«Ты мой талисман». Дочь Родмана помогла топ-игроку защитить крупнейший титул на «Мастерсе»

Американец Бен Шелтон одержал победу над соотечественником Брэндоном Накашимой (6:3, 7:6) в финале «Мастерса» в Монреале.

Бен выиграл второй за карьеру титул категории ATP-1000, причём снова сделал это в Канаде. Год назад он праздновал успех в Торонто, когда в решающем матче оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.

Шелтон стал первым с 2019 года игроком, которому удалось дважды подряд выиграть канадский «Мастерс». Тогда чемпионский титул сумел защитить легендарный испанец Рафаэль Надаль. В XXI веке подобное достижение также покорилось британцу Энди Маррею (2010) и сербу Новаку Джоковичу (2012). С момента появления «Мастерсов» (1990) это делал ещё и американец Андре Агасси (1995).

Бен Шелтон – чемпион «Мастерса» в Монреале-2026 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

23-летний Шелтон благодаря защите очков избежит падения в рейтинге и со следующей недели будет шестой ракеткой мира. Американец завоевал седьмой титул ATP в одиночном разряде за карьеру и четвёртый в этом сезоне – после «пятисотников» в Далласе и Мюнхене, а также турнира категории АТР-250 в Штутгарте.

Шелтон дважды доходил на турнирах «Большого шлема» до полуфинала. Это было на US Open – 2023 и Australian Open — 2025. Ещё в активе Бена три четвертьфинала на мэйджорах. Как ни странно, в этом году у Шелтона не задались выступления на ТБШ – на Уимболдоне и «Ролан Гаррос» он вообще вылетал в первом-втором кругах. При этом в плане титулов сезон у Бена выдаётся чрезвычайно урожайным. Возможно, причина кроется в поддержке девушки Тринити Родман, которая приносит удачу своему возлюбленному.

Тринити Родман и Бен Шелтон Фото: Sam Hodde/Getty Images

23-летняя футболистка «Вашингтон Спирит» и сборной США — дочь легенды НБА Денниса Родмана, хотя отношений со скандальным отцом она не поддерживает. С января Тринити считается самой высокооплачиваемой представительницей своего вида спорта в мире. Девушка продлила контракт с клубом на три года и зарабатывает $ 2 млн за сезон. Тринити — чемпионка Олимпиады-2024 в Париже, обладательница двух золотых медалей чемпионата Северной Америки в составе сборной США.

Шелтон и Родман начали встречаться в марте 2025 года. Роман завязался в соответствии с нравами современной молодёжи. Бен и Тринити поучаствовали в вирусном TikTok-тренде Shoot your shot («Не упусти свой шанс») и моментально влюбились. Позже Шелтон опубликовал фото из лифта в обнимку с Тринити, которое футболистка прокомментировала: «Shooters shoot I guess» («Похоже, шанс пойман»), отсылая к тренду благодаря которому начались их отношения.

«Я полностью доверилась этому парню, хотя ещё даже не была с ним толком знакома. Он остался у меня дома на все выходные. Это решение было безумным, но оно сработало. Я воспринимаю Бена не как спортсмена. Он моя опора во всём», — признавалась Родман.

Бен и Тринити не из тех, кто как-то скрывает свои отношения. Они публикуют много совместных фото и по возможности ездят на матчи друг друга. Футболистке делать это несколько проще, поскольку Шелтон в основном разъезжает на турниры по всей планете, а она может выкроить в своём графике конкретное время, особенно если парень далеко заходит по сетке. В США теннисист тоже бывает, но не так уж долго. Дома Бен находится в феврале и марте на мелких хардовых турнирах и последующих статусных «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Ещё застать Шелтона на родине можно во второй половине лета и начале осени на соревнованиях перед US Open и непосредственно на «Шлеме» в Нью-Йорке. В этот момент, правда, приходится отлучаться на «Мастерс» в Канаду, однако последние два визита за северную границу заканчивались для Шелтона крупными титулами, и он вряд ли о чём-то жалеет.

В сезоне-2026 наметилась интересная тенденция. Тринити Родман находила возможность и присутствовала на финалах Шелтона в Далласе, Мюнхене и Штутгарте, когда он брал титул.

«Хочу поблагодарить свою девушку, что прилетела сюда из Бразилии. Мне кажется, я выиграл титул на каждом турнире, на котором она была в этом году. Ты определённо мой талисман», — сказал Шелтон в интервью на корте после триумфа в Штутгарте.

Тринити Родман поддерживает Бена Шелтона в Монреале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В Монреаль Тринити смогла прибыть только на один матч Бена – с Жоао Фонсекой в 1/8 финала, поскольку «Вашингтон» отправился на выезд в Лос-Анджелес к команде «Энджел Сити». Но Родман следила за остальными играми Шелтона дистанционно из гостиничного номера. В соцсетях она публиковала видео во время просмотра финала и бурно радовалась победе, а при первой же возможности связалась с возлюбленным онлайн.

Неизвестно, сможет ли Тринити поддержать Бена на предстоящих «Мастерсе» в Цинциннати и US Open, поскольку в женском чемпионате США по футболу сейчас разгар сезона. Родман проводит матчи каждую неделю, но наверняка найдёт возможность выбраться в Нью-Йорк хотя бы на одну игру возлюбленного. Поддержка девушки очень важна для Шелтона, который именно на домашнем «Шлеме» должен реабилитироваться за провалы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.