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Карлос Алькарас слишком долго восстанавливается после травмы запястья, снялся с Мастерса в Цинциннати и может пропустить US Open

«Он раздавлен. На US Open можно даже не ехать». Травма Алькараса обрастает жуткими слухами
Михаил Георгиев
Травма Алькараса обрастает жуткими слухами
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При худшем сценарии Карлосу пророчат повторение судьбы Доминика Тима и Хуан-Мартина дель Потро.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не выходит на корт уже 120 дней из-за травмы запястья. В последний раз зрители видели Карлоса в игре на «пятисотнике» в Барселоне, где он одолел Отто Виртанена, но затем отказался от участия в турнире.

Восстановление Алькараса затягивается, а сроки возвращения постоянно откладываются. Не исключено, что испанец пропустит даже US Open.

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Алькарас на днях снялся с «Мастерса» в Цинциннати, где в прошлом году выиграл титул. Прямо сейчас Карлос тренируется в Мурсии и не спешит ехать в США.

В отношении Алькараса начинают распространяться различные не самые приятные для спортсмена слухи. Глава медицинской комиссии Федерации тенниса Италии Джанни Даниэле считает, что Карлос сейчас пребывает в состоянии депрессии.

«В Испании так и не смогли точно установить, какая именно травма была у Карлоса. Сейчас появилась версия, что он ментально раздавлен. Поскольку ему трудно восстановить прежнюю рабочую интенсивность, в его голове якобы возникла своего рода депрессия, порочный круг, который не позволяет ему быть таким же уверенным, как раньше. Сомнения, к сожалению, начинают овладевать его мыслями, и даже для номера один это означает отсутствие соперника такой по-настоящему выдающейся категории», — приводит слова Даниэле La Repubblica.

Крупные спортивные СМИ допускают, что команда Алькараса преуменьшала степень серьёзности его травмы и продолжает это делать, а при худшем сценарии игрок рискует повторить путь Хуан-Мартина дель Потро и Доминика Тима. Дель Потро и Тим выигрывали US Open, но свой потенциал на корте не реализовали даже близко. Карьеру Доминика подкосили именно проблемы с запястьем, а Хуан-Мартин в придачу к этому ещё и мучился от болей в колене.

«Алькарас страдает от теносиновита — болезненного воспаления заполненной жидкостью оболочки, окружающей сухожилие на внутренней стороне запястья. Теносиновит обычно вызывается повторяющимися движениями, такими как сжатие и размахивание теннисной ракеткой, и может привести к отёку и постоянной болезненности. В легких случаях восстановление занимает несколько недель, однако у Алькараса, очевидно, иная ситуация. Более серьёзные проблемы могут потребовать длительной физиотерапии и, возможно, даже хирургического вмешательства, а восстановление занимает около года и более», — анализирует ситуацию теннисиста BBC.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Травмы запястья особенно опасны для теннисистов. Этот сустав играет ключевую роль при каждом контакте ракетки с мячом. Вращение запястья во время удара помогает генерировать силу, но также важно для таких деликатных приёмов, как укороченные, которые являются фирменной чертой Алькараса на корте. Недостаток мышечной ткани, окружающей кости и сухожилия в запястьях, также затрудняет восстановление физической силы, а это значит, что игроку сложно даже просто тренироваться, не говоря уже о проведении длительных официальных матчей с высокой интенсивностью.

«С запястьями всегда непросто. Когда мяч летит низко, вы понимаете, что вам действительно нужно использовать запястье, чтобы поднять его. Когда мяч летит быстро и довольно высоко, вам тоже нужно много использовать запястье, чтобы опустить его. Восстановление после травмы запястья — это сложный процесс, потому что от боли, которую испытываешь в момент травмы, очень трудно избавиться ещё и психологически», — цитирует трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея BBC.

Основатель и генеральный директор мирового лидера в области спортивной науки и анализа производительности Kitman Labs Стивен Смит считает, что Алькарасу вообще не стоит думать о возвращении к US Open.

