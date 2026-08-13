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Янник Синнер пропускает Мастерсы в Монреале и Цинциннати, он не играет перед US Open – к чему это приведёт первую ракетку мира

«Его волнуют только ТБШ». Синнер не играет и готовится сломать историю тенниса на US Open
Михаил Георгиев
Янник Синнер
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У Янника отличные шансы стать первым, кто возьмёт мэйджор в Нью-Йорке после пропуска «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати.

Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Цинциннати из-за травмы правого колена. Ранее он не играл на турнире данной категории в Монреале. Янника не волнует потеря очков за прошлогодний финал в Огайо, поскольку все его мысли связаны с US Open.

«Я вынужден сняться после того, как посоветовался с врачами и командой. Меня беспокоит правое колено, и, несмотря на усиленную работу вместе с врачами, я должен признать, что всё ещё не готов соревноваться. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть в Цинциннати. Не могу дождаться возвращения в следующем году. Я сконцентрирован на том, чтобы подготовиться к US Open», – сказано в официальном заявлении Синнера.

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Важно подчеркнуть, что проблемы Синнера с коленом не носят серьёзный характер. Скорее всего, это вообще формальная отговорка для того, чтобы не участвовать в турнирах перед US Open. Синнер отказался ехать в Цинциннати преимущественно из соображений предосторожности, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Состояние колена итальянца не вызывает опасений.

На прошлой неделе Синнер тренировался в Монте-Карло с высокой интенсивностью, где дополнительную нагрузку создают жара и высокая влажность. Янник проведёт ещё несколько дней в медицинском центре JMedical, где продолжит работать вместе с физиотерапевтом Джанлукой Мелегати. После этого — поездка на US Open и максимальный настрой на завоевание титула в Нью-Йорке.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Янник не проведёт ни одного турнира после защиты титула на Уимблдоне, но вряд ли это повод для беспокойства. Перед травяным мэйджором Синнер тоже не играл в более мелких соревнованиях, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Вероятная причина? Печально известный случай на «Ролан Гаррос» — 2026, когда итальянец вылетел во втором круге от Хуан-Мануэля Серундоло, растеряв из-за жары лидерство 2:0 по сетам.

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Весной Синнер выиграл пять «Мастерсов» подряд (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим), причём три последних на грунте в стиле короля этого покрытия Рафаэля Надаля.

Казалось, что на «Ролан Гаррос» Янник тоже спокойно возьмёт титул, учитывая отсутствие в сетке травмированного Карлоса Алькараса. Но всё-таки Синнер не железный в физическом плане. Даже Надаль всего один раз за карьеру брал Монте-Карло, Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос» одновременно – это случилось в 2010 году. Новак Джокович, Роджер Федерер и кто-либо другой в истории тенниса подобного не делали. Янник доминирует на всех покрытиях, однако грунт всё ещё остаётся для него менее удобным по сравнению с хардом и травой.

Синнер понял, что взвалил на себя слишком много, погнавшись за всеми титулами. Мысли о возможности собрать календарный «Мастерс», выиграв все девять турниров данной категории за сезон, наверняка присутствовали в голове Янника, но ничто не сравнится по важности со «Шлемами».

Янник Синнер собирается взять ещё один US Open после титула в 2024 году

Янник Синнер собирается взять ещё один US Open после титула в 2024 году

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Фиаско на «Ролан Гаррос» моментально заставило Синнера пересмотреть приоритеты. Теперь он легко жертвует «Мастерсами» и прочими турнирами, чтобы подойти к ТБШ в оптимальных физических кондициях. На Уимблдоне это принесло успех. Высока вероятность того, что на US Open данная стратегия тоже сработает.

Никто не выигрывал мэйджор в Нью-Йорке после пропусков «Мастерсов» в Монреале и Цинциннати, однако именно Синнер сейчас может сделать это впервые в истории тенниса. Янник – абсолютный фаворит турнира. Состояние Карлоса Алькараса после травмы остаётся загадкой, не исключено снятие испанца с US Open.

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Главные конкуренты Синнера в борьбе за титул (если не считать Алькараса) – Александр Зверев и Новак Джокович. Янник обыгрывал их в 16 из 17 последних личных встреч на отрезке с конца 2023 года. Итальянец 10 раз подряд одолел Зверева и лишь единожды оступился с Новаком в полуфинале Australian Open – 2026. Тогда Джокович прыгнул выше головы, но уже на Уимблдоне Янник сделал работу над ошибками и легко разобрал серба в трёх сетах. Если у Новака и Александра есть какие-то шансы против Синнера, то только при условии физического недомогания первой ракетки мира. Новый подход итальянца с пропуском турниров перед ТБШ делает вероятность подобного крайне низкой.

Итальянский экс-теннисист Паоло Бертолуччи убеждён, что заявленная травма Синнера вообще не является проблемой.

«Новости о вероятном снятии Янника с Цинциннати появлялись давно. Не следует воспринимать их как тревожный звонок. Скорее всего, это обдуманный выбор игрока, позволяющий ему подойти к US Open в оптимальной физической и психологической форме. Болезненное поражение на «Ролан Гаррос», несомненно, изменило подход к проблемам, которые могут циклически преследовать теннисистов топ-уровня. Он просто сосредоточился на полном физическом восстановлении, даже ценой пропуска престижных турниров. Проще говоря, его волнуют только ТБШ. Янник собирается приехать в Нью-Йорк и предстать лучшей версией себя на корте», — считает Бертолуччи.

На результат теннисных матчей иногда влияют непредвиденные обстоятельства, что Синнер сполна прочувствовал на себе во время «Ролан Гаррос». Янник старается минимизировать вероятность подобных сценариев и приоритет теперь отдаётся турнирам «Большого шлема». Примерно через месяц все узнают, принесёт ли это результат итальянцу.

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