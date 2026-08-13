Рыбакина победила вторую чемпионку ТБШ подряд! За титул Торонто она сразится со Швёнтек

В ночь с 12 на 13 августа мск на Открытом чемпионате Канады (мужчины в этом году играют в Монреале, женщины — в Торонто) состоялись полуфинальные матчи в одиночных разрядах. В мужской сетке трое из четырёх участников — Рафаэль Ходар, Брэндон Накашима и Лёнер Тьен — впервые сражались за финал на уровне «Мастерсов». И лишь Бен Шелтон уже имеет опыт побед в турнирах такого класса (Торонто-2025). Женский состав получился более представительным. Елена Рыбакина, Кори Гауфф, Ига Швёнтек — все они являются чемпионками ТБШ. И только Элина Свитолина не выигрывала мэйджоров.

Рыбакина, посеянная под вторым номером, в своём полуфинале играла с Гауфф (4). Они лишь во второй раз противостояли друг другу — первый матч, в Торонто-2022, выиграла американка (на тай-брейке в третьем сете). Рыбакина сразу же получила отличную возможность сделать брейк, но упустила тройной брейк-пойнт в первом гейме. Гауфф постепенно стала перехватывать инициативу — и забрала концовку партии, после того как количество ошибок в исполнении её соперницы перешло критическую черту. На протяжении большей части сета теннисистки шли без брейк-пойнтов, в 10-м гейме американка не использовала сетбол на приёме, а вот в 12-м отдала всего одно очко на приёме и выиграла партию — 7:5 за 45 минут.

Во втором сете у Рыбакиной упал процент попадания первой подачи — с 63% до 36%. Тем не менее это не помешало ей выиграть партию. Гауфф в этом сете ошибалась значительно чаще и дважды отдавала свои геймы, в то время как сама даже на брейк-пойнты не выходила. Рыбакина уступала 1:2 (без брейка), но смогла взять пять геймов подряд, продемонстрировав стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. В восьмом гейме Елена сравняла счёт по партиям — 6:2 за 37 минут.

В решающем сете казахстанская теннисистка, как и в предыдущей партии, на ошибках соперницы добилась брейка в пятом гейме (перед этим она ещё и двойной брейк-пойнт упустила). Более того, в седьмом гейме Рыбакина ещё раз взяла подачу Гауфф и при 5:2 приготовилась подавать на матч. В этом гейме Елена впервые столкнулась с необходимостью отыгрывать брейк-пойнты и, реализовав первый же матчбол, добилась волевой победы — 5:7, 6:2, 6:2 за 2 часа 2 минуты.

Рыбакина вышла в свой четвёртый финал в сезоне и в 26-й в карьере. Она в седьмой раз сразится за титул на «тысячниках». Елена в 38-й раз в карьере победила теннисистку из первой десятки рейтинга. На харде она выиграла уже 26-й матч в этом сезоне и вышла на чистое первое место по этому показателю (у Арины Соболенко и Элины Свитолиной по 25 побед на этом покрытии в 2026-м).

В первом полуфинале Ига Швёнтек (7) противостояла Элине Свитолиной (9). В стартовом сете полька вела 5:1 — украинка на этом отрезке ни разу не взяла свою подачу. В седьмом гейме Ига не подала на партию, затем упустила сетбол на приёме, а в девятом гейме всё же закрыла сет — 6:3 за 48 минут.

Во второй партии Свитолина взяла убедительный реванш и даже была близка к «баранке». Первые четыре гейма она взяла вообще без вопросов, потом отыграла брейк-пойнт, а в шестом гейме не реализовала три сетбола на приёме — так сорвалась «баранка». После этого украинка подала на сет — 6:1 за 33 минуты.

В решающей партии Свитолина, казалось, дожмёт соперницу, особенно после того, как ей удался брейк в пятом гейме. Однако после этого Элина быстро отдала четыре гейма подряд, выиграв в них в общей сложности всего четыре очка. Швёнтек победила — 6:3, 1:6, 6:3 за 2 часа 19 минут — и впервые в карьере вышла в финал Canadian Open. Полька в 31-й раз сразится за титул на уровне тура, в том числе в 14-й раз — на WTA-1000. Она впервые с Сеула-2025 сыграет в финале.

Таким образом, Рыбакина обыграла вторую чемпионку ТБШ подряд — в четвертьфинале она справилась с Наоми Осакой. Елена может продлить эту серию — в финале Торонто её соперницей станет Швёнтек. В личных встречах у них 6-6.

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В мужском турнире 19-летний Рафаэль Ходар (20) играл с Брэндоном Накашимой (28). Фаворитом считался Ходар, однако Накашиме удалось преподнести сюрприз. В первом сете брейк-пойнты были только у американца, но он упустил все шесть шансов взять чужую подачу. На тай-брейке он тоже не отдал ни одного своего мяча — 7:6 (7:3).

Вторую партию Брэндон начал с брейка под ноль, в дальнейшем отыграл все шесть брейк-пойнтов, в том числе четыре — при подаче на матч в 10-м гейме. С третьего матчбола в этом гейме Накашима оформил выход в финал — 7:6 (7:3) за 56 минут. В этой встрече он взял 81% очков на первой подаче (39 из 48) и исполнил шесть эйсов, не сделав ни одной двойной ошибки. Для Брэндона это будет пятый финал в карьере (первый на уровне «Мастерсов»).

А Лёнер Тьен (12) и Бен Шелтон (5) сошлись в американском дерби. Тут Шелтон одержал уверенную победу — 6:2, 6:3 за 1 час 26 минут. Причём во втором сете у Тьена даже брейк-пойнтов не было. Бен здорово подавал — 74% попадания первым мячом и 81% очков, выигранных на своей подаче (35 из 43), — и на приёме тоже был хорош, сделав три брейка в этом матче.

Шелтон, как и год назад, сыграет в финале в Канаде — тогда он завоевал титул в Торонто, обыграв Карена Хачанова в финале. Для него это будет девятый титульный матч в карьере, в том числе четвёртый — в текущем сезоне.

За титул на «Мастерсе» в Монреале сразятся Накашима и Шелтон. В личных встречах счёт 5-0 в пользу Бена, отдавшего Брэндону всего один сет.

Canadian Open закончится в ночь с 13 на 14 августа мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».