«Я считаю, что Открытый чемпионат США сочетает в себе практически все риски для здоровья: экстремальную жару и влажность в Нью-Йорке, самое жёсткое хардовое покрытие в туре и матчи из пяти сетов, которые могут длиться четыре или пять часов. Для человека с заболеваниями мягких тканей или костей покрытие на этом турнире обеспечивает наименьшую защиту по сравнению с любым другим турниром «Большого шлема». Я буду очень удивлён, если увижу Алькараса на US Open. Если придерживаться терпеливого подхода и продвигаться в восстановлении постепенно, то в Нью-Йорк ему можно даже не ехать – нет смысла бросать игрока в то, что может стать самым сложным испытанием года», — приводит слова Смита Tennis365.

Чемпион US Open — 2003 Энди Роддик тоже призывает Алькараса не спешить с камбэком.

«Думаю, никто не хочет это слышать, но мне кажется, что очень сложно возвращаться и сразу играть в пятисетовом формате. Думаю, его участие в US Open под вопросом. И я не знаю, я не врач — это не тот случай, когда я могу сказать, что у меня есть какая-то информация. Просто если ты не торопишься, очень внимательно относишься к восстановлению и не делаешь ничего безответственного, то возвращаться сразу в пятисетовом матче в первом круге US Open – это риск. Это противоречило бы всему, что он делал до сих пор: не торопился и терпеливо восстанавливался после травмы. Допустим, ты не знаешь, в каком состоянии запястье, или думаешь, что оно уже на 100% восстановилось. Но в первый же раз, когда ты сыграешь длинный матч, четыре часа, запястье может отреагировать определённым образом. Когда возвращаешься после серьёзной травмы, после первого матча ты приходишь, садишься с командой, и вы обсуждаете: «Как всё прошло? Что ты почувствовал? Что было иначе? Как будем действовать дальше?»

Совсем другое дело – провести такие разговоры после 80 минут на корте в Цинциннати и после потенциальной серии из семи пятисетовых матчей за 14-15 дней. Разница огромная. Хотя если кто и способен просто ворваться в сезон на ходу, то это Карлос. Однако это всё равно противоречило бы тому, как они подходили к этой травме – по крайней мере, судя по тому, что мы видим со стороны. Я был бы удивлён, если бы он просто приехал и сейчас сыграл на US Open. Ещё раз: у меня нет никакой информации. Может быть, они просто хотят быть максимально осторожными, и в итоге он будет готов к US Open. Это тоже вполне возможно, и я больше всего на свете хотел бы ошибиться. Просто если смотреть со стороны, в идеальном сценарии хочется сначала выйти на корт, разыграться и понять, в каком ты состоянии», – сказал Роддик в своём подкасте Served.

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Испанское теннисное издание Punto de Break прямо пишет – участие Алькараса в US Open под большим вопросом. Журналисты побеседовали с Альваро Санчесом, другом Карлоса из Мурсии. Он сообщил, что восстановление Алькараса форсировалось, а его текущий уровень готовности по сравнению со стартовой частью сезона очень низок.

«Всё дело в ряде сроков, которые необходимо было соблюсти, но этого не сделали. Карлос сдерживается на тренировках и ещё далек от своего лучшего уровня. Если допустить, что в начале года во время завоевания титулов на Australian Open и на «пятисотнике» в Дохе мы видели 100% его готовности, то сейчас он находится примерно на отметке в 55%. Чтобы вернуться, ему нужно быть ближе к 85-90%», — заявил Санчес.

Говорить о крахе карьеры Алькараса ещё рано, но намечается тревожная тенденция. Восстановление семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» явно затягивается, а оптимистичная информация из его лагеря о скором камбэке была несколько преувеличенной. Участие Карлоса в US Open под большим вопросом, однако испанец наверняка будет думать максимально долго и, если решит сняться, сделает это прямо перед стартом мэйджора.

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