрастать различными нехорошими теориями. Ходят слухи, что Карлос может сняться и с US Open, но даже если сыграет там, то вряд ли предстанет в оптимальной форме.

Синнер залечивает травму колена. Точно неясно, насколько она серьёзная, но для Янника не проблема пребывать без игровой практики перед ТБШ. В прошлый раз он не играл на траве перед Уимблдоном и взял в Лондоне титул. На «Ролан Гаррос» была обратная ситуация – Синнер забрал три грунтовых «Мастерса» в Монте-Карло, Мадриде и Риме, но на мэйджоре в Париже переутомился от жары и проиграл Хуан-Мануэлю Серундоло во втором раунде.

Джоковича проблемы молодых конкурентов мало волнуют, но он не может совсем не обращать на них внимания. Именно какие-то физические проблемы у Синнера и Алькараса могут позволить Новаку наконец-то взять 25-й «Шлем», потому что чисто в игровом плане 39-летнему сербу сложно одолеть итальянца и испанца в пятисетовом формате ТБШ.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Александр Зверев воспользовался редким шансом на последнем «Ролан Гаррос» и взял свой дебютный «Шлем», а Джокович продолжает выжидать удачный момент дальше. Возможно, Новаку повезёт именно в Нью-Йорке, потому что в отношении состояния Алькараса и Синнера есть много вопросов. Особенно это касается Карлоса.

25-я победа Джоковича на ТБШ станет выдающимся событием в истории тенниса. Сейчас на его счету $ 194,66 млн призовых за карьеру, так что с учётом какого-то заработка в Цинциннати, денег за микст US Open с Ариной Соболенко и потенциального титула одиночного разряда ($ 4,5 млн) Новак может стать первым игроком всех времён, преодолевшим отметку $ 200 млн.

Для некоторых выдающихся рекордов Джоковичу даже не нужно выходить на корт. Эта неделя является 400-й подряд, которую Новак проводит в топ-10 рейтинга ATP. Сейчас он пятая ракетка мира, хотя пропускает почти все крупные турниры, включая большинство «Мастерсов». Легендарный серб вернулся туда летом 2018 года после травмы локтя. Данный отрезок стал вторым по продолжительности для Джоковича за карьеру – до той самой травмы он тоже достигал отметки 400+ недель кряду в первой десятке. Дважды такие полосы никто в истории тенниса не осилил.

Конечно, Новака в первую очередь интересует завоевание 25-го «Шлема». Настроение у него однозначно хорошее, хотя фаворитом в борьбе за титул он не будет. Это не означает отсутствие шансов взять кубок. Джокович даже в 39-летнем возрасте входит в топ-5 фаворитов US Open.