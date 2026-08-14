Рыбакина проиграла финал «тысячника» в Торонто. Швёнтек обошла Мирру в рейтинге WTA

В ночь с 13 на 14 августа завершился Открытый чемпионат Канады. Мужской финал состоялся в Монреале, женский — в Торонто. На турнире WTA-1000 на титул претендовала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Елена Рыбакина, сражавшаяся с шестикратной победительницей мэйджоров Игой Швёнтек. А на «Мастерсе» Брэндон Накашима сражался за крупнейший трофей в карьере, а помешать ему в этом стремился Бен Шелтон, прошлогодний победитель Canadian Open (тогда мужской турнир проходил в Торонто).

Путь Рыбакиной, посеянной под вторым номером, к финалу был сложным. Лишь в одном матче из пяти ей не понадобилось играть все три партии. В четвертьфинале и полуфинале Елена отметилась волевыми победами, выбив других чемпионок ТБШ Наоми Осаку и Кори Гауфф. Швёнтек, посеянная седьмой, за предыдущие пять матчей проиграла два сета — Марте Костюк в четвёртом круге и Элине Свитолиной в полуфинале. А на стадии четвертьфинала Ига разгромила Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

В личных встречах у Рыбакиной и Швёнтек наблюдалось равенство: 6-6. В предыдущий раз они пересеклись в четвертьфинале Australian Open этого года, и тогда победила казахстанская теннисистка — 7:5, 6:1. В этот раз она потерпела поражение. В первом сете у Рыбакиной было много ошибок (12 невынужденных против трёх у соперницы), которые не позволили ей толком навязать борьбу. Подача периодически сбоила у казахстанской теннисистки, начавшей матч с отданного своего гейма. В шестом гейме Елена имела возможность сравнять счёт, но упустила двойной брейк-пойнт. После этого Рыбакина ещё раз не удержала подачу, хотя вела 30:0, и Швёнтек после перехода под ноль подала на партию — 6:2 за 30 минут.

Во втором сете существенно ничего не изменилось. Рыбакина продолжала собирать ошибки и даже до брейк-пойнтов не добиралась, хотя в своих геймах у неё кое-что получалось. Как и в стартовой партии, Елена вновь дважды отдала свою подачу, и Швёнтек, реализовав второй матчбол на приёме в девятом гейме, завоевала титул — 6:2, 6:3 за 1 час 16 минут.

«Я очень рада этому турниру. Он значит для меня очень-очень много. Последние месяцы были непростыми. Я очень рада, что продолжала сосредоточиваться на росте, немного меняла свою игру, совершенствовалась… несмотря на все мнения, которые многие люди высказывают обо мне каждый день в интернете. Справляться со всем этим непросто. Я рада, что реальность другая. Реальность такова, что у меня есть люди, которые меня очень хорошо знают и поддерживают. Они здесь, чтобы выкладываться на полную. Просто продолжайте двигаться вперёд.

Я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливым осуждением и ненавистью. Просто продолжайте двигаться вперёд и развиваться. Сосредоточьтесь на себе. Вы знаете, что для вас лучше всего, всегда помните о том, что ждёт впереди и чего вы можете добиться.

Елена, поздравляю с отличным турниром. У тебя были сложные матчи. Ты такая замечательная соперница. С тобой всегда тяжело играть. Мы сыграли много важных матчей друг против друга. Я уверена, что мы сыграем ещё много-много. Поздравляю тебя и твою команду. Конечно, мы увидимся на следующих турнирах, надеюсь, в финалах», — сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

«Спасибо, ребята. Трудно подобрать слова. Сегодня сил было не так много. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Конечно, поздравляю Игу и её команду с отличным турниром. И, конечно, большое спасибо вам за невероятную атмосферу. Турнир получился потрясающим. Очень надеюсь, что смогу совсем скоро сюда вернуться», — сказала Рыбакина.

Швёнтек завоевала первый титул в сезоне и 26-й в карьере, в том числе 12-й — на «тысячниках». Полька одержала 55-ю победу над теннисистками из топ-10. Ига вернулась в первую пятёрку рейтинга WTA, отыграв три строчки, и подвинула Мирру Андрееву на шестое место. В гонке на Итоговый чемпионат Швёнтек теперь идёт 10-й. За титул она заработала $ 1 085 220 призовых, а Рыбакина за выход в финал — $ 564 920.

А в финале Монреаля сошлись американцы Бен Шелтон (5) и Брэндон Накашима (28).

В этой встрече оба теннисиста здорово подавали. Особенно хорош в этом компоненте был Шелтон: 69% попадания первым мячом и семь эйсов без единой двойной ошибки. На первой подаче он выиграл 32 очка из 37 (86%), а на второй — 13 из 17 (76%). Бен не подарил Накашиме ни единого брейк-пойнта за весь матч. И даже мини-брейков на тай-брейке во втором сете у Брэндона не было! Он допустил почти вдвое больше невынужденных ошибок (21 против 12), чем его соперник. В первой партии Шелтон после 3:3 забрал три гейма подряд с двумя брейками, а во втором сете теннисисты без брейк-пойнтов прошли все 12 геймов, после чего Бен дожал оппонента на тай-брейке — 6:3, 7:6 (7:4) за 1 час 29 минут.

«Для меня тот уровень, на котором я играл на этой неделе, и то, как я прошёл эту турнирную сетку, говорят о проделанной мною работе. Это также свидетельствует о моей психологической стойкости и способности сохранять концентрацию, несмотря на всё происходившее на этой неделе», — сказал Шелтон в интервью после матча.

Бен завоевал четвёртый трофей в сезоне (без единого поражения в финалах) и седьмой — в карьере, в том числе второй — на «Мастерсах». Он защитил титул на Открытом чемпионате Канады — с той разницей, что год назад турнир проходил в Торонто (в том финале был повержен Карен Хачанов). Американец, проводивший турнир в статусе десятой ракетки мира, вернётся на шестое место в рейтинге ATP, а на седьмую строчку опустится Даниил Медведев. За титул Шелтон заработал $ 1 151 420 призовых, а Накашима, который впервые станет 22-й ракеткой мира, получит за финал $ 612 340.

А теперь на очереди — супертурнир в Цинциннати. Первый круг уже стартовал, но россияне ещё не вступили в борьбу.