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Цинциннати-2026: жеребьёвка, сетка, расписание, с кем играют Мирра Андреева, Даниил Медведев, Рублёв, Шнайдер, Соболенко, Рыбакина

Мирра идёт на Соболенко в полуфинале, Медведев — на Рублёва в 4-м круге: сетки Цинциннати
Александр Насонов
Цинциннати-2026: жеребьёвка и сетки
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Анне Калинской в целом повезло с жеребьёвкой, а вот Диане Шнайдер и Екатерине Александровой — не очень.

С 13 по 23 августа в Цинциннати пройдёт супертурнир с участием ведущих теннисистов и теннисисток мира. В мужской сетке отсутствуют Янник Синнер и Карлос Алькарас, занимающие первые два места в рейтинге ATP. В прошлогоднем финале Алькарас прошёл не совсем здорового Синнера — 5:0 (отказ). Зато все остальные представители топ-10, включая Даниила Медведева, в строю. А в женском турнире собраны почти все сильнейшие — из первой десятки не будет только Каролины Муховой. Мирра Андреева, Арина Соболенко, Елена Рыбакина — все они узнали своих потенциальных соперниц по итогам жеребьёвки. Титул защищает Ига Швёнтек, которая год назад в финале Цинциннати обыграла Жасмин Паолини — 7:5, 6:4. Изучим получившиеся сетки.

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Медведев, имевший четвёртый номер посева, при жеребьёвке шёл в половину к кому-то из лидеров посева — к Александру Звереву (1) или Феликсу Оже-Альяссиму (2). При этом Даниил заведомо оказывался в разных половинах с Новаком Джоковичем, посеянным под третьим номером. В результате потенциальным соперником россиянина по полуфиналу стал Оже-Альяссим. Вот как сформировались возможные четвертьфинальные пары:

Мужская и женская сетки, как обычно, рассчитаны на 96 теннисистов/теннисисток, поэтому все сеяные пропускают первый круг. Все трое россиян в мужской одиночке попали в одну область турнирной сетки. Медведев вступит в борьбу со второго круга и начнёт турнир матчем либо с Хамадом Меджедовичем, либо с квалифаером. В третьем круге потенциальным соперником Даниила может стать Брэндон Накашима (27) — или, к примеру, Карен Хачанов, который уже не попадает в посев. Хачанов в первом круге встретится с Александром Ковачевичем, а если пройдёт его, то выйдет на Накашиму.

В 1/8 финала Медведев, чемпион Цинциннати-2019 (год назад он уступил тут во втором круге), тоже может сыграть с соотечественником — с Андреем Рублёвым. Рублёв (13) во втором круге встретится с победителем матча Томаш Махач (Чехия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания), а в третьем круге вероятна встреча с Франсиско Серундоло (20). Тот теннисист, который окажется лучшим в этом узле турнирной сетки, в четвертьфинале может сыграть с Тейлором Фрицем (6)/Каспером Руудом (11)/Жоао Фонсекой (23), в полуфинале — с Феликсом Оже-Альяссимом (2)/Беном Шелтоном (8), в финале — с Александром Зверевым (1)/Новаком Джоковичем (3).

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Путь Джоковича на турнире может быть таким: второй круг — Тьяго Агустин Тиранте/Ян Хоински, третий — Маттео Арнальди (31)/Джек Дрейпер (WC), четвёртый — Якуб Меншик (14)/Лучано Дардери (19), 1/4 финала — Алекс де Минор (5)/Иржи Легечка (9), полуфинал — Александр Зверев (1)/Флавио Коболли (7), финал — Феликс Оже-Альяссим (2)/Даниил Медведев (4).

ATP-1000. Цинциннати-2026. Турнирная сетка

В женской сетке, как и в мужской, в топ-8 посева оказалась одна представительница России. Мирре Андреевой, ранее лишь однажды выступавшей в Цинциннати (в сезоне-2024 она добралась здесь до четвертьфинала), достался пятый номер. Она шла в четверть к кому-то из первой четвёрки, которую составили Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула и Кори Гауфф. Потенциальной соперницей Андреевой по четвертьфиналу стала Гауфф, а вместе они попали в одну половину к Соболенко. Вот какие получились возможные пары 1/4 финала:

Во втором круге Мирра сразится либо с американкой Эльвиной Калиевой (WC), либо с украинкой Александрой Олейниковой. В третьем круге соперницей россиянки может стать Джаниче Чен (32), а в четвёртом — не только сеяные Марта Костюк (10) или Анастасия Потапова (24), но и чемпионки ТБШ Софья Кенин или Слоан Стивенс — обеим дали уайлд-кард в сетку. В четвертьфинале Андреева идёт на Кори Гауфф (4)/Иву Йович (13), в полуфинале — на Арину Соболенко (1)/Элину Свитолину (8), в финале — на Елену Рыбакину (2)/Джессику Пегулу (3)/Линду Носкову (6)/Игу Швёнтек (7).

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Диана Шнайдер (14) и Екатерина Александрова (16) получили непростые сетки. Шнайдер начнёт турнир встречей либо с Татьяной Марией, либо с Даяной Ястремской. В третьем круге возможен поединок с финалисткой «Ролан Гаррос» – 2026 Майей Хвалиньской (19), а в четвёртом — с Еленой Рыбакиной (2)/Еленой Остапенко (26). Что касается Александровой, то во втором круге она встретится с кем-то из квалифаеров, а вот дальше всё может быть куда серьёзнее: третий круг — двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова (23), четвёртый — первая ракетка мира Арина Соболенко.

Чуть больше повезло с жеребьёвкой Анне Калинской (18). Она начнёт турнир матчем с победительницей американского дерби Кэти Макнелли — Маккартни Кесслер, в 1/16 финала может выйти на Сорану Кырстю (15), в четвёртом круге — на Джессику Пегулу (3). А Людмила Самсонова, если обыграет Юлию Путинцеву в первом круге, во втором попадёт на Кори Гауфф (4).

WTA-1000. Цинциннати-2026. Турнирная сетка

Кроме того, в основную сетку ещё могут пробиться Алина Корнеева и Анна Блинкова. Они уже выиграли свои первые матчи в квалификации, и теперь им необходимо пройти финал отбора. Корнеева сыграет с экс-россиянкой Алиной Чараевой, выступающей под флагом Армении, а Блинкова — с немкой Евой Лис.

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