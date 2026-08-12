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Торонто, Монреаль — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Рыбакина, Диана Шнайдер, Даниил Медведев в паре

Волевая победа Рыбакиной над другой чемпионкой ТБШ! Елена — в полуфинале Торонто
Александр Насонов
Елена Рыбакина
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А Диана Шнайдер и Даниил Медведев в Монреале проиграли свои парные матчи. Россиян в сетках Канады больше нет.

В ночь с 11 на 12 августа мск на турнире WTA-1000 в Торонто определились имена последних полуфиналисток. Свой поединок провела двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина. В парном разряде состоялся матч 1/4 финала с участием Дианы Шнайдер. На «Мастерсе» в Монреале состоялась доигровка парного четвертьфинала Даниила Медведева, а в одиночном разряде этого турнира прошли все встречи 1/4 финала.

WTA-1000. Торонто-2026. Турнирная сетка

Рыбакина, посеянная под вторым номером, играла с японкой Наоми Осакой (11), четырёхкратной победительницей мэйджоров. Это был их первый очный матч. Елена в первом же гейме не удержала подачу и вернуть брейк не сумела. Осака, подтверждая его, отыграла три брейк-пойнта и в дальнейшем уже уверенно забирала свои геймы. Казахстанская теннисистка агрессивно играла на приёме, но допустила слишком много невынужденных ошибок (24 в этой партии). В 10-м гейме японка закрыла сет — 6:4 за 43 минуты.

Во второй партии Рыбакина дважды уступала с брейком, но отыгрывалась — агрессивная игра стала приносить свои плоды, хотя невынужденных по-прежнему было много (26 в этом сете). После 4:4 теннисистки без брейк-пойнтов дошли до тай-брейка, и там Елена использовала первый же сетбол — 7:6 (7:5) за 1 час.

В решающей партии по-настоящему включилась знаменитая подача Рыбакиной, несмотря на всего 50% попадания первым мячом, — восемь эйсов и ни одной двойной ошибки. Казахстанская теннисистка не дрогнула в решающий момент: в шестом гейме она отыграла все четыре брейк-пойнта, в том числе тройной, а сразу после этого оформила брейк. Елена сохранила этот перевес и в 10-м гейме подала на матч — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 за 2 часа 36 минут.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 02:40 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
4 		7 7 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина в третий раз вышла в полуфинал Canadian Open, но впервые это произошло с ней в Торонто (до этого Елена показывала такие результаты в Монреале). Она в 14-й раз вышла в полуфинал на уровне WTA-1000, в том числе в третий раз в этом сезоне — после Индиан-Уэллса и Майами. В этом году казахстанская теннисистка одержала уже 25-ю победу на харде и догнала лидирующих по этому показателю Арину Соболенко и Элину Свитолину.

Соперницей Рыбакиной по полуфиналу станет Кори Гауфф, которая вышла в эту стадию без борьбы — Белинда Бенчич из-за травмы бедра снялась ещё до матча. А в другом полуфинале сойдутся Элина Свитолина и Ига Швёнтек, которые в предыдущий игровой день выбили Екатерину Александрову и Диану Шнайдер соответственно.

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В парном четвертьфинале Диана Шнайдер и бельгийка Элисе Мертенс противостояли словацко-британскому дуэту Тереза Михаликова/Оливия Николлс.

WTA-1000. Торонто-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

В первой партии Шнайдер и Мертенс уступали 2:5 с отставанием в два брейка, но смогли сравнять счёт — 5:5. В 10-м гейме их соперницы не сумели подать на сет, упустив сетбол на решающем очке. Несмотря на это, концовку Михаликова и Николлс провели чуть лучше. В 11-м гейме они добились брейка на решающем мяче, после чего подали на партию — 7:5 за 52 минуты.

Во втором сете Шнайдер и Мертенс сразу же отдали подачу, но в середине партии отыграли этот брейк — 3:3. Девятый гейм они проиграли с 30:0 на подаче, и этот мини-провал стал определяющим. Михаликова и Николлс после этого вышли подавать на матч. Реализовав третий матчбол, они добились своей цели — 7:5, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Торонто — парный разряд. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 23:10 МСК
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

В Монреале Даниил Медведев и его венгерский напарник Фабиан Марожан доигрывали четвертьфинальную встречу с французами Тео Аррибаже и Альбано Оливетти.

ATP-1000. Монреаль-2026. Парный разряд. Турнирная сетка

Этот матч, начавшийся ещё в предыдущий день, не удалось доиграть в срок из-за дождя. Встреча была прервана после того, как Аррибаже и Оливетти выиграли первый сет со счётом 7:6 (7:4), а во второй партии состоялся лишь один розыгрыш. Отчётная доигровка тоже прерывалась из-за погоды — уже ближе к концу встречи. В этом сете пары упустили по одному брейк-пойнту в середине партии, а на тай-брейке Медведев и Марожан одержали победу — 7:6 (7:4). На чемпионском тай-брейке Даниил и Фабиан вели 5:1, однако после этого трижды отдавали свои мячи, не сделав при этом ни одного мини-брейка. Аррибаже и Оливетти использовали второй матчбол и прошли в полуфинал — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), [10:8] за 2 часа 13 минут чистого времени.

Монреаль — парный разряд. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
Тео Аррибаже
Франция
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 1 10
6 4 		7 7 0 8
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев

Таким образом, в сетках Canadian Open больше не осталось представителей России. Наконец, в одиночном разряде канадского «Мастерса» определились все полуфиналисты.

ATP-1000. Монреаль-2026. Турнирная сетка

В этот день неожиданностей зафиксировано не было. Все четвертьфиналы выиграли теннисисты, считавшиеся фаворитами своих матчей. Наиболее интригующим виделось противостояние Рафаэля Ходара и Артюра Фиса. Испанец победил — 7:6 (7:5), 6:3 — и стал первым тинейджером в полуфинале Canadian Open с 2018 года (тогда аналогичное достижение покорилось Стефаносу Циципасу). Ходар стал первым игроком 2006 года рождения, сумевшим выйти в полуфинал на «Мастерсах», и поднялся на 11-е место в лайв-рейтинге.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 21:20 МСК
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Соперником Ходара станет американец Брэндон Накашима, обыгравший Лучано Дардери (6:2, 6:3). Для него это тоже будет первый полуфинал на уровне «Мастерсов». А другую пару составят американцы Лёнер Тьен и Бен Шелтон. Тьен тоже впервые сразится за финал на уровне ATP Masters 1000, Шелтон — во второй раз. Тьен прошёл Даниэля Мериду-Агилара (6:3, 6:2) и в возрасте 20 лет 8 месяцев стал самым молодым американцем, пробившимся в полуфинал на «Мастерсе», со времён Энди Роддика, сделавшего это в Торонто в 2002 году. А Шелтон, единственный представитель топ-10 на этой стадии, не оставил шансов Якубу Меншику — 6:3, 6:1.

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 01:10 МСК
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Открытый чемпионат Канады закончится 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